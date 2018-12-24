Снасти года минувшего Константин Кузьмин | 24 декабря 2018 г.

По прошествии очередного календарного года я обычно делюсь своими впечатлениями о некоторых из тех снастей, что обратили на себя внимание в истекшие двенадцать месяцев. Не будем нарушать традицию и в этот раз.

Плетеные лески

Sunline Career High 6. У крупных японских производителей многоволоконных шнуров (а Sunline как раз к таким и относится) в каталоге представлено не менее дюжины серий «плетенок». Часть из них проходит как универсальные, а потому могут быть использованы в самых разных направлениях спиннинговой (и не только) рыбалки.

Другие же – специализированные – предметно созданные под тот или иной вид ловли, что практикуется на Японских островах или в схожих условиях. Например, под сибасса выпускаются шнуры с приоритетом дальнобойности, под групера, который ловится в камнях, - те, что отличаются износостойкостью. Но мы ведь находим им «родственное» применение у себя: первым – например, в ловле жереха, вторым – среди покрытых дрейссеной коряг. Однако такое можно сказать не про все японские шнуры специального назначения. Были среди них такие, какие в наших условиях, что называется, «не пошли».

Минувшей весной дистрибьюторы Sunline дали мне на пробу шнур серии Career High 6, заметив при этом, что разработана серия под какие-то «чисто японские» цели и задачи. Насколько эта «нить» сгодится в наших реалиях, мне и предстояло выяснить. Изначальный мой прогноз был осторожный, т.к. внешне и тактильно «плетенка» ничего особенного собой не представляла.

Зато вот теперь, по прошествии периода с мая по декабрь, я могу уверенно сказать, что Career High 6 – лучшая «нить» из всех тех, что я попробовал за последние несколько лет. А конкретно у Sunline - она самая подходящая для рыбалки в наших с вами условиях с момента создания шнура Egi Ult. На основании чего сделан этот вывод? Всё просто: практика – наш главный критерий.

Уже сам факт, что я отловил Career High 6 в минувшем году существенно больше рыбалок, чем любой другой «ниткой», показателен. Ведь если шнур мне не очень нравится, то я в какой-то момент его смотаю и намотаю другой. Благо у меня со шнурами проблем нет. Но Career High 6 я смотаю, наверное, только после того, как он почти весь «съестся». А это произойдет еще не скоро. Шнур по «летучести» не уступает качественным 8-жилкам, а по износостойкости – их превосходит. А цвет – бледно желтый – на мой взгляд, максимально приближен к идеальному для джиговой ловли.

Кстати, именно в плане выбора цвета сами японцы позиционируют Career High 6 как оптимальный для ловли в темное время суток в условиях городского освещения. Для меня это весьма актуально.

Major Craft Dangan Braid. Что-то около года назад мне выдали образец плетеной лески без опознавательных знаков. Попросили «погонять поплотнее» и дать свою оценку. Сопутствующие комментарии были скупы. Сказали, что это «чистая Япония», но ценник при этом, насколько оно возможно, будет гуманным. Я шнур погонял, вынес свое заключение: пойдет без всяких оговорок. И забыл про него.

И вот этой осенью шнур появляется в продаже – под маркой Major Craft! Для многих это стало полной неожиданностью – ведь «Мейджор» все знают в первую очередь по спиннингам, в меньшей степени – по воблерам. А тут – «плетенка»… Впрочем, многие рыболовные бренды практикуют что-то подобное. Но чаще – вводят в каталог шнуры, что называется, «для ассортимента» - ну, чтобы поднять на пару процентов общий объем продаж. В таких случаях шнуры обычно выбираются базового уровня, производимые зачастую в Китае.

Нет, в китайском производстве (а тем более – размотке) шнуров нет ничего плохого. Но всё же для многих из нас это сдерживающий фактор - нам подавай Японию. А в Японии производителей плетеных лесок всего четыре. Важно правильно, размещая заказ под свои задачи, сделать выбор между ними. Еще важнее – выбрать серию шнура с нужными свойствами и «опциями», под которыми понимается шаг плетения, цветовое решение, обработка чем-либо поверхности и т.д. Некоторые таким образом заказанные шнуры удается по внешним признаком идентифицировать в плане завода-производителя: такой-то – выпущен на YGK, другой – на Gosen.

С Dangan – такой ясности нет. Видно, что шнуры ровные, четко калиброванные, с хорошей реальной разрывной нагрузкой, т.е. японское происхождение вполне очевидно. Но вот чтобы этот шнур был похож по текстуре на какой-то другой из известных – этого нет. Что характерно, у него весьма острый угол плетения, что, как известно, идет в плюс сенсорике, но при этом Dangan «связан» достаточно плотно и не особо ворсится.

Это заслуживает положительной оценки и вообще, но особенно – когда дело касается ловли в мороз. Ведь при минусе «плетенкой», которая сильно разлохмачивается, ловить, мягко говоря, не очень комфортно.

Бюджетные шнуры китайского производства

Если уж мы про них упомянули, давайте – чуть подробнее. Один мой знакомый имеет рыболовный магазинчик в Астрахани. И сам город богатым не назовешь, и рыба на Нижней Волге не капризничает. Поэтому лучше всего у Владимира продается китайская «плетенка» за 200 рублей. Примерно такую же многие у нас заказывают на Ali Express. Отзывы, скажу вам, не очень однозначные. Хотя в целом всё же скорее позитивные.

Но, по моему опыту, о достаточно гарантированном качестве шнуров можно говорить, начиная с ценника примерно в 350 - 400 (в расчете на 100 м) и до 700 - 800 рубликов. Это, к примеру, такие шнуры, как Salmo Sniper, Ayashi Pro Braid -X4, Mottomo Strong Line PE, Power Phantom Synapse PE, Lucky John - Vanrex и Progress.

Те шнуры, что подешевле из перечисленных, плетутся из китайского РЕ-волокна, что подороже – из японского. Здесь важно заметить, что китайское волокно 10-летней давности было, мягко говоря, несколько проблемным. Сейчас уровень качества китайского высокомолекулярного полиэтилена очень заметно вырос, и теперь исполненная из него плетеная леска сколько-нибудь заметно не уступает той, что изготовлена из японского исходного материала.

Резюме. Если вы не ставите целью заполучить шнур максимально прочный, дальнобойный или предельно тонкий, вас вполне должен устроить тот, на котором нет магического «made in Japan». В рабочих свойствах проиграете самую малость, зато денег изрядно так сэкономите.

Катушки

Salmo Jig & Spoon 10 3000FD. Что меня зацепило в этой катушке, так это сочетание общей её мощи и весьма небольшой лесоемкости основной шпули. Данная модель – и по массе (почти 300 г), и по тяге – полноценный «трехтысячник». Обычно такого рода катушки комплектуются шпулей вместимостью 0,3 мм/180 м или около того. В данном же случае мы имеем 0,2 мм/200 м. Если это кого-то вводит в заблуждение, то замечу, что если попытаться намотать на такую шпулю некую среднюю «плетенку», промаркированную как «0,2 мм», то её войдет никак на 200 м, а в лучшем случае 100. Я вот на Jig & Spoon намотал шнур #2.5 (по японской шкале), поместилось метров 80.

И здесь я усматриваю гораздо больший плюс, чем минус. Дело в том, что чем больше емкость шпули, тем сильнее проявляются проблемы, связанные с ровностью укладки шнура. И сам по себе профиль намотанного шнура на более глубокой шпуле, как правило, имеет некоторые изъяны, если сравнивать с менее емкой шпулей, и под нагрузкой на зацепах или вываживании верхние витки на глубокой – вдавливаются в нижние, усугубляя неидеальность намотки. Уже поэтому менее емкая шпуля предпочтительнее.

Что же касается нашего с вами случая – катушки силового плана, то здесь сказывается еще и тот фактор, что при использовании подчеркнуто толстого шнура характерная дальность заброса сравнительно невелика. Поэтому 70 - 80 м шнура на шпуле - более чем достаточно.

Если я вас всё-таки не очень убедил, то добавлю, что прилагаемая к катушке Jig & Spoon вторая шпуля – более емкая. И это очень удобно, когда две шпули имеют разную емкость.

Что же до оценки катушки в целом, то опять же сошлюсь на частоту её использования: за два месяца, сколько Jig & Spoon у меня, я ловил ею примерно на пятнадцати рыбалках, что говорит само за себя: если бы что-то не устраивало, эти цифры были бы в разы скромнее. Ну и едва ли я бы тогда включил эту катушку в обзор.

Okuma Epixor 30 XT. Если брать период в последние лет 5 - 7, то марку Okuma следует определить как самый динамично развивающийся катушечный бренд. Что было ранее? Okuma выполняла сторонние заказы, выпуская на своих мощностях катушки под другими торговыми марками, плюс что-то производила «от себя». И то и другое было сконструировано, скажем так, добротно, но не более того.

Те модели от старой «Окумой», с которыми я был знаком, вызывали определенные нарекания, связанные с излишне большой массой и не самой качественной укладкой. Но вот в ассортименте этого тайваньского производителя появляется модель Helios Gold – невероятно успешная и имевшая минимум общего со всем тем, что было у Okuma ранее. И далее – каждый год – по одной-две новых серии катушек, каждая из которых собирает массу положительных откликов. В 2018 году такой серией стала Epixor.

В отличие ряда предыдущих серий, где размер «30» более соответствовал классу «лайт», у Epixor «тридцатка» - это скорее ML или даже M, т.е. мощнее и оптимально сочетается со спиннингами с верхним тестом примерно от 18 до 30 г. «Родная» шпуля катушки более всего рассчитана на шнуры ##1.0 - 1.2. Но можно (я рекомендую) приобрести дополнительную менее емкую шпулю – под шнуры ##0.6 - 0.8.

Epixor у меня с начала весны. Всё устраивает, работает как часы.

Viva Mystic Pro FD820. Я затрудняюсь сказать, сколько в Китае заводов, выпускающих катушки. Но основных – не более десятка. И по некоторым внешним признакам те из нас, кто в теме, могут определить, на каком из них произведена та или иная катушка. И отметить, под какими еще торговыми марками изготавливаются катушки на тех же мощностях. Я вот сам в такие тонкости стараюсь не лезть, поэтому случайно доставшуюся мне катушку Mystic Pro оцениваю без привязки к её родословной. А попала она ко мне и в самом деле случайно. Мне приходит посылка из интернет-магазина, а в коробке, помимо оговоренного, я обнаруживаю эту катушку – с припиской: «На пробу».

Здесь стоит оговориться: мне в среднем в год выдают «на пробу» что-то около десятка катушек. Какие-то из них проявляют себя, как я это называю, «на уровне ожиданий», другие – до этого уровня, увы, не дотягивают. Но случаются и приятные сюрпризы. Mystic Pro – как раз из их числа.

Когда передо мной ставится задача оценить данные «на пробу» катушки, я всегда стараюсь смоделировать действия начинающего неискушенного рыболова. Вот и применительно к данной катушке: размер «20» - это легкий или среднелегкий класс. Соответственно, по канонам, шнур для неё оптимален ##0.8 - 1.0. Максимум – 1.2. Но «чайник»-то почти наверняка намотает более толстый. Я и намотал - #2.0. Что автоматом означало более высокие, чем положено, нагрузки и, соответственно, более скорый износ. Но что мы имеем? За семь месяцев, что катушка Mystic Pro у меня, она прошла не менее двух десятков рыбалок в жестких условиях – среди коряжника и с продиранием зацепов напрямую – и ничего, как новая…

Такие катушки я называю «плотно сбитыми»: они вроде компактные, но с хорошим силовым ресурсом. Ход мягкий, не «бородит», дужку не скидывает. Плюс – очень привлекательный ценник. Что еще нужно?

Удилища

Mottomo Spring 902M. История развивается по спирали. То есть, через какое-то время мы соприкасаемся с «хорошо забытым старым», но уже на новом уровне понимания и исполнения. Новая серия от Mottomo – тот самый случай.

…В первой половине 00-х на нашем рынке появились новозеландские спиннинги Composite Developments. Произошло это не без моего участия, но основную роль в том сыграл Дмитрий Шабалин. Конкуренты сразу напряглись, и было отчего. Те удилища выделялись на общем фоне: они сочетали в себе большую длину и «злобность», т.е. жесткость. Полтора десятка лет назад чего-то подобного под другими марками, можно сказать, не было. А спрос на такие модели был. Хорошо они тогда пошли.

В последующие годы про «Сидишки» - не то, чтобы забыли, но их уже воспринимали как «одни из многих», и большая часть их ассортимента уже отличалась от спиннингов той же марки первой генерации…

Но вот появляется серия Mottomo Spring. И я узнаю в ней нечто максимально близкое к самым первым CD Rods Blue Rapid! Уверен, те новозеландские спиннинги не были осмысленно выбраны за ориентир при разработке Spring. Сходство по типажу вышло случайным. С той оговоркой, что в этой «случайности» определенно прослеживается своя логика.

Напомню, что джиговые спиннинги можно разделить на два типа. Первый – это сочетание весьма жесткой основной части бланка с довольно гибкой вершинкой. Про строй таких удилищ говорят «экстрафаст в статике». Второй тип - это «экстрафаст в динамике» - когда бланк имеет повышенную жесткость весь, включая и вершинку тоже. Спиннинги Spring - это яркие представители второго типа. Чем они хороши? А тем, что сухой, неохотно гнущийся бланк обладает более высокой тактильной сенсорикой, что, как мы все знаем, имеет наиболее важное значение в джиговой ловле.

Таким образом, в лице Spring мы теперь имеем серию в первую очередь джигового назначения. И, что важно, за весьма небольшие деньги. Раза так в два меньшие упомянутых выше спиннингов Blue Rapid.

Lucky John Vanrex Jig 21. Обратите внимание: в названии данного спиннинга слово «jig» фигурирует явным образом. Однако не всё здесь так просто и очевидно.

Что существенно, Vanrex оказался у меня одновременно – практически день в день – с Mottomo Spring, и я ловил этими двумя моделями попеременно – чередуя их на «смежных» рыбалках. Сравнивал… И вот, что могу сказать про Vanrex Jig.

Этот спиннинг едва ли можно назвать «радикально джиговым». Он и никак не «злой», и не выраженно концевой по строю, т.е. не подпадает ни под один из двух основных джиговых «стандартов». В Vanrex Jig больше угадывается что-то сибассовое.

Хорошо оно или плохо? Ответ на так поставленный вопрос сильно зависит от личных предпочтений. Если же вы не совсем еще определились со своим идеалом спиннинга для джига, я обозначу плюсы и минусы Vanrex Jig. Прежде всего, спиннинг – бросковый. Нет, он, пожалуй, не чемпион в данной номинации, но при прочих равных – перекинет спиннинги, более акцентированные на джиг, причем обоих обозначенных выше типов. В береговой ловле это имеет далеко не последнее значение, не так ли? Следующий плюс Vanrex Jig – отрабатывание на вываживании. Сибассовый строй - это заметно меньшее число сходов рыбы, если сравнивать с жесткими моделями.

А вот с чем у Vanrex Jig не очень, так это с тактильной чувствительностью. Модуль использованного графита - не самый высокий, поэтому спиннинг, если сравнивать с теми, что спроектированы с целью получить максимальную сенсорику «в руку», может показаться глуховатым. Но не торопитесь здесь с выводами. Это я к тому, что у многих из нас сформировалось убеждение, что в джиговом удилище уровень сенсорики - это всеопределяющий критерий оценки.

Соответственно, за максимально «звонкий» спиннинг кто-то готов платить просто-таки бешеные деньги – ну, примерно от 30 тыщ рубликов и вверх. Поверьте, такое оправдано, если только для вас эти деньги совсем уж лишние. Разница в ощущениях в сравнении с подчеркнуто бюджетным удилищем, конечно, есть. Но она существенно меньше, чем мы склонны предполагать заранее.

Вот что еще говорит в пользу Vanrex Jig, так это его универсальность по приманкам. Бродя со спиннингом по берегу, мы ведь порою не ограничиваемся чем-то одним, и помимо того же джига нет-нет да и покидаем «вертушки», «колебалки» и всякие там воблеры. Vanrex Jig к такому разнообразию очень лоялен.

И последнее. Спиннинг этот в плане «мощи» весьма деликатен. Обратите внимание, что кольца на нем стоят «однолапые». Такое нечасто увидишь на моделях с подобным тестом. Соответственно, верхнюю границу рекомендованной массы приманок (21 г) лучше не превышать. Зато в нижней половине тестового диапазона Vanrex Jig очень комфортен в работе.

Zetrix Exilon 782ML. За рубежом давно пользуются успехом «подписные», или «авторские» снасти и приманки. Если вам показалось, что речь идет о чем-то подобном рекламе шампуня от перхоти в исполнении Криштиану Роналду, то это, мягко говоря, не совсем так.

Когда перед вами воблер или спиннинг, на котором стоит автограф рыболова топ-уровня, это следует скорее воспринимать как определенную гарантию качества и отражение авторского стиля. Надо принять как аксиому, что чемпион плохого не предложит и не посоветует. Я вот эту истину для себя уяснил уже давно, сравнивая, например, воблеры Lucky Craft – «подписные» и «обычные». Первые в целом ловили результативнее…

У меня самого лет двенадцать назад под маркой Sabaneev вышла именная серия спиннингов Team Kuzmin. Многие их помнят, а у кого-то они до сих пор в работе. А вот у Андрея Питерцова в прошедшем году вышла уже вторая серия «подписных» спиннинговых удилищ. Первая, Aspro, была разработана в рамках бренда Graphiteleader и производится в Японии. С ценником пусть и очень умеренным (по японским меркам), но всё-таки доступным далеко не каждому.

И было очень логично появление альтернативной серии от Питерцова – Zetrix Exilon. Цена – примерно от 6 до 7 тысяч рублей – очень даже приемлема для большинства из нас. Рабочие свойства? У тех двух моделей Exilon, что мне знакомы в работе - пожалуй, выше ожиданий. Большинство моделей серии спроектированы с тем или иным приоритетом джига и поводковых оснасток, что как раз и отражает авторский стиль Андрея Питерцова. В том числе и 782ML, которая сейчас у меня.

А вот унцовую «восьмерку» он рекомендует в роли универсала. Еще вот отмечу, что Андрей – приверженец силовых методов ловли, потому и его «подписные» спиннинги исполнены так, что обладают повышенным динамическим ресурсом и позволяют, если надо, форсировать вываживание и т.д. Если вам близка рыбалка в той же манере, то спиннинги серии Exilon вам определенно придутся по душе.