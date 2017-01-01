Сербия. За бассом и не только Константин Кузьмин

Я ловил басса более чем в десятке стран. Сербия была далеко не первой в списке их хронологической очередности. Но теперь, если у меня возникнет желание в очередной раз отправиться за большеротым, я в числе приоритетных мест, куда поехать, непременно намечу себе сербскую провинцию Войводину, что всего в полутора часах езды от Белграда.

Где-то убыло, где-то прибыло

Басса в Европе называют иногда инвазивной рыбой, т.е. биологическим видом, специально завезенным на наш континент извне. Само это слово имеет еще и оттенок «несущий потенциальный вред видам исконным», но именно в Европе басс подобного негативного эффекта не произвел. Скорее он сам в некотором роде страдает от того, что вынужден жить в исторически неродных водах. Это, кстати, очень характерно для инвазивных видов вообще. Сначала популяция расширяется и увеличивается количественно, но с какого-то момента начинает сокращаться. Причин у такого явления несколько. Одна из основных – отсутствие притока свежей крови.

С бассом было так. Первой европейской страной, где его массово и успешно акклиматизировали, стала Франция. Но через несколько десятилетий обозначилась та самая тенденция: несмотря на то, что условия обитания хуже точно не стали, уловы басса начали сокращаться. А вскоре «инициативу» подхватила и соседняя Каталония. Правда, в данном случае, как говорят, наложился еще один фактор. На Эбро сильно увеличилось поголовье сома - и басс стал массово превращаться из хищника в жертву. Сом теперь не дает ему прохода.

Кипр? Когда мы пятнадцать лет назад начали его активно «осваивать», это было бассовое Эльдорадо! Но потом и сами киприоты научились басса ловить, и наши спиннингисты теперь прессингуют водоемы острова, как свои домашние. Поэтому рыбалка на острове стала очень трудовой.

С другой стороны, в Португалии, например, и в Венгрии за те же полтора десятка лет басса и количественно стало больше, и по среднему размеру он заметно подрос. Примерно то же можно сказать и про Сербию. С той лишь оговоркой, что в этой стране все происходило еще позже.

Когда я в 2005 году первый раз приехал на бассовый турнир в Хорватию, то, разумеется, не преминул поинтересоваться, а как обстоят дела с бассом в соседней Сербии? Мне ответили, что там его очень мало: басс встречается только в одном канале, ну и еще в паре небольших акваторий.

Однако прошло всего несколько лет - и поимка басса в Войводине уже перестала восприниматься как сюрприз. Его с каждым сезоном становилось все больше, и ареал расширялся. Природные условия этой части Сербии оказались для басса, можно сказать, идеальными. Потому если еще несколько лет назад страну едва ли можно было рассматривать с позиций «бассового туризма», то теперь этот момент определенно наступил.

На придунайской низменности

Если вы внимательно посмотрите на карту северо-западной части Сербии в районе городка Сомбор, то найдете на придунайской равнине немало разных, больших или меньших, водоемов. Преимущественно это каналы. Прорыты они были гораздо раньше, чем, например, наш Беломор, - еще при императрице Марии Терезии. Австро-Венгерская империя давно канула в Лету, а каналы – смотрятся гораздо моложе своего «паспортного» возраста. Ну и, что в свете наших интересов важнее, в них водится самая разнообразная рыба. Я бы не сказал, что она там кишмя кишит, но рыбы в каналах вполне достаточно, чтобы сделать рыбалку увлекательной и интересной.

Басс в каналах делит акваторию с исконными хищниками. Это, в первую очередь, щука, жерех и судак. Характерно вот, что первой рыбой, которую мне удалось поймать в Сербии (причем на чисто бассовую приманку – силиконового «рака»), оказалась щука. Но оговорюсь, что было это пять лет назад, когда, как мы уже отметили, басса в стране было еще мало. Сейчас, если вы будете ловить именно на бассовую оснастку (например, на «Техас» или «вэки»), то с вероятностью не менее 90% поймаете именно басса. Если на что-то более, так сказать,ю «универсальное», то тут варианты возможны. Но об этом – чуть позже.

Очень важно, что на каналах запрещены бензиновые моторы. Помните, какой регресс по уловам случился на подмосковных водохранилищах, когда на них разрешили «Хонды» с «Ямахами»? Сразу пошли вереницей троллингисты, да и общий прессинг увеличился в разы… На сербских каналах вы такого не увидите. Только электромотор или весла.

Браконьерство, говорят, имеет место, но по сравнению с тем, что в этом плане творится на наших водах, это так – детский сад.

В Войводине нас ждут

Не сказать, что все сербы ловят рыбу по принципу «поймал – отпусти», но вот среди тех, кто специализируется именно на бассе, такой чисто спортивный подход преобладает. Собственно, это обычное дело, что когда человек приобщается к ловле басса, его вскоре эта рыба перестает интересовать как объект питания. Я почти уверен, что и у вас все будет идти именно по такому пути, если вы до сих пор не ловили басса, но намерены с этой рыбой познакомиться.

Почему сейчас это лучше сделать в Сербии? Причин несколько. Одну из них я уже назвал – басса в стране теперь достаточно много. Монополия Кипра на получение первого бассового опыта закончилась. Во-первых, на острове с бассом сейчас вообще стало не очень. Я вот знаю несколько случаев, когда на Кипр приезжали вполне грамотные и уверенные в себе спиннингисты - и уезжали через неделю с нулем. Во-вторых, Кипр - это отвесные скалы, колючие кусты и гюрза под ногами. Не всякому из нас по душе такое «удовольствие».

В Сербии же преимущественно лодочная рыбалка. Но лодка это не бассовый катер, как где-нибудь в Италии, - с космическим ценником за аренду, а небольшая – типа знакомой многим по прежним годам «Пеллы» - под электромотором. Стоит рыбалка на такой лодке с гидом очень небольших денег. Но главное, что вы получаете все основные преимущества лодочной рыбалки. Можете ловить там, где с берега или не достанешь, или просто не подлезешь. А таких мест очень много.

Ключевое слово в сказанном выше – «с гидом». Практика показывает, что начальное представление о том, как ловить большеротого, гораздо проще и эффективнее получить под руководством того, кто в этом деле уже изрядно поднаторел. Если нужна конкретика, то можете найти в Фейсбуке, например, Ивана Муйовича (Ivan Mujovic), списаться с ним на английском или хотя бы посредством Гугл-переводчика. Иван ответит на все вопросы, а если вы примете решение отправиться в Сербию на рыбалку, то и выступит в роли гида. И подскажет что-то по снастям, приманкам и экипировке. Все-таки басс требует несколько иной матчасти, нежели те рыбы, что нам более привычны.

Еще можете навести справки по деталям на московской выставке на ВВЦ на стенде компании «Беор» у Бранко Аранджеловича. Его трудно, в силу роста, не заметить, плюс Бранко свободно говорит по-русски.

Вообще, в Сербии вам будут рады уже потому, что мы – русские, а они – сербы. Культурно-историческую близость наших народов чувствуешь здесь постоянно. И в плане языка – если вдруг вы не владеете никаким другим, кроме русского, в разговоре с сербами в целом друг друга поймете.

Дополнение

Есть, говорят, в Сербии некое сильно заросшее озеро, про которое прямо-таки легенды ходят. В смысле размера щук, которые в нём водятся. Просто монстры! Насколько эти рассказы отвечают реалиям, я сказать не берусь, ибо сам там не был. Но знаю тех, кто в том озере ловил, и щука вроде как реально крупная. Так что имейте в виду на всякий случай…

Вот что бы я посоветовал «не иметь в виду», так это дунайского тайменя. Просто из моих знакомых трое ездили в Сербию специально, чтобы поймать эту знаковую для тех краев рыбу. Ни один не поймал. И сами сербы оценивают шансы на добычу тайменя, мягко говоря, сдержанно.

А вот половить жереха – в тех же каналах, что и басса, - это пожалуйста. Нет, с помощью «Техаса» или неогруженной «резины» вы эту рыбу едва ли соблазните, а вот воблеры, будь то минноу или крэнки, плюс топ-вотеры – на все это жереха поймать очень-очень реально. Причем в каналах есть и крупный. Жереха в целом мало кто ловит, поэтому он здесь, скажу по личному опыту, гораздо охотнее «идет на контакт», чем наш волжский или окский, терроризируемый пилкерами, девонами и прочими специализированными приманками.