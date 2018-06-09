Сбирулино на северных реках Владислав Сальников | 9 июня 2018 г.

Если соберетесь половить на северных реках, обязательно захватите с собой небольшой комплект для сбирулино. Всё необходимое для сбора оснастки поместится в кармашек рюкзака, и может получиться так, что именно благодаря этому незамысловатому набору вы будете с уловом даже в самые неклёвые дни.

Этот набор будет просто необходим, если вы не ловите нахлыстом. Я бы не стал возлагать все надежды на спиннинг, т.к. практика показывает, что в большинстве случаев северная рыба отдает предпочтение «мушкам», а не блеснам и воблерам (если, конечно, речь не идёт о ловле лосося троллингом). Эти предпочтения рыбы давно известны, ведь не просто так на берегах лососевых рек нахлыстовиков можно встретить гораздо чаще, чем спиннингистов. Например, в Швеции мне приходилось видеть рыболовов, идущих к реке с двумя снастями: в одной руке нахлыстовое удилище, в другой – спиннинг, причем спиннинг оснащен поплавком сбирулино.

Приманки на обеих снастях одинаковые – крупные лососевые «мушки» на двойниках либо на трубках. Логика проста: не удается добросить до рыбы нахлыстом - в ход идёт сбирулино. Но это всё там, за бугром, где крупного лосося видимо-невидимо. Нам же, к сожалению, по большей части приходится довольствоваться ловлей хариуса и форели, однако магию северных рек никто не отменял, а потому рыбалка на них всегда оставляет неизгладимое впечатление.

Хариус

Традиционно хариуса ловят на мелкие «мушки». Приманка, связанная на крючке № 10, у многих адептов такой рыбалки считается довольно крупной и не всегда уместной. Однако в этой связи хочу рассказать одну поучительную историю.

Как-то мы большой командой в рамках пресс-тура для журналистов оказались на финской рыболовной базе. Хозяин базы предложил нам снасти, которые они сдают в аренду туристам для ловли хариуса. Это гирлянда «мушек» на коротких поводках, привязанных к основной леске (как по мне, так это был самый настоящий самодур), а на конце… Я даже не знаю, как это назвать – некий гибрид сбирулино и тирольской палочки: прозрачный поплавок с крылом и грузом внутри, в задней части. Технику ловли, которую нам посоветовали, особым изяществом не отличалась – кидайте подальше и крутите медленно.

Таким способом ловят хариуса и у нас с «Тирольской палочкой» (видео, при желании, можно отыскать в интернете), так что за исключением чудо-поплавка в оснастке ничего экстраординарного не было. Надо признать, что на эту конструкцию поймали все, причем даже те, кто днем ранее просил научить их забрасывать спиннинг, только вот размер рыбы подкачал, даже не хотелось камеру расчехлять...

В процессе ловли я выяснил у инструктора, что в реке есть лосось, и решил попытаться поймать что-нибудь посолиднее. Расчехлил свою снасть для сбирулино и стал ловить на крупную «мушку». Уже на третьей или четвертой проводке я почувствовал удар в руку, а спустя несколько минут на берегу оказался неплохой хариус. Не трофей, конечно, но раза в три крупнее «местного стандарта», причём попался он на лососевую «мушку», связанную на двойнике № 4! А на финском «самодуре» стояли «мушки» максимум на крючках № 10, в основном же – на номерах 12–14. У меня потом были еще поклевки и один сход… В общем, только приглашение в сауну заставило меня отложить снасть.

Этот опыт я учел в поездках на Кольский полуостров. Конечно же, целенаправленно ловить хариуса на приманки для трофейного лосося не стоит, но и мельчить с размером тоже не надо. У меня, правда, как-то оказались в лидерах совсем маленькие «сухарики», но они сработали перед дождем, когда хариус начал кормиться с поверхности (было это на небольшой речке под Мурманском), и делать ставку на них в других условиях я бы не стал.

На данный момент я могу назвать одну «мушку», которая побила все рекорды по хариусу – это Black Zulu на крючке № 8 с удлиненным цевьём. На второе место смело поставлю Red Tag в двух вариантах – совсем без огрузки и с конусной латунной головкой, крючки – № 10 и № 8 с обычным цевьём. «Нимфы» для ловли хариуса с поплавком сбирулино практически не использовал, а когда пытался, форель попадалась чаще хариуса, но об этом далее.

Уловистая «мушка» – половина успеха, важно правильно её подать. По моим наблюдениям, хариус, как, впрочем, и голавль, хорошо отзывается на обычную проводку на снос. Нужно забросить оснастку под углом вверх по течению и сплавлять её, выбирая слабину лески. Напомню, что основная леска обязательно моно. С «плетенкой» сбросы петель с последующими «бородами» могут просто свести с ума, тем более что лесотундра - не то место, где можно купить новый шнур.

Самые перспективные места для такой рыбалки – пороги и следующие за ними разливы с бесчисленными водоворотами. На участках с ровным течением, без лежащих в воде валунов, вокруг которых образуются струи, ловля в разы менее результативна.

Форель

Как-то мой коллега, чемпион мира по ловле спиннингом, выслушав мои восторги по поводу ловли форели на бомбарду, одолжил у меня с десяток «мушек» перед поездкой за полярный круг. По приезду уже я выслушивал его восторги: «Представляешь, один перспективный участок с валуном со всех сторон блеснами обкидал - и ничего. А «муху» с бомбардой поставил - и началась феерия!» В такой же ситуации в своё время оказался и я.

На одной из речек, впадающих в Баренцево море, мы как-то не очень хорошо отловились в первый день. После рыбалки зашли в гости в соседний палаточный лагерь, чтобы узнать, как дела с рыбалкой у коллег. У них тоже было негусто, но один рыболов из их команды отличился – поймал больше всех, причем ловил он с поплавком сбирулино, остальные – кто спиннингом, кто нахлыстом. С избранником фортуны мы быстро нашли общий язык. Не буду сильно вдаваться в детали, но чужой опыт я учёл. И он мне пригодился, причем не только в ту поездку, но и на всех последующих.

Начну с секретной «мушки». Успешный рыболов подстриг Klinkhammer, превратив сухую «мушку» в мокрую. Проще говоря – плавающая приманка стала тонущей. Экспериментируя на берегу, я пришел к выводу, что стричь ничего не надо, проще взять подходящую приманку и красиво её презентовать. Забрасывать оснастку необходимо под углом к течению или поперёк. Далее следует проводка «а-ля джиг» – один-два оборота и пауза, продолжительность которой зависит от скорости погружения «мушки» и глубины.

Уловистость при такой подаче просто феноменальная! Рыба видит уплывающую от неё приманку (в этот момент вы вращаете катушку) - и вдруг кормовой объект резко замедляет ход (вы сделали паузу), тогда хищнический инстинкт срабатывает мгновенно.

Самое интересное, что такая подача эффективна не только на классических форелевых участках – пороги, отбивные струи, «обратки» и пр., но и в местах, где течения практически нет, зато есть приличная глубина. Здесь уже понадобится «нимфа» с тяжелой вольфрамовой головкой на поводке длиной от 1,5 до 2 м. Впрочем, тиховодные ямы на северных реках встречаются нечасто, поэтому основной набор в моём форелевом арсенале составляют мокрые «мушки» и «нимфы», подгруженные свинцовой проволокой или небольшой вольфрамовой головкой.

Мушка-фаворит в моём наборе – Pheasant Tail Variant. «Вариант» потому, что ости хвостового пера фазана часто не хватает для вязания крупной «мухи» по классике, приходится для обмотки по телу использовать серый, коричневый или темно-оливковый даббинг. В зависимости от глубины и силы течения, для этой «мушки» использую разные огрузки, вплоть до вольфрамовой головки диаметром 5,5 мм. У приятеля на связанного мной «фазана» на пороге позарилась здоровая сёмга. Борьба была действительно захватывающей, только вот поводок подвёл...

Но помните о проводке! Роль «мушки» важна, но это не главное. С такой подачей у меня и у моих друзей работали различные приманки, которые тонули на паузе, в продолжительности которой и кроется секрет успеха. Впрочем, точно определить этот параметр можно только у реки. На тихом участке при ловле тяжелой «нимфой» я выдерживал паузу до тех пор, пока почти 2-метровый поводок полностью не вытягивался под тяжестью приманки перпендикулярно поверхности воды. На струе для уверенной хватки порой достаточно незначительной остановки подмотки. В любом случае, освоить эту технику в разы проще, чем работу с нахлыстовой снастью, где от одной теории голова идёт кругом, не говоря уже о практике.

Оснастка

Для ловли хариуса и форели, за редкими исключениями, используются разные «мушки», существенно разнится и их презентация, однако снасть для ловли обеих рыб понадобится одна и та же, что существенно облегчает задачу. Нужно только периодически менять приманки и лишь изредка – поводок (когда речь идёт о ловле форели на глубоком тиховодье).

На реках Кольского полуострова мне ни разу не понадобилась бомбарда массой более 8 г (применял исключительно плавающие), самая ходовая весила 6 г. Чаще использовал водоналивные поплавки (без заполнения водой), но на небольшом течении и малой глубине такие поплавки часто создают на поверхности «усы», что не лучшим образом отражается на клёве. Если мелко и течение слабое, лучше взять цельнолитую бомбарду из пластика, которая идёт под самой поверхностью.

Отличные поплавки сбирулино, идущие под поверхностью на заданной глубине, есть у компании Colmic, еще один их существенный плюс – высокая прочность (из чего они сделаны, я так и не понял), а потому удары о камни им не страшны.

Мы как-то ловили с приятелем форель практически бок о бок, но у меня поклевки случались намного чаще. У приятеля был белый пенопластовый поплавок, который скользил по поверхности, у меня - тёмный, идущий под поверхностью. Не претендую на истину в последней инстанции, но причина его неудачи, на мой взгляд, очевидна. На сильной же струе, а тем более, если есть буруны, самое важное, чтобы поплавок был хорошо виден рыболову, так удобнее контролировать проводку, рыбе же в этих условиях явно не до поплавка, добычу бы вовремя ухватить.

С поплавком разобрались: три водоналивных и пару идущих под поверхностью массой 6 - 8 г – вот полный набор с запасом на случай форс-мажора. Также понадобятся: леска на поводки, лучше флуорокарбоновая диаметром 0,1 - 0,22 мм (я использую флуорокарбон Colmic Wind), по упаковке строенных вертлюжков и отбойных бусин. Нахлыстовые и прочие застежки пригодятся только при внезапных приступах лени, для пользы дела лучше не пристегивать, а привязывать приманку к поводку.

Дальше - всё как обычно: поплавок на основную леску, затем отбойную бусину, далее – вертлюжок, а к нему поводок (в большинстве случаев длиной около 1,5 м). К поводку – «мушку», какую – вы теперь знаете, а также знаете, как её правильно презентовать рыбе, а значит, та обязательно клюнет.