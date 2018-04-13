Сбирулино и воблер. Ловим голавля Владислав Сальников | 13 апреля 2018 г.

Недавно мне попалась на глаза статья о ловле голавля на воблер. Автор предлагал для доставки легкой приманки на дальние дистанции использовать поплавок-сбирулино (бомбарду), утверждая при этом, что у такого способа есть значительный минус – означенный поплавок не дает возможности рыболову чувствовать «игру» приманки в руку. Потом он дал ряд других советов, а закрывая тему, уточнил, что со сбирулино никогда не ловил.

Раз не ловил, откуда такой вывод? Однако стоит признать, что логически он напрашивается сам собой: раз на леске между приманкой и спиннингом болтается нечто тяжелое, это нечто априори должно гасить вибрации, передаваемые от приманки рыболову. Но теория, как говорится, без практики мертва. Ловлей на сбирулино я увлекся в 2007 году - и до сих пор успешно практикую её, охотясь за голавлем, окунем и жерехом с небольшими воблерами и «вертушками».

Так вот, тактильные ощущения от «игры» 3-граммового крэнка, и даже от вращающейся блесны № 0, мало чем отличаются от таковых при ловле без сбирулино, ведь леска свободно скользит внутри антенны поплавка, потому и вибрации в руку передаются стабильно, без сбоев. Естественно, снасть должна быть соответствующей, иначе что со сбирулино, что без него результат один – никакого удовольствия от процесса.

Раз речь идёт о ловле голавля, «вертушки», на мой взгляд, лучше отложить в коробочку для окуня и жереха. С этим утверждением можно спорить, но в моей сбирулиновой практике воблеры в голавлевой рыбалке однозначно переигрывают «вращалки». Серьезную конкуренцию им составляют только «мушки», но об этом позже.

Итак, для успешной охоты за голавлем с оснасткой сбирулино понадобится стандартный набор крэнков, который большинство рыболовов использует при ловле на ультралайт. Модели эти у всех на слуху, поэтому перечислять названия не вижу смысла. Важно только уточнить – в арсенале помимо поверхностных и подповерхностных воблеров (маркировка SSR и SR) обязательно должны быть приманки со средним и большим заглублением (MR и DR).

Оснастка не представляет ничего сложного: поплавок на основной леске, за ним отбойник (резиновая бусина или стопор), строенный вертлюжок, поводок длиной 1,2 - 1,5 м и застежка. В интернете умудрились устроить целый диспут по поводу вертлюжка – обязательно нужен строенный или можно обойтись обычным?

Отвечаю – можно, горячих споров эта тема явно не заслуживает, но я использую строенный, и вовсе не из-за перекручивания лески, которого с воблером не происходит. Дело в другом: при забросе такой вертлюжок становится под прямым углом к сбирулино - и поводок летит параллельно основной леске, что практически полностью исключает перехлесты в полете.

Теперь о сбирулино. В магазинах выбор очень большой, и, не зная вопроса, можно вконец запутаться. Если вы еще не в теме, советую приобрести плавающие и медленно тонущие, массу их подбирайте в зависимости от предполагаемого места ловли, только учтите, что сбирулино имеет обтекаемую форму и летит как ракета, а потому 8-граммового поплавка часто хватает для того, чтобы оснастка оказалась в кустах на противоположном берегу...

Голавля мы ловим на течении, часто - на сильном, а потому использование тонущих сбирулино во многих случаях кажется более предпочтительным, однако на практике выясняется, что объемная форма даже очень тяжелого сбирулино способствует его выносу на поверхность уже в самом начале проводки. Если уж хотите провести воблер как можно глубже, ставьте приманку с максимальным заглублением – так надежнее.

Для быстрого монтажа оснастки и оперативной замены запутавшегося или поврежденного о камни поводка советую все «запчасти» держать в одном месте. Очень удобны двойные коробочки, которые используют поплавочники: в одном отделении такого бокса несколько мотовил для хранения поводков, в другом – ячейки для мелочей, где можно разместить отбойные бусины, вертлюжки и застежки.

Из арсенала поплавочников также стоит заимствовать тубус, т.к. антенны некоторых моделей сбирулино имеют свойство ломаться при транспортировке. В специальном тубусе со сбирулино ничего не случится, даже если они окажутся на самом дне багажника под тяжестью рыболовного скарба – проверено.

На берегу вдеваем основную леску в сбирулино, затем нанизываем бусину, после чего привязываем вертлюжок, а к нему - поводок. Основная леска – обязательно моно. Ловля по большей части ведется на участках с неоднородным течением, леска часто ложится зигзагом, а при проводке апстрим постоянно возникают провисы, поэтому если поставить шнур, ловля превратится в каторгу – «бород» будет столько, что интерес к такой рыбалке пропадет навсегда.

Почему таких проблем не возникает при ловле без сбирулино? Сложно ответить однозначно, но, скорее всего, потому, что воблер не так мотает на струе, как сбирулино, и провисы проще контролировать.

На более-менее спокойной воде я без проблем ловил с «плетенкой», но там, где много «обраток», есть мощные струи и водовороты – лучше перестраховаться. Основную леску ставлю диаметром 0,22 - 0,24 мм, поводок лучше флуорокарбоновый – с ним практически полностью исключаются узлы и сводятся к минимуму повреждения поводка при контактах с препятствиями, диаметр его – 0,2 мм. Если есть сомнения в качестве «флюра», можно поставить и потолще. У меня таких сомнений нет: лет пять точно в разных способах ловли использую поводки из флуорокарбона Colmic Wind, которые ни разу не подвели.

Что касается удилища, то и тут на рыболовных форумах не раз без причины устраивали переполох приличные на первый взгляд люди, а ведь и в этом случае всё предельно просто. Выбор здесь по большей части ограничен предполагаемой массой поплавка-сбирулино и видом рыбы, которую собираетесь ловить. Слишком «сопливое» удилище будет уместно при ловле форели на «платнике», но окажется бесполезным на мощной струе.

Но это не значит, что для реки нужно удилище строем extra fast – количество сходов может стать критическим. Для голавля, на мой взгляд, стоит предпочесть удилище среднего строя – с ним и легкий сбирулино проще забросить, и бойкую рыбу легче утихомирить. Что касается длины… Я ловил с оснасткой сбирулино в разное время разными спиннингами, длина их была в диапазоне от 2,4 до 3,3 м. Самым практичным в итоге оказалось удилище длиной 2,9 м, но кому-то, возможно, будет комфортнее ловить с более коротким – здесь больше вопрос личных предпочтений.

И вот снасть собрана, осталось пристегнуть воблер и приступить к ловле. Однако не стоит сразу же идти на рекорд по дальности. Сбирулино, конечно, именно для дальнего заброса и предназначен, но лучше сначала осмотреться. К примеру, голавль часто стоит на границе спокойной и быстрой воды. Прежде чем перекидывать основной поток, сначала забросьте сбирулино прямо в него.

Выберите слабину лески и вращайте катушку только для контроля слабины – пусть поток несёт сбирулино и воблер до границы с тихой водой, по дуге они обязательно приплывут именно туда. Как только поплавок замедлит ход, а поводок вытянется, обычно и следует поклевка. Если удара не последовало, медленно вращая ручку катушки, делайте обычную проводку.

Еще один способ – перебросить поток, дождаться, пока он «выдует» из лески дугу, а затем начать проводку по дуге – приём, срабатывающий так же хорошо со сбирулино, как и с ультралайтом. Иногда превосходные результаты показывает проводка апстрим. Правда, на слишком быстром течении, по причине просто сумасшедшего сноса сбирулино, она получается не всегда, а если и получается, то кисть отваливается уже после нескольких забросов.

Если клёв совсем вялый, можно повесить перед воблером, где-то сантиметрах в 20 - 30, небольшой стример или «мушку». Нужно закрепить подвеску петлей прямо к поводку, без всяких отводов. Иногда такая опция помогает поймать хоть что-нибудь, и не всегда это голавль – «мушку» часто хватают уклейки и ельцы.

Оснастку с блестящим стримером очень любит жерех, периодически оказываясь в прилове, только до пузатых воблеров он не большой охотник, а потому чаще попадается на что-нибудь приплюснутое с боков. У приятеля при ловле голавля на сбирулино жерех чаще других воблеров атаковал Alter Idem от Pontoon21, мой же фаворит по этой рыбе Herakles Hyto. Речь, конечно же, о трофейных шересперах не идёт, а вот голавли на эти приманки влетают знатные.

Где ловить с данной оснасткой, думаю, объяснять не надо. Конечно же, там, где до рыбы невозможно добросить даже самыми длинными спиннингами с минимальными тестами и катушками, оснащенными нанолесками. А таких мест, надо отметить, немало. А вот на «мушку» со сбирулино можно ловить даже на микроречках, благо поплавки массой 3 - 5 г давно уже не дефицит. Но о «мушках» - в другой раз.