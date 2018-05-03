Щука Выборгского залива. Посленерестовый жор Максим Перов | 3 мая 2018 г.

Когда зима длится уже не первый месяц, у заядлых спиннингистов начинается самая натуральная «ломка». Я даже знаю таких, которые выходят в заснеженное поле, рисуют мишени и тренируют точность заброса - чтобы хоть как-то унять зуд, когда нестерпимо хочется побросать спиннинг. Ведь возможности зимней рыбалки на спиннинговую снасть в Питере сильно ограничены, у нас нет незамерзающей Москвы-реки, изобилующей хищной рыбой.

Но вот лед наконец-то сходит - и начинается другая проблема: весенний нерестовый запрет на ловлю щуки и судака. Можно по-разному относиться к обоснованности этого запрета, но когда на воде к вам подъезжает катер рыбнадзора, ваше отношение к запрету никого не волнует. Штрафы кусачие - от двух до пяти тысяч «деревянных». Такая «платная рыбалка» мало кого устраивает...

Где же открыть сезон пораньше? Самый первый водоем в Ленобласти, где снимается весенний запрет - это Нарвское водохранилище. Там можно ловить щуку с 15 мая. Еще лет десять назад это был прекрасный выход из положения, но сейчас Нарвское сильно оскудело рыбой из-за браконьерского вылова. Чуть позже открываются реки Ленобласти - 20 мая. Но на реках не каждый любит ловить, да и шансы на трофей там явно ниже, чем на Финском заливе или на Ладоге.

Остается один вариант - Финский залив, где по действующим правилам запрета на щуку вообще нет. Да-да, на Финском заливе нет запрета на щуку, она не причислена к запрещенным к вылову по весне рыбам. Я уж не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что Финский залив - лососевый водоем, и поэтому щуку, как пожирательницу лососевой молоди, в запрет не включили. Но факт остается фактом.

В этой статье речь пойдет о той части Финского залива, которая расположена дальше полуострова Киперорт, т.е. о Выборгском заливе, где и сосредоточена основная популяция щуки Залива в пределах границ РФ. От Петербурга и до Киперорта основные хищники - это судак и окунь, щука в тех местах редка, а вот среди узких проток, изгибов береговой линии Выборгского залива, проток между островами - настоящее щучье раздолье.

Зубастой в этих местах ничуть не меньше, чем на Ладоге, и шанс на поимку солидного экземпляра тоже есть, и немалый. В этой статье я рассмотрю основные тонкости и нюансы посленерестовой ловли щуки в шхерах Выборгского залива. Если конкретнее, то речь пойдет о районе поселка Советский - островах Лисий, Советский, Школьный и множестве мелких островков между ними (фото 1).

Кроме отсутствия запрета на щуку, огромное достоинство Выборгского залива - его защищенность от ветров. Это не Ладога, где приехал на водоем, а там вопреки всем прогнозам обнаружил, что ветер - с озера, в нём гуляют метровые волны с белыми гребнями. И остается либо ждать у моря погоды, либо ловить в Новоладожском канале «шнурков». Либо попросту уезжать домой. А в Выборгском заливе изгибы береговой линии, а главное - великое множество островов и островков позволяют всегда найти место, защищенное от ветра.

Лучшее время для ловли щуки в этих краях - вторая половина мая и весь июнь. Щука на Заливе нерестится позднее, чем на Ладоге, а главное - нерест порционный. Сначала к размножению приступают более мелкие экземпляры, они же первыми и начинают клевать, отдохнув после брачных игрищ. Позднее, по мере прогрева воды, к нересту приступает более крупная щука, в том числе трофейная.

Она отдыхает после нереста неделю - дней десять, и затем начинается жор. Щука не уходит далеко от нерестилищ и отъедается примерно там же, где и нерестилась, т.е. возле тростника. Но большое отличие Финского залива от Ладоги заключается в том, что почти сразу от «тросты» начинается свал в глубину.

Это, с одной стороны, облегчает задачу рыболова - не нужны «незацепляйки», чтобы выудить хищницу из зарослей травы. Но в то же время это и добавляет загадок: нужно понять, на каком участке свала стоит щука - и основное внимание уделять именно этой глубине.

По моему опыту, чаще всего щук после нереста можно найти на глубине 2 - 3 м. Это совсем близко к кромке тростника. Можно делать забросы вдоль кромки, а затем, поскольку лодка стоит не вплотную к «тросте», по косой проходить свал. Если же строго придерживаться кромки тростника, и перемещаться вдоль неё, то бросать стоит на 3 - 4 м от кромки. Там уже будет глубина, и можно себе позволить поэксперементировать с проводкой, даже если ваша приманка - тонущая.

Так, в начале нулевых я начинал ловить в этих краях с виброхвоста Mann’s Predator 3 (фото 2) на 5-грамовой головке. Никакого эхолота у меня тогда еще не было, и то, что сразу от «тросты» идет свал в глубину, я определил попросту по времени погружения приманки. В нескольких метрах от кромки тростника уже можно было позволить себе микропаузы в проводке, легкие подтвичивания и тому подобные невинные забавы начинающего рыболова.

Я и до сих пор частенько ловлю щуку в этих краях на «силикон» на легкой головке, только это, конечно, перестало быть единственным методом, как 15 лет назад. И выбор приманок изменился - теперь это «съедобная резина». Среди фаворитов - виброхвосты Awaruna от Pontoon 21, Berkley PowerBait Gotham Shad (фото 3), из твистеров - Reins G-Tail Grub. Отдельно стоит сказать о приманке Tioga (фото 4) от Lucky John. Во-первых, не понятно, к какому классу её отнести - тело твистера, но «пяточка» как у виброхвоста. И запах...

Для человека, прямо скажем, эта приманка попросту вонюча. Но рыба клюет, и для щуки Выборгского залива «Тиога» у меня идет в ход в числе первых.

Я до сих пор практикую, как и в самом начале освоения Выборского залива, проводку с микро-остановками и легкими подтвичиваниями, но, однако, внес много дополнительных элементов. Головку утяжелил с 5 до 10 г.

Силиконовые приманки на головке 10 г при глубине 2 - 3 м можно достаточно агрессивно твичить, при этом они не пашут дно и не собирают донный мусор. Иногда этот прием отлично срабатывает, особенно если при обычной, более спокойной проводке был выход или холостая поклевка. Агрессивный твичинг силиконовых приманок, особенно крупных твистеров, часто вынуждает хищницу совершить повторную атаку.

Конечно же, «силикон» у меня давно перестал быть единственным и главным при ловле щуки Выборгского залива. Дело в том, что при расположении щуки неподалеку от тросты на глубине 2 - 3 м чрезвычайно уловисты воблеры-минноу с небольшим заглублением.

Проводка - размеренный твичинг, частенько с длительными паузами, когда приманка проходит мимо отдельно торчащего стебля тростника или выступа в линии тросты. Я ловлю на классику: Yo-zuri Crystal Minnow (фото 5), Rapala X-Rap (фото 6), Rapala Husky Jerk. Однако вовсе не обязательно твичить. Тема, конечно, в последние годы модная, но и равномерную проводку воблеров никто не отменял. У меня, например, отлично работает Kuusamo Santeri 130 мм (фото 7).

Веду его очень медленно, с микропаузами, и щука на этот крупный воблер с размашистой «игрой» великолепно откликается.

Отличительная особенность Выборгского залива - обилие камней, огромных валунов, которые зачастую лежат прямо в «тросте» или возле неё. Это очень перспективные места, им стоит уделить побольше времени и внимания. Особенно уловисты гряды из разнокалиберных камней, частично подводных, частично торчащих из воды, и поросших тростником. Чаще всего на скопления щуки я наталкивался именно в таких местах.

Они, кстати, работают не только в посленерестовое время, а весь сезон. Это излюбленные места стоянки охоты местной хищницы. Выдам одну клёвую точку: у западной оконечности острова Лисий есть вытянутая гряда из камней вперемежку с тростником, это как бы продолжение острова. Я эту точку обычно проверяю, когда бываю в Советском, и редко когда не снимаю с этой гряды несколько щук.

Еще хочу сказать, что в Выборгском заливе великолепно работают по щуке крупные «вертушки» - номеров 4 – 5 (фото 8). Равномерная проводка с заглублением примерно метр - и частенько эти простейшие приманки приносят очень весомые трофеи. Если продолжить тему старозаветных классических приманок, то надо отметить, что щука здесь великолепно отзывается на колеблющуюся блесну «Черноспинку» (фото 9). На другую классику – «Атомы», «Крокодилы» и т.д. - поклевок немного, я проверял, а вот «Черноспинка» отрабатывает на ура.

Теперь о снастях. Я использую достаточно жесткий спиннинг длиной 2,7 м Stinger PowerAge с тестом до 35 г. Такая длина нужна для того, чтобы обводить препятствия в виде камней или отдельных выступов «тросты», а мощность - чтобы не дать подсеченной щуке уйти в траву, куда она очень часто пытается скрыться.

Катушка у меня - Daiwa Caldia 3000, «плетенка» - Power pro 0,13 мм. Поводки изготавливаю сам из металлизированного поводкового материала, покрытого для гладкости силиконовой оболочкой. Застежки - только фирменные, на мелочах экономить не стоит.

И последнее, что хочется сказать. При ловле на спиннинг возле острова Лисий нередко попадаешь в бухточки, где полным-полно мелкой щучки по 500 - 700 г. Отпускайте её, не берите грех на душу. А через несколько лет этот щуренок превратится в солидный трофей. И еще - не задерживайтесь в таких бухточках, если одна за другой идут поклевки мелочи - крупной щуки там не будет.