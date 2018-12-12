Щука перед ледоставом. Приманки и техника их подачи Андрей Швец | 12 декабря 2018 г.

…Вода в реках и озерах уже остыла, отмершая водная растительность опустилась на дно, прибрежные пейзажи стали уныло-серыми, а хищные рыбы - менее активными. Процесс переваривания корма хищником чрезвычайно замедлился, поэтому щучьи выходы становятся редкими и кратковременными, а самое главное - непредсказуемыми. Но зато в предзимний период высок шанс поймать настоящий трофей.

Хотя обычно активность пятнистой перед ледоставом наблюдается после полудня, нет правил без исключений - водоем водоему рознь, и всегда имеется какая-то специфика в поведении и предпочтениях местной щуки, и во многом это зависит от размера водоема. Ловля зубастой в эту суровую пору довольно непроста, а площадь акватории, которую нам предстоит обработать, выдвигает свои требования и к тактике ловли, и к нужным приманкам, и к технике их подачи.

Начнем с техники подачи. В последние несколько лет твичинг воблеров вышел для большинства наших спиннингистов на первый план - и буквально затмил собой все остальные виды анимации. Безусловно, эффективность твичинга чрезвычайно высока, и очень часто он переигрывает старую добрую «равномерку», но… С годами первый щенячий восторг и бездумное поклонение твичингу постепенно угасает - и ко многим приходит понимание, что непредки ситуации, когда рывковая проводка малорезультативна.

Это может быть просто такой день, когда хищник по какой-то причине на проводимые рывками воблеры не реагирует или, максимум, тюкает по ним закрытой пастью. А случается и такое, что именно рывковая проводка воблеров становится попросту неэффективной - например, когда требуется обловить большие по площади поливы с приблизительно одинаковой глубиной или протяженные бровки.

Ситуация усугубляется, если на акватории нет какой-то привязки вроде пятен из листьев кувшинки или пучков тростника, т.е. нашему глазу совершенно не за что зацепиться - перед нами просто бескрайнее море воды. Такая ситуация типична, например, для крупных водохранилищ или озер, поэтому там нужно подбирать свою, особую тактику ловли. И твичинг здесь будет не самым лучшим выбором - мало того, что за серию «твичей» воблер, шарахаясь по сторонам, проходит очень незначительный путь, так еще и частые и более-менее долгие паузы делают скорость облова просто устрашающе низкой - на проводку уходит от двух-трех и более минут, а площадь мы обрабатываем очень незначительную.

К тому же на больших водоемах хищник бывает рассредоточен по всей акватории - местами его может совсем не быть, а где-то он может образовывать довольно значительные скопления. И чем больше мест обловишь, чем большее количество забросов при этом выполнишь, тем выше будут шансы на встречу нашей приманки с хищником. А при низкой скорости облова мы можем элементарно не попасть на место его стоянки, просто не дойдя до него. Вот поэтому и нужно искать наиболее оптимальную в таких условиях схему облова водоема с большой площадью водного зеркала.

Выход тут довольно простой - это так называемая «ловля по площадям», когда дальними забросами в разных направлениях облавливают акваторию вокруг лодки. А чтобы повысить скорость облова, применяют только равномерную проводку - как в среднем темпе, так и в более быстром. Следовательно, и приманки тут нужны такие, которые хорошо забрасываются, имеют активную собственную «игру» и стабильно, без сбоев, работают именно на разноскоростной «равномерке» - ими мы и будем стараться нащупать стоянки хищника. Заброс хорошо летящей приманки метров на 50 – 60, особенно по ветру, при такой ловле в порядке вещей - ведь чем дальше мы доставим по воздуху приманку, тем большую площадь ею обловим.

По площадям можно ловить как с якоря, так и в дрейфе, сплавляясь по ветру или течению. При этом на большом водоеме в дрейфе легче обнаружить скопления и одиночные стоянки хищника, а вот при поклевке лучше всего сразу же опустить в воду якорь и тщательнее обловить сработавшую точку, т.к. там с большой долей вероятности может находиться не одна особь, а несколько. И если с заякоренной лодки, как вариант, можно успешно использовать дальнобойный крупный минноу и вести его твичингом в быстром темпе и агрессивно, то в дрейфе нам потребуются только приманки для равномерной проводки.

Причина проста: технически правильный твичинг с постоянно перемещающейся (часто к тому же - с непостоянной скоростью) лодки попросту невозможен: выполняемые потяжки будут то слишком сильными, то «мимо кассы», когда мы не успеем выбрать слабину шнура и удилище провалится словно в пустоту. Но если уж ловить рывковой проводкой в дрейфе, то забросы следует выполнять не очень дальние, т.к. твичинг, даже быстротемповой, всё равно проигрывает «равномерке» в скорости облова. А поскольку нашу лодку более или менее ходко несет ветер, то мы просто не успеем закончить проводку полностью, как нас уже пронесет мимо точки, в которую был заброшен воблер.

В качестве приманок для ловли по площадям можно использовать, например, старое доброе «железо». Что касается «колебалок», то они должны быть тяжелыми и компактными. А «вертушки» лучше ставить переднеогруженные, снабженные грузом-головкой с большой массой, соответствующей задаче дальнего заброса.

Вращающиеся блесны с металлическим сердечником на стержне тут не очень подойдут, т.к. даже достаточно тяжелые модели заметно парусят в полете, особенно в ветреную погоду, осложняя заброс. Исключение составляют, пожалуй, вертушки фирмы Myran, легко забрасывающиеся на рекордные для своего класса расстояния, да блесны с лепестком in-line с пулеобразным грузом-сердечником.

Еще более бюджетный вариант - это любой активный «силикон» - твистер или виброхвост - на достаточно тяжелой головке, а еще лучше - на шарнирном соединении с грузом-ушастиком: такая оснастка летит очень далеко и мало парусит в полете.

Если же брать воблеры, наиболее популярные для ловли по площадям, то, в первую очередь, это крэнки или шеды с разным заглублением, а также такие приманки, как раттлины.

С ловлей подобного рода на крупных водоемах я знаком не понаслышке, поэтому за многие годы рыбалки сформирован и набор приманок для работы по площадям. Поздней осенью и в начале зимы, если она выдается мягкой и водоемы не сразу сковывает ледяной панцирь, я отдаю предпочтение крупным тяжелым приманкам. Очень хорошо себя зарекомендовал в качестве приманки-поисковика крупный, от 17 до 23 см длиной, «силикон» с встроенной в тело приманки огрузкой.

Поскольку такая приманка обычно весит от 50 до 100 г, то тут и снасть нужна соответствующая - длинное и посылистое мощное удилище со среднебыстрым строем и мультипликаторная катушка. Одна из любимых моделей - Savage Gear 3D Burbot, это реалистичный силиконовый «налимчик» (даже усики на морде есть) длиной 25 см и массой 75 г, он может использоваться как для равномерной, так и для джиговой проводки в самых различных вариантах. При движении хвост 3D Burbot активно играет, плавно колеблясь, двигаются и грудные плавнички «налимчика» – гиперреалистичность иногда играет решающую роль при охоте за привередливой неактивной щукой.

Тройник приманки висит на застежке, которая продевается в паз в её теле и верхним своим концом выходит возле головы. К застежке пристегивается длинный металлический поводок: при поклевке щука засекается за тройник и вырывает застежку из паза, при этом сама приманка соскальзывает вверх по поводку – в итоге продлевается жизнь силиконового тела. В хвостовой части «налимчика» вмонтирована небольшая шумовая капсула, издающая слабое постукивание при его движении, дополнительно привлекая хищника.

Очень хорошо работает у меня при ловле в медленном дрейфе самая тяжелая версия модели 3D 4Play V2 Swim & Jerk Savage Gear, причем на проводке она совершенно неупориста, т.к. приманка безлопастная – это позволяет не применять сверхмощную снасть. В проводке данный свимбейт очень неприхотлив – его можно и твичить, и вести потяжками удилища - при любой анимации приманка играет очень стабильно, без сбоев. При ловле в дрейфе хорошо работает так называемая «катушечная техника», когда потяжка выполняется не удилищем, а рукояткой катушки с небольшим ускорением в конце. При правильной проводке трехсоставной воблер рисует плавную «змею», а на паузе медленно тонет, слегка покачивая своими высокими плоскими боками.

Приманка универсальна по горизонту проводки – её при необходимости можно провести как под самой поверхностью, так и возле дна глубокой ямы. В первом случае после приводнения воблера мы поднимаем кончик удилища вверх и начинаем выполнять «твичи» или потяжки практически без пауз – таким образом можно облавливать даже метровой глубины слой чистой воды. Если же требуется обследовать более глубокий участок водоема, то после заброса методом отсчета даем свимбейту опуститься на требуемую глубину - и начинаем проводку. Но поскольку при непрерывной проводке наша безлопастная приманка стремится по наклонной подняться к поверхности, необходимо выполнять периодические паузы, во время которых воблер будет опускаться на первоначальный горизонт проводки.

Прекрасно ловит и лопастной свимбейт 3D 4Play V2 Liplure длиной 20 см и массой 62 г: трехсоставник выполнен медленно всплывающим, а на непрерывной проводке его можно загнать на горизонт до двух метров. Он отлично работает как на рывковой проводке, так и на стоп-энд-гоу, можно использовать и равномерную проводку с ускорениями-замедлениями. Движения свимбейта на проводке змеевидные – его сегментированное тело изгибается в сочленениях - и приманка плавно движется вперед, бликуя своими плоскими боковыми поверхностями.

Не сдают своих позиций и старые добрые колеблющиеся блесны, которыми очень удобно ловить с дрейфующей лодки, т.к. в основном их использование предполагает равномерную проводку. Крупные и тяжелые модели подобраны мной так, что они привлекательно играют не только на поступательном движении, т.е. на «равномерке», но и на падении. Это Nories Dairakka массой 38 г и Williams Wihtefish массой 42 г – данная парочка просто феерически «сыплется» на падении и красиво играет на равномерной проводке со средней скоростью.

Очень хорошо ловят при ловле с дрейфующей лодки еще две тяжелые «колебалочки» – Svartzonker Zaza Pike (50 г) и новая модель Rapala X-Rap Scoop (68 г), обе имеющие объемное тело из пластика, а Рапаловская еще снабжена шумовой камерой с множеством мелких шариков, издающих при проводке приманки негромкое шуршание. Что интересно, все четыре вышеописанные модели отлично твичатся удилищем соответствующей мощности – я часто делаю при помощи пары резких «твичей» своего рода сбой в проводке, при этом «колебалки» рыскают по сторонам не хуже заправского воблера-минноу.

Среди моих любимых приманок для ловли с дрейфующей по ветру лодки – крупные раттлины, я остановился всего на двух моделях: Geecrack Striga массой 84 г и Imakatsu Magnum Gillsonic в тонущей версии, которая весит 45 г. У меня «тихая» версия Striga, а Имакатсовский виб выпускается с несколькими шумовыми камерами, но как поисковые приманки оба раттлина работают по щуке просто отлично. Тяжеленный Geecrack имеет очень мощную, размашистую широкоамплитудную «игру», а Gillsonic - даже два варианта «игры». Приманка снабжена двумя петлями для крепления лески: на каждой петле виб играет с разной амплитудой и частотой, что иногда очень удобно, т.к. позволяет подстраиваться под настроение щуки.

В завершении обзора позднеосенней рыбалки на крупных водных пространствах, отмечу еще один нюанс: когда ветер сильный, ловля в дрейфе становится очень неудобной, поскольку лодку несет с очень большой скоростью. Тогда я ставлю плавучий якорь из ПВХ – он замедляет ход лодки до едва заметного, что делает облов акватории очень комфортным.

На меньших по размеру водоемах или в тех случаях, когда акватория, доступная для облова, по каким-то причинам ограничена, рыбалка у меня проходит совершенно иначе. В холодную пору чаще всего приходится иметь дело с малоактивной щукой, находящейся большую часть времени в прострации, и не предрасположенной гоняться за шустро перемещающейся приманкой. И чем же соблазнить пассивную пятнистую?

Являясь приверженцем воблерной ловли и видя, что мои любимые «миннохи» на длинных паузах далеко не всегда действуют эффективно, я много думал, какая модель может сработать подобно «силикону» на джиге с его проводкой волочением по дну, что идеально для раздраконивания пассивной хищницы. Долго в голову ничего путного не шло, т.к. любой воблер оснащен минимум двумя тройниками - и волочить такого смертника по дну доведется очень недолго. Идею мне подсказали японцы с их новой концепцией приманок, а именно - с петлей для подгрузки воблера, расположенной в нижней части его головы (такую штуковину японцы чаще всего практикуют на крупных приманках типа составных свимбейтов).

И после просмотра одного видео я понял гениальность такого конструкторского решения. Смысл в том, что приманка с петлей для подгрузки изначально выпускается плавающей – и мы имеем возможность изменять плавучесть приманки по своему усмотрению, ориентируясь на условия ловли. Скажем, если глубина в месте ловли до двух метров – ставим стоковую плавающую версию, заглубляющуюся обычно до метра, а перешли на более глубокие участки водоема – можем облавливать даже придонные горизонты, поиграв с величиной грузика и сделав за несколько секунд нашу приманку тонущей.

Так что сбылась моя мечта – с таким воблером стало возможным ловить в придонном слое, облавливая его с черепашьей скоростью, да еще и с паузами, во время которых можно вдобавок пошевеливать составную приманку на одном месте. Достигается это следующим образом: нужно сделать расстояние между подвешенным грузиком и приманкой немного подлиннее, чтобы на паузе грузик не прижимал свимбейт носом ко дну, а тот плавал на небольшом расстоянии от грунта.

Для этого или подвешиваем к петле грузик с помощью длинной застежки, или используем, опять-таки вкупе с застежкой, длинный грузик для дроп-шота: в обоих случаях благодаря длинной сцепке приманка будет стоять на некотором расстоянии от дна. Вот теперь-то у нас есть простор для фантазии, и мы можем использовать самые замедленные варианты проводок, вплоть до волочения, с различными подыгрываниями кончиком удилища на паузе. Такая проводка приманки занимает очень много времени – приходится запасаться терпением, ведь иначе неактивную щуку ни за какие коврижки не заставишь атаковать воблер.

Я применяю для таких целей средние и крупные модели Imakatsu и Jackall, простые в работе и очень уловистые. Ценники на них, увы, не очень демократичные, но в Японии цены на все Big Baits стартуют от 30 долларов и доходят до нескольких сотен.

Очень интересен в подгруженном состояние четырехсоставной свимбейт Jackall Gantia 180 массой 52 г: ему хватает грузика в два грамма на «подбородок», чтобы он тонул со средней скоростью и стоял над дном, немного задрав хвост вверх. По пассивной щуке отлично работает заторможенная проводка коротенькими легкими потяжками или одиночными плавными «твичами» с длинными паузами.

На мини-потяжке свимбейт проходит над дном десяток-два сантиметров, извиваясь многосоставным телом, и снова замирает, а хвост по инерции еще продолжает чуть шевелиться. Проводка получается очень долгой и скучной, но оно стоит того – даже при общем бесклевье практически всегда получается заработать 3 – 5 результативных выхода зубастой. Щука атакует свимбейт чаще всего или на паузе, или в начале движения, причем все поклевки, как правило, злые, с резким ударом.

Очень интересен крупный безлопастной крэнк, который у нас не совсем правильно именуют раттлином - это Magnum Gillsonic Imakatsu в плавающей и медленно всплывающей версиях. Подвешиваем к петле на подбородке виба грузик массой 2 – 3 г на длинной сцепке – и на паузе наш «безлопастник» стоит над дном вертикально, как поплавок. Приманка снабжена двумя петлями для крепления лески – на каждой из них виб играет с разной амплитудой и частотой. Если воблер не подгружен, то изменение точки крепления лески влечет за собой и изменение заглубления приманки: верхняя петля – до полуметра, нижняя – до метра.

В подгруженном состоянии хорошо ловит неактивную щуку на проводке с подчеркнуто увеличенными паузами: сантиметров 20 - 30 поступательного движения – и пауза, в начале которой виб слегка пошевеливается над дном. Иногда даже не нужно, чтобы приманка начала вибрировать – достаточно просто проволочить её немного по дну, как тут же следует уверенная поклевка.

Очень нравится мне (и щуке) новый тонущий безлопастный составник (ТБС) от DUO, который вышел в бассовой серии Realis – называется он Onimasu 188, а выпускается в плавающей и тонущей версиях. Нас же интересует первая - массой 78 граммов, этот свимбейт всем необычен – и тем, что имеет высокое и тонкое в спине плоское тело, и тем, что хвостовая часть свимбейта выполнена плавающей. Для чего это сделано и какой в этом смысл? Плавающий хвост дает нам следующее: Onimasu движется в толще воды с сильным дифферентом на нос, и на обычной для ТБС проводке плавными ритмичными потяжками приманка не лезет к поверхности, как все тонущие «безлопастники», а упорно держит свой горизонт проводки.

А при ловле со дна - вообще красота: приманка просто идеально подходит для очень медленной проводки с длинными паузами, т.к. на дне стоит только носом, задрав хвост вверх под углом примерно 45°. Выполняем потяжку-другую - и делаем паузу, и чем пассивнее щука, тем длиннее та может быть. У располагающейся на дне таким образом приманки крючки приподняты над грунтом, к тому же защищены её телом - и зацепов за донный мусор от этого значительно меньше.

Плоское тело тяжелого свимбейта сильно расталкивает воду - и щука замечает такую приманку с большого расстояния: бывали случаи, когда неактивная хищница просто бодала его закрытой пастью, видя в нём не добычу, а конкурента, и багрилась снаружи головы. Естественно, крупными тяжелыми свимбейтами, которые очень недешевы, разумнее всего работать в придонном слое с лодки при наличии отцепа надежной конструкции, с берега же можно ловить только на тех участках водоема, где дно досконально изучено и отсутствуют коряги.

Конечно, всё написанное выше не является прямым руководством к действию – это только мой опыт и мои любимые приманки. А вообще ловля щуки поздней осенью очень интересна, к тому же в предзимний период высок шанс поймать настоящий трофей, о котором потом долгие годы будут напоминать красивые фотографии…