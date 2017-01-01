Спортивное рыболовство №6 июнь 2017

За рыбой вокруг света

А. Бондаренко. Апсны. Рыбалка в Стране души

Апсны — это Республика Абхазия. Где эта страна, что в ней есть такого, что может заинтересовать и удивить? А есть ли в Абхазии рыба, где и какая? Читайте пилотную статью цикла о рыбалке в Абхазии.

М. Никишатов. Куда отправиться за трофейной щукой?

Об особенностях трофейной рыбалки в водах архипелага возле Таммисаари в Финляндии. Ранней весной и поздней осенью это настоящая рыболовная Мекка для рыболовов из России, Беларуси и различных стран Евросоюза.

За рыбой вокруг света

Кипр. Путевые заметки Сергея Апрелова

Автор рассказывает, как тестировал новые модели воблеров на Кипре при ловле басса.

К. Кузьмин. «Плетенка» и «мясорубка». Факторы риска

С одной стороны, шнур – это «расходник», он подвержен сравнительно быстрому износу. С другой - стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас хочется, чтобы неизбежный износ шел помедленнее и, главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать.

А. Чепурный. Классическая и современная английская донка. Особенности выбора удилища и катушки

Примеры использования удилищ разных классов в зависимости от условий ловли. Выбор основной лески для фидера. Подходящие модели и размеры фидерных катушек.

Н. Линник. С пикером на реке в начале лета

В народе говорят: «Пришел июнь – на рыбу плюнь». Но если подойти к процессу творчески и быть готовым оперативно реагировать на происходящие в реке изменения, рыбалка с донной снастью и в июне может оказаться весьма интересной.

А. Коломиец. Дальнобойный судак с берега

В период весеннего запрета в Волгоградской области по правилам любительского рыболовства разрешается ловить с берега одной удочкой, донкой или спиннингом. Только ниже ГЭС в июне уже селедка лютует, а вместе с ней и мошка. А на Волгоградском море нет мошки, зато ловится судак и берш с берега.

Обзор рынка

Снегоболотоход Yamaha Wolverine-R Spec: все дальние рубежи доступны

И. Окуневская. Современные технологии на страже вашего комфорта

Три серии-новинки из кемпингового оснащения, которые могут усилить комфортность рыбалки: компактные аудиоколонки, светодиодные лампы и полотенца из микрофибры.

В. Герасимов. Катушки для лайтовой ловли

Обзор бюджетных спиннинговых катушек, не уступающих по техническим возможностям топовым моделям именитых брендов.

Т. Виноградова. Вайтинг

История и особенности продукции фирмы Whiting farms, крупнейшего производителя перьев для изготовления нахлыстовых «мушек».

Рыбалка. Северо-Запад

В. Филатов. Карелия, Муезерский район. «Колебалки» против «вертушек»

Очередной отчет нашего давнего автора о рыбалке в байдарочном походе по рекам и озерам Центральной Карелии.

М. Перов. Летом на Дамбе с поплавком

Финский залив богат лещом, но на этом гигантском водоеме мало где можно рыбачить с берега, а рыбалка с лодки затруднена, ведь на больших просторах редко бывает штиль. Поэтому огромной популярностью у питерских рыбаков пользуется Дамба. Она позволяет комфортно ловить с берега, при этом всегда можно спрятаться от волны, какое бы не было направление и сила ветра.

Школа для новичка

А. Швец. Запретная зона. Воблеры в глухом коряжнике

В завалах коряг любит стоять всевозможная хищная рыба, от щуки и судака до сома и жереха - здесь она чувствует себя в полной безопасности. И для тех спиннингистов, кто не ищет легких путей и не привык сдаваться без боя, выход один - попытаться приспособиться к ловле в коряжнике, по возможности сведя потери приманок к минимуму. Но игра, поверьте, стоит свеч.

Техника на рыбалке

В. Соколов. Рождение лодки для рыбалки «Рыбачок mini»

Об особенностях конструирования и изготовления самодельной лодки, меньшего брата катера «Невский рыбачок», о котором журнал уже рассказывал.