Спортивное рыболовство №10 октябрь 2018

Рыбалка. Северо-Запад

В.Сальников. Береговой спиннинг на Баренцевом море

Поймать в водах Мотовского залива Баренцева моря можно самую разную морскую рыбу, и она не так привередлива, как пресноводные обитатели Кольского полуострова, а потому для успешной рыбалки достаточно минимального набора снастей. Каких – читайте.

По родным просторам

Г.Шеляг. Большая пасть лобастой кефали

Береговая ловля кефали в Черном море требует серьезного подхода. Деликатная снасть, нужная наживка и её правильная насадка, точно подобранная проводка, верный выбор места закорма – это и еще многое другое являются неотъемлемыми составляющими результативной ловли.

П.Ситнииков. В поисках ленка

Почему ловля ленка становится всё популярнее в последние годы? Во-первых, эта рыба из семейства лососевых обитает в нашей самой живописной природной зоне - тайге. Во-вторых, это осторожный, сильный и красивый хищник, которого не так-то просто найти и поймать. И, в-третьих, ленки больше 1,5 кг попадаются редко, так что поимку более крупного экземпляра можно считать большой удачей.

Снасть и тактика

С.Акулич. С легким джигом за позднеосенним трофейным окунем

Ловля в предзимье в водохранилищах, подверженных колоссальному рыболовному прессингу, требует максимальной концентрации и самоотдачи от рыболова, несмотря на подчас экстремальные погодные условия и весьма капризный и непредсказуемый характер осеннего окуня. Однако вероятность поклевки трофея велика в силу определенных благоприятных факторов.

А.Швец. Минноу с отрицательной плавучестью: изгои воблерного мира

У нас тонущие воблеры-минноу значительно уступают по популярности суспендерам и плавающим минноу. Почему? Наши рыболовы просто-напросто боятся их применять – из-за боязни потерять на зацепе недешевую приманку. Между тем во всём мире они очень востребованы у спиннингистов. Как же правильно применять тонущие воблеры и как вообще с ними нужно работать, какую технику использовать – автор помогает в этом разобраться.

Н.Линник. Кормушки с секретом

Автор рассказывает об очень интересной методике возбуждения аппетита у недоверчивой рыбы даже поздней осенью с помощью необычной кормушки, которая может стать «решателем проблем» в водоемах с большим рыболовным прессингом.

В.Клень. За лещами после листопада

В октябре - ноябре холодает, погода нестабильна, дожди и сырость. Почти вся мирная рыба скатывается на глубоководные участки к зимовальным ямам. Желание ловить её у подавляющего большинства поплавочников и доночников пропадает. Соответственно, рыболовный прессинг на перспективные места существенно ослабевает. Появляется возможность остаться наедине с рекой и получать удовольствие. Ну и самое главное – трофейные лещи, которые никуда не исчезли. Конечно, если знать – где их ловить.

Методы ловли

О.Ляльковский. Десять мыслей о судаке

Клыкастый капризен и вариативен в поведении, неподражаем по эмоциональности поклевки – в общем, в спортивном плане очень интересен. А уж говорить о нём можно бесконечно. И автор делится интересными наблюдениями о судаке заканчивающегося сезона.

К.Кузьмин. «Платники». За и против

Даже те, кого рыбалка на «платниках» не напрягает финансово, предпочитают в своем большинстве ловить на «бесплатной воде». Что определенно выступает тормозом в развитии всей системы платной рыбалки в нашей стране. Однако за границей рыбалка на «платниках» пребывает на очень высокой стадии развития. И нам есть, чему у них поучиться.

Школа для новичка

А.Дуркин. Тяжелое «железо»

Автор с высоты своего огромного спиннингового опыта подробно описывает ловлю на тяжелые колеблющиеся блесны щуки и окуня, рассматривает особенности их модельного ряда и специфику применения.