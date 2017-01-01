Спортивное рыболовство №11 ноябрь 2017

Рыбалка. Северо-Запад

М. Перов. В погоне за перволедьем

Во многих регионах страны перволедье с его активным клёвом рыбы длится недолго, всего несколько недель. После наступает глухозимье, когда клёв резко ослабевает. Но жителям Петербурга и Ленобласти повезло - благодаря климату и необычайному разнообразию водоемов перволедье часто бывает растянуто почти на всю зиму.

Г. Шеляг. Сиг по первому льду

В этой статье автор рассказывает о ловле этой рыбы в перволедье в непосредственной близости от города Мурманска. Описываются снасти и приманки.

Снасть и тактика

В. Соколов. «Безмотылка». Итоги сезона 2016

У автора за прошлую зиму накопилось много информации о разных сторонах безмотыльной ловли, касающихся самодельных приманок, снастей, техники и тактики ловли.

Н. Линник. Уроки поздней осени

Чем ближе зима, тем более трудовыми делаются поплавочные рыбалки. Чем холоднее и прозрачнее вода, тем осторожнее и привередливее становится рыба. Но ни в одну пору года нет такой уникальной возможности побыть на берегу одному, да еще и проверить всё, чему смог научиться за лето.

К. Кузьмин. Воблерные тонкости. Версия 2017

Около десяти лет назад автор написал статью под названием «Воблерные тонкости». А поскольку на воблеры он ловит очень часто и в очень разнообразных условиях, то вновь обращается к обозначенной теме на новом уровне её понимания.

А. Швец. Всегда со мною. Мои любимые воблеры

У каждого поклонника воблерной рыбалки со временем появляются любимые модели приманок, на них получается ловить лучше всего. Они занимают почетное место в рабочих коробках. Есть такие фавориты и у автора - об этих неординарных во многом воблерах и опыте их использования в различных условиях он и рассказывает.

Новости спорта

М. Никишатов. World Crank Cup 2017. Кубок мира по ловле крэнками

Отчет о состоявшихся в сентябре соревнованиях в Нидерландах, собравших элиту спиннингового спорта Европы.

Методы ловли

А. Коломиец. Маховый сазан

Есть множество видов ловли, которые можно назвать общими дисциплинами: спиннинг, поплавочная удочка, нахлыст и т.д. Есть и много практик ловли отдельных видов рыб - окуня, щуки, судака, форели, голавля, леща, уклейки, ротана наконец. А существуют и достаточно специфичные темы. Одна из таких в поплавке - ловля сазана маховой удочкой с глухой оснасткой.

А. Чепурный. Основы приготовления прикормки для фидерной ловли

Прикормка в фидере является одним из важнейших факторов результативной рыбалки. Ведь даже имея идеально подобранную и настроенную снасть, мы можем в принципе ничего не поймать, не придав прикормке должного внимания.

В. Клень. Пенопластовые лещи

В последнее время возросла популярность фидерной ловли мирных рыб на такую нетрадиционную насадку, как пенопластовые шарики. Причем в отдельных регионах этот полимер сумел вытеснить проверенные веками классические доночные приманки. С учетом собственного опыта применения пенопласта автор рассказывает о ловле на него речных лещей.

Школа для новичка

Н. Линник. Моя практика: поплавок

Современный поплавок – это больше чем сигнализатор поклевки. Хороший поплавок выполняет еще и управляющую функцию - его форма и грузоподъемность влияют на то, насколько естественно движется в воде приманка. Исходя из этого, для достижения успеха к выбору поплавка для конкретных условий ловли нужно отнестись очень тщательно.

За рыбой вокруг света

П. Лясоцкий. Норвежский дневник рыболова-туриста. Часть 2

Автор излагает материал в виде рыболовного дневника - по дням, с отдельными блоками по туристической составляющей.

Обзор рынка

М.Никишатов. Куусамо, далекий и близкий. 25 лет спустя, или советы путешественникам

Каждая поездка в лапландский городок Куусамо - всегда небольшое приключение, наполненное различными историями на пути из Петербурга и множеством приятных воспоминаний, исходящих уже из самого Куусамо. А там есть что посмотреть и где порыбачить.