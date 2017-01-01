Спортивное рыболовство №7 июль 2017

В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 28

О. Кузин. Чемпионат Европы 2017 г. по ловле рыбы на поплавочную удочку.

А. Дьяченко. Мастерская рыболова. Окончание.

О. Кузин. Кубок России 2017 г. по ловле рыбы на поплавочную удочку.

За рыбой вокруг света

А. Бондаренко. Апсны. Рыбалка в Стране души. Часть 2

Абхазия – прекрасное место для рыболовных путешествий. Здесь всё этому способствует: субтропический климат, богатый видовой состав биоресурсов, их количественная составляющая. Тут найдешь разнообразную морскую рыбу. А в реках удается поймать радужку и дикую форель. Или заветного краснокнижного черноморского лосося и голавля - но только (!) в рамках принципа «поймал – отпусти». Плюс к тому можно совмещать круглогодичный поиск рыболовных трофеев с отдыхом на пляже, окунуться в первозданную природу, недорого пожить у чистейшего моря, поесть свежих фруктов.

О. Ляльковский. Палтусы ждут! Морская ловля

Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то целенаправленно отправлялся в Норвегию за сайдой, зубаткой или, скажем, морским окунем? Думаем, что нет. Зато наверняка знаете о массе людей, которые едут за палтусом. Оно и понятно, ведь палтус - самый желанный трофей в норвежских водах.

Обзор рынка

И. Балаев, А. Гаврилов. Ультралайт от Stinger. Новинки 2017 года

Компания «ЭКО ФИШ», более пятнадцати лет производящая спиннинги, катушки и приманки под собственной торговой маркой Stinger, в последние три года работает и с УЛ-линейкой снастей.

Техника на рыбалке

В.Соколов. Рождение лодки для рыбалки «Рыбачок mini». Окончание

Снасть и тактика

В. Максимов. Ловля карася на ультралайт

С появлением в арсенале автора «съедобных» силиконовых приманок, тонких шнуров и легчайших джиг-головок карась стал рядовой рыбой в его уловах. И даже объектом целенаправленной ловли.

М. Перов. Судак на Ладоге. Что делать, если не клюет

Каждое лето, начиная со второй половины июня и примерно до конца июля, на просторах Волховской и Свирской губы наступает сезон ловли судака. Поохотиться за крупным черноспинным хищником выходит множество рыболовов на лодках и катерах. И почти у всех клюет, однако уловы сильно отличаются - от двух-трех рыбин за ночь до нескольких десятков. Автор рассказывает о нескольких своих способах выхода из ситуации, когда судак почему-то не желает брать.

А. Чепурный. Классическая и современная английская донка. От теории к практике

Для достижения успеха на рыбалке кроме знания основ ловли фидером следует разбираться во множестве тонкостей и нюансов. Скажем, выбрав участок берега для будущей рыбалки, определившись с оснасткой, прикормкой и группой наживок, рыболов должен будет найти еще рубеж и точку ловли. Задуматься, как максимально точно укладывать оснастку в выбранное место. Озаботиться оборудованием своего рабочего места, чтобы всё лежало под рукой и ничего не мешало. Решить, как закормить выбранное место лова, как установить удилище в зависимости от условий на водоеме и т.д., и т.п. Эти и многие другие нюансы фидерной ловли автор и раскрывает в предлагаемом материале.

А. Швец. Что может чаттербейт

В рыболовных магазинах на чаттербейты практически любой наш спиннингист обратит внимание в последнюю очередь. Если «силикон», блесна или воблер и внешне, и по поведению в воде похожи на кормовой объект хищника - малька, то чаттербейт, эта диковинная, непонятно как работающая конструкция, не вселяет абсолютно никакой уверенности в том, что сможет даже гипотетически соблазнить рыбу на поклевку. Однако во всем мире, в том числе в Японии и США, «чаттеры» продаются в громадных количествах. Автор на основании своего многолетнего опыта ловли на эти приманки расскажет, на что способен этот неуклюжий Квазимодо.

Методы ловли

Н. Линник. С легким фидером в ночное

Когда сумерки начинают поедать долгий июльский день, большинство умаявшихся в ожидании лещовых поклевок любителей сворачивают снасти. Однако автор, нарушая традицию, в это время только выходит на берег. В копилке его рыболовного опыта появилась практика ловли леща легким «ночным» пикером. И в прошлом году в разгар лета 80% рыбалок у автора пришлись на ночь.

А. Коломиец. Не дрейфь и лови в дрейф!

О практике ловли спиннингом «белого» речного хищника – язя, голавля и жереха - из лодки, находящейся в свободном проплыве.

Школа для новичка

А. Дуркин. Ловим в траве

Автор - фанат ловли щуки в «крепких» местах, в том числе и среди высшей водной растительности той или иной степени густоты и наименований. И даже на незнакомом водоеме он в первую очередь ищет травяные заросли и досконально обследует их подходящими приманками на предмет пободаться с хищником. А уж щука в травяниках обязательно есть, причем и не мелкая тоже.