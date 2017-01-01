Спортивное рыболовство №6 июнь 2017
За рыбой вокруг света
А. Бондаренко. Апсны. Рыбалка в Стране души
Апсны — это Республика Абхазия. Где эта страна, что в ней есть такого, что может заинтересовать и удивить? А есть ли в Абхазии рыба, где и какая? Читайте пилотную статью цикла о рыбалке в Абхазии.
М. Никишатов. Куда отправиться за трофейной щукой?
Об особенностях трофейной рыбалки в водах архипелага возле Таммисаари в Финляндии. Ранней весной и поздней осенью это настоящая рыболовная Мекка для рыболовов из России, Беларуси и различных стран Евросоюза.
За рыбой вокруг света
Кипр. Путевые заметки Сергея Апрелова
Автор рассказывает, как тестировал новые модели воблеров на Кипре при ловле басса.
К. Кузьмин. «Плетенка» и «мясорубка». Факторы риска
С одной стороны, шнур – это «расходник», он подвержен сравнительно быстрому износу. С другой - стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас хочется, чтобы неизбежный износ шел помедленнее и, главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать.
А. Чепурный. Классическая и современная английская донка. Особенности выбора удилища и катушки
Примеры использования удилищ разных классов в зависимости от условий ловли. Выбор основной лески для фидера. Подходящие модели и размеры фидерных катушек.
Н. Линник. С пикером на реке в начале лета
В народе говорят: «Пришел июнь – на рыбу плюнь». Но если подойти к процессу творчески и быть готовым оперативно реагировать на происходящие в реке изменения, рыбалка с донной снастью и в июне может оказаться весьма интересной.
А. Коломиец. Дальнобойный судак с берега
В период весеннего запрета в Волгоградской области по правилам любительского рыболовства разрешается ловить с берега одной удочкой, донкой или спиннингом. Только ниже ГЭС в июне уже селедка лютует, а вместе с ней и мошка. А на Волгоградском море нет мошки, зато ловится судак и берш с берега.
Обзор рынка
Снегоболотоход Yamaha Wolverine-R Spec: все дальние рубежи доступны
И. Окуневская. Современные технологии на страже вашего комфорта
Три серии-новинки из кемпингового оснащения, которые могут усилить комфортность рыбалки: компактные аудиоколонки, светодиодные лампы и полотенца из микрофибры.
В. Герасимов. Катушки для лайтовой ловли
Обзор бюджетных спиннинговых катушек, не уступающих по техническим возможностям топовым моделям именитых брендов.
Т. Виноградова. Вайтинг
История и особенности продукции фирмы Whiting farms, крупнейшего производителя перьев для изготовления нахлыстовых «мушек».
Рыбалка. Северо-Запад
В. Филатов. Карелия, Муезерский район. «Колебалки» против «вертушек»
Очередной отчет нашего давнего автора о рыбалке в байдарочном походе по рекам и озерам Центральной Карелии.
М. Перов. Летом на Дамбе с поплавком
Финский залив богат лещом, но на этом гигантском водоеме мало где можно рыбачить с берега, а рыбалка с лодки затруднена, ведь на больших просторах редко бывает штиль. Поэтому огромной популярностью у питерских рыбаков пользуется Дамба. Она позволяет комфортно ловить с берега, при этом всегда можно спрятаться от волны, какое бы не было направление и сила ветра.
Школа для новичка
А. Швец. Запретная зона. Воблеры в глухом коряжнике
В завалах коряг любит стоять всевозможная хищная рыба, от щуки и судака до сома и жереха - здесь она чувствует себя в полной безопасности. И для тех спиннингистов, кто не ищет легких путей и не привык сдаваться без боя, выход один - попытаться приспособиться к ловле в коряжнике, по возможности сведя потери приманок к минимуму. Но игра, поверьте, стоит свеч.
Техника на рыбалке
В. Соколов. Рождение лодки для рыбалки «Рыбачок mini»
Об особенностях конструирования и изготовления самодельной лодки, меньшего брата катера «Невский рыбачок», о котором журнал уже рассказывал.