Спортивное рыболовство №12 декабрь 2017

4 Юбилейный номер журнала. Слово главного редактора М.Никишатова.

Вышел 200-й номер журнала, 18 лет мы стремимся создавать его во благо самой идеи спортивного рыболовства. В журнале можно найти много интересных статей о рыбалке не только на Северо-Западе, но и во всей России и за рубежом. Редакция, пригласив лучших рыболовных авторов, многие из которых - титулованные спортсмены и продвинутые рыболовы, старается придать журналу максимальную насыщенность, делая акцент не только на информационной составляющей, но и на качестве фотоматериалов и дизайне. Мы уделяем большое внимание детской и семейной рыбалке, взяв за основу актуальный лозунг «Сохраним рыбалку для будущих поколений». А для тех, кто считает журналы и книги пережитком прошлого, создана бесплатная электронная версия журнала, доступная на нашем сайте.

Давайте создавать этот журнал вместе! Продвигать в нём свои мысли, идеи, экологические проекты. Менять мировоззрение рыболовов от примитивного «поймал и съел» до окончательного «поймал рыбу – отпусти, чтобы наши дети также могли её поймать». Давайте учить и прививать любовь к рыбной ловле с раннего детства, возвращать рыбалке традиции семейного отдыха, заботиться об окружающей среде, сохраняя тем самым популяции рыб и развивая рыболовный спорт.

Рыбалка. Северо-Запад

М. Ефимов. Огурчик с плавничком, 18 лет спустя

Корюшка как была всегда одной из самых популярных рыб в уловах рыбаков Санкт-Петербурга и окрестностей, так и до сих пор остается. И количество людей, увлеченных этой рыбалкой, никак не падает.

Методы ловли

А. Дьяченко Из чего складывается мастерство рыболова-мормышечника

Всякое деление рыболовного мастерства на составляющие - довольно условно. И определить, где заканчивается вклад «физической подготовки/работоспособности» и «снаряжения/оснащенности», а где начинается «техника ловли», «тактика» или иные производные от интеллекта и мышления - не всегда легко. Тем не менее, пусть и приблизительно, но разбить факторы, которые зависят от рыболова и влияют на его улов, на составляющие возможно.

А. Чепурный. Основы приготовления прикормки для фидерной ловли. Часть 2

Автор рассказывает, сколько воды и во сколько этапов необходимо добавить, чтобы прикормка обрела желаемые физические свойства, и какие существуют факторы, что влияют на скорость распада прикормочной смеси.

Снасть и тактика

К. Кузьмин. Кремлевский крэнкинг, или Интеллектуальная ловля на «приманки для идиотов»

Воблеры класса «крэнк» в некоторых странах повелось называть «idiotbaits», что, думается, понятно и без перевода. Да и у нас крэнки до последнего времени «серьезные» спиннингисты не особо жаловали. Но потом оказалось, что крупные воблеры этого класса очень даже способны конкурировать на большой воде с джигом и большими минноу.

В. Соколов. «Безмотылка». Итоги сезона 2016. Часть 2

Окончание рассказа о разных сторонах безмотыльной ловли, касающихся самодельных приманок, снастей, техники и тактики ловли.

В. Клень. Радуга безнасадочной ловли

В перволедье открывается огромный простор для экспериментов, особенно при использовании приманок безнасадочного типа. Не только варьируя тактику и технику ловли, но и грамотно подбирая цвет приманок, можно добиться весомых успехов.

М. Перов. От мормышки к блесне

Автор дает простые и легко осуществимые советы рыболову-мормышечнику, которого новичком назвать нельзя, но перейти к подледному блеснению он никак не решается.

А. Швец. Уход от привычных шаблонов. Ловля щуки на силикон размера XXL

В последние годы прослеживается четкая тенденция к укрупнению спиннинговых приманок, применяемых для щуки, в том числе и таких, что исполнены из силикона - так называемых soft bаits.

С. Акулич. Ловля щуки на зимние жерлицы. Поиск перспективных мест на водохранилище

На просторах водохранилищ автор основное внимание уделяет поиску перспективных мест, где вероятность встречи с зубастой хищницей зимой наиболее вероятна. Предлагаемые им выводы и умозаключения основаны исключительно на личном опыте жерличной ловли, который составляет более двух десятилетий.

Обзор рынка

З. Ильин. Приманки от Nord Waters в действии

М. Никишатов. Куусамо, далекий и близкий. На рыбалке с Вилле Хаапасало

В конце этого лета в Лапландии проходила съемка фильма «На родине легендарного "Профессора"», приуроченного к 50-летию компании «Куусамон Уйстин», с Вилле Хаапасало в главной роли. Предлагаем интервью со знаменитым актером.

По родным просторам

А. Коломиец. Джиггинг между льдин

В период становления ледяного покрова определенный промежуток времени по реке плывут льдины. Много раз спиннинговые рыбалки автора проходили именно в такой ситуации. И, перефразируя известное выражение психологов, у него тут нет проблем, но он хочет об этом поговорить, чтобы у читателей их было поменьше.

Новости спорта

М. Никишатов. World Crank Cup 2017. Кубок мира по ловле крэнками. Часть 2

Окончание рассказа о состоявшихся в сентябре соревнованиях в Нидерландах, собравших элиту спиннингового спорта Европы.