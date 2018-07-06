Спиннинг и нахлыстовые приманки Владислав Сальников | 6 июля 2018 г.

Результативность нахлыстовых приманок не вызывает сомнений – ими успешно ловят самую разную рыбу, причем не только нахлыстовой снастью. Проблему заброса невесомой приманки обычно решают с помощью поплавка-сбирулино, «Тирольской палочки», также всем хорошо знакома ловля жереха на подвешенный перед тяжелым пилкером стример. Все эти оснастки работают, и если последняя не потеряла актуальности со стародавних времен, а первые две применяются рыболовами всё чаще и чаще - значит, в ловле нахлыстовыми приманками определенно есть практический смысл.

Сухие «мушки»

Современные сверхлегкие снасти позволяют добросить до рыбы даже полуграммовую мормышку, что уж тут говорить о нахлыстовой «нимфе» или стримере, которые могут весить значительно больше. Наиболее часто используется ловля на мормышку с подсадкой кусочка силикона или искусственного «мотыля», однако на своём веку мне приходилось общаться с рыболовами, которые успешно ловят «нимфами» (на интернет-форумах или в прессе вы наверняка сталкивались с понятием «нимфинг»), считая именно эту нахлыстовую приманку универсальной для большинства видов рыб.

Об этих рыболовах я и вспомнил, стоя на берегу одного из притоков Дона в самое что ни на есть грустное бесклевье. На воблеры вообще никто не отзывался, а на «микроколебалки» случались только невнятные холостые поклевки. При таком раскладе пытать счастье с нахлыстом, стоя по пояс в холодной воде, как-то не хотелось, и я решил полностью сменить подход к ловле.

«Нимфы» у меня были, но не настолько тяжелые, чтобы выполнить полноценный заброс на широкой реке. Решение пришло быстро: 3-граммовый скользящий грузик на «плетенку», вертлюжок и 20-сантиметровый тонкий поводок с сухой «мушкой» на конце. Уверенная поклевка последовала уже на первых забросах, и пусть голавль попался не ахти какой (фото 1), после полного молчания это выглядело победой.

На последующих рыбалках я иногда использовал этот фокус, и если речка была значительно уже, просто зажимал легкую дробинку в нескольких сантиметрах от «мушки» на тонком флуорокарбоновом поводке, привязанном к основной плетеной леске напрямую или с помощью нахлыстового колечка. Кстати, на сильной струе такой оснасткой можно ловить на снос без касания дна грузилом, – течение не даст дробинке дойти дна, и оснастка пройдёт полукруг в толще воды.

Плавающие стримеры

Это мои самые любимые нахлыстовые приманки для использования в спиннинге. Их уловистость порой ставит под сомнение целесообразность пополнения арсенала силиконовых приманок. Когда последние не работают, не раз выстреливали именно плавающие стримеры, причем отнюдь не в краях непуганой рыбы, а в запрессингованных водоемах, где подводные обитатели наиболее избирательны в выборе объекта атаки.

В нахлысте для ловли подобными приманками используют тонущие подлески – стример загоняют на определенную глубину, затем делают паузу, давая приманке всплыть. Со спиннингом таких тонкостей не требуется, а нужен чуть более крупный стример, который будет быстро всплывать. Для таких приманок лучшей будет Каролинская оснастка, поводка достаточно сантиметров 50–70. Проводка – несколько коротких рывочков - и пауза.

В полное бесклевье на другие приманки не раз выручала проводка практически на месте – легкие пошевеливания кончиком удилища достаточно продолжительное время, потом пол-оборота или оборот ручкой катушки - и снова игра на месте. По пассивному окуню, особенно на реке, такой подход срабатывает безотказно. Помимо окуня плавающие стримеры атакуют щука (фото 2), судак и красноперка, а в холодное время года можно изловить и жереха.

В приманке есть два элемента, без которых нельзя обойтись (фото 3) – «пенка» (вырезанная из туристического коврика, детского конструктора и т.п.) и хвост пера марабу (по факту вместо марабу в упаковках продают перо индюка). «Пенка» придает приманке плавучесть, перо – неповторимую игру всеми сегментами хвостика. Насколько необходимы «глазки» и синель – сказать сложно, но если есть возможность их использовать, лучше это сделать (фото 4). Конечно, клюет и на стримеры без синели, и с отвалившимися «глазками», но это не повод всё делать кое-как…

Можно надеть цилиндрик из «пенки» на 2/3 длины цевья, можно с помощью трубки сделать из неё головку в форме таблетки и закрепить её возле ушка крючка, есть и другие варианты, но главное, чтобы стример плавал. Хвостик должен быть длиной не меньше половины тела приманки. Поначалу я делал довольно густые хвостики, но это, как оказалось, лишняя трата времени и материала – жидкий хвостик играет явно ярче, а если его выщиплет рыба, ничто не мешает привязать новый.

Уловистость плавающих стримеров привела меня как-то к идее поставить на Каролинскую оснастку нахлыстовый поппер. Под водой он, конечно, не брызгался, но, видимо, давал значительные колебания воды, что по достоинству оценила красноперка. Окунь тоже попадался - правда, редко, но зато довольно крупный (фото 5). Однако чтобы поверить в приманку, лучше не начинать с глобальных экспериментов, а вырезать цилиндрик из «пенки», надеть его на крючок и примотать к крючку хвостик возле загиба. Для этих целей отлично подходят крючки с длинным цевьем №№ 4–6. Я использую нахлыстовые с маркировкой «streamer hook».

Узкотелые стримеры

Такие приманки имитируют малька (фото 6) или пиявку. Поскольку плавающие материалы при их вязании не используются, в большинстве своём они тонущие, а потому ловить ими практичнее с классическим «Отводным поводком» – примерно на 20 см выше концевого грузила к основной леске крепится поводок длиной более метра. Из проводок очень эффективна короткая «ступенька» с неким подобием твичинга.

Оснастка с такими стримерами хорошо зарекомендовала себя на больших реках. Извивающаяся всем телом «пиявка» или нервно дрожащий «малёк» рядом с бровкой редко выпадают из поля зрения хищника. К сожалению, на сильно захламленном дне число зацепов бывает критическим, а использование крючков с защищающей от зацепов проволокой делает значительным число холостых поклёвок. Однако всё это не так страшно, как кажется.

Имитаций малька, при определённом навыке, можно связать за час штук пятнадцать. Нужно взять полоску искусственного меха на ткани (в нахлыстовом магазине такая называется «furabou», есть что-то похожее и в магазинах тканей, но с более гуманным ценником), сделать этой полоской пару оборотов вокруг цевья возле колечка, потом примотать несколько полосок люрекса и темную спинку из меха (фото 7). Еще один вариант – по принципу вязания жерехового стримера: нужно примотать возле ушка небольшие пучки меха, снизу - белый, сверху – коричневый, черный или голубой (возможны варианты).

Кто-то спросит, не проще ли ловить силиконовой приманкой на «офсетнике»? Конечно, проще, но ни одна «резина» не играет сегментами так, как стример волокнами, и лучше всего это заметно на стримерах из полоски меха кролика на шкурке. Такая приманка отлично имитирует пиявок. Вязать её проще простого. Нужно проткнуть «офсетником» полоску меха на шкурке, оставив хвостик примерно в 1–1,5 раза длиннее крючка, а другой конец меха закрепить на ступеньке «офсетника» возле ушка (фото 8).

Опустите эту приманку в емкость с водой и поиграйте ею на месте - и вы поймете, что её не заменит никакой «силикон». Учитывая, что крашеный мех кролика может быть каким угодно, даже трехцветным, приманку можно сделать под любую прозрачность воды и глубину. Думаю, подобные имитации мальков и пиявок будут отлично ловить рыбу на оснастке дроп-шот, поскольку никакой слаг по «игре» им не конкурент. Так что есть хороший задел для будущих экспериментов.

Послесловие

В рыбалке непомерно много стереотипов. Например, что в прозрачной воде нужно ловить приманкой с натуральной расцветкой под малька. У меня две осени подряд в настолько прозрачной воде, что можно было разглядеть крапинки на лежащих на дне листьях, в фаворитах был розовый «червь» с твистерным хвостиком.

Интересно, кого он напоминал щуке? Игрушку из детства? Другой стереотип – в начале сезона нужно ставить некрупные воблеры, так как малёк еще не подрос.

Расскажите об этом матерым джерковикам, пусть оценят шутку. Верить или не верить подобным утверждениям – личное дело каждого рыболова, но, на мой взгляд, все эти условности лишают любимое увлечение творческого начала, загоняя его в строгие рамки шаблона. Чем так увлекателен нахлыст?

Тем, что можно взять и самому «сочинить» приманку, а не лопатить форумы в поисках ответа, какая её окраска лучше работает по окуню. Свяжите десяток стримеров разного цвета (фото 9), а ответ найдёте на берегу…