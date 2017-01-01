Снегоболотоход Yamaha Wolverine-R Spec: все дальние рубежи доступны Cпортивное рыболовство

Не добраться по горной тундре Кольского до гольцовых озер? Не попасть по заболоченной тайге до заветных водоемов Карелии с хариусом и кумжей? Ваш выбор – Yamaha Wolverine-R Spec. Стильный, практичный, мощный и наделенный высоким внедорожным потенциалом, он позволит оказаться там, где вами задумано.

В движение мотовездеход приводится одноцилиндровым 708-кубовым двигателем с двумя верхними распределительными валами. В трансмиссии применен клиноременный вариатор Ultramatic®, дополненный системой Yamaha On-Command®. Водитель в любой момент за счет простого поворота рукоятки на передней панели может сделать выбор между приводом только на заднюю ось, полным приводом и полным приводом с блокировкой дифференциала.

Управление мотовездеходом облегчено благодаря электроусилителю рулевого управления и полностью регулируемой независимой подвеске с длинноходными амортизаторами KYB с компенсационными бачками. Подвески имеют весь спектр регулировок: по демпфированию сжатия с высокой и низкой скоростью, демпфированию отбоя и предварительному натягу пружин. Установлена защита всех рычагов, а также моторного отсека и элементов трансмиссии. Предусмотрен комплект для установки второй АКБ, которая бережет основную АКБ, питая аксессуары. Он позволяет легко снимать/ставить батарею самостоятельно.

Кабина спроектирована для активной езды по бездорожью. Водитель и пассажир располагаются в удобных ковшеобразных сиденьях автомобильного типа. Пластиковая крыша, защищающая от солнца, дождя, листьев, веток, способна работать в жестких условиях эксплуатации. Ветровое стекло - из прочного прозрачного поликарбоната. Дефлектор ветрового стекла, изготовленный из крепкого и гибкого пластика, оберегает водителя и пассажира от ветра и грязи, не мешая обзору. Зеркала заднего вида, позволяющие отслеживать дорожную ситуацию, могут быть установлены на дуги безопасности. Боковые двери, предохраняющие водителя и пассажира от летящей из-под колес грязи, выполнены из прочного пластика и снабжены запирающим механизмом. Дверные ручки и петли не выступают за габариты. Силовой металлический бампер надежно прикрывает переднюю часть мотовездехода при езде по бездорожью. Облегчает установку дополнительных аксессуаров, например – электролебедки, снабженной мощным тросом и дистанционным управлением.

Пол кабины - плоский, с покрытием из легко очищающегося материала с дренажными отверстиями для отвода влаги не только на бездорожье в плохую погоду, но и при мойке мотовездехода. В базовой комплектации Wolverine-R Spec оснащен прочными пластинами, закрывающими днище снизу. Защита имеет не выступающие за ее плоскость крепления, в итоге образуется ровная поверхность днища, на которой можно скользить по крупным препятствиям.

Приборная панель представляет собой окруженный контрольными лампами ЖК-дисплей. На него выводятся показания скорости, пробега, времени, запаса топлива в баке и режима трансмиссии. Неподалеку от вместительного перчаточного ящика расположена гидроизолированная розетка 12 В, позволяющая заряжать бытовые приборы, сотовые телефоны и навигационные устройства прямо на ходу.

Запираемый кофр, монтируемый в грузовой отсек, позволяет безопасно перевозить различные грузы. Полностью герметизированная емкость под сиденьем пассажира сохранит важные вещи сухими в сложных условиях эксплуатации. Держатель для перевозки бензопилы освобождает грузовую платформу, для ее установки требуются багажные рейлинги. Крепкий металлический кронштейн, устанавливаемый над грузовым отсеком, обеспечивает безопасную транспортировку тубусов с удочками и ружей.

Технические характеристки: