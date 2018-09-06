Система подводного наблюдения Calypso: летний прогон Захар Ильин | 6 сентября 2018 г.

Различных электронных гаджетов для поиска рыбы зимой я перепробовал немало. Но в начале прошедшей зимы, проверив в деле подводную видеокамеру Calypso (подробный отчет - https://www.youtube.com/watch?v=VRwfoxOT34E/), убедился, что для рыбака, передвигающегося по льду на своих двоих, на сегодняшний день лучшего разведчика пока нет. Достаточно вставить камеру в специальный «плавник-кассету» - и весь подводный мир как на ладони.

Но это - зимой, а что, если взять видеокамеру на открытую воду? Однако летом-то рыба более активно перемещается по водоему, а вслед за ней – и мы сами, так что использование систем подводного наблюдения в том же режиме, что и зимой (т.е. тупо сел на перспективную точку, опустил камеру, посмотрел), вряд ли будет сильно эффективным. Требуется, чтобы система работала в движении – скажем, на дрейфующей лодке.

В первозданном виде Calypso для этого, конечно, может подойти, но только её нужно чем-то серьезно подгрузить и как-то стабилизировать, чтобы во время хода лодки камера хаотично не вращалась. Для решения этой задачи производители системы разработали специальное дополнение к «плавнику». Если выражаться по-научному, то это ни больше ни меньше как гидродинамический заглубитель (фото 1). По-простому же – стабилизатор камеры, который работает на течении или во время движения лодки, ориентируя камеру по направлению хода лодки.

Перед выходом на воду я для проверки общей работоспособности искупал новый гаджет в домашней ванне. Удивительно, но когда я включил камеру после почти 5-месячного простоя (а заряжал я Calypso перед крайним зимним выездом в далеком апреле), на экране высветилась практически полная зарядка аккумулятора. Это однозначно говорит о том, что аккумулятор системы очень хорошо держит заряд.

Выезд на Ладогу состоялся, и я опробовал Calypso в реальных условиях рыбалки. Лето у нас в этом году выдалось жарким - и все впадающие в Ладогу реки здорово прогрелись, так что в прибрежной зоне колыхалось много органики, что делало воду не очень-то прозрачной. Но когда мы заметно отдалились от берега, условия видимости оказались лучше, хотя и не такие хорошие, как зимой. Но, тем не менее, камеру «погонять» удалось.

Выяснилось, что система Calypso прекрасно работает, но лишь до скорости лодки примерно в 4 км/ч, а на скоростях повыше кабель начинает заметно «парусить» - и вода поднимает камеру вверх, заметно отклоняя от вертикали. А чтобы пользоваться камерой на более высоких скоростях, нужны, по-видимому, рули глубины побольше. Если же скорость движения - начальная троллинговая, т.е. 1,7 – 3 км/ч, то полезность «подводного впередсмотрящего» вкупе с этой новинкой переоценить сложно.

Целью нашей рыбалки был судак, так что в этот раз мы не обращали внимания на проскакивающих на экране окуней во всей их естественной красе и искали именно клыкастого. А ещё не проверяли «в тёмную» скопления каких-то абстрактных «рыбок», которых обычно показывает эхолот. Вообще, видеокамера служит как бы дополнением эхолота. Если последний обнаруживает «что-то» в толще воды, то уже видеокамера прояснит, термоклин это, рыба (и какая), мусор или водоросли.

Мы, кстати, применяли камеру, подходя к незнакомому берегу на ночлег. Сигнал «опасности» эхолота обычно точно совпадает с ударом винта или пера руля мотора о подводное препятствие. Опустив же камеру с борта, мы создали запас около двух – трех секунд - и подход и отход от берега прошли без происшествий.

Как можно использовать Calypso с подобным оснащением? Даже с учетом того, что у летней воды прозрачность хуже, увидеть или найти рыбу, пустив лодку в дрейф, вполне реально. На глубинах 4,5 - 5 м на небольших скоростях видеокамера хорошо стабилизируется и уверенно показывает, что находится впереди.

На глубинах побольше, чтобы не нарушалась стабилизация движения, стоит прикрепить дополнительный груз, имеющий обтекаемую форму – для него в нижней части «плавника» предусмотрены специальные отверстия. То же и с придонным слоем, особенно учитывая, что многие акватории на глубинах до трех - четырех метров богаты растительностью, которую эхолот упорно трансформирует в символы рыб.

«Плавник-кассета» со стабилизатором выполнены из прочной пластмассы и совершенно не боятся ударов о преграды. Камера в держателе закрепляется так, что она тоже находится под защитой его корпуса. А прочности кабеля вполне хватит, чтобы проверять и большие глубины. Но есть одно небольшое замечание: защитный силиконовый кембрик, в который помещается конечная часть видеокабеля, очень скользкий. Так что я его вклеивал в лабиринт держателя с помощью «Момент-геля» (фото 2), чтобы провод гарантировано не выскочил из гнезда во время движения – может, кому-то эта доработка пригодится.

И несколько слов о возможности фиксировать увиденное. Если видеозапись в целом соответствует заявленному качеству 720х480 (это формат DV), то с фото не так всё просто. Качество-то получается заявленное, но надо учитывать, что оно обеспечивается достаточно длительной выдержкой, которую аппарат устанавливает в автоматическом режиме. И такая выдержка требует чёткой стабилизации камеры, чего добиться довольно сложно.

В итоге на кадре выходит небольшая смазанность (фото 3). А для подводной «портретной съемки», конечно, лучше применять специализированную технику. Calypso же - это рыбопоисковая видеотехника всего лишь с возможностью (!) фотофиксации.

Думаю, что новый стабилизатор – это интересная задумка. Она расширит спектр условий, при которых можно эффективно применять видеокамеру Calypso.