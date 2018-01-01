Спортивное рыболовство №3 март 2018

В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 30

Ф. Мухарев. Малознакомая корюшка

Все знают о корюшиной рыбалке на Финском заливе, но мало кто ловит её на Ладоге, а тем более – на внутренних озерах Карельского перешейка. А там есть своя специфика..

И. Евдокимов. Фактор лета

По характеру предшествующего сезону подледной ловли лета можно сделать прогноз клёва. Как? Читайте.

О. Кузин. Уроки чемпионата мира по поплавку

Анализ ошибок поплавочной сборной России, не попавшей в первую командную десятку, на бельгийском чемпионате 2017 года.

Е. Бурбицкий. Кубок Дружбы. Работа над ошибками

Что может помешать войти в призеры на соревнованиях по фидеру.

Рыбалка. Северо-Запад

А. Коломиец. Хариус последнего льда

Об очередной поездке автора на Канозеро в Мурманской области, где по последнему льду он успешно ловил хариуса, щуку и окуня.

И. Орлова. Минога, скумбрия или креветка? На что ловят корюха в Архангельской области

В этой статье - о тактике лова корюшки зимой в устьевых частях рек Архангельской области, о том, как самостоятельно сделать крючковую снасть для лова, узнаете вы и какие блюда можно приготовить из этой непримечательной, но любимой всеми рыбки.

Снасть и тактика

А. Романов. Сезоны Area Fishing. Поздняя осень

Ловля искусственно выведенной форели в небольших закрытых водоемах становится всё более популярной в нашей стране. Автор делится своим опытом данного вида рыбалки и мнением о снастях, созданных конкретно для этого вида ловли, или тех, что идеально подходят для неё.

С. Любитель. Ловля легким спиннингом на сильном течении

В иллюстрированном очерке приводится методика самостоятельного изготовления колеблющихся блесен для ловли в быстром потоке лайтовым спиннингом.

А. Швец. Межсезонье: щука и воблеры

Самая непростая охота за щукой – это время очень холодной воды, ранняя весна или поздняя осень, так называемый период межсезонья. Днем держится плюсовая температура, но ночами легкий морозец прихватывает прибрежную зону стоячих водоемов тонкой корочкой льда. Щука вынуждена время от времени питаться, но периоды её активности очень кратковременны, а зачастую и за день можно не увидеть поклевки И спиннингисту волей-неволей приходится приспосабливаться к ловле мегапассивной рыбы. Здесь есть очень много мелких и незначительных, на первый взгляд, нюансов, от которых в конечном итоге и зависит результат.

В. Клень. Демисезонная проводка

Добрый десяток лет автор ловлю в проводку в незамерзающих благодаря сильному течению реках, протоках, а также в озерных промоинах. Такая рыбалка нетипична, но увлекательна и порой дает отличные результаты. Особенно в конце ледостава, когда рыбы начинают перемещаться с глубоких участков в мелководные заливы и устья притоков.

По родным просторам

А. Терещенко. Корюшки Камчатки

В водах Камчатки обитают корюшки двух родов - тихоокеанская (зубастая, или азиатская, а по-местному - зубарь) и малоротая. Автор рассказывает о своей практике корюшковой рыбалки, какими снастями он ловит и на каких водоемах.

За рыбой вокруг света

К. Кузьмин. Макро-окуни Страны Басков

Кипр, Куба, Таиланд - эти направления разнообразили наши впечатления от рыбалки в зимние месяцы. Но с одним минусом: речь шла о ловле всяческой экзотики, мы же как-то всё больше настроены на нашу «русскую» рыбу. Теперь вот автор знает, что можно зимой отправиться за границу не за бассом, барракудой или какой-нибудь хигуагуа, а за нашим «родным» окуньком. Правда, гигантского размера.

Методы ловли

Н. Линник. На малую реку за весенним ельцом

Когда весна наступает рано – скажем, в первой половине марта, можно отправиться на малые реки. Те уже очистились от ледяного панциря, но еще не затронуты половодьем. Это самое благодатное время, чтобы красиво открыть сезон «мокрой воды». Через неделю-другую, когда полностью оттает земля и вода сделается мутной, рыбалка здесь будет невозможна. А пока есть смысл поискать стоянки ельца и плотвы. И лучшей снастью для этого является правильно настроенная поплавочная удочка.