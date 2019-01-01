Спортивное рыболовство №2 февраль 2019

По родным просторам

А.Коломиец. Февральские сюрпризы

Что обычно происходит у автора в этом месяце? И интересные рыболовные выставки по всему свету, и ловля на Волге голавля на подледные жерлицы, и охота со спиннингом на густеру по открытой воде, да много еще чего. В общем, читайте.

К.Кузьмин. Зимний спиннинг на Москве-реке: 20 лет в динамике

Сама возможность ловить спиннингом зимой долгое время казалась многим рыболовам Средней полосы чем-то ирреальным. Но во второй половине 90-х в этой сфере произошел взрыв. Сначала – информационный (большая статья в журнале и пара репортажей на ТВ), потом – практический: на берегах незамерзающей Москвы-реки стало появляться всё больше фигур с «летней» снастью в руках.

Снасть и тактика

Д.Баринов. Немцы, англичане, Сабанеев и новые джиговые спиннинги

Статья эта не только поведает о новых спиннинговых удилищах для джиговой ловли, но и унесет читателя в далекое прошлое, чтобы тот смог прочувствовать свою избранность и то изобилие, что доступно в наше время.

М.Ефимов. Налим на мормышку!

У большинства рыболовов налимья рыбалка ассоциируется с донками. А ведь его можно ловить и более динамичными способами – например, на мормышку.

Н.Линник. Подледная вертикаль

На праздник последнего льда в одном месте порой собирается не одна сотня рыболовов. Но успешно рыбачат не более трети от всех. Остальные являются лишь статистами. Почему так? Оставим в стороне снасти, приманки и технику игры, они приблизительно одинаковые у всех. А поговорим о тактике поиска рыбы, и в частности - о «легкой» и «тяжелой» воде. Слышали о такой?

А.Швец. Минимизация рабочего набора приманок: отсекаем накопительство

Со временем набор приманок любителя джеркинга, пополняясь всё новыми и новыми моделями, начинает превышать пределы разумного. И тогда можно либо ограничить количество джерков, которое мы берем сегодня на рыбалку (особенно если едем на знакомый водоем), либо сократить свою джерковую коробку до разумного минимума. И легче всего минимизировать арсенал, если использовать хэндмэйд-приманки - тут богатый простор для комбинирования.

А.Чепурный. Современная английская донка: оценим флэт-метод

Метод-монтажи (method rigs) становятся всё популярнее среди основных фидерных оснасток для ловли рыб семейства карповых. Само же направление Method flat feeder как новый способ ловли появилось относительно недавно, сочетая в себе элементы классического фидера и карп-фишинга. И уже сегодня оно подразумевает самостоятельную линейку снастей и аксессуаров.

Рыбалка. Северо-Запад

А.Голунов. Карелия выходного дня. Зимний вояж на Сегозеро

Автор рассказывает о подледной ловле хариуса и других рыб на одном из крупнейших озер бассейна Белого моря.

Советы Мастера

С.Акулич. Почему я применяю флуорокарбон в джиг-спиннинге

Наибольшую востребованность флуорокарбоновая леска имеет у автора в джиговой ловле, где используется для изготовления поводков различной конструкции.

Методы ловли

В.Клень. Лещ: поймать играючи

На лещовой рыбалке автор подметил, как ловившие рядом с ним многоопытные старики-лещатники показывали прямо-таки выдающиеся результаты. Правда, для этого они использовали нелогичную, на первый взгляд, и даже примитивную тактику и методику с применением мормышек. Их подход ну никак не укладывался в широко растиражированные типовые схемы, которыми по сей день пестрят СМИ и интернет.

Школа для новичка

П.Ситников. Алгоритм подготовки и проведения тайменевой рыбалки

Невозможно постоянно ловить гигантских тайменей. Тайменевая рыбалка – это как лотерея. Нужно оказаться в нужное время и в правильном месте. А чтобы всё на рыбалке сложилось результативно, необходимо каждый свой шаг продумывать до мелочей, всё должно быть разложено по полочкам.