Спортивное рыболовство №12 декабрь 2018

За рыбой вокруг света

К.Кузьмин. Записки путешествующего стрит-фишера

Выбраться из мегаполиса на полноценную рыбалку - это целая проблема: ритм жизни оставляет на это минимум времени. Что делать? Можно выбрать стрит-фишинг - ловлю в «каменных джунглях». Автор делится своим опытом рыбалки с набережных в разных городах разных стран мира.

М.Ефимов. На север за красным окунем

Предзимье и первые месяцы календарной зимы в Норвегии не считают лучшим временем для ловли трески, зато другую морскую рыбу можно поймать в любое время и в любом количестве. Автор же поехал целенаправленно за морским окунем.

Снасть и тактика

Д.Баринов. Внедрение

Автор рассказывает о подледной ловле в отвес на приманки типа VIB, или раттлины.

В.Клень. С мормышкой в заливах и затонах

В своде методов зимней рыбалки особая статья - ловля в речных заливах и затонах. Вне зависимости от их географических особенностей, здесь можно рассчитывать на поимку практически всех видов рыб на протяжении всего ледостава.

А.Швец. Щука перед ледоставом. Приманки и техника их подачи

В эту пору щучьи выходы становятся редкими и кратковременными, а самое главное - непредсказуемыми. Но зато в предзимний период высок шанс поймать настоящий трофей. На что? Читайте.

Методы ловли

А.Фалалеев. Шахматы

Жерличную ловлю можно сравнить с игрой в шахматы - каждое действие может привести или к победе, или к разочарованию от проигранной партии. А сами жерлицы – это те же шахматные фигуры, которыми надо ходить, постоянно продумывая свои последующие действия. Автор делится с читателями теми тонкостями и хитростями рыбалки на жерлицы, что использует в своей многолетней практике.

Н.Линник. За плотвой с «безмотылкой»

Крупная плотва, о которой пойдет речь в этой статье, намного хитрее окуня. И чтобы научиться её регулярно ловить в первые месяцы зимы, нужно пересмотреть свой подход к подледной рыбалке.

Школа для новичка

С.Акулич. Метеозависимость щуки на водохранилище в зимний период

Баланс атмосферного давления, силы и направления ветра, температуры окружающего воздуха и некоторых других климатических показателей оказывают существенное влияние на аппетит зубастой хищницы. Поэтому при планировании жерличных рыбалок автор тщательно изучает динамику прогноза погодных условий на время предполагаемого выезда, а также за несколько дней - до и после.

А.Дуркин. Тяжелое «железо». Часть 2

Автор с высоты своего огромного спиннингового опыта подробно описывает ловлю на тяжелые колеблющиеся блесны щуки и окуня, рассматривает особенности их модельного ряда и специфику применения.

Обзор рынка

З.Ильин. Новые приманки Nord Waters

Легкие балансиры по замыслу создателей заточены под малоактивную рыбу в глухозимье или под ловлю на мелководье (от одного до пяти метров), в том числе вблизи тростниковых зарослей.

По родным просторам

А.Коломиец. Дансинг первого льда

У автора в зимнем арсенале приманок есть всего одна маленькая «балансирная» коробка, а пользуется он из неё от силы тремя балансирами. Что это за три любимые модели, на которые он ловит с успехом и удовольствием - читайте.