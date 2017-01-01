Спортивное рыболовство №10 октябрь 2017

Снасть и тактика

К. Кузьмин. В условиях жесткого прессинга

Вам хотелось бы оказаться со спиннингом на глухой таежной речке, где несколько лет не ступала нога рыболова? Автору вот – нет, он не участвует в рыболовных экспедициях с вертолетной заброской или сплавом по диким речкам. И не потому, что приверженец цивильных условий и комфорта, просто ему гораздо большее удовольствие доставляет ловля «умной» рыбы.

А. Швец. Ловля на крупные свимбейты: теория и практика

Для подавляющего большинства наших любителей джеркинга ловля на крупные тяжелые свимбейты пока еще в диковинку - она и снастей требует особых, недешевых и специфических, и сами приманки довольно дорогие. Меж тем свимбейты класса «хэви» во всем мире очень популярны. Как проходит ловля на них, где и зачем – читайте.

Методы ловли

А. Коломиец. История одного озера

Пять лет подряд автор ездил на одно озеро - и каждая рыбалка на нём чему-то его учила, озадачивала, подталкивала возвращаться сюда снова и снова. Озеро оказалось универсальным в плане рыбы, методов ее ловли и сезонности. В общем, автору есть что рассказать о годах исследований в ловле на спиннинг, на поплавочную удочку, зимние жерлицы и «безмотылку».

Н. Линник. Ловля плотвы на тесто из ржаного хлеба

Если перечислить приманки, на которые удается поймать плотву, список получится внушительный. Но наживки (и даже их силиконовые копии) сегодня используются намного чаще, чем растительные насадки. А вот о такой замечательной вещи, как тесто из ржаного хлеба, в наши дни почти никто и не вспоминает. И автор считает, что очень зря.

В. Клень. С фидером за окунями

Современными донными снастями можно целенаправленно и успешно ловить не только мирных рыб, но и хищных. Особенно сказанное актуально в плане охоты за такими активными стайными рыбами, как окуни.

А. Чепурный. Способы предварительной разведки места ловли. Изучение сектора ловли фидером

Если маркерных поплавка и кольев нет или, к примеру, ловля будет на течении, которое сместит маркерный поплавок при всплытии на какое-то расстояние от грузила (из-за чего получим искаженные данные о глубине в точке заброса и не сможем понять реальную картину рельефа дна сектора ловли), следует взять на вооружение другие способы определения рельефа и структуры дна. Какие? Читайте.

Обзор рынка

М. Никишатов. Куусамо, далекий и близкий

На севере Финляндии лежит красивый городок Куусамо, окруженный множеством родниковых озер, чистейшими горными речками и многовековыми лесами. Но при всем уважении к величию местных красот, этот городок не был бы так известен, если бы не здешняя компания по производству традиционных финских блесен – «Куусамон Уйстин».

Новые тенденции в старинном городе

Продолжение рассказа об интересных новинках, что встретились сотрудникам журнала на будапештском «Эфттексе» 2017 года.

Рыбалка. Северо-Запад

А. Бондаренко. Рок-фишинг в Абхазии

В статье рассказывается о спиннинговой ловле в Черном море рыбы, живущей в камнях. Прибрежная ловля имеет некие универсальные черты и общие схемы, которые работают в самых разных водах. Поэтому речь не о том, как поймать определенную рыбу, а о том, как вообще кого-нибудь поймать.

П. Лясоцкий. Норвежский дневник рыболова-туриста

Поскольку формат описываемой поездки за красной рыбой со спиннингом в руках лежит на стыке двух увлечений – туризма и, собственно, рыбалки, автор излагает материал в виде рыболовного дневника - по дням, с отдельными блоками по туристической составляющей.

По родным просторам

Н. Дегтярев. На рыбалку во Владик

Ихтиофауна Дальнего Востока разнообразна и удивительна. Есть там и уникальная в своем роде рыба семейства карповых – угай. Другое ее наименование – Крупночешуйная краснопёрка. Охота на эту не представляющую промыслового значения рыбку доставляет владивостокским рыболовам не меньше положительных эмоций, чем ловля местного хариуса или ленка.