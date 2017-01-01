Спортивное рыболовство №8 август 2017

Рыбалка. Северо-Запад

Н. Дегтярев. Моя рыбалка в Питере: долгая дорога к троллингу

Не стоит зацикливаться на одном каком-то виде ловли, намного интереснее шаг за шагом осваивать весь спектр рыболовного искусства.

Снасть и тактика

В. Соколов. О некоторых секретах ловли судака на Ладоге

Есть ли секреты в троллинговой ловле судака на Ладоге? Не просто есть, а очень много. О каких-то можно рассказать подробно, а о каких-то громко говорить не принято, хотя некоторые намеки дать можно. В общем, не привел и поставил на тропку - мол, иди и никуда не сворачивай, а вот вам общие ориентиры, которые могут значительно облегчить поиск клыкастого.

А. Швец. Поймать щуку жарким летним днем. Поиски решений

Чтобы заставить крайне неактивную щуку клюнуть, нужно выяснить, где она в данный момент держится и какие приманки предпочитает, а также выбрать подходящий способ их подачи. У автора есть много наработок в этих вопросах.

Н. Линник. На чехонь с бомбардой

К концу лета чехонь собирается в огромные стаи на русле реки и до первых холодных дней активно кормится в толще воды. Август – лучшее время для ловли этой рыбы, особенно с применением метода Сбирулино.

А. Чепурный. Способы предварительной разведки места ловли. Часть 1

Несложно ловить на знакомом по предыдущим поездкам месте, когда вы примерно знаете рельеф дна, все потенциально уловистые ямки, бровки и бугорки. Но если вы на водоеме впервые или, к примеру, ваш изученный участок ловли оказался занятым, быстро сориентироваться и подобрать ключик к новому, неизученному месту ловли на водоеме с небольшой плотностью рыбы - без определенной подготовки очень непростая задача.

Обзор рынка

З. Ильин. Внимание, новинка! Лодка «Викинг» с НДНД от компании «Посейдон»

Т. Виноградова. Вайтинг. Часть 2

Окончание обзора материалов для вязания нахлыстовых «мушек».

Новые тенденции в старинном городе

В Будапеште под эгидой Европейской торговой ассоциации производителей рыболовных снастей прошло 36-е шоу новинок рыболовного рынка - Efttex 2017. На нем было представлено почти две с половиной сотни участников, фирм и компаний из 35 стран. Об интересных новинках, что встретились на будапештском «Эфттексе», мы и расскажем

За рыбой вокруг света

А. Коломиец. Безобразие в Яблочный спас

Так получилось, что на протяжении многих лет именно в августе, в Яблочный спас, рыбалки автора были до безобразия разнообразны. Про это прекрасное безобразие он и рассказывает.

К. Кузьмин. Плюсы и минусы ирландской рыбалки

Если у нас с вами выражение «рыболовное Эльдорадо» в первую очередь ассоциируется с низовьями Волги, то наши коллеги из Западной и Центральной Европы, особенно те, что в первую очередь настроены ловить щуку, скорее всего назовут таковым Ирландию. Именно эта страна лидирует как направление «щучьего паломничества» рыболовов из соседних стран региона.

Школа для новичка

О. Ляльковский. Как поймать рыбу мечты. Мысли вслух

Все мы хотим поймать большую рыбу. Но ловят далеко не все и не всегда, и часто потому, что какие-то элементарные правила не соблюдаются. Но есть нехитрая схема, последовательность простых действий, пошаговое выполнение которых максимально приближает нас к трофею.

А. Дуркин. Ловим в траве. Часть 2

Автор - фанат ловли щуки в «крепких» местах, и даже на незнакомом водоеме он в первую очередь ищет травяные заросли и досконально обследует их подходящими приманками на предмет пободаться с хищником. А уж щука в травяниках обязательно есть, причем и не мелкая тоже.