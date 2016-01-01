Системный подход к выбору приманок. Часть вторая Владимир Герасимов, Москва

В седьмом номере журнала мы коснулись некоторых моментов систематики приманок, а проще говоря наведения порядка среди множества воблеров и других приманок, какие мы берем с собой на рыбалку. Теперь, когда у нас выработан определенный порядок и приманки рассортированы в коробках по внешней схожести, а скорость поиска нужной модели стала максимальной, попробуем применить систематику на практике.

Подчеркну, что дело мы будем иметь не с активной или случайной рыбой, каких можно поймать почти на любые приманки. Речь пойдет о ловле именно пассивной рыбы, которая на конкретном участке водоема есть, и в достаточном количестве, но стоит в определенных местах плеса, переката или под берегами, отказываясь реагировать на предлагаемые приманки. И тогда голавль ждет точно подобранную приманку, проведенную определенным образом перед его глазами.

И вот теперь уже, скорее всего, сработает целый ряд факторов — хищнические инстинкты рыбы, заложенные природой, стремление опередить своих многочисленных друзей-соседей, похожесть приманки на один из пищевых объектов. И еще одно: на этот раз разговор пойдет не только о воблерах, но и о спиннинговых приманках других типов. Для простоты изложения приведу, как всегда, примеры с удачных рыбалок. Опишу условия ловли, какие модели искать в коробках, как определить схему последовательности ловли на них до начала поимки рыбы.

1. Воблер Real Minnow 90F (A-Elita). Я немного знаю историю появления этого воблера в нашей стране. Группе опытных спиннингистов из Москвы однажды пришла идея разработать такую модель воблера, чтобы он подходил для ловли многих видов рыб Средней полосы России – щуки, окуня, судака, жереха, т.е. был максимально универсальным. Но, как мне кажется, ни одному из разработчиков даже близко не пришла в голову мысль, что этот довольно крупный воблер с мощными крючками будет ловить и голавля.

Итак, апрель. Пока настолько холодно, что трава еще и не думала появляться, не говоря уже про насекомых. Ночью – настоящие заморозки, спим в палатке на берегу речки в тех толстых зимних спальниках, которые всегда берем с собой на рыбалки в октябре – декабре на судаковые рыбалки.

Но напрасно думать, что в это время голавль клюет плохо. Есть расхожее мнение, что лобастый - рыба теплой воды, и это почти так – максимальная активность его приходится на период теплых дней. Но всегда есть рыбы, которые «проснулись» раньше своих сородичей, активно перемещаются по всему водоему и ищут, чем бы подкрепиться после тяжелой зимы. Однако чаще всего такие шатуны очень капризны, и многие из тех приманок, что у нас есть с собой, просто игнорируют. И никакая уже отработанная схема последовательной смены приманок, прощупывания разных горизонтов и различная тактика подачи просто не работают. В таких случаях, как мне кажется, рыб нужно просто удивить.

Вот так получилось и в этот раз, когда яростнее всего голавли атаковали крупные, почти «щучьи» воблеры-минноу, да к тому же оснащенные огромными крючками. Честно говоря, я совершенно случайно взял эти воблеры с собой. И совершенно случайно до них дошла очередь. В тот момент рыбы, достаточно активно атаковавшие предлагаемые приманки, вдруг перестали их замечать – поклевок не происходило уже около часа.

Хотя рыба на участке ловли была – видны всплески и вылетающий из воды малек. Начался «перебор» приманок в надежде, что хоть одна из них подвигнет голавлей на атаку. Когда очередь дошла до этого воблера-минноу, мне так и хотелось спросить самого себя – мол, ты помнишь, что мы ловим здесь вовсе не шуку? Но прицепил, забросил, начал проводку. И получил мощнейшую поклевку, а потом и поймал несколько хороших голавлей. Рыбы в тот день так и продолжали ловиться на Real Minnow 90F, пока я не сделал слишком дальний заброс - и воблер намертво застрял в ветках ивняка на другом берегу.

Такой воблер был у меня один, и попытки его заменить другими приманками к поимкам рыб не привели. Так что же мог напоминать им этот воблер из пищевых объектов, которые были в это время в воде? Крупных мальков, на которых и шла охота? Миног, которые в это время года очень активны и которые являются деликатесом у голавлей? Цепочка перебора воблеров, приведших к поимке, была достаточно длинная. Вот она: крэнк 38 мм - крэнк 35 мм – минноу 50 мм – колеблющиеся блесны – вращающиеся блесны – крэнк 55 мм – минноу 90 мм.

2. Воблер Tsuribito Crank 50SSR. Середина лета, теплая вода под 20 градусов, уровень ее чуть выше нормы, очень мутная вода, видимость максимум 30 см. Ставлю крупный шумный крэнк (с шарами-погремушками) яркого цвета. Шум и сильный упор при проводке привлечет голавля, а яркий цвет поможет ему точно прицелиться в конце атаки. В данном случае даже не нужно ничего придумывать - статистика большого количества моих рыбалок в таких условиях говорит о том, что чаще всего нужен именно такой воблер. Задача простая – найти коробку, где лежат крэнки с размером «45 - 50 мм» и достать из нее воблер яркой расцветки, лучше всего – поверхностный или с небольшим заглублением.

3. Воблер AR Lure Crank 50 F. Середина мая, холодная вода ниже обычного уровня, 15 градусов, очень высокая прозрачность – около метра. Рыбы много, голавли плавают под ветками деревьев небольшими группами, не обращая никакого внимания на мелькающие мимо приманки. Часто в таких случаях выручал «тихий» крэнк, изготовленный из дерева, без шумовых камер с шарами. Такой воблер должен быть в коробочке, где лежат «особые» воблеры. Проводка – лучше разрезающая, поперек ям и канав на дне, чтобы приманка попадала на глаза голавлю неожиданно.

4. Колеблющаяся блесна Acme Tanderbolt 7 г, серебристый цвет. Ловля на широком плесе сразу после мелкого каменистого переката, глубины – более двух метров. Все рыбы сместились к противоположному берегу, требовался дальний заброс, относительно тяжелая приманка с большой площадью «лепестка». В какой-то момент показалось, что в одну точку удалось подтянуть сразу несколько крупных рыб, ибо поклевки следовали одна за другой. Результат – поимка голавлей на 500 - 800 г.

5. Yo-Zuri Hardcore Mid Deep Crank 60 мм. Быстрый каменистый перекат с поворотом русла. По самому руслу реки - глубины до 1,5 – 2 м. Голавль в месте ловли присутствует (его немного выше по течению ловят рыболовы на поплавочные снасти), но не выдает себя всплесками, визуально рыбы тоже не найти – ни с обрыва другого берега, ни на мелких местах. Все голавли были пойманы с самого русла реки на глубоководные минноу, проводка – чиркающая по дну, с небольшими ускорениями.

Последовательность перебора: крэнк 40 мм SR - шэд 38 мм MR - крэнк 35 мм SR - колеблющаяся блесна 2,5 г, проводка в толще воды – колеблющаяся блесна 3,5 г (разные цвета), чиркающая проводка у дна – воблер-минноу.

6. Колеблющаяся блесна Wiliams Wabler 1,7 г, 2,5 см, цвет – серебристый. Ловля с обрыва реки. Вода прозрачная, но рыбы не видно. С обрыва хорошо просматривается вся структура реки – мелководные плато, косы, резкие бровки, травяные гривы. Визуально можно определить места стоянок рыбы и пути подхода на кормежку.

Забросы на глубокие места и проводки разных типов результата не принесла. Смена воблеров, точек заброса – нет поклевок. Настала очередь колеблющихся блесен. Блесны Wabler - очень легкие, забрасываю их с большим трудом, чтобы попасть в нужную точку приводнения, при этом приходится делать упреждение на ветер, который дует строго слева от меня, причем с порывами. Но вот заброс получается, решаю не мешать блесне работать, отдаю шнур - и приманка сама движется по нужной траектории с мели на глубину.

Как только блесна прошла мелкое плато, периодически задевая за камни, и началась глубина, последовала резкая поклевка. И первый голавль вытаскивается на берег, проходит фотосессию. Так я совершенно неожиданно для себя открыл новый способ ловли в подобных местах. Я поймал подряд несколько рыб, самое тяжелое – переждать сильный порыв ветра, чтобы отпустить немного шнура и дать свободу блесне. Вторая сложность – каждый раз спускаться с обрыва, чтобы аккуратно положить рыбу в воду.

Кстати, попытка ловить на резких свалах в тех же местах непосредственно от уреза воды не принесла ни одной поклевки. Я думаю, что, во-первых, рыбы видели мою фигуру на берегу. Второе – другая подача и траектория блесны. Но как только я возвращался к ловле с обрыва, сразу следовали поклевки. Реализация составила примерно 60%, что весьма неплохо, учитывая, что я ловил без натяжения шнура. А попадались лишь те рыбы, которые уверенно заглатывали приманку и пытались затем резко уйти в сторону. На блеснах я заменил тройник одинарным крючком. Это улучшило проходимость приманки по каменистым перекатам и повысило процент реализации поклевок.

Схема подбора: крэнк 40 SR – крэнк 40 DR (с высоко поднятым спиннингом, чиркающая проводка) – минноу-суспендер 50 мм (ловля «маятником» на снос под свой берег) – минноу DR - крэнк 32 мм – шэд 38 мм - колеблющаяся блесна.

7. Колеблющаяся блесна Acme Little Cleo 3,5 г. Блесна, которая дает результат, когда остальные приманки бессильны. Ловит на падении, на сносе, на резких подбросах, на равномерной проводке. Вот и на этот раз я поймал много, в том числе и крупных рыб, всего - 6.

Даже в те моменты, когда можно было поэкспериментировать, поменять приманку, делать этого не хотелось – рыбы успешно брали на эту «колебалку». Что я периодически менял – так это саму проводку и форму петли шнура, находящегося в воде – при проводке вниз по течению я выкладывал в воде или одну петлю, или сразу две – эти формы петель шнура определяли траекторию проводки приманки, а количество шнура в воде – глубину, на которой приманка шла.

Схема подбора: крэнк 40 мм – крэнк 53 мм – глубоководные крэнки – минноу 50 мм – «вертушки» 5 - 7 г, Кастмастер 7 г, «Акме Тандерболт», серебристый (начались поклевки) – смена проводки – большие паузы, подбросы, касания дна.

Дополню. Вот сколько раз я слышал от коллег о том, что при ловле в прозрачной воде лучше работают матовые блесны темных расцветок. Что полированные блесны серебристого цвета дают на солнце сильные блики, чем пугают рыб. Но вот который год ловлю на блесны многих фирм, которые имеют, по крайней мере, одну сторону – зеркально-серебристую. Тут и «Куусамо», и «Стингер», и «Акме», теперь вот «Вильямс» и блесны Андрея Полющенко – и рыба ловится, причем весьма неплохих размеров и в разных условиях – как по прозрачности и температуре воды, так и по глубинам и скорости течения.

8. Воблер Кosadaka Raven 40 F. Крэнк гламурной розовой окраски. Мне нередко приходится отвечать на вопросы – какие цвета наиболее подходят для ловли голавля? Чаще всего у голавлятников можно увидеть воблеры, окрашенные «под жуков» - черные, коричневые, зеленые. Я же, когда есть возможность, приобретаю какую-то модель воблера самых разных цветов. Что касается розового, то если он есть в гамме производителя - стараюсь взять всегда, это один из тех цветов, который ловит в большинстве случаев.

Вот он сработал и на этот раз – перед сужением плеса время от времени вылетали небольшие голавли, хватая мошек, летающих у воды. Попробовал разные приманки, а поклевки пошли на розовый крэнк 40 мм длиной. Здесь путь подбора был короткий, поскольку модель подходила по условиям ловли – глубине, скорости потока и дальности заброса. Я просто менял цвета из коробочки «Крэнки 40 мм» пока не попал в цвет.

Еще раз про формирование коробок с приманками

Крупные воблеры. Я считаю, что у любого голавлятника, мечтающего поймать большую рыбу, обязательно должна быть коробка с крупными воблерами. Мне известно несколько случаев, когда именно крупные крэнки ловили рыб более 1,5 – 2 кг. А вот воблеры длиной 40 мм не вызывали в тех же местах у рыб никакой реакции, лишь мелочь периодически садилась на их крючки. Это можно объяснить рядом факторов – сытого голавля не удивишь очередной «букашкой», за которой еще и побегать придется.

А вот когда в зоне видимости появляется крупная неповоротливая жертва, то не в силах устоять и самые сытые рыбы, ведь калорий в потенциальной добыче столько, что хватит на несколько дней. Именно потому, по рассказам многих знакомых рыболовов, большие голавли иногда хватают здоровенных лягушек или переплывающих речку мышей, при этом мелкие лягушата совершенно беззаботно плавают рядом, им никто не угрожает.

Лишь на речках, где мало корма, рыбы хватают все подряд, что падает в реку. На большинстве же рек Средней полосы в разгар лета у всеядного голавля корма столько, что тот буквально окружает рыб – падающие с берегов жуки, гусеницы, кузнечики, в воде всегда можно найти личинок жуков и стрекоз, самих стрекоз, часто сидящих прямо на поверхности воды. Но это все не то – много жесткого, бестолкового хитина и мало белка.

(Справочка. Тело насекомого покрыто хитиновым панцирем (кутикулой), который препятствует излишнему испарению воды и играет роль наружного скелета, обеспечивая механическую защиту организма. Он очень прочен и в природе разлагается лишь немногочисленными видами грибов и бактерий.)

А вот крупный воблер с точки зрения больших рыб является именно тем высококалорийным блюдом, которое так редко попадает в меню.

Воблеры «клопы». Коробочку с совсем маленькими воблерами, как я их называю - «клопами» - тоже стоит иметь. Всегда в этой коробке можно найти воблер, на который будут ловиться рыбы. И не обязательно мелкие. Часто такой малявкой не прочь перекусить и достаточно взрослые 400 – 500-граммовые рыбы. Единственное, что на таких малявках стоят столь небольшие крючки, что при поклевке сходу легко разрушаются рыбами.

При ловле на «клопов» фрикцион катушки надо хорошо ослабить, а ловить лучше всего не на шнур, а на монолеску, растяжимость которой даст побольше шансов при борьбе с рыбой на течении. Ну и «жесткие» спиннинги, которые будут уместны при направленной ловле трофейных рыбы вблизи коряжников, обывов и ям, лучше заменить «мягкими» с небольшим тестом. Микроскопические воблеры помимо голавлей всегда привлекают внимание и «белой» рыбы, живущей в реке – ельцов, плотвы, уклеек, красноперок, чехони, подустов и других.

Воблеры-минноу. Коробок с ними должно быть несколько:

Мелкие «худые» воблеры, напоминающие мальков-сеголетков – 40 - 50 мм. В эту же коробку можно положить и воблеры-шэды таких же пропорций. У шэдов – другая «игра», часто это является определяющим фактором, особенно при ловле на коротких дистанциях. Более крупные и «упитанные» воблеры - от 50 мм и выше. Минноу с особыми характеристиками – с большим заглублением, суспендеры, тонущие модели. Это поможет быстро найти приманки при ловле на больших глубинах, ямах и «обратках».

Воблеры – имитации насекомых. Такие воблеры хочется использовать чисто из эстетических соображений. Поймать рыбу на приманку, напоминающее насекомое, всегда приятно. Чаще всего поимки рыб происходили у меня тогда, когда голавли стояли небольшими группами на самом верху под пленкой воды, под деревьями - и бросались наперегонки на все, что падало сверху, даже на листья или обломки веточек. Вот в такие минуты и имеет смысл пробовать ловить на воблеры с лапками и усиками. Заброс – пауза – небольшое шевеление на одном месте – микрорывочки – снова пауза. Такая схема анимации воблеров чаще всего и срабатывала.

Некоторые голавлятники описывают случаи поимок рыб на воблеры-имитации, когда приманка просто сплавлялась на шнуре на большое расстояние. Так же, как ловят и на настоящего майского жука. Жук просто плывет в потоке, слегка пошевеливаясь на струях разных направлений. Полезно при таких сплавах приманок экспериментировать с разным количеством шнура, который находится в воде, а также формы петли, выложенной в воде. Если шнур разместить в воде в виде нескольких больших петель, на него будет другое воздействие потока, чем на прямолинейно вытянутый шнур. Стоит поэкспериментировать в этом направлении.

Воблеры ручной работы. Отечественные воблеры ручной работы подчас бывают настолько удачными, что ловят гораздо лучше, чем их именитые собраться из далекой Японии. Одна из причин – воблеры российского производства, которых выпускается не так уж и много, плохо известны нашей рыбе, а отличие от знаменитых «самураев», которые есть у множества голавлятников. На эту тему я обязательно напишу большую статью.

Не про рыболовов, для которых голавль стоит просто в ряду других рыб, а именно про голавлятников, фанатично ловящих эту рыбу весь период открытой воды. Эти мастера – Мастера вдвойне – и как рыболовы, и как изготовители уникальных приманок. Изучая поведение голавля на разных реках в разное время года, эти спиннингисты пришли к выводам, на воблеры каких форм, размеров и степеней заглубления чаще всего реагируют рыбы. В результате этих изысканий рождаются уникальные воблеры, которые ловят рыбу, а не просто являются предметами коллекционирования.

В этом я смог убедиться совсем недавно – в июне на очередной рыбалке.

Перспективное место - мощная глубокая струя переката и широкие «обратки», омуты по краям. В таких местах всегда стоит голавль, но чаще всего рыбы сюда приходит не за кормом, а как говорил известный голавлятник и мой учитель И.Челищев – просто потусоваться, погулять на сильных струях. Мы ловим вдвоем с приятелем – так проще найти рыбу и выбрать приманки, которые могут сработать. Мы проловили уже несколько хороших мест: резкие ямы, песчаные косы, «обратки», разделенные на части струи – нет поклевок. Что-то делаем не так? Вновь - длительный перебор приманок, в результате очередь дошла до воблеров Сергея Зябликова.

Сразу удивила хорошая дистанция получившегося заброса, я этими воблерами ни разу не ловил на таких относительно «чистых» местах, чтобы достоверно оценить заброс. Мой товарищ не добрасывает до того места - границы мощной струи и суводи - метра три! А чувствуем, что именно там и стоит рыба. Опыт нас не обманул: первая мощная поклевка - и голавль в подсачеке. Затем ловлю еще несколько рыб, а поклевки такие, что спиннинг после удара рыбы резко клонится к воде.

Попытки моего приятеля получить хоть одну поклевку результата не дали, хотя он очень успешно ловил в предыдущем месте, чуть выше по реке, где, напротив, у меня не случилось ни одной поклевки.