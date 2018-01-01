Спортивное рыболовство №5 май 2018

Рыбалка. Северо-Запад

Ф.Мухарев, Г.Шеляг. На раздольях наших северных морей

Если вы любитель романтики, если вас прельщают бескрайние морские просторы, если вы не боитесь больших глубин, эта статья - для вас! Трудно себе представить ощущение большей свободы, большего пространства, чем на тресковой морской рыбалке. Ты осознаешь, что ты не просто в море – ты в Северном Ледовитом океане, неотъемлемой частью которого и являются Баренцево и Белое моря.

М. Перов. Ловля щуки на Финском заливе в посленерестовый период

Где же открыть спиннинговый сезон пораньше? На Финском заливе, где по действующим правилам запрета на щуку вообще нет. Да-да, там она не причислена к запрещенным к вылову по весне рыбам. С чем это связано? Возможно, с тем, что Финский залив - лососевый водоем, и поэтому щуку, как пожирательницу лососевой молоди, в запрет не включили. Но факт остается фактом.

Методы ловли

С. Акулич. Весенние и позднеосенние «партсобрания» щуки на водохранилище

В отличие от судака и окуня, часто встречающихся на просторах водохранилищ в различных по численности стаях, щука предпочитает охотиться на своей обособленной территории в одиночку. Но автору удалось выявить два периода, когда зубастая может образовывать на локальных участках водоема количественные скопления разной величины, которые в рыболовных кругах именуют «партсобраниями».

А. Коломиец. Про охоту, голавля, ультралайт и нахлыст

Когда мы удим рыбу с поплавком – мы просто ждем поклевку. А когда воочию видим объект, который ловим – это уже, извините, действительно охота! И автор решил отдельно рассказать про охоту на голавля с нахлыстом и спиннингом класса ультралайт.

Снасть и тактика

М. Яхонтов. Pulse пятен

О тестировании спиннинга на ловле прудовой форели.

В. Сальников. Сбирулино и «мушки». Ловим голавля

После семи сезонов постоянных экспериментов у автора сформировалась твердая уверенность, что ловля голавля методом сбирулино на нахлыстовые приманки - вовсе не баловство, как многие думают. Данный способ очень эффективен, и если бы на соревнованиях он был разрешен, то, как минимум, в восьми случаях из десяти автор бы предпочел именно его, отложив до времени спиннинг и даже нахлыст.

А. Швец. Окунь с поверхности: заметки спиннингиста

Верховья водохранилища, куда автор много лет ездит за хорошим окунем – рай для любителя ловли в верхних слоях воды. Полосатых там предостаточно, а ловля на топ-вотеры - очень азартна и зрелищна, особенно на уокеры и попперы.

Н. Линник. На реку с пареными злаками

Как великолепная насадка для ловли «белой» рыбы пареные злаки известны очень давно. И при умелом их использовании они и сегодня легко дадут фору любой из животных насадок.

Школа для новичка

К. Кузьмин. Краткий курс по «околоджиговым» оснасткам

Автор коротко представляет основные разновидности джиговых монтажей с указанием их плюсов и минусов и приоритетных областей применения.

Н. Линник. Моя практика: любимые оснастки. Схемы и нюансы построения

За годы увлечения поплавочной удочкой автор подобрал себе комплект из нескольких, наиболее универсальных вариантов оснасток, с которыми и познакомит читателей журнала.

Советы мастера

А. Дуркин. Ловля хищника на живца и мертвую рыбку. Часть 3

Заключительная часть обзора, где раскрываются техника и тактика ловли исключительно на мертвую рыбку.

Обзор рынка

43-я «Охота и рыболовство»: качество главнее всего. Часть 2

Продолжение рассказа о новинках московской выставки.