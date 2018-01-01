Спортивное рыболовство №2 февраль 2018

По родным просторам

А. Великанов. Ультралайт в «море Смерти»

Автор прошел на катере по Карскому морю, Тазовской и Обской губам, побывал на Диксоне. Что он там увидел, какую рыбу ловил и как – читайте.

А. Коломиец. Глухозимье – не порок. Глухозимье – это хобби

Когда на фоне тотального бесклевья на отборного мотыля, крашеного опарыша и ароматизированное тесто вы с «безмотылкой» показываете вполне достойный результат – это западает в душу надолго. Но кроме «уговоров» еще глухозимье интересно выбором места борьбы с бесклевьем.

Новости рынка

З. Ильин. Разведчик и спасатель: подводная видеокамера Calypso

На рынке появился новый, специально заточенный под рыболовные задачи гаджет – камера Calypso. Применяя эту технику, рыбу удается ловить вполне зряче.

Снасть и тактика

В. Соколов. Разные «безмотылки», разные техники, разные тактики. Часть 2

Изучаем под руководством автора статьи матчасть – приманки и удильники для безнасадочной ловли и то, как ими ловить.

В. Клень. Крючок как альтернатива мормышке

Сегодня в подледной ловле основной упор делается на применение всевозможных мормышек, а также трансформировавшихся из них приманок безнасадочного типа. Однако классический крючок с отдельным грузилом порой дает существенно лучший результат, особенно в период глухозимья.

М. Яхонтов. Pulse моря

О тестировании на Черном море новой модели от Maximus – ультралайтового спиннинга, заточенного под рок-фишинг.

Н. Линник. Фидер класса лайт

В жизни почти каждого фидериста наступает момент, когда он понимает, что тяжелые снасти эффективны не всегда и не везде. Например, когда приходится рыбачить в озерах и речных старицах. Или на рыбалках в холодное время года, когда от деликатности подачи приманки практически зависит успех рыбалки. Вот тут-то и возникает потребность в более легкой снасти.

К. Кузьмин. Такие похожие и такие разные. Топ-вотеры

Разновидностей «чистых» топ-вотеров – не менее дюжины. Но автор анализирует ловлю с наиболее распространенными - попперами, уокерами, пропбейтами и кроулерами.

Методы ловли

И. Громов. Ловля форели в черте города

Через города Кавказских Минеральных Вод протекает множество речек, бегут они с гор, течение - быстрое, вода прозрачная. Рыбы там - не меньше, чем в полноводных реках. Автор проводит на них каждый свободный час. В итоге появилась определенная статистика по снастям, приманкам и местам их применения.

Советы Мастера

А. Швец. Мастеровой поневоле: тюнинг воблеров

С необходимостью доработки воблеров сталкивается каждый спиннингист - иногда это подгонка под какие-то свои, особые условия ловли, а иногда - исправление заводских недоработок. В результате усовершенствований часто рождается совершенно новая приманка, которой и в природе-то больше нет.

С. Акулич. Нюансы оснащения зимней жерлицы в зависимости от условий ловли

Автор описывает, как проводил модернизацию своих снастей, как и почему применял те или иные новые элементы оснащения зимней жерлицы в зависимости от условий ловли и вида живца.

А. Дуркин. Ловля хищника на живца и мертвую рыбку. Часть 2

В этой части статьи автор делится опытом, как можно оборудовать снасть и место ловли, какие есть способы насадки живца.

Школа для новичка

Н. Линник. Моя практика: любимые оснастки

Автор рассказывает о своем опыте изготовления поплавочных оснасток для маховой и болонской удочки, а также предлагает несколько советов, которые помогут облегчить жизнь рыболову.