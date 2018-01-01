Спортивное рыболовство №1 январь 2018

Снасть и тактика

К. Кузьмин. Таракановедение

О плавающих приманках для ловли спиннингом, собирательно называемых «тараканами», которые напоминают каких-то насекомых или паукообразных. Большинство «тараканов» сделано из мягкого пластика, некоторые – комбинация мягкого и твердого.

А. Коломиец. Зимний ящик: вид изнутри

Заметка про зимний ящик, с которым автор ходит на рыбалки, и про то, что там получило многолетнюю прописку – приманки, снасти, аксессуары.

В. Соколов. Разные «безмотылки», разные техники, разные тактики

Изучаем под руководством автора статьи матчасть безнасадочной ловли – приманки, удильники и то, как ими ловить.

А. Швец. Малая речка: выбор приманки для капризной щуки

Ловля спиннингом среди древесных завалов, характерных для малых рек, сопряжена со многими неудобствами – «силикон» на обычной джиг-головке или «железо» моментально засаживаются, единственный вариант - это воблеры или «силикон» на подгруженном «офсете», но тут тоже не всё так просто.

Обзор рынка

Salmo Group – тридцать лет!

История компании, владельца известных брендов Lucky John, Cobra, Norfin, Holiday, Rextor.

Рыбалка. Северо-Запад

М. Перов. С «безмотылкой» на Ладоге

Как проще перейти от привычной ловли на мормышку с животной насадкой к безмотыльной ловле.

И. Орлова. Минога Архангельской области. Как её поймать и приготовить из неё уху

Вы узнаете о том, как ловили миногу в древние времена - и как ловят её в наше время, каким образом и для чего бывалые рыбаки используют мясо миноги, и, конечно же, как приготовить вкусное блюдо из неё.

Методы ловли

Н. Линник. Глухозимье. Охота за окунем

За годы увлечения ловлей рыбы на безнасадочную мормышку автор усвоил очень важное правило: чтобы быть с уловом в перволедье и глухозимье, нужно суметь как можно быстрее решить задачу с двумя неизвестными - найти активную рыбу и как можно точнее подобрать приманку к её настроению.

В. Сальников. Форель. На лед со стримерами

В том, что стример – не узкоспециализированная нахлыстовая приманка, автор убеждался не раз. Снастью с отводным поводком или со сбирулино он ловил на стримеры самую разную рыбу – от мелкого окуня до трофейной кумжи. Успешный опыт использования этих приманок в спиннинговой рыбалке подтолкнул его в свое время перенести эксперименты на лед платных водоемов.

А. Чепурный. Фидерная прикормка для холодной воды

Наверняка многие замечали, что те прикормки, которые успешно использовались летом, в холодной воде не дают того же результата или даже вызывают отрицательную реакцию у рыбы. Особенно это проявляется у тех видов рыб, которые при поиске еды преимущественно используют свое обоняние, а не осязание или боковую линию. Соответственно, можно сделать вывод, что прикормки для летней и для зимней ловли сильно отличаются. Но вот чем? Читайте.

Школа для новичка

В. Клень. Рыбье лакомство – «репейник»

Личинки репейной моли в наши дни редко применяются на практике, уступая первенство иным приманкам – мотылю, опарышу и т.п. Однако же использование «репейника» при подледной ловле способно обеспечить активный клёв рыб даже в условиях глухозимья и сделать рыбалку крайне результативной.

Н. Линник. Моя практика: рыболовные крючки

Крючок – это элемент любой оснастки, в том числе донной или поплавочной, значение которого трудно недооценить. С крючка, собственно, начинается любая снасть. И его нужно уметь правильно выбирать.

Советы Мастера

А. Дуркин. Ловля хищника на живца и мертвую рыбку

Ловля любой хищной рыбы на живца – увлекательное занятие, по остроте ощущений нисколько не уступающее спиннингу или любому другому способу лова. На естественную приманку, живца или мертвую рыбку, можно ловить практически круглогодично – подо льдом и по открытой воде, снасти для этого вида лова могут быть весьма демократичными и доступными, а трофеи очень весомыми.