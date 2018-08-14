Щука и лягушки Александр Дуркин | 14 августа 2018 г.

На лягушек я основательно подсел в последние несколько лет. Не в смысле «офранцузился» - и трескаю на завтрак, обед и ужин лягушачьи лапки, а просто всё чаще ловлю щуку на «резину» в форме этих тварюшек земноводных. Особо актуальным сие стало при ловле зубастой и пятнистой в «крепких» местах водоемов - коряжниках и травяниках той или иной степени густоты. В принципе, освоить эту объемную приманку с двумя лапками совсем несложно, что я и исполнил лет десять назад, и освоение это шло по нарастающей.

Должен сразу отметить, что у меня в арсенале «фроги» (англ. frog – лягушка) появились довольно поздно, а всё из-за моей излишней информированности – я знал, что в водоемах наших широт гидробионтов этих отродясь не водилось. Но, как говорится, книга - книгой, а своим умом двигай. И когда на одной из давнишних уже рыбалок я увидел, как мой напарник пристегивает к поводку полую желто-зеленую объемную приманку явно китайского происхождения, что-то заставило меня промолчать.

А забрасывали мы с ним тогда различные «незацепляйки» в густую июльскую траву одного из водотоков дельты Печоры. Щука жировала. С обоих бортов нашего плавсредства были видны и слышны её всплески. Я в тот раз пользовал в основном подгруженные «офсетники» вкупе с каким-то «силиконом». Заброс приманок спиннингом с тестом 5 – 25 г точно в круги от щучьих всплесков приносил мне почти гарантированную поклевку, но не каждая реализовывалась.

Однако ж третья-четвертая по счету щука всё же засекалась. Приятель же в качестве инструментария напрягал спиннинг то ли из композита, то ли из «стекла» с тестом граммов до 60, с помощью которого забросить мой легкий «силикон» даже на десяток метров проблематично. Вот тогда-то я и оценил выход на сцену пресловутой «лягухи». Наполненная водой наполовину, она у него не совсем тонула, почти нормально летела и, посланная в травяной ковёр, громко плюхалась о поверхность, привлекая щук издалека.

Плотно прижатые к телу жала двойника не всегда позволяли сделать верную подсечку, но атак на «фрога» было до трех-четырех за проводку, поэтому несколько рыб подсечь и подсачить удалось. Но в итоге приманка превратилась в лохмотья, ремонту не подлежащие – щучьи зубы напрочь располосовали тонкую резину. Образец был взят в одном экземпляре - «на пробу», которая явно удалась.

Голову свою я включил тут же, прямо среди травы. Приманка хоть и не имитирует привычную пищу нашей щуки, но она объемная (габариты - 7х3х2,5см), т.е. хищнику видна со всех сторон, заполненная водой летит далеко и звучно шлепается на траву, что пятнистой охотнице нравится весьма. Мой же слегка огруженый «офсетник» с виброхвостом на нем (а тем паче твистером) в густом травянике «лягухе» явно проигрывал в заметности. Оргвыводы были сделаны незамедлительно - несколько моделей заказаны, получены и тут же пущены в дело.

С тех пор приманки, имитирующие лягушек, по-домашнему основательно поселились в моих боксах (фото 1) – в коряжниках и на «сенокосах» без них я уже и не появляюсь. Я даже опубликовал в «СР» статьи о ловле в коряжниках и травах, в которых «фрогам» посвящены небольшие разделы. Но в них лягушачьи модели выступают «одними из» - блесен, топ-вотеров, спиннербейтов и прочих приманок, которые мы окунаем в не самые свободные от зацепов воды.

Так вот, в таких водоемах, особенно где травы густыми пятнами нахально разлеглись на поверхности (фото 2), приманки с двумя лапками у меня зачастую на первых ролях. Даже любимая классика – «колебалки-незацепляйки» - отходят на второй план. Поясню почему. В июле-августе в наших широтах лето тоже бывает жарким. В пору Белых ночей солнце за горизонт не заходит, воду нагревает быстро, и остыть за ночь она не успевает.

Посленерестовый жор щуки (обычно конец июня - начало июля) длится дней десять, с повышением температуры воды хищница становится вялой и в мелководных непроточных водоемах активна часа два, начиная с четырех - пяти утра. Затем, до времени вечерней активности (примерно с девяти – десяти вечера), отстаивается в основном в травяниках. А в жару ехать за 60 - 80 км ближе к морю мне уже как-то не с руки – рекорды по результативности не очень прельщают, да и улов обработать и сохранить как-то надо. Гораздо проще прогуляться до одного из «домашних» озер (15 - 20 минут неспешным шагом) и поймать пяток щучек до полутора-двух кило (фото 3).

И если с раннего ранья по активной рыбе в незаросшем травами «зеркале» работают разные приманки – те же топ-вотеры, крэнки, блесны, то часиков с восьми и позднее можно ограничиться и приманками «для ленивых» – теми самыми «фрогами» («приманки для ленивых» – это не в смысле, что их забрасывать не надо – просто на рыбалку вставать рано не требуется).

После не одного десятка лет ловли щуки и окуня на подобных водоемах и водоемчиках с гарантией могу утверждать, что жарким штилевым днем хищника в травяниках в разы больше, чем на свободной акватории (кто не помнит, процесс фотосинтеза - выделение кислорода растениями на свету - до сих пор действует). Кроме того, даже сытая и оттого ленивая щука нечто проплывающее над собой не пропустит и отреагирует поклевкой или ударом обозначится.

Конечно, каждая поклевка в густом травянике никоим образом не означает, что рыба окажется на крючке, а затем и на берегу. Скорее нет, чем да. Но! У меня за одну 15 - 20-метровую проводку «фрога» по травяному ковру доходило до шести - семи выходов щуки на приманку, причем отнюдь не одной особи. Всё как положено – с ударами, изворотами, бурунами, «свечками», сходами и кучей брызг. Зрелище, доложу я вам – впечатляющее. Иногда даже жалел, что визави моя садилась на крючок с первого захода – при вываживании её товарки шарахались и разбегались по сторонам.

Чуть выше я упоминал, что с началом щучьего жора я стараюсь ловить различными приманками. И часто - с открытыми (незащищенными) крючками. По не самой густой вертикальной траве работают и блесны обоих видов, и воблеры, и спиннербейты с блейдбейтами («цикадами»), и джиги с «силиконом» – сходов с них меньше в разы, чем с «незацепляек». «Лягушкина» пора начинается, когда травы поднимутся и полягут на воду.

При потеплении воды растёт всё стремительно – вегетационный период на севере короток и растениям успеть вырасти надо. Прошла неделька всего-то с начала жора (температура воды плюс 15 - 16), а даже подповерхностными приманками с тройниками ловить уже не получается. Значит, снова происходит выход на авансцену различных моделей «фрогов».

Как я уже упоминал, натуральных лягушек и прочих земноводных в водоемах за полярным кругом (по крайней мере, в нашем регионе) нет. Конечно, как специалист-ихтиолог я не мог не задаться вопросом: «Какую же естественную пищу щуки имитирует силиконовая приманка?» Наиболее подходящим казался вариант с различными грызунами или водоплавающими. И в самом деле, мигрирующие по просторам тундры стада леммингов водоемы (реки в основном) переплывают, где щука их и поедает («мышкующая» щука – это круто, конечно, но лично не видел, а вот мышкующих песцов и лис - неоднократно).

На берегах же ближних озер есть только мыши-полевки и землеройки, но в воду они не лезут – им без надобности. Может, мелкие утята? Однако ни тех, ни других в многочисленных вскрытых щучьих желудках я не встречал. Вот и осталось принять всё это как данность, не морочить голову себе и другим, а ловить хищника в свое удовольствие.

Ну и переходим к конкретным моделям «фрогов». Первой в мои руки попала американская модель Scum Frog Weedless Popper с «лапками» в виде бахромы. Она выпускалась в разных раскрасках (фото 4). «Лягва» была пустотелой, с пробкой для слива воды, при длине 70 мм весила 18 – 20 г и летела как пуля - далеко (до 40 м) и точно, даже не заполненная водой. Выполнена приманка из плавучей и очень плотной резины - щучьи зубы её не прокусили ни разу.

Кроме того, «Пенная лягушка» (это по-английски) имела впереди натуральную попперную выемку. Это позволяло на чистой воде вести её рывками, с «бульками» и плевками-брызгами, что дополнительно привлекало хищника. Двойной крючок приманка имела мощный, с плотно прижатыми к телу жалами, что являлось, как достоинством, так и недостатком – степень незацепляемости как за препятствия, так и за рыбу – высокая. За пару лет эксплуатации в глухом коряжнике десяток щук «Поппер фрог», конечно же, принес (фото 5), но главное, что он служил отличным разведчиком-провокатором.

Когда требовалось послать приманку прямо в коряжник на «дальний кордон» - за 35 – 40 м (щука там мелочь гоняла), я всегда отправлял туда именно его. «Силикон» же на огруженном «офсетнике» летел максимум на 20 м, а «незацепляйки» типа «Минноу спун» с мощным неразгибаемым крючком и защитным усиком при ударе о коряжину на ней и оставались. «Колебалок» с двумя усами и самоделок с лесочной защитой крючка в этом «лесу» тоже было потеряно немало.

«Фрог» же благодаря геометрии своего тела отменно скользил в кустарнике и продирался сквозь дровины, зубастая его атаковала и шла вслед. Если рыба не засекалась (чаще всего), то я долавливал её виброхвостом на офсетном крючке, приподняв жало на 1 – 2 мм над телом. Обеих «Пенных лягух» в корягах я оторвал, но не на зацепе, а при порывах бокового ветра, когда приманки закручивало хитроумным способом вокруг кустов.

Параллельно с «американками» у меня появились и российские разработки полых «лягух» от Freeway, Stinger и прочих, а также безымянные модели «мэйд ин Чайна», которых и хватало-то на пару поклевок всего – щучьи зубы на раз переводили их в категорию «лохмотья». Наши же «ляги» выполнены из плотной резины (кстати, сделаны также в Китае) и срок службы их долог, пока зубастая в броске поводок не откусит – случалось и не раз.

Просто в густых травах щучий прицел зачастую не точен, но всё искупается, как уже упоминалось, исключительно зрелищной и веселой рыбалкой. Весили эти резиновые изделия от 14 до 20 г, что позволяло их забрасывать до 30 – 35 м, а заполненные через пробку водой улетали вообще на «дальний кордон». Вооружены полые объемистые «фроги» также мощными, плотно прижатыми к телу двойниками, как и их американские коллеги, и с теми же характерными достоинствами и недостатками.

Достоинство выражается в том, что какого бы размера рыбина не села на крючок (случалось и до 6 – 7 кг), то сойти ей будет очень затруднительно даже с ворохом травы в пасти. Ну и недостаток очевиден – низкая степень засекаемости: реализуется примерно одна поклевка из десяти. Кого-то это здорово напрягает – видел лично и неоднократно, как после пятого-шестого подряд схода щуки рыбачки спиннингами по воде в сердцах хлестали.

Крича при этом в вольном переводе примерно следующее: «Если бы рыбалка так не успокаивала нервы, всех поубивал бы!» Я проблему эту решил довольно просто – у некоторых приманок развел жала крючков в стороны и бросаю этих «лягух» в не самые густые травы. Цепляют «зеленку» они, конечно чаще, но и рыбу также. Компромисс необходим иногда, особенно с самим собой.

Еще необходимо отметить, что разные модели лягушек имеют разные же типы «лапок». Одни из них выполнены в виде двух юбочек из силиконовых жгутиков («Стингеровская» особь, например - фото 6), другие – из плоских резиновых полосок, вырезанных в форме лапок (фото 7). И если первая из них при рывковой проводке больше напоминает толчки лап натуральной лягушки, то вторая играет «лапками» наподобие твистерного хвостика, что годится и для обычной равномерной проводки.

Кстати, на количестве поклевок, по моим ощущениям, это никак не отражается – примерно фифти-фифти. Возможно, на водоемах, где земноводные являются привычной повседневной пищей зубастой, это и имеет значение (достоверная имитация и стиль проводки), то наша северная щука хряпает оба вида, не задумываясь над схожестью с оригиналом.

Следующим видом «фрогов» служат модели с двумя лапами, напоминающими обыкновенные виброхвосты (фото 8). Мясистое тело из довольно мягкого силикона стилизовано под лягушачье, ну а лапы имеют довольно большие «пятки» - 20 на 15 мм, специально замерял. При проводке «лягуха» здорово баламутит воду этими самыми лапами и оставляет за собой длинный «усатый» след, что пятнистой охотнице шибко по нраву (фото 9).

Тело этих моделей от Freeway сплющено сверху и снизу, что позволяет им просто лежать на траве, хотя в чистой воде они медленно тонут. Ну и коньком этих силиконовых «фрогов» является глиссирующая проводка по траве. Приманка на спинке имеет выемку под офсетный крючок, т.е. изначально задумывалась как «незацепляйка», хотя ничто не мешает посадить её и на джиг-головку – дальше полетит и пойдет глубже. Тяжести этой лягушки на «офсетнике» вполне хватает, чтобы послать её на 25 – 30 м в штиль или по ветру. Проводка – любая, от равномерной до твичинговой – зубастая ведется на все.

Благодаря мягкому телу, засекаемость у этих моделей выше, чем у пустотелых «лягух» – щуке продавить его проще. Однако мягкий силикон мгновенно «полосуется» щучьими зубами и приходит в негодность, в этом его недостаток. Конечно, порезы можно залечить прямо на водоеме при помощи зажигалки, но я предпочитаю реанимацию проводить дома, используя выжигатель по дереву – ремонт более качественным получается. А на рыбалке просто меняю порезанную особь на целую, благо цена этих «лягух» невысока и сопоставима, скажем, с Релаксовским «Копытом». Все эти мои приманки имеют в длину 90 мм и позволяют использовать крючки размером от 3/0 до 5/0.

Здесь есть один нюанс – офсетные крючки своей зетобразной ступенькой быстро разбивают рыхлый силикон, поэтому на неё (ступеньку) неплохо поставить силиконовый же стопорок или кусочек резины. Я же вообще предпочитаю крючки типа Twist Lock, спиралька которых просто вводится в головную часть приманки, а крючок комфортно располагается в желобке на спине (на фото 8 – желтая модель). Цвета моих приманок - от желто-белого до фиолетового с блестками, ну и применяю их в зависимости от погоды: солнечно – темнее, пасмурно – наоборот.

Следующая из лягушковидных приманок – обычный твистер, только с двумя хвостами (фото 10). К «фрогам» его отнести можно с натяжкой – обычное ребристое круглое тело, вот только два хвоста… Насаживаю я его либо на головку граммов до семи, либо на подгруженный «офсетник», хвосты располагаю горизонтально. Пробовал и в вертикальном варианте, приманка при этом походила на аквариумных меченосцев и вуалехвостов, но поклевок случалось меньше на порядок. А щуки (фото 11), да и окуни тоже, по этой двухвостой тварюшке, идущей в пелагиали, иногда просто с ума сходили.

Конечно, существуют и многочисленные другие модели, имитирующие лягушек, да еще и со всеми четырьмя лапками, но встречавшиеся мне были слишком мелки (на голавля с язем, скорее всего). Кроме того, я всегда по приманкам стараюсь укрупниться, дабы отсечь многочисленную и оттого жадную щурьевую мелочевку, поэтому вполне обхожусь вышеназванными приманками.

Еще хотелось бы отметить, что работают «фроги» у меня практически до ледостава, в особенности на озерах, где трава, еще лежащая на воде, просто вмерзает в лед. Ну и вынужден повториться еще раз – ловля на имитацию лягушки очень азартна, зрелищна и интересна, хотя и совсем не добычлива (сходов много).

Всем удачи на водоемах!