Спортивное рыболовство №5 май 2017

В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 27

Н. Володин. Чемпионат мира 2017 г. по ловле рыбы на мормышку со льда.

О. Кузин. Такие крупные мелочи.

А. Дьяченко. Мастерская рыболова.

Рыбалка. Северо-Запад

А. Десятов. Жизнь на любимой реке. Молога, майские праздники

Каждый весенне-летний сезон автор открывает ловлей разнообразной «белой» рыбы донной снастью, а поплавочной удочкой – чехони.

А. Голунов. Весной на реке. Ловля в проводку болонской удочкой

Ловля в проводку результативна при правильном понимании всех её составляющих – от умения «читать» реку до ювелирной огрузки поплавка.

М. Перов. Устье Волхова. Судак

Каждый год в июне-июле автор ездит на Волхов, чтобы поймать клыкастого хищника на джиг. В статье он рассказывает об особенностях ловли в тех местах.

Снасть и тактика

Н. Линник. Линь весенних разливов

Линь – один из самых необычных и загадочных представителей семейства карповых. Но если знать базовые принципы, ловля этой рыбы мало чем отличается от ловли карпа, карася и даже плотвы.

К. Кузьмин. «Резина». Внимание к деталям

Давно нет резона останавливаться на каких-либо базовых истинах спиннинговой ловли на силиконовые приманки. А вот не вполне очевидным деталям уделить внимание определенно стоит.

А. Швец. Существует ли универсальная приманка? Воблерный вопрос

Полностью универсальных воблеров не существует. Но имея в коробке 3 - 4 тонущих лопастных модели с разной скоростью погружения и пару «раттлинов», удается облавливать практически любой водоем - это и есть самое настоящее приближение к универсализму.

А. Чепурный. Классическая и современная английская донка. Особенности выбора удилища и катушки

Любому доночнику необходимо знать основные характеристики всех компонентов наземной части фидера – удилища, катушки и лески, и разбираться, для каких условий ловли предназначены те или иные модели снастей.

Д. Архипов. Десять советов для трудовой рыбалки фидерной снастью

Нередко при поездке, скажем, за лещом попадешь в ситуацию, когда весь световой день приходиться скучать в ожидании выхода желанной рыбы, а тот может и не произойти. Основываясь на собственном опыте, автор освещает основные моменты, которые помогут перестроиться и подловить пару килограммов мелочевки - густерок и плотвичек.

Методы ловли

О. Ляльковский. Голавлевые нюансы

В спиннинговой ловле голавля мелочей не бывает, но есть много нюансов, начиная от оснащения и заканчивая техникой и тактикой.

Из первых уст

Без «колебалки» – нет рыбалки

Интервью с руководителем компании «Колебалка Питер» Игорем Ивановым.

Школа для новичка

К. Шорин. Форель? Ночью? Почему бы и нет!

Что делать законопослушному спиннингисту в весенний запрет? Отправляться в какое-нибудь культурное рыбное хозяйство (КРХ) - и наслаждаться любимым делом в спокойной обстановке. Например, ночью...

А. Коломиец. Рассуждения на тему «Где искать рыбу?»

Трудно найти современную литературу, претендующую на пособие по поиску рыбы на реке, и начинающему рыболову приходится перелопачивать кучу печатных изданий и контент рыболовных сайтов, дабы по крупицам собрать чьи-то наблюдения. Поэтому автор рассказывает, где бы он начал искать ту или иную рыбу и как бы стал это делать на реках юго-западной части нашей страны - Волге и Ахтубе с притоками и протоками, а также на Дону выше Цимлянского водохранилища.