Спортивное рыболовство №11 ноябрь 2018

Рыбалка. Северо-Запад

Г.Шеляг. Корюшка за Полярным кругом

Ловить корюшку на Кольском полуострове удается уже в конце октября, но обычно - в первой декаде ноября или ближе к середине этого месяца. А заканчивается ловля с массовым таянием снега и льда, и происходит это, как правило, в конце апреля – начале мая, когда на лед уже опасно выходить.

А.Дуркин. Подледный лов раттлином и блейдбейтом в начале зимы

В октябре некоторые озёра в Архангельской области встают, и даже удается выйти на первый лёд. Ну а через недельку-другую зима берёт своё окончательно. И в перволедье автор опробовал подо льдом абсолютно непривычные ему приманки – безлопастные воблеры, они же раттлины, а также блейдбейты. Как это было – читайте.

Снасть и тактика

«Бокоплавы» - новый вид горизонтальных блесен

Приманка вобрала в себя некоторые черты блёсен для отвесной ловли и что-то от балансиров. Благодаря этому симбиозу и проявились новые качества уникальных «Бокоплавов».

К.Кузьмин. С миру – по нитке, или Чёртова дюжина

Автор в деталях делится своим опытом и наблюдениями по использованию некоторых воблеров, каждый из которых, может, и не является чем-то уникальным, но определенно имеет свою индивидуальность и заслуживает интереса.

А.Швец. Флэт-крэнки: азы применения и техника работы с приманкой

В рядах огромной армии разнообразных крэнков особняком стоят флэт-крэнки - воблеры с плоскими боками, о них применительно к твичингу автор и рассказывает. Техника рывковой проводки этих приманок отличается от классического твичинга минноу, но овладеть ею совсем несложно, если знать, что и как нужно делать.

Методы ловли

С.Акулич. Зимний поиск перспективных мест ловли окуня на водохранилище

Иллюстрированный разбор перспективных мест водоема, где вероятность встречи с полосатым разбойником в зимний период наиболее высока, основан исключительно на опыте ловли автора на пригородных водохранилищах, а также нескольких водоемах непосредственно в черте города.

Д.Архипов. Холодный лещ. Осенний подход

Чтобы половить фидером лещика в Питере поздней осенью понадобятся: интернет - с картой глубин и прогнозом погоды с направлением ветра, теплая одежда, большущий термос и напарник… А подробнее – читайте в статье.

Н.Линник. Хлеб - наше спасение

Считается, что хлеб - первоклассная зимняя насадка. И бывают дни, когда ни одна другая насадка не может сравниться с ним в эффективности. Автору удавалось при ловле фидером уговаривать увесистых лещей и синцов на хлебный мякиш даже в декабре, перед самым ледоставом.

В.Клень. В предзимье за озерной плотвой

Среди мирных рыб наших водоемов есть два вида, которые хорошо ловятся на поплавок повсеместно и всесезонно – лещ и плотва. Соответственно, на них можно настраиваться в любое время, включая даже период ледостава. И озерная рыбалка с «летней» поплавочной оснасткой может оказаться поздней осенью не менее увлекательной, чем, собственно, летом.

По родным просторам

А.Коломиец. Сазан по первому льду

Автор еще в прошлом году обещал раскрыть тему озерной ловли сазана на «безмотылку» в перволедье. Вот и настало время рассказа об этом удивительном методе.

Советы Мастера

К.Шорин. Вечные ценности, или еще раз о поролоновой рыбке

Автор подробно рассказывает о самостоятельном изготовлении «поролонки», весьма схожим с массовым её производством. Приведенный способ - весьма любопытный и вполне себе рациональный.

Обзор рынка

«Пингвины» на жарком асфальте

Обзор зимних новинок 44-й выставки «Охота и рыболовство на Руси», состоявшейся в сентябре в Москве на ВДНХ.