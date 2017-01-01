Спортивное рыболовство №2 февраль 2017

По родным просторам

А. Коломиец. Трое на море, не считая собаки.

Волгоградское водохранилище сковало льдом, по которому можно без опаски передвигаться. Пока на льду не выросли здоровенные торосы, автор успел там порыбачить. Ну а бороздить широкие просторы ему помогла «мотособака».

Рыбалка. Северо-Запад

Г. Шеляг. Разные оттенки гольца.

В продолжение темы подледного лова на Кольском полуострове автор рассказывает об одной из самых красивых рыб нашего Заполярного края – об арктическом гольце. Где эту рыбу искать, какие в ходу у местных рыбаков гольцовые оснастки – читайте.

М. Перов. Весенняя плотва на Южной Ладоге

Во всех регионах нашей необъятной страны рыболовы каждую зиму с нетерпением ждут последнего льда и резкого усиления клева почти всех рыб. Однако у питерских рыбаков есть своя, отдельная причина ждать весны: это отличный клев плотвы на южном побережье Ладожского озера. Это, без преувеличения, настоящий рыболовный праздник. Рыбы в это время настолько много, что даже заядлые блеснильщики хотя бы на пару выездов берут в руки снасти с мормышкой или поплавком.

Советы Мастера

В. Соколов. «Безмотылка» 2017 на Северо-Западе. Дальнейшее развитие темы

В чем, по мнению автора, принципиальное отличие безнасадочной ловли от других видов подледной рыбалки? Какие существуют классические снасти и насадки – и как их можно усовершенствовать? Есть ли новые веяния в «безмотылке»? Читайте обо всем этом.

Снасть и тактика

А. Габдрашитов. Впайка – народная блесна

Зимние блесны с впаянным в тело крючком в народе называются «впайками». Ими неплохо ловили окуней еще наши деды, а современные впайки еще уловистей. В этой статье автор делится опытом освоения ловли на них на Ладоге и Финском заливе.

А. Чепурный. Классическая и современная английская донка. Оснастки

Классическая английская донная снасть (или как у нас её называют – фидер) воистину универсальна - её можно применять практически в любых условиях ловли и вне зависимости от времени года. Фидер стал известен в нашей стране уже давно, но не все на практике его правильно используют из-за незнания принципов построения всей снасти в целом и основных оснасток в частности, а также особенностей работы с фидером. Чем же отличаются виды оснасток и в каких условиях их следует применять, в чём кроется секрет правильного соединения их элементов? Предлагаем первую статью цикла об основах фидерной ловли.

Школа для новичка

А. Голунов. Азбука жерлиц, или ловля на «тарелки»

Ловля щуки жерлицами – это активная и полная эмоций рыбалка. Если, конечно, стараться всё делать правильно, но и не без экспериментов, и самому пытаться разгадать множество загадок, которые зубастая хищница подкидывает нам практически на каждом выезде на лед. Автор рассказывает об основных нюансах, из которых складывается успешная ловля щуки «на флажки». И хочется надеяться, что данный материал поможет в освоении жерличной науки начинающим.

О. Ляльковский. Каким он должен быть, мой спиннинг

Современная рыбалка – это отнюдь не простое, и уж точно не легкое с технической точки зрения занятие. Всё в ней попробовать получается далеко не у всех. И рано или поздно перед многими спиннингистами встают вопросы, которые автору доводилось неоднократно слышать от его друзей и знакомых: «Какой спиннинг подобрать для голавля (жереха, судака) на большой реке (малой речке, озере, водохранилище)?» или «А зачем ты берешь с собой на рыбалку два (три, пять) спиннингов?» Вот всё это и стало поводом для написания предлагаемой статьи.