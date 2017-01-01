Спортивное рыболовство №1 январь 2017
В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 25
О. Кузин. Отборы в сборную России 2017 года.
Ф. Мухарев. Время ловли: январь – февраль.
А. Дьяченко. «Золотая мормышка — 2016».
Снасть и тактика
А. Коломиец. Как устроено устройство «безмотылка».
Что самое главное в безмотыльной удочке? Кивок? Приманка? Леска? Сам удильник? Может, просто манера ловить рыбу без животных и растительных насадок - и удочка тут играет второстепенную роль? Давайте разбираться.
А. Швец. Спиннинг, щука, канун ледостава.
Спиннингисты от сезона к сезону сталкиваются с одной и той же проблемой: если в начале и середине осени щука отлично ловится на самые разные приманки, то с ноября, с похолоданием воды, картина кардинально меняется в худшую сторону. Становятся частыми неудачи, когда улов ограничивается или некрупными щучками, или рыболов вовсе «пролетает». А между тем щука, и даже очень крупная, неплохо ловится и в этот период. Что же нужно сделать, чтобы ловить щуку не от случая к случаю, а целенаправленно и систематически? Читайте.
Советы Мастера
В. Соколов. Домашнее изготовление вольфрамовых приманок для «безмотылки».
Автор сам делает «безмотылки» из вольфрама, потому что в собственные конструкции можно заложить те технические решения, которые позволят сделать их более долговечными и под любые условия лова. О том, как этот процесс происходит - со всеми подробностями и с «подводными камнями» - читайте.
Рыбалка. Северо-Запад
А. Волотов. Зимний лосось.
Рассказ о том, как автор на Балтийском море в Калининградской области постигал основы береговой (сёрфовой) ловли лосося на спиннинговые приманки.
М. Перов. Крупная красноперка Выборгского залива.
Кроме хороших уловов и удовольствия от борьбы с сильной рыбой, охота на красноперку в окрестностях Выборга сулит еще и наслаждение от захватывающей дух северной природы.
Г. Шеляг. Подледная ловля сига на Кольском полуострове.
Наверное, за запах свежих огурцов от свежепойманной рыбы и ее удивительные вкусовые качества, а также за щепетильность процесса ловли любят сига приверженцы подледной рыбалки на Кольском. Как и где эта рыбалка проходит – читайте.
Из первых уст
А. Коломиец. История одной фотографии.
Как наш замечательный автор Мамба, преодолевая многочисленные препоны и объективные сложности, делал фотографию для обложки январского номера журнала.
За рыбой вокруг света
Н. Дегтярев. Гоанские рыбалки, или о пользе знаний.
Из мрачной слякотной зимы жители Северной столицы при первой возможности стараются сбежать в теплые края, где плещет морской прибой, растут пальмы и светит яркое солнце. Вот, скажем, можно из холодных каменных джунглей отправиться в джунгли настоящие - в Индию, в Гоа, на Аравийское море. Ну а какой отдых без рыбалки?