Сплавом по хищникам! Олег Ляльковский | 16 июля 2018 г.

Речная ловля интересна и разнообразна. Рыба на течении находится в постоянном движении, сжигает энергию, потому более активна. Здесь у спиннингиста редко бывают полные нули, что нередко случается в стоячей воде даже крупных природных озер и водохранилищ. Но средняя река в нашем сознании – это, в основном, береговая ловля. Ловля, в которой мы ограничены своей выносливостью, проходимостью берега и банальной технической невозможностью обловить каждый перспективный участок.

А представьте, что у вас сил столько, сколько захотите! Вы можете пройти в пять раз больший кусок реки, чем пешком, километров так двадцать, а то и тридцать. Представьте, что пролетаете, не замечая всю эту береговую траву в пояс, жгучую крапиву, приставучие плющи, проноситесь мимо непролазных береговых кустарников, непроходимых стариц и заболоченных берегов. Всё это не реклама какого-нибудь мельдония, всё это реальные преимущества сплавной рыбалки. Добавим, что мы без проблем достаем до обоих берегов даже легкой снастью. И главное, нам доступны все самые интересные уединенные места.

Яркий пример – наш с друзьями последний сплав по среднему течению Немана. Река здесь петляет вокруг многочисленных населенных пунктов, да еще обладает хорошей транспортной доступностью, окруженная с двух берегов крупными трассами М1 и М4. Заходя против течения в точку начала сплава, мы лавировали между многочисленными батареями донок, виляли от берега к берегу, обходя многочисленных береговых спиннингистов. Людей было столько, что порой возникали сомнения в целесообразности этой нашей затеи со сплавом.

Но стоило лодке оказаться на первом же безлюдном участке реки, как настроение в корне поменялось, и именно в укромных уголках и случались все наши поимки в ту рыбалку. Думаю, аргументов «за» достаточно, перейдем к конкретике.

Матчасть

Для воплощения затеи со сплавом нам понадобится устойчивая маневренная лодка с небольшой осадкой и под мотором. Небольшая осадка, понятно, важна для прохождения самых мелких мест. Устойчивость - чтобы комфортно ловить стоя, не сделав оверкиль, если, к примеру, упремся в корягу или под нависающие над водой ветви. Маневренность очень пригодится при обходе разных препятствий на течении. В общем, слов много, а резюме одно - современная ПВХ-лодка средних размеров отлично сгодится для этих целей.

Из движителей идеален, конечно, водомет - тогда проходимы будут даже участки с глубиной в 20 см, но вещь эта редкая, не всем доступная. Потому воспользуемся обычным мотором, только будем аккуратны с мелководьями и не станем фиксировать ногу двигателя в опущенном положении, чтоб в случае влёта в препятствие не было жесткого столкновения. Кстати, не лишним будет прихватить с собой и запасной винт. Понятно, что мощности мотора должно хватать для выхода лодки со всем скарбом на глиссирование в условиях течения. В моем случае комплект выглядит так: ПВХ «Мнев Кайман» 380 + мотор «Хонда» DF15.

На реках комфортный спуск для лодки найти непросто, если берега обрывисты или неподъездные, потому разборная легкая ПВХ опять же предпочтительна.

Снасти

Я давний приверженец так называемого «универсального спиннинга». Основной мой инструмент - лайтовое удилище с тестом до 14 г. С собой беру еще ультралайт с тестом до 6 г - на всякий пассивный случай. Ловлю преимущественно на воблеры да мелкие «колебалки», чтобы ублажать и белого хищника, и традиционных зубастых рыб. Эта концепция как нельзя лучше подходит для сплавной рыбалки, потому как никогда не знаешь, что может клюнуть за тем или иным поворотом реки.

Не могу объяснить, как это работает, но лодка действительно помогает подойти для заброса накоротке даже к осторожному белому хищнику. У меня неоднократно случались поклевки жереха и закилошного голавля на самом финальном этапе проводки. Это когда уже вот-вот и воблер уже должен появиться в зоне видимости, но вместо этого следует мощный удар и фрикционный визг.

Непередаваемые эмоции! А атака на столь короткой дистанции при ловле с берега - чистая фантастика. Выходит, в сплавной рыбалке нет особых требований к дальнобойности спиннинга. Здесь не нужны длинные и посылистые модели или особо «летучие» приманки. Я, например, использую основное удилище длиной 244 см с тестом до 14 г, напарник - так и вовсе управляется коротышом в 2,1 м.

К катушке - три простых требования: качественная укладка тонкого шнура, чуткая и удобная регулировка фрикциона и адекватная масса, чтоб не перегружать легкое удилище.

Шнур - дело вкуса, я применяю «плетенку» с реальным диаметром 0,12 - 0,14 мм неброских расцветок - то не джиг, визуальный контроль здесь особо не нужен, а вот малая заметность - пригодится.

В последнее время распробовал флуорокарбоновые поводки. из лески диаметром 0,4 – 0,45 мм - это еще достаточно малое сечение, чтобы делать узловое соединение, обходясь без обжимных трубок, и в то же время достаточное, чтобы в большинстве случаев противостоять щучьим зубам. Вяжу их сам с качественной мелкой фурнитурой. Оптимальная длина поводка – где-то 30 см.

С приманками особо не мельчу - в укромном месте реки хищник непуган, голоден и нагл. Скажем, голавли в хорошем расположении духа без проблем кушают такие немелкие воблеры, как, например, Yo-zury L-minnow 66. К тому же не голавлем единым... Слегка укрупненный формат приманок благоприятствует трофейной поимке любой рыбы, от жереха до сома. Если же в процессе ловли становится понятно, что хищник пассивен, пробую уменьшить размер приманки – тогда в ход идет мой ультралайтовый комплект.

Мой топ воблеров для сплава, впрочем, не нов и однотипен. Следуя привычке, это «летучие», стабильные на течении приманки с небольшой рабочей глубиной (до полуметра), отлично зарекомендовавшие себя по голавлю - Jackall Cherry One Footer (фото 1), Pontoon 21 Red Rag 36 SR (фото 2), Smith Super Camion SR (фото 3), Jackall Chubby SR (фото 4). Почему именно по голавлю? Рассматриваю реакцию красноперого друга как некий индикатор-показатель. Если уж воблер соблазнил этого привереду, то щук и окуней он точно спроворит, равно как и близких родственников лобастого - язя да жереха.

В сплавной рыбалке главное качество приманки - скорость облова. Когда симпатичные рыбацкому глазу места мелькают за боротом плывущего судна одно за другим, на их исследование у нас есть лишь один-два точных и быстрых заброса. А если приманка будет упористой и медленной, времени не хватит и на одну полноценную проводку, не говоря уже о втором шансе.

Выбивается из этого стройного ряда приповерхностных пузырей-крэнков только Yo-zury Flat Crank - с рабочей глубиной до 1,5 м и формой тела, принадлежащей скорее классу шэд. Этот воблер-трофейщик -универсал, за то и люблю.

Есть еще масса хороших воблеров класса минноу и шэд в глубоких версиях (DR - глубоконыряющие), которые из-за своих плохих полетных характеристик малоприменимы при береговой ловле. Зато с лодки такие приманки могут показать всё, на что способны, а в деле поиска трофея очень пригодится их рабочий горизонт 1,5 – 2 м. Но лично для меня эта тема еще не раскрыта - есть к чему стремиться.

Оборудование

Из неочевидных вещей нам понадобятся:

- непромокаемая куртка, лучше даже костюм - погода часто бывает переменчивой, да и летние грозы «из ниоткуда» никто не отменял;

- поляризационные очки - в них гораздо интереснее и продуктивнее ловля, особенно на мелководных участках, а также безопаснее руление;

- очки с минимальным затемнением или вовсе без него - это для защиты глаз от мошкары, которая часто клубится над вечерней рекой. Помнится, как-то раз темнело, нужно было завершать ловлю, а до лагеря я еще не дошел - оставались буквально пара поворотов реки. Времени не было, я поддал газу. И нахватал по пути какой-то ядовитой мошки, всё это дело растер грязными руками, а потом несколько месяцев лечил глаза. Так что не повторяйте моих ошибок - берите с собой защитные очки (или маску как у горнолыжников);

- большая пластиковая прозрачная коробка с герметичной крышкой в качестве сухого рундука в корме - недорого и эффективно. Туда отправляются и ценные электронные девайсы, и запасная одежда, и всякие хрупкие мелочи, и даже собойка, небольшой запас еды - лодка любит порядок. Подсмотрел я это бюджетное и удобное решение у норвежских морских рыбаков;

- разумеется, наша лодка должны иметь швартовочный конец, чтобы можно было задержаться в интересном месте или просто без опаски выйти на берег размяться.

- ну а про подсак, лип-грип, пассатижи и прочие полезные в лодке вещи вы и так знаете.

Очень удобен при сплаве электромотор. Дело в том, что лодка, гонимая течением, чаще идет вместе с основным потоком - и её может занести в места, откуда придется экстренно выруливать: низко висящие ветки деревьев, под которыми пройти не представляется возможным, мощный завал на русле или же опасно торчащая коряга, опора моста и т.д. Двигатель внутреннего сгорания при этом не всегда заводится с пол-оборота (остыл уже, смесь ушла из топливопровода, и т.д. и т.п., плюс вездесущий закон подлости).

В последний момент начинаешь хвататься за весла, но когда идешь против течения, есть точка невозврата. С электромотором же эти стрессы не грозят. Удобно и быстро повернул ручку «газа» - лодка без промедлений пошла, куда нужно. И еще один довод «за» на основе реальной ситуации. У товарища при сплаве на ультралайтовую снасть вешается весьма приличных жерех категории 3+ (фото 5) - надо ли говорить, что вываживание затягивается?

За тот десяток минут лодка успевает пройти несколько поворотов реки, а что там, за излучиной, не знает никто. Возможно, чистый безопасный участок, а, быть может, и завал на завале, так что жереха того придется жестко форсировать. В таких случаях, по-моему, проще пристать на удобном для вываживания участке реки. Это тоже гораздо проще и быстрее сделать при помощи электромотора – особенно, если сплавляемся без напарника и на всё про всё у нас лишь одна свободная рука.

Технология

Течение равнинных рек редко превышает скорость 3 км/ч, но при всей кажущейся ничтожности это вполне себе величина, сопоставимая с неспешно прогуливающимся человеком. Добавим к этому незаметно летящее на рыбалке время, и получается, что за полдня сплава можно уйти на расстояние, которое на моторе придется обратно преодолевать с добрый час.

А если учесть, что полный газ и вообще глиссер не везде возможен, а где-то даже придется поработать бурлаком - протаскивать лодку с поднятым мотором по мелководью, а то и вовсе преодолевать завал, выходит, что время возврата в точку старта сложно рассчитать.

В пылу азарта да при хорошей погоде частенько бывает, что уже начинает темнеть, а нам еще до базовой стоянки с десяток километров. Решение очевидно: рыбалку нужно начинать с подъема на моторе вверх по течению - с последующим сплавом к месту стоянки. Минус здесь только один - мы шумим на будущем участке ловли. В остальном же сплошные плюсы - проходим и сразу примечаем перспективные места, замечаем грядущие при сплаве опасности - в общем, делаем разведку. А дальше течение работает на нас, постепенно приближая к конечной точке.

Техника и тактика

При ловле на течении есть три основных варианта проводки: по течению, против него и поперек русла - на снос. При береговой ловле чаще мы забрасываем поперек русла или выше по течению - апстрим. Ловля против потока менее эффективна из-за перегрузки спиннинга или чересчур агрессивной работы приманки, а то и вовсе её входа в штопор. При сплаве всё меняется с точностью до наоборот. Наше преимущество - движение со скоростью потока.

В лодке, гонимой потоком, скорость течения нивелируется, мы будто бы ловим в стоячей воде. И именно направление заброса вниз по течению, т.е. перед лодкой по ходу движения - по-моему, самое эффективное при сплавной рыбалке. Тут и скорость облова, и непуганая еще рыба, и больше времени на точечный облов каждого конкретного места. Второй вариант вытекает из первого и дополняет его - заброс поперек русла в направлении берега – я его применяю в режиме долавливания.

Если, например, был контакт с рыбой или же место кажется мне интересным, достойным дополнительных забросов. При таком векторе ловли, как только приманка оказывается позади лодки, происходит примерно то же самое, что и при ловле против течения с берега: агрессивная игра, медленная проводка, перегруз снасти, потому, чтобы не терять времени, выматываюсь вхолостую.

Останавливаюсь в процессе сплава лишь на самых интересных точках, и то при наличии достаточного времени. В том-то интерес и неповторимая динамика этой рыбалки – мы имеем дело с преимущественно активной рыбой, просто плывем по течению и снимаем сливки, а за боротом мелькают красивейшие места!

В общем, сплавная рыбалка открывает интереснейшие перспективы перед спиннингистом, но только не нужно выгребать из реки всё живое! Я начинал с отпускания мелкой и лишней рыбы, но настоящее удовольствие получил, когда впервые амнистировал трофейного жереха - эмоции сравнимы разве что с его мощной поклевкой. Отпустите, вам понравится!