Славное море – бюджетный Байкал! Николай Дегтярев | 22 августа 2018 г.

Говорят, за границу ездят те, у кого не хватает денег для поездки на Байкал. Действительно, поездка из центральных регионов России получается не самой дешевой, и по большей части - из-за заоблачных цен на заоблачные перевозки, т.е. на авиабилеты. Вояж на машине также съест значительную часть бюджета, к тому же сама по себе дорога займет большую часть отпуска. Поэтому путешествие на Байкал становится недоступным для большинства россиян. Мы решили подойти к вопросу творчески и изыскать пути бюджетного путешествия.

Поездка планировалась еще в прошлом году, поэтому было время на детальное изучение вопроса. На поездку меня подбил мой давний друг и сослуживец Александр. После увольнения из армии судьба занесла его в Подмосковье, а меня - в Питер. Мы давно не виделись и поэтому решили провести совместный отпуск на нейтральной территории, вспомнить молодость и, конечно, порыбачить.

Поскольку оба мы военные пенсионеры, было бы глупо не воспользоваться объектами Министерства обороны, которые предоставляют льготные путевки. Выбор пал на базу с одноименным названием «Байкал». База позиционируется как ЦАО – Центр активного отдыха. В 12-дневную программу включены походы и сплав по горной реке - как раз то, что нам нужно. Еще до нового года мы собрали все необходимые документы и отправили заявку на июль по электронной почте. Вскоре пришло подтверждение, что наши путевки забронированы.

Начинаем искать билеты, благо сейчас масса интернет-сервисов, отслеживающих стоимость билетов на нужное направление и сообщающих об изменении цен. В общем, билеты нужно брать очень заранее, в нашем случае - до нового года. Например, билеты на июль туда и обратно по маршруту Санкт-Петербург – Улан-Удэ стоили до нового года всего 25.000 рублей. Вполне бюджетно, а нам, как военным пенсионерам, так и вообще бесплатно.

Подошло долгожданное время отпуска. Упаковав вещи в герметичный рюкзак, сложив туда значительный арсенал ладожских приманок, отправляюсь в аэропорт. Онлайн регистрацию на оба рейса прошел за 30 часов до вылета, выбрал место у окна, сдал багаж и уже через полтора часа был в московском аэропорту «Домодедово» (увы, прямых рейсов из Питера в Улан-Удэ, нет). В «Домодедово» меня уже ждал Александр, он тоже зарегистрировался заранее и занял соседнее кресло. Самолет вылетел по расписанию – отпуск начался.

Ночной полет занимает около шести часов, однако из-за 5-часовой разницы во времени ночь пролетает быстрей - и в восемь утра по местному времени мы подлетели к аэропорту «Байкал», а там нас встретил знакомый Александра и отвез на базу.

Дорога от Улан-Удэ до Гремячинска (фото 1), а точнее – до поселка Котокель, у которого располагается база, занимает около двух часов и проходит через несколько живописных перевалов. Дорога шикарная, её построили совсем недавно и оснастили по последнему слову техники. На всём протяжении трассы установлены несколько десятков камер, которые связаны в единую сеть и высчитывают вашу среднюю скорость. Такие камеры редко встретишь в Москве или в Питере, а в Бурятии – на каждом шагу.

По пути делаем остановку в кафе на берегу реки Хаим и приобщаемся к бурятской кухне - пробуем что-то вроде мантов, по-бурятски их называют - «буузы» (фото 2), скорее всего – от китайского «баоцзы». Такой большой пельмень-пирожок с дырочкой в верхней части, очень сочный и вкусный, готовят его на пару, а едят руками.

Продолжаем свой путь к базе, через 20 км от Хаима сворачиваем с трассы и через несколько минут тряски по пыльной грунтовке упираемся в КПП базы, стоящей на берегу Котокельского озера, это в десяти километрах от Байкала. Закидываем вещи в номер и сразу едем в базовском «ПАЗике» на озеро Байкал. Ближайший пляж - в Гремячинске. Он шикарен, вода чистая и прозрачная, но очень холодная (фото 3). Мы не могли не искупаться - и дорожную усталость как рукой сняло. Тут же, в местном магазине, закупили сразу несколько видов готового омуля. Вернулись на базу и стали изучать распорядок дня нашего ЦАО. И тут нас ждало первое разочарование: из-за лесных пожаров был введен режим ЧС – и запретили все таежные походы и сплавы.

Базе принадлежит пляж на берегу Котокельского озера, там дежурит спасатель, у которого можно бесплатно взять лодку и удочки. И на следующее утро мы отправились на лодке обследовать Котокельское озеро на предмет хищника. Перекидав в воду весь арсенал приманок, пытались ловить даже на «дорожку», но безрезультатно. А дело в том, что десять лет назад Котокельское озеро пережило вспышку юксовской (гаффской) болезни.

О природе этого безобразия до сих пор спорят ученые. Но суть сводится к одному - в рыбе накапливается токсин, то ли из зоопланктона, то ли из синезеленых водорослей, и употребление зараженной рыбы может привести к серьезным неприятностям для здоровья человека. А животные и птицы, употреблявшие эту рыбу, просто гибли. В 2008 году на Котокельском озере было категорически запрещено ловить рыбу и даже купаться.

Сейчас ограничения сняли, но есть рыбу, пойманную в Котокели, всё равно не рекомендуется. Да её почти и не осталось. По рассказам местных жителей, раньше-то водилось много окуня, щуки и леща. Размеры окуней, например, достигали полутора килограммов. Сейчас же в озере одни «матросики» и мелкая плотва, которую местные называют «сорогой», мы её и половили кое-как на поплавок.

В общем, «Байкал» из Центра активного отдыха стал превращаться в центр отдыха алкогольного. Но нас это не устраивало, мы же приехали на рыбалку! Изучив карту, выяснили, что неподалеку протекает река Кика, впадающая в Байкал. Договорившись с водителем, который возит туристов с базы на пляж, доезжаем до трассы и выходим возле съезда на лесную дорогу, ведущую к реке. Проходим около полутора километров по лесной дороге - и нашему взору открываются шикарные виды таежной реки (фото 4).

Идем вдоль берега, я обкидываю блеснами коряжки и упавшие деревья, а Александр ищет перекаты - в надежде поймать хариуса, не зря же он вёз из Москвы своих «мух». Правда, перекатов, как и хариуса, нам в тот день найти не удалось: пройдя самую малость вдоль реки, вышли на площадку, оборудованную беседками и кострищами, а на ней - машина с московскими номерами и кучи мусора вокруг. Ну всё, приехали, впечатление от красоты первозданной природы как ветром сдуло. Расстроенные, досрочно пошли к трассе, откуда нас должен был забрать автобус.

Вообще, зависимость от базовского автобуса сильно напрягала. Бесплатные экскурсии, организуемые «Байкалом», только назывались экскурсиями, на самом же деле автобус вёз туристов на пляж с заездом в магазин. На этом вся экскурсия заканчивалась. А на платные экскурсии цены были просто заоблачные как на авиабилеты. Видимо, руководство базы работало только с одной и очень дорогой экскурсионной конторой. Например, экскурсия на Ольхон – 7.000 рублей с человека, а рыбалка на Байкале с гидом - 35.000! За эти деньги можно и марлина в Испании половить.

Мы решили взять устройство отдыха в свои руки и всё же попытаться сделать его бюджетным. Для начала съездили на маршрутке в Улан-Удэ и арендовали автомобиль. Если бы забронировали машину заранее, по интернету, можно было уложиться в тысячу рублей в день, но в пик туристического сезона нам с трудом удалось найти старенькую «Короллу» за 1.800 рублей в сутки. Пока ждали оформления авто, зашли в кафе монгольской кухни. Качество блюд приятно удивило (фото 5), а стоили они все не дороже ста рублей.

А на меню увидели надпись: «Для приготовления мясных блюд используется мраморная говядина с фермерского хозяйства Закаменского района». Ну и где вы еще попробуете блюда из мраморной говядины по сто рублей? Получив автомобиль, договорились, что сдадим его в день отъезда прямо в аэропорту.

Прокатились по городу, сфотографировались на центральной площади возле памятника с самой большой в мире головой Ленина (фото 6). И поехали на рыбзавод в поселок Сотниково, что в двадцати километрах от Улан-Удэ, купили там по оптовой цене два ящика вяленого омуля. Вяленый омуль хранится очень долго, почти без потерь он дожил в холодильнике базы до самого отлета в Санкт-Петербург, да и по возвращении из отпуска еще долго радовал меня и моих друзей своим неповторимым вкусом.

Теперь наш отдых пошел уже совсем по другому сценарию. Решили проехать на север вдоль восточного побережья Байкала посмотреть достопримечательности и по возможности порыбачить. Рано утром отправляемся в сторону полуострова Святой Нос и Чивыркуйского залива. По дороге посещаем Горячинск, где находятся горячие минеральные источники. Парим ноги в горячем ручье, набираем в бутылки минералки и двигаемся дальше. Останавливаемся у камня-черепахи (фото 7).

На одной из речушек встречаем рыболова, знакомимся, наблюдаем за процессом ловли (фото 8). Его снасть состоит из огромного самодельного поплавка, огруженного снизу свинцом, и лески с тремя «мухами» на коротких поводках, которая крепится к верхней части поплавка. При проводке леска с «мухами» остается на поверхности воды (фото 9). Снасть называется «Верховой настрой», на неё обычно ловят хариуса, но сорога и чебак тоже активно хватают самодельных «насекомых» с поверхности воды.

Двигаемся дальше, по пути встречаем красивейшие живописные бухты и заливы. Весь берег от Гремячинска до Усть-Баргузина усеян палатками и машинами туристов. Иркутский берег – скалистый, и там почти нет пляжей, поэтому все туристы едут сюда, на бурятский берег Байкала. Доезжаем до Усть-Баргузина, переезжаем через новый современный мост. Еще несколько лет назад его не было, переправиться на другой берег можно было только на пароме.

За мостом сворачиваем налево и почти сразу упираемся в КПП на въезде в Забайкальский национальный парк. Оплачиваем въезд и продолжаем путь по шикарной грунтовке. Слева от дороги начинаются песчаные дюны и пляжи Баргузинского залива и залива Култук. Вся береговая линия оборудована туалетами, мусорными контейнерами, столами и лавочками. На каждую стоянку завезены дрова, чтобы туристы не рубили и не жгли деревья. Приятно увидеть такой сервис!

Перешеек, отделяющий полуостров Святой Нос от Большой земли, проходим быстро, по лесной дороге доезжаем до Монахово – первого населенного пункта Чивыркуйского залива. Но населенный пункт населен исключительно туристами - небольшой участок берега оборудован навесами и столами, на въезде очередное КПП. За стоянку машины и установку палатки здесь просят 350 рублей в день, все места заняты, от желающих отдохнуть нет отбоя. Интересуемся у рыбаков, пришедших с Байкала, как прошла рыбалка.

За пару дней на два экипажа - один окунь, результат неутешительный. Нам без лодки и мотора здесь ловить нечего. А за поездку на катере в бухту Змеиную местные «экскурсоводы» просят 5 тыщ с человека, но никакой рыбалки не обещают, просто вояж.

На нашей машине соваться вглубь полуострова не рискнули, там начинаются горы и перевалы, нужен полный привод. Решаем вернуться на перешеек и отдохнуть на песчаных дюнах залива Култук. По дороге останавливаемся в лесу у чистейшей горной речки и оставляем пару монет местному духу Буртую (фото 10). Посетив все достопримечательности восточного побережья, возвращаемся на базу.

Следующая рыболовная вылазка - к слиянию рек Кика и Хаим, наша цель - хариус. Приехав рано утром, оставляем машину на берегу, переходим старенький мост и по правому берегу Хаима идем к истоку реки Итанца. Вода чистая и прозрачная, виден каждый камешек на дне. Вышли к реке Кика и двинулись вдоль её правого берега в сторону Байкала. Пройдя около трех километров, вышли к речному изгибу, где за перекатом просматривалась хорошая ямка с нависающими над водой деревьями. На поверхности воды видны всплески рыбы, хватающей насекомых, падающих с нависающих над водой деревьев. Я обследую ямку «вертушками», а Александр - «мухами» из своего арсенала на обычную поплавочную снасть (фото 11).

Была одна поклевка чего-то крупного, но посмотреть в глаза сопернику не удалось. А после схода всплески прекратились, осторожная рыба ушла. Пройдя ещё пару километров и не найдя ничего перспективного, вернулись на базу. Нет уж, сами мы здесь рыбу не найдем, нужен опытный местный гид, который знает места, знает, когда и на что ловить. И вот вечером, в очередной раз наблюдая за байкальским закатом, подъехали к устью Кики, где оборудована стоянка для катеров. В выходные сюда приезжают рыбаки со всех окрестных поселков и даже из Улан-Удэ.

Дождавшись возвращения одной из лодок (фото 12), знакомимся, наш собеседник - бывший военный и даже земляк Александра - мир тесен. Узнаём у него, что в двух километрах от берега, напротив устья Кики, на глубине 10 - 15 м, возле обрыва (так местные называют резкий свал на глубину) уже неделю успешно ловится омуль. Информацию об этом местные рыбаки тщательно скрывали, чтобы не было наплыва желающих на клёвое место.

Но кто-то один рассказал своему знакомому, тот еще двоим - и так, по цепочке, по секрету всему свету. И в выходные уже добрая сотня лодок стоит вдоль обрыва, закидывая снасти друг другу под борт, ведь под чужой лодкой рыба всегда крупнее. Интересуемся снастью, разглядываем «мух», на которых клюет омуль – у нас таких нет. Снасть похожа на нашу корюшиную - спиннинг с катушкой, 5 - 6 «мух» на коротких поводках, снизу - массивный груз.

Прощаемся с новым знакомым, он - домой в Улан-Удэ, а мы остались дожидаться возвращения местных рыбаков, чтобы напроситься на рыбалку. И вот находим, наконец, гида, который за небольшую плату согласился взять нас на омуля. С нетерпением ждем следующего вечера. Подъезжаем в назначенное время к устью Кики и грузимся в старенькую «Казанку». Александр, так зовут нашего гида, оказался душевным человеком, заядлым рыболовом и замечательным собеседником. Критически осмотрев наши снасти и гирлянды «мух», которые мы вязали весь день, он только усмехнулся и сказал, что возможно и на них что-то клюнет, но он всё же даст свои снасти.

Александр везет нас на свою заветную ямку. Забрасываем снасти в холодные воды Байкала, но поклевок нет. Александр успокаивает - на закате омуль обязательно подойдет. Чтобы скоротать время, начинает развлекать нас разными байками. С удивлением узнаём, что главной проблемой Байкала, по мнению местных рыбаков, стала нерпа, которой развелось неимоверное количество. У неё не стало естественных врагов-хищников, которые зимой охотились на льду за самой нерпой и её детенышами.

К тому же нерпу занесли в Красную книгу, с тех пор её численность никак не регулируется человеком. Рыбаки, которые раньше брали лицензии на сетевой вылов рыбы, перестали заниматься своим ремеслом, поскольку нерпа не только забирает всю рыбу из сетей, но и рвет снасти, оставляя одни тросы. Как подтверждение его слов, буквально в паре сотен метров от нашей лодки показалась глазастая и усатая голова. Ну всё, зубастый рыбнадзор приплыл! И Александр поведал, как на прошлой рыбалке нерпа сожрала омуля прямо с его крючка - и потом долго крутилась у лодки, ожидая нового угощения.

Как только солнце начало клониться к горизонту, начались поклёвки. Первой пойманной рыбой стал хариус. Саня хотел поймать хариуса – и он его поймал, потом еще одного. Затем пошли поклевки омуля (фото 13). И дальше – как на Чёрных камнях. Эхолот пищал, не переставая, поклевки следовали одна за другой. Было даже несколько дуплетов. За каких-то полчаса мы набили омулем два припасённых ведра. Но как только стемнело, клёв начал затихать и через некоторое время сошел на нет. Мы поблагодарили нашего гида и вернулись на базу. Разделывать омуля сил уже не было, и мы оставили его в ванне до утра под проточной холодной водой.

Следующий день был посвящен кулинарным экспериментам. Взяли на базе коптильню, решетку и фольгу. На берегу Котокеля омуль был приготовлен по пяти разным рецептам. Слабосольный, на рожнах, запеченный в фольге, горячего копчения и сагудай (блюдо из свежего из омуля).

Самым вкусным оказался омуль на рожнах (в нашем случае - на решетке – фото 14) и сагудай. Для приготовления сагудая (фото 15) используется сырой омуль, лук, соль и масло. Можно добавить немного лимонного сока. У омуля очень нежное мясо - просто тает во рту. Итак, наш отпуск подошел к концу, приезжаем последний раз посмотреть на байкальский закат (фото 16) – завтра в обратный путь.

Подведем итоги нашего путешествия. Мы прекрасно отдохнули, поймали и вдоволь наелись омуля и хариуса, привезли рыбу с собой. Посмотрим на бюджет нашей поездки. Билеты от Питера до Улан-Удэ – ноль рублей (проезд к месту отдыха военным пенсионерам оплачивает Министерство обороны). Путевка на базу отдыха «Байкал» с питанием, проживанием, бесплатным инвентарем и экскурсиями – 3.705 рублей за 12 дней. Аренда автомобиля на 5 дней – 9.000. Около трех тысяч потрачено на бензин.

На покупку вяленого и копченого омуля, на дегустацию местных блюд и напитков, а также на сувениры - около двадцати тысяч рубликов на каждого. В полторы тысячи на человека обошлась аренда лодки с гидом. Итого 12-дневный отдых обошелся нам не дороже тридцати тысяч рублей на человека. Бюджетно? Вполне! Если не брать в расчет наши льготы, билеты заранее можно взять за 25 тысяч рублей, жилье на берегу Байкала снять за 700 – 1.000 рублей в сутки.

Если ехать компанией, совместно арендовать авто и жить в палатках, путешествуя вдоль берега Байкала выйдет еще дешевле. Так что путешествие на Байкал вполне реально, нужно только подготовиться, составить маршрут и найти хороших попутчиков.