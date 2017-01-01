Спортивное рыболовство №5 май 2017
В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 27
Н. Володин. Чемпионат мира 2017 г. по ловле рыбы на мормышку со льда.
О. Кузин. Такие крупные мелочи.
А. Дьяченко. Мастерская рыболова.
Рыбалка. Северо-Запад
А. Десятов. Жизнь на любимой реке. Молога, майские праздники
Каждый весенне-летний сезон автор открывает ловлей разнообразной «белой» рыбы донной снастью, а поплавочной удочкой – чехони.
А. Голунов. Весной на реке. Ловля в проводку болонской удочкой
Ловля в проводку результативна при правильном понимании всех её составляющих – от умения «читать» реку до ювелирной огрузки поплавка.
М. Перов. Устье Волхова. Судак
Каждый год в июне-июле автор ездит на Волхов, чтобы поймать клыкастого хищника на джиг. В статье он рассказывает об особенностях ловли в тех местах.
Снасть и тактика
Н. Линник. Линь весенних разливов
Линь – один из самых необычных и загадочных представителей семейства карповых. Но если знать базовые принципы, ловля этой рыбы мало чем отличается от ловли карпа, карася и даже плотвы.
К. Кузьмин. «Резина». Внимание к деталям
Давно нет резона останавливаться на каких-либо базовых истинах спиннинговой ловли на силиконовые приманки. А вот не вполне очевидным деталям уделить внимание определенно стоит.
А. Швец. Существует ли универсальная приманка? Воблерный вопрос
Полностью универсальных воблеров не существует. Но имея в коробке 3 - 4 тонущих лопастных модели с разной скоростью погружения и пару «раттлинов», удается облавливать практически любой водоем - это и есть самое настоящее приближение к универсализму.
А. Чепурный. Классическая и современная английская донка. Особенности выбора удилища и катушки
Любому доночнику необходимо знать основные характеристики всех компонентов наземной части фидера – удилища, катушки и лески, и разбираться, для каких условий ловли предназначены те или иные модели снастей.
Д. Архипов. Десять советов для трудовой рыбалки фидерной снастью
Нередко при поездке, скажем, за лещом попадешь в ситуацию, когда весь световой день приходиться скучать в ожидании выхода желанной рыбы, а тот может и не произойти. Основываясь на собственном опыте, автор освещает основные моменты, которые помогут перестроиться и подловить пару килограммов мелочевки - густерок и плотвичек.
Методы ловли
О. Ляльковский. Голавлевые нюансы
В спиннинговой ловле голавля мелочей не бывает, но есть много нюансов, начиная от оснащения и заканчивая техникой и тактикой.
Из первых уст
Без «колебалки» – нет рыбалки
Интервью с руководителем компании «Колебалка Питер» Игорем Ивановым.
Школа для новичка
К. Шорин. Форель? Ночью? Почему бы и нет!
Что делать законопослушному спиннингисту в весенний запрет? Отправляться в какое-нибудь культурное рыбное хозяйство (КРХ) - и наслаждаться любимым делом в спокойной обстановке. Например, ночью...
А. Коломиец. Рассуждения на тему «Где искать рыбу?»
Трудно найти современную литературу, претендующую на пособие по поиску рыбы на реке, и начинающему рыболову приходится перелопачивать кучу печатных изданий и контент рыболовных сайтов, дабы по крупицам собрать чьи-то наблюдения. Поэтому автор рассказывает, где бы он начал искать ту или иную рыбу и как бы стал это делать на реках юго-западной части нашей страны - Волге и Ахтубе с притоками и протоками, а также на Дону выше Цимлянского водохранилища.