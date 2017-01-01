Спиннинг, щука, канун ледостава Андрей Швец, Киев

В моих широтах спиннинговый сезон обычно заканчивается в ноябре. В особо же теплые зимы можно ловить по открытой воде даже в декабре и начале января. Правда, в это время погода обеспечивает нашего брата-спиннингиста, рискнувшего выбраться на водоем, всеми «прелестями» предзимья: сильными ветрами, пронизывающими до костей, ночными заморозками, борьбой с обмерзающими кольцами и шнуром, да окоченевшими до потери чувствительности пальцами.

Конечно, изредка природа всё же балует нас и безветренными солнечными деньками, но такие подарки можно пересчитать по пальцам.

После ночных заморозков водная растительность постепенно отмирает, а водная толща очищается от растворенных в ней органических взвесей, делая холодную воду кристально прозрачной - на мелководье дно до мельчайших деталей отлично просматривается даже на глубине до двух-трех метров. Соответственно, в таких условиях хищная рыба, и без того хитрая из-за сильнейшего рыболовного прессинга, становится еще более недоверчивой и капризной. И чем ближе к полноценной зиме, тем она делается менее предсказуемой.

Постоянно практикующие спиннингисты от сезона к сезону сталкиваются с одной и той же проблемой: если в начале и середине осени щука отлично ловится на самые разные приманки, то с ноября картина кардинально меняется. Поскольку водная растительность, погибая с заморозками, опускается на дно, количество подходящих мест для щучьих засад резко, на порядок, уменьшается, что заставляет хищницу менять манеру своего поведения.

Со ставших враз неуютными мелководий уходит мелкая кормовая рыба, она сбивается в стаи и массово мигрирует на более глубокие места. А вслед за ней на глубину приходится смещаться и щуке. Хотя в солнечные деньки мелочь всё же выходит погреться на неглубокие места. Ну а за стадом следует и пастух-щука, и в эти моменты хищницу можно поймать даже на глубине в метр-полтора, причем есть шанс нарваться на очень неплохой экземпляр.

Следующий момент: чем холоднее становится вода, тем более замедляются процессы жизнедеятельности у рыб. Они начинают реже питаться, подолгу переваривая пищу, и щука не является исключением.

Если раньше на ее выходы, пусть даже кратковременные, можно было при определенной доле везения попасть чуть ли не ежедневно, то теперь пики активности случаются в лучшем случае раз в неделю. И очень часто они настолько скоротечны, что и вовсе могут остаться незамеченными. Начинает прослеживаться четкая закономерность: щучья активность, если повезет и на нее удастся попасть, смещается на вторую половину короткого в эту пору дня и приходится на последние час-полтора перед наступлением сумерек.

Становятся частыми неудачи, когда улов ограничивается или несколькими некрупными щучками, или рыболов вовсе «пролетает», не сумев приспособиться к изменившимся условиям. Тогда все обычно пеняют на бесклевье, которому легко находится масса самых разнообразных причин. А между тем щука, и даже очень крупная, неплохо ловится и в этот период на самые разные приманки. Удается поймать двух-трех приличных щук за день, при этом шанс получить «бонус» в виде 5 – 6-килограммовой хищницы очень высок.

Что же нужно сделать, чтобы ловить щуку не от случая к случаю, а целенаправленно и систематически? А нужно всего лишь скрупулезно проанализировать все свои поимки щуки поздней осенью, причем главное внимание обратить не на какие приманки брала хищница, а где она была поймана. А уж потом можно будет вырабатывать эффективную тактику, когда без лишних потерь времени облавливаются только наиболее перспективные точки. Тем более что торопиться заставляет короткий световой день: время на рыбалке пролетает как одно мгновение - не успеешь и оглянуться, как пора уже собираться домой.

Расскажу об особенностях ловли щуки в предзимье на примере моих многолетних рыбалок на Днепровских протоках, что расположены выше впадения Днепра в Киевское водохранилище. Тут настоящий рай для спиннингистов - в переплетении множества проток и заливов с самыми различными глубинами можно поохотиться за щукой, окунем, судаком, жерехом и сомом. К тому же удаленность от мегаполиса делает рыболовный прессинг на эти места минимальным, а многочисленные острова, покрытые труднопроходимым лесом, очень удобны для стоянок. Еще один немаловажный плюс этих мест состоит в том, что тут нечасто встретишь браконьерские сети.

Меня интересовала в основном щука, которой здесь предостаточно. Причем часто ловилась и крупная, а поимка экземпляров на 2 – 3 кг была весьма обыденной вещью. В сентябре - октябре она очень хорошо отзывалась на самые разные приманки, которые мы с товарищами ей предлагали - правда, каждый раз к рыбе нужно было подбирать ключик. Иногда щука лучше всего реагировала на крупные минноу с различным заглублением, проводимые рывковой проводкой. Подчас лучше всего кушала старые добрые крэнки на самой незамысловатой «равномерке».

В какой-то день отзывалась только на диковинные для нас чаттербейты (chatterbait). А то и вовсе отказывалась от любой приманки, но отлично брала на многосоставные свимбейты или на ТБС (тонущие безлопастные составники). Как бы то ни было, но с нулем мы с товарищами не возвращались на берег никогда - с имевшимся за плечами немалым опытом и хорошим набором приманок поймать Ее Величество щуку было лишь делом техники. Супертрофеев не было, но хищниц от одного до шести - семи килограммов мы ловили постоянно.

В общем, в какой-то день рыба ловилась чуть хуже, а в какой-то была немного активнее, однако скучать не приходилось. Но все менялось, как только наступал ноябрь: вода стремительно охлаждалась, водоросли отмирали, мелочь уходила на более глубокие места, где температура воды была выше. А на мелководьях оставались, в основном, только некрупные щучки, ловля которых для серьезного спиннингиста не представляет абсолютно никакого интереса. Тут-то и начиналось самое интересное. Вроде бы все благоприятствовало успешным рыбалкам: укрытий для щуки стало меньше - это должно было заставить хищницу перейти к более подвижному образу жизни. Плюс гидроэнергетики в преддверии зимы сбрасывали уровень воды на метр-полтора, заставляя щучье стадо скатываться в глубину с мелководий и всяческих мини-заливчиков.

По идее, щука должна была после этого хорошо ловиться с глубины, но на деле чаще всего получалось совершенно обратное. В который раз пятнистая бестия доказывала, что она никому ничего не должна - и всем своим поведением демонстрировала это.

Мы с моим напарником охотились за щукой по всей семикилометровой протоке, облавливая самыми разными приманками свалы в глубину, мелководные поливы, закоряженные участки, широкие плесы. Но щука словно напрочь исчезла. А между тем ее должно быть здесь очень много, в том числе и крупной. Но вот почему она прекращала ловиться - продолжало оставаться для нас загадкой. Все перспективные точки, которые стабильно работали от сезона к сезону, и где было поймано немало увесистых рыбин, упорно молчали. Начали сообща анализировать ситуацию - и постепенно стала вырисовываться довольно интересная картина: практически все поимки более-менее крупных, двух – пятикилограммовых щук происходили после заброса в берег буквально на первом же метре проводки.

Все шло как по шаблону: выполнялся прицельный заброс в берег, приманка приводнялась возле самого уреза воды, начинала свое движение на глубокое место - и в самом начале этого пути, обычно - на первом же метре проводки, и следовала злая решительная поклевка. Сперва мы решили, что такие поимки - дело случая: просто приманкой щуке попадали буквально под самый нос, после чего она, лишенная времени на раздумья, рефлекторно ее атаковала. Но когда количество щук, подчас довольно крупных, пойманных таким образом, перевалило за полтора-два десятка, из случайности это очень быстро переросло в статистику. Выработать же тактику облова водоема на основании этих наблюдений не составило никакого труда - правильное решение, как всегда, лежало на самой поверхности.

Прослеживалась такая интересная закономерность: поклевки самых крупных экземпляров происходили только в таких местах, где возле самого берега начинался довольно резкий свал в глубину. Подобный крутой свал - идеальное место для засады, где щука-охотница может подкараулить мелкую кормовую рыбу, оставаясь незамеченной. На участках же водоема, где свал на яму соседствовал с протяженной отмелью или обширным поливом, выходы щук были единичными, да и сами-то они в основной своей массе были некрупными.

Итак, мы определили перспективное место - прибрежный свал в глубину, начинающийся буквально в метре-полутора от уреза воды. Но как здесь ловить и какие приманки применять, чтобы ловля была наиболее эффективной? Какую тактику лучше всего использовать?

Чаще всего крутой свал в яму обрамлен более или менее густой полосой листьев кувшинки, которая после заморозков массово опускается на дно, а на поверхности воды остаются лишь редкие одиночные листья. Совсем хорошо, если в месте ловли лежит одно или несколько поваленных непогодой или бобрами деревьев: в таких местах всегда держится много хищника, т.к. коряги дают и прекрасное место для засады, и надежную защиту от браконьерских сетей.

Лодка устанавливается на расстоянии, с которого удобно выполнить комфортный и точный заброс в берег, причем приманка должна приводниться буквально в полуметре от береговой линии - отсюда мы и будем стаскивать ее на глубокое место. Слишком далеко от берега становиться не имеет смысла, поскольку самая удобная ловля - именно накоротке, нужны быстрые точные забросы в намеченное место и ювелирная проводка. В особенности виртуозное владение техникой заброса важно при ловле у древесных завалов, где каждый неточный заброс чреват зацепом за ствол или ветки с последующим отцеплением приманки и отпугиванием стоящей вблизи рыбы. Ловля эта очень скоростная, и здесь уже включается простая арифметика: чем больше забросов выполнишь и мест обловишь, тем выше шансы, что попадешь неактивной щуке, что называется, по голове.

Лодка периодически переставляется вдоль береговой линии - якорные стоянки нужно делать через каждые 20 – 30 м, т.к. часто проводка одной и той же приманки, но выполненная под другим углом, может спровоцировать никак не проявляющую себя до этого щуку на поклевку.

Если приманка достаточно тяжелая, то, поскольку заброс выполняется к береговой кромке, перед ее приводнением нужно притормаживать сход шнура с катушки, в противном случае она зайдет глубоко в воду и наберет на тройники водоросли или донный мусор. Если щука стоит в этом месте и хоть мало-мальски склонна атаковать вашу приманку, то поклевка, как я уже отмечал, происходит обычно на первых же двух-трех метрах проводки. Исключение составляют те случаи, когда необычный предмет, вторгшийся в жизненное пространство хищницы, по какой-то одной известной ей причине насторожил - и она не атакует моментально, а преследует приманку.

В таком случае поклевка может произойти и на полпути к лодке. Но все же в подавляющем большинстве случаев наиболее важны для нас первые метры проводки. И если на первых пяти - семи метрах контакта со щукой все же не произошло, я обычно просто выматываю приманку. Кстати, такая же схема ловли с лодки с забросами в берег очень популярна у японцев. Они точно так же после первых метров проводки выматывают воблер или блесну, чтобы не тратить попусту время, и выполняют следующий заброс или меняют точку.

К слову, выдержать такой высокий темп ловли в течение целого дня - испытание еще то: 8 - 10 часов стоя в лодке на ногах, постоянно выполняя забросы, плюс приходится поднимать-опускать якорь...

Теперь поговорим о приманках, которые хорошо работают при ловле с забросами в берег. Это тоже немаловажная тема, т.к. далеко не каждая из них будет соответствовать нашим условиям. Повторюсь, идеальным местом для такой ловли будет береговая бровка, начинающаяся буквально в полутора-двух метрах от уреза воды. А поскольку глубина на свале в яму будет резко увеличиваться, то необходимо, чтобы наша приманка постоянно шла как можно ближе ко дну, т.к. высоко идущую неактивная щука может попросту проигнорировать.

Начнем с очень популярных сейчас воблеров-минноу, хотя с таким же успехом это могут быть крэнки или шеды, которые будут работать ничуть не хуже «миннох». Правда, по неактивной рыбе равномерная проводка, которая является для крэнков и шедов базовой, работает очень редко - тут все-таки минноу и твичинг практически всегда вне конкуренции по пребывающей в состоянии анабиоза щуке.

Для наших целей отлично подойдут как биг-минноу длиной 13 – 15 см, имеющие заглубление от метра до полутора, так и глубоководные минноу, работающие в горизонте от двух до трех метров. Глубоководники все же в таких условиях в безусловном выигрыше, т.к. быстро набирая свою рабочую глубину, они будут идти вниз по бровке близко ко дну, впритирку к рельефу, в то время как воблеры с меньшим заглублением при удалении от берега будут все больше отдаляться от дна.

Хотя тут нужно в каждом отдельном случае экспериментировать: иногда для того, чтобы стоящая на бровке щука рефлекторно цапнула приманку, достаточно и крупного тяжелого минноу типа Rudra OSP или Balisong 130SP Deps, но порой они все-таки работают значительно хуже диповых «миннох». Из глубоководников в нашей рыболовной компании уже несколько лет очень популярен медленно всплывающий минноу Nories Tadamaki 132SF - особенно хорош он почему-то именно по крупной щуке, причем на длинных паузах, во время которых он небыстро всплывает.

Воблер - очень живой, широко рыскает и показывает частые и сильные поперечные колебания на рывковой проводке. А при желании его легко можно превратить в суспендер, подвесив на петлю для переднего тройника имеющую небольшой объем «чебурашку» массой в один грамм. Диповый воблер-дайвер, быстро набирающий свой рабочий горизонт, дает нам хороший шанс доставить приманку прямо под нос неактивной рыбе, тогда как классический минноу с полутораметровым заглублением пройдет значительно выше стоянки хищника. А щука в периоды низкой активности часто избирательно относится к горизонту, в котором движется приманка, и может не отреагировать на воблер или блесну, идущую даже на полметра выше.

Наравне с глубоководниками, круто уходящими в глубину с самого начала проводки, отлично работают на прибрежном свале и тонущие минноу - например, Rudra S OSP или Flatbacker Megabass. Именно погружающиеся на паузе со скоростью от средней и выше минноу хороши для ловли со стаскиванием приманки с мелкого места на глубину. При этом мы легко можем добиться, чтобы воблер все время шел недалеко от дна. Достигается это использованием пауз различной длительности, во время которых воблер тонет с той или иной скоростью, постоянно двигаясь в придонном слое. Для того чтобы минноу постоянно шел вблизи дна, нам через каждые два-три «твича» нужно делать паузу, во время которой он утонет на некоторое расстояние. Такой нехитрый прием позволяет постоянно держать приманку в зоне атаки хищника.

Хорошо работают в наших условиях и джерки. Лучше всего подойдут тонущие с нормальной скоростью глайдеры - приличная скорость погружения им нужна, чтобы их можно было быстро провести вниз по бровке недалеко от дна. Хотя, учитывая массу и габариты джерков, при ловле с забросами в берег их можно проводить и не особо беспокоясь о том, чтобы они шли максимально близко ко дну - создаваемые ими при проводке колебания и без того настолько мощные, что раздраконят и самую пассивную щуку.

Хищница в периоды низкой активности часто воспринимает джерк не как добычу, которую нужно съесть, а как конкурента - и отгоняет его, бодая приманку закрытой пастью. При этом многие багрятся крупными тройниками, которыми оснащены джерки, в районе головы. Подчас берешь такую щуку в руки – и видишь, что все ее тело покрыто мелкими зелеными пиявками. А это первый признак того, что активность рыбы нулевая: она стоит на одном месте и не питается, практически не реагируя на внешние раздражители.

Особенно хорошо заводят пассивную рыбу хвостатые джерки, у которых роль хвоста играет большой мясистый твистер - к «игре» самого тела приманки добавляется еще и «игра» силиконового хвоста, извивающегося не только на «глайдах», но и на погружении джерка.

В принципе, при такой тактической схеме облова водоема не стоит ограничиваться только «миннохами» и джерками. Можно использовать и крупный «силикон» на различных монтажах, который тоже очень хорошо вытягивает щуку из укрытий, и крупные «колебалки» с активной «игрой» на падении, и тяжелые спиннербейты, и другие приманки. Главное при такой ловле - это хорошо поставленная техника заброса, т.к. забрасывать приманку придется много раз - и по-снайперски точно класть ее в цель.

Немаловажен и высокий темп ловли, и умение не сдаваться: бывают выезды, когда целый день упорной ловли приносит только пару некрупных щучек - и только перед самым наступлением темноты можно получить шикарный «бонус» в виде одной или нескольких трофейных щук.

Ловля щуки перед ледоставом сложна, но поймать ее в это время вполне реально, надо только правильно анализировать свои рыбалки. Думающий спиннингист постоянно будет с уловом, а, как известно, стабильность - признак мастерства.