Спортивное рыболовство №3 март 2019

Методы ловли

К.Кузьмин. Зимний топ-вотеринг

Бывают ситуации, когда зимой верховые приманки показывают себя эффективнее более привычных для этого времени джига и воблеров. Ну а топ-вотерные поклевки – уж точно самые эффектные и эмоциональные.

Снасть и тактика

А.Швец. Зимние оттепели: щуки из промоин

Сурово начавшаяся зима стала неожиданно преподносить сюрпризы в виде долгих оттепелей. Ловля в таких необычных условиях, когда вся река покрыта льдом, а в кое-где образовавшихся промоинах щука клюет на спиннинг как сумасшедшая, со злостью набрасываясь на правильно поданные ей спиннинговые приманки, надолго запомнилась автору.

С.Акулич. Весенний окунь

Автор рассказывает о перспективных местах ловли окуня на водохранилищах, где весной ему удается добиться наилучших результатов, и систематизирует периоды активности полосатого разбойника в это время.

В.Клень. Многоликая «Балда»

Такая зимняя «безмотылка», как «Балда», давно завоевала популярность. На неё отлично ловятся и хищные и мирные рыбы. Вместе с тем она является самой противоречивой и неоднозначно воспринимаемой.

Н.Линник. Без пяти минут весна, или первые рыбалки со свингтипом по открытой воде

Пока хоть на каких-то участках водоема присутствуют остатки ледяного панциря и рыбьи поклевки очень осторожны, трудно определиться с правильной снастью. Где-то может выручить поплавочная удочка, но есть участки водоемов, где добраться до рыбы удается только с помощью донных снастей. А каких именно – читайте.

А.Чепурный. Современная английская донка: оценим флэт-метод. Часть 2

Направление Method flat feeder как новый способ ловли появилось относительно недавно, сочетая в себе элементы классического фидера и карп-фишинга. И уже сегодня оно подразумевает самостоятельную линейку снастей и аксессуаров. В предлагаемой статье речь пойдет о выборе крючков и особенностях прикормки.

По родным просторам

А.Коломиец. Март – время одиноких трофеев

Есть у рыболовов такое понятие, как межсезонье. А у автора такового нет. И не потому, что он не рыболов, а потому, что у него есть «Нива», спиннинг и верные отчаянные друзья. А еще - непреодолимое желание с распалением льда оказаться первым на водоеме и после утреннего заморозка побороться с трофеем под лучами весеннего солнца.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Перов. Плотва у фортов. Инструкция для новичков

Опытным питерским рыбакам известно, что всю зиму на южной ветке дамбы Финского залива между фортами «Павел I» и «Милютин» клюет крупная плотва вперемежку с еще более крупной густерой. Что же нужно сделать, чтобы успешно там отловиться?

А.Дуркин. Налим подлёдно

Автор, ихтиолог и рыболов с огромным стажем, рассказывает на основе личного опыта о лове налима, речного и озерного, по последнему льду в печорских водоемах, какие применяются снасти и какова тактика рыбалки.

Школа для новичка

А.Фалалеев. Как насаживать живца

На примере собственного опыта автор подробно показывает, как он насаживает живца различными способами - в зависимости от условий рыбалки, от вида снасти или способа ловли.

За рыбой вокруг света

М.Ефимов. Весна. Пора в Норвегию за скреем

Рассказ о весенней рыбалке у морского побережья Северной Норвегии. Конец февраля и март с апрелем считается здесь одним из самых трофейных рыболовных сезонов - начинается долгожданное время скрея, атлантической трески, подходящей к берегам на нерест.