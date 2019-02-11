Современная английская донка: оценим флэт-метод Андрей Чепурный | 11 февраля 2019 г.

В одной из ранних статей цикла «Классическая и современная английская донка» я упоминал, что метод-монтажи (method rigs) становятся всё популярнее среди основных фидерных оснасток для ловли рыб семейства карповых. Само же направление Method flat feeder как новый способ ловли появилось относительно недавно, сочетая в себе элементы классического фидера и карп-фишинга. И уже сегодня оно подразумевает самостоятельную линейку снастей и аксессуаров.

Количество поклонников метод-фидера с каждым годом растет. Хотя всё же до сих пор некоторые рыболовы уверены, что Method flat feeder - всего лишь очередной маркетинговый ход от производителей рыболовных снастей в попытке оживить рынок сбыта. Конечно же, можно и так посчитать, если полноценно не вникать в суть метод-ловли и ни разу не использовать эту снасть. И только проведя время на водоеме в освоении данного способа ловли, мы сможем выделить преимущества и подчеркнуть уникальность Method flat feeder.

Итак, что сперва надо сказать о флэт-методе? Когда мы с вами имели дело с классическим фидером, мы рассматривали его не как какое-то одно удилище, кормушку или оснастку, а договорились фидером называть способ ловли и снасть в целом. И флэт-метод в этом смысле - не исключение, это и способ ловли, и специфическая кормушка, которая не только доставляет корм в точку ловли (как это было в классике), но и непосредственно участвует в процессе ловли рыбы, а также соответствующие оснастки и снасти.

К слову, от фидерной классики Method flat feeder отличается не только видом кормушек, поводки тоже подверглись изменениям - они стали значительно короче, потому что крючок с наживкой теперь может находиться непосредственно в кормушке с кормом, да и основная леска проходит сквозь кормушку. По сути - это ловля на «конфету с опасной начинкой»: поедая корм с флэт-кормушки, рыба втягивает приманку вместе с крючком на коротком поводке. Прикормка и приманки тоже отличаются от классических фидерных.

Основное предназначение флэт-метода - это ловля средней и крупной рыбы семейства карповых. Почему так - вы поймете, как только мы рассмотрим всю снасть и способ ловли флэт-фидером, а также выделим основные отличия от классического карп-фишинга.

Кормушка Method flat

Это, прежде всего, открытая кормушка в виде огруженной пластинки, на которой установлены ребра, дуги или каркас - для удержания прикормки на ней (фото 1). Подобно пресловутому бутерброду с маслом, она падает всегда грузом вниз, а большое плоское основание к тому же позволяет использовать такие кормушки на мягком илистом дне без риска, что они утонут в иле вместе с приманкой.

Упав на дно, прикормка в кормушке неизменно остается сверху и, постепенно осыпаясь, образует локальное кормовое «пятно», которое привлекает рыбу (фото 2). В свою очередь, наживка, запрессованная в прикормку или лежащая рядом с кормушкой, в 99% случаев остается на поверхности ила. Резюмируя, кормушка данной формы позволяет доставить прикормку вместе с наживкой в точку ловли - и при этом максимально сохранить их привлекательность для рыбы.

У разных производителей рыболовных снастей встречаются флэт-кормушки разных форм. Какую же из них выбрать? Если подходить к вопросу с практической стороны, нам необходимо будет задать себе минимум три вопроса:

1) на какой дистанции предполагается ловить;

2) какую насадку (приманку) будем использовать;

3) какое дно в нашей точке ловли (его структура).

Но лучше сюда добавить и еще два достаточно критичных вопроса:

4) какую мы рыбу нацелились ловить;

5) какова глубина в точке ловли.

Так, к примеру, если мы хотим поохотиться на карпа и амура, то, как правило, их придется искать далеко от берега. Но чтобы выполнить дальний заброс необходимо учитывать не только характеристики вашего удилища и толщину лески (или шнура), но и массу, и форму выбранной флэт-кормушки. Для дальних забросов наилучшим образом подходит флэт-кормушка со смещенным центром тяжести (основная часть груза смещена к передней части кормушки – той, которая ближе к поводку).

Благодаря такой конструкции кормушка стабилизируется в полете. Кроме того, кормушка не должна быть округлой - хорошие полетные свойства характерны для моделей каплевидной формы (фото 3).

Есть еще один нюанс: качественно спрессованная прикормка на такой кормушке – тоже залог успешного выполнения дальнего заброса, даже на 90 - 100 м, а то и больше. Именно для подобных случаев флэт-кормушки лучше наполнять не руками (как любят это делать многие любители и новички), а с помощью специальных пресс-форм (фото 4), позволяющих обеспечить кормушке с прикормкой подходящие аэродинамические качества.

Правда, если ловить на ближней дистанции и при небольшой глубине – подойдет и флэт-кормушка с прикормкой, заряженной рукой.

Но если на водоеме глубокий иловый слой, флэт-кормушки типа «капля» не очень хороши - они тонут в илу скорее других (всё дело в смещенном центре тяжести), и лучше использовать флэт-кормушки с симметрично расположенным плоским грузом и широким основанием – как на фото 1 и 4. А при надобности дальнего заброса мы просто поставим кормушку с большей массой.

Однако при выборе той или иной кормушечной формы мы не должны забывать, что чем тяжелее кормушка, тем громче всплеск от её падения (на малой глубине такой шум распугает осторожную рыбу) и тем быстрее и глубже она уйдет в ил. И еще одно: поскольку любая флэт-кормушка при падении погружается в ил передней частью, пусть быстрее или медленнее, сразу после её падения оснастку необходимо немного потянуть на себя.

Замечу, что наживки и приманки при ловле на Method flat применяются самые разные, животного или растительного происхождения, а также их комбинации. Они могут насаживаться непосредственно на крючок, а могут устанавливаться на волосяную оснастку (чаще всего). Обычно при флэт-ловле используют пучок опарышей, бойлы, пеллетс, кукурузу или горох. И тут мы можем столкнуться с тем, что даже одинаковые по массе и размерам флэт-кормушки имеют разное расстояние между ребрами (дугами, пластинами – фото 5). И в одну кормушку невозможно будет запрессовать бойл (он не пролезет между ребрами кормушки), а из другой небольшое зерно кукурузы попросту будет вываливаться.

Так что для определенных групп наживок следует подбирать оптимальную кормушку. Так, флэт-кормушки с прямыми ребрами и с малым расстоянием между ними слабо подходят для запрессовки в них наживок, к тому же крючок может зацепиться за подобные ребра и поклевка просто не состоится. Зато кормушки с большим расстоянием между ребрами или же с разведенными ребрами для этих целей подходят лучше всего.

При ловле крупных амура или карпа лучше применять флэт-кормушки увеличенного размера. Они будут доставлять в точку ловли больше прикормки и вмещать в себя достаточно крупные насадки - к примеру, 20-миллиметровый бойл. Кроме того, если вы будете применять глухой монтаж с флэт-кормушками от 60 г (на спортивных соревнованиях такие монтажи, правда, запрещены), при поклевке рыба самозасечется.

Но вот в случае обрыва снасти засеченная рыба не сможет освободиться от тяжелой кормушки и погибнет. Поэтому лучше использовать скользящие монтажи без каких-либо узлов на основной леске (шнуре).

В случае если речь идет о ловле капризной и малоактивной рыбы, лучше воспользоваться плоской безрёберной флэт-кормушкой. Это округлая по форме изящная модель с бортиком по периметру. Её еще называют «Банджо» (фото 6). Такой тип кормушек применяется для порционной доставки прикормки, в том числе с особыми сухими аттрактантами, расположенными в середине прикормочной смеси.

Если ловля происходит на глубинах более трех метров, это может оказаться критичным для прикормки в открытой кормушке. Тут есть два подхода к работе в данных условиях. Первый (не самый лучший) - сделать прикормку более липкой (но только чтоб она не перестала работать при этом) и использовать кормушки с подогнутыми вовнутрь ребрами (фото 7). Этот подход можно применять на водоемах со средними глубинами в 3 - 5 м.

Но увеличение клейкости прикормки влечет за собой изменение её динамики и отнюдь не в лучшую сторону. Второй, более эффективный подход: если мы ловим на глубинах 5 и более метров, лучше нам перейти на полузакрытые флэт-кормушки (фото 8). Такие кормушки еще называют «Совком», они используются при ловле на пеллетс или методную прикормку, доставляя их на большую глубину практически без потерь.

Итак, я привел несколько примеров, как самому определиться с формой и видом флэт-кормушки, учитывая условия ловли и выбранную наживку. Конечно, можно ориентироваться и на обзоры и отзывы опытных фидеристов на форумах или в статьях рыболовной периодики (их сейчас более чем достаточно) - и купить какую-то конкретную кормушку согласно их отзывам. Но на самом деле вы должны выбрать себе флэт-кормушки, которыми комфортно будет ловить вам, а не какому-то другому человеку.

Продолжим: для выбора флэт-кормушки вы должны вооружиться еще несколькими критериями качества выбираемых кормушек.

1) Конструкция ребер кормушки и качество пластика. Ребра не должны быть чересчур тонкими и хлипкими (как на фото 9А). Еще желательно, чтобы ребра кормушки имели рамочную конструкцию (фото 9Б), иначе они не будут надежно удерживать прикормку - и последняя будет вылетать из кормушки при ударе о воду.

2) Конструкция и качество крепления грузила к основанию кормушки. Если грузило крепится к основанию кормушки пластиковыми, а не металлическими заклепками, риск потерять его при ударе об воду достаточно высок. А поскольку отдельно грузики для кормушек не продаются, то придется покупать дорогостоящую хорошую кормушку вновь.

3) Конструкция и длина ножки кормушки. Тонкая и длинная ножка кормушки может с легкостью сломаться.

4) Есть ли в продаже специальные коннекторы для быстрой смены поводка, подходящие для данной модели кормушки. Конечно, их можно заменить вертлюгами или быстросъемниками (фото 10). Но коннекторы (фото 11) намного удобнее в использовании, не будут застревать в кормушке (чаще всего в передней её части сделан паз специально для коннекторов) и поводок в них будет установлен куда аккуратнее, нежели в вертлюге (а это немаловажно, учитывая короткий поводок).

5) Наличие в продаже специальной пресс-формы (method-mould, «топталка») конкретно для выбранной вами флэт-кормушки, а также её вид (бывают силиконовые мягкие, пластиковые твердые, с кнопочным механизмом и без и т.д.). Пресс-форма нужна удобная в эксплуатации, а материал, из которого она изготовлена, должен быть стойким к различным дипам и другим веществам, добавляемым в прикормки (к примеру, некоторые силиконовые модели могут повреждаться дипами определенных производителей).

Пресс-формы для наполнения флэт-кормушек

Как я уже отмечал, для достижения хороших полетных характеристик, а также для более надежного прессования прикормки в флэт-кормушке должна быть соответствующая ей пресс-форма - для разных моделей производители делают подходящие по размерам пресс-формы (см. фото 4). Последние бывают нескольких конструкций.

1) Пластиковая пресс-форма без кнопки (фото 12А). Она относительно дешевая, простая в обслуживании и использовании, но конструкция не подразумевает никакого приспособления для доставания флэт-кормушки после прессования прикормки, что вызывает определенные неудобства на рыбалке.

2) Пластиковая пресс-форма с кнопкой (на фото 12Б верхняя часть кнопочного механизма - красного цвета, более подробно механизм виден на фото 4 и 7). Она значительно дороже предыдущей модели, но зато из неё с легкостью можно доставать флэт-кормушку с уже запрессованной прикормкой. Что, правда, требует обязательного промывания механизма после рыбалки, иначе рано или поздно он забьется частичками прикормки и выйдет из строя.

3) Силиконовые или резиновые пресс-формы (фото 12В). Самые дешевые и очень простые в обслуживании, удобные в работе. Но материал, из которого изготовлены эти пресс-формы, может встречаться самого разного качества. В зависимости от температуры окружающей среды, его свойства иногда меняются - к примеру, на холоде вытащить флэт-кормушку из силиконовой пресс-формы станет весьма затруднительным, тогда как в теплое время года таких проблем не возникнет.

Оснастки Method flat feeder in-line

Как правило, в метод-фидере используются два варианта оснастки ин-лайн - скользящая (фото 13А) и глухая (или условно глухая, это при использовании специального коннектора для поводка – фото 13Б).

Если речь идет о ловле осторожной и малоактивной рыбы (например, весной, осенью или зимой), лучшим вариантом является скользящая оснастка. Основная леска (или лид-кор, lead core) проходит через флэт-кормушку и привязывается к верхнему кольцу вертлюга, а к нижнему прикрепляется поводок, при этом кормушка свободно ходит по основной леске.

Иногда ставят демпферную бусинку между кормушкой и вертлюгом (защищает узел основной лески или лид-кора на вертлюге, предохраняя его от перетирания и разрыва). Скользящий in-line монтаж используется гораздо чаще, чем глухой или условно глухой монтажи. Да и на спортивных соревнованиях разрешен только такой.

Глухая же оснастка может применяться при ловле достаточно крупной активной рыбы. Её монтаж мы уже рассматривали с вами в одной из предыдущих статей (см. СР № 2-2017). Флэт-кормушка устанавливается на основную леску либо же на лид-кор, после чего фиксируется вертлюгом (или быстросъемником), который фиксируется в специальном углублении в передней части флэт-кормушки (см. фото 9А). На внешнее свободное колечко вертлюга (или быстросъемника) устанавливается поводок. Таким образом, при поклевке рыба будет самозасекаться благодаря тяжести кормушки. Но, повторюсь, случись обрыв снасти, рыба уже не сможет освободиться от кормушки и погибнет.

Чтобы избежать подобного результата, производители рыболовных снастей придумали специальные коннекторы для быстрой смены поводка, позволяющие сконструировать безопасную полуфиксированную самозасекающую оснастку (фото 14). Коннекторы подходят под большинство флэт-кормушек и стоят относительно недорого. При их применении оснастка выглядит очень аккуратно, поводки можно легко заменять, а в случае обрыва снасти - у рыбы появится шанс освободиться от кормушки.

Оснастки Method flat feeder elasticated

Кроме in-line оснасток существуют также монтажи с кормушкой, которая соединяется с основной леской, к примеру, небольшой застежкой, а поводок уже устанавливается на специальное колечко, привязанное к амортизатору (как правило, это отрезок штекерной резины - фото 15А). Данный амортизатор либо проходит через ножку самой кормушки и крепится в её основании, либо устанавливается в основании ножки кормушки и располагается в середине кормушки (фото 15Б). Подобная оснастка уместна, если в качестве основной лески используется шнур - ведь она прекрасно амортизирует рывки сильной рыбы, предохраняя снасть от поломки.

Поводок Method flat feeder

Хотя про поводки я уже писал в предыдущих статьях, добавить есть что. Как мы уже знаем, в методных оснастках применяются как монофильные, так и плетеные поводки. Как правило, длина поводка бывает от 60 до 120 мм, не более - этого вполне хватает, чтобы наживка лежала либо совсем рядом с кормушкой, либо находилась непосредственно в ней.

Чаще всего в метод-фидере применяют волосяную оснастку. Почему так? Как питается карп и амур в принципе, я думаю, ни для кого не секрет. Известно и то, что происходит с небольшим «пятном» достаточно легкой прикормочной смеси в классическом фидере после проплывания над ним двух - трех крупных карпов – прикормка просто разлетается в разные стороны, в сети есть много примеров подводного видео. А увидев эту весьма интересную картину, мы сразу понимаем, что классический фидер уступает метод-фидеру, когда речь идет о ловле крупных особей.

Достаточно липкая прикормка (в сравнении с классической фидерной) и спрятанная в ней насадка окажутся в более выгодном положении, когда к ней подойдет крупный карп. При этом насадка может быть самой разной, но в 99% случаев она будет втянута рыбой при поедании прикормки с флэт-кормушки.

Поводок из плетеного поводочного материала наилучшим образом подходит для подачи всевозможных плавающих насадок. Тут дело в его мягкости. А что касается более жестких поводков из монофильной лески или флуорокарбона - они годятся для подачи всевозможных тонущих насадок. Если же предполагается ловля некрупной рыбы семейства карповых - например, карася по 100 - 300 г, то лучше отдать предпочтение обычным монофильным поводкам и наживлять насадку непосредственно на крючок.

(Продолжение в следующем номере)