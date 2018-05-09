Сбирулино и «мушки». Ловим голавля Владислав Сальников | 9 мая 2018 г.

В статье предыдущего номера я обещал читателям журнала рассказать о ловле голавля методом сбирулино на нахлыстовые приманки. Начну с того, что после семи сезонов постоянных экспериментов у меня сформировалась твердая уверенность, что этот метод - вовсе не баловство, как многие думают. Данный способ очень эффективен, и если бы на соревнованиях он был разрешен, то, как минимум, в восьми случаях из десяти я бы предпочел именно его, отложив до времени спиннинг и даже нахлыст.

Многое, конечно, зависит от внешних условий – глубины и ширины реки, силы и направления течения, наличия на дне растительности, температуры воды и прочих факторов, но это всё детали, хорошо известные опытным рыболовам, которые вряд ли будут гонять сухую «мушку» по поверхности на 5-метровой глубине, да еще и в заморозки. Голавль – рыба довольно предсказуемая в плане мест обитания в тот или иной период, поэтому даже беглого осмотра реки часто бывает достаточно, чтобы определить перспективную точку.

Дальше встает проблема выбора снасти и приманки. И если большинство рыболовов в основном акцентирует внимание на приманках, то мне первым делом нужно определиться, чем ловить – спиннингом, нахлыстом или оснасткой со сбирулино. Такой подход вносит существенное разнообразие в голавлевую рыбалку, которого так не хватает на многодневных выездах. Если же говорить о рядовых поездках на световой день, с хорошим знанием места, где будет проходить рыбалка, то проблема решается быстро: я беру с собой одну снасть, и во многих случаях это комплект для сбирулино.

Малые реки

Отличное времяпрепровождение в летнюю жару, когда на относительно глубоких местах небольших рек вовсю лютуют купальщики. Идеально, если берега мелководных протяженных участков, не интересных ни отдыхающим, ни рыболовам, заросли высокой травой или кустарником. Тогда вы будете ловить в полном одиночестве непуганую рыбу.

Правда, для такой рыбалки понадобятся забродные сапоги или вейдерсы, поскольку передвигаться нужно очень аккуратно, не создавая лишнего шума, методично облавливая перспективные точки. Хотя, надо признать, на малых реках практически все точки перспективные, поскольку за 5 – 6 забросов можно обловить 20-метровый участок реки от берега до берега.

И всё же не стоит забрасывать «мушку» куда попало. Сначала нужно обловить ближайшие «окна» среди растительности, и удобнее всего это делать забросом вниз по течению. Если есть возможность, нужно забросить так, чтобы поплавок лёг на траву, а «мушка» оказалась в «окошке».

Катушку крутить не надо, разве только для выбора слабины лески. «Мушку» оживит течение, и этого часто достаточно, чтобы соблазнить голавля её отведать, да и не только голавля – уклейка, елец, подъязок, жерешок, окунь, а порой и плотва периодически оказываются в прилове. Если течение совсем слабое, можно оживить «мушку» самостоятельно некими подобиями коротких нахлыстовых стрипов. Сделав по одному забросу в каждое «окошко», можно быстро определиться с наличием рыбы на данном участке.

Если облов «окон» результата не принес, кладём «мушку» под нависающие кусты или впритирку к береговой растительности. Если и это не помогло – двигаемся дальше. Рано или поздно вы попадете на локальный участок, где поклевки будут происходить с завидной периодичностью.

Теперь о снасти. В стесненных условиях, где важна не дальность заброса, а удобство и точность, нет смысла в длинных удилищах и поводках. Мне на небольших речках комфортно ловить спиннингом длиной 2,4 м. Учитывая, что длина поводка составляет 60 – 70 см, с забросом нет никаких проблем. Поплавок ставлю 3 – 5 граммовый, обязательно плавающий. Ловлю с одной сухой «мушкой» на крючке №№ 14 – 10.

Самыми эффективными на небольших мелководных речках оказались «мушки», связанные в стиле «парашют», а также имитации муравья и жука из пенки. Впрочем, подойдёт любая «мушка» с густым ёршиком из пера петуха, которая хорошо держится на поверхности - например, Adams.

На больших просторах

На средних и больших реках в плане продуктивности сбирулино нет равных. Дальний заброс, а вместе с ним и возможность подать приманку на недоступные спиннингу и нахлысту участки, увеличивает количество пойманной рыбы в разы. Я хорошо знаю, как нахлыстовики относятся к бомбарде - они не раз называли меня браконьером, когда я брал в руки удочку со сбирулино, но даже они как-то признали, что пойманная мной рыба была крупнее.

А дело было так. Знакомые адепты нахлыста успешно отловились по голавлю в начале сезона на одном из притоков Дона, когда вода была еще мутная. Между делом пригласили меня половить нахлыстом на эту же речку, но когда после долгой дороги мы оказались на месте, выяснилось, что вода в реке была прозрачной до такой степени, что было видно, как на дне копошатся пескари. Похоже, что именно этот факт стал причиной того, что голавль хоть и клевал как из пулемета, но был размером с сосиску.

Через пару часов такая ловля мне изрядно надоела, и я перешёл на сбирулино. Мелочь тоже клевала исправно, но уже менее чем через полчаса на «мушку» позарился голавль граммов на 600, а следующий боец, заставивший меня поработать фрикционом, в конце концов оторвал «мушку» и был таков...

Опытный нахлыстовик забросит «мушку» метров на 40 без проблем, но я думаю, что шнур, свистящий над водой и плывущий по ней, в данном случае стал причиной отсутствия в уловах достойной рыбы. Я же ловил вдалеке от стоянок рыбы, с прозрачным поплавком и основной монолеской, причем без перезабросов сплавлял «мушки» на несколько десятков метров. За это время приманки оказывались в водоворотах, зависали в затишках, проходили впритирку к островкам травы.

В этом и заключается принцип ловли голавля на сбирулино. Здесь важно грамотно провести приманку по точкам, где встреча с рыбой наиболее вероятна. И не надо забрасывать и крутить ручку катушки постоянно (самая распространенная ошибка!), пусть приманку несёт течением вместе с другим рыбьим кормом, пусть она ведёт себя в потоке точно так же, как упавшее в воду насекомое, т.е. не плывет против течения или поперек его. Чем естественнее подача, тем больше шансов на поклевку.

Контролировать проводку удобно в поляризационных очках, используя плавающий водоналивной, который буквально скользит по поверхности (водой наполнять не надо!) или окрашенный в яркий цвет поплавок. В наиболее интересных местах можно делать придержки - подобно таким, которые выполняют поплавочники. Также можно выполнить проводку апстрим, иногда только такая подача и срабатывает. Как-то в полное бесклевье я перешёл в самый низ переката и стал забрасывать приманку вверх по течению с небольшого мыса, после чего рыба стала клевать чуть ли не через заброс. В таких условиях, правда, нужно постоянно работать катушкой, чтобы поводок не перехлестнулся с основной леской.

Теперь о снасти. Требования здесь очевидны: длинное удилище, вместительная катушка, на которой не менее 150 м монолески диаметром 0,24 – 0,27 мм, сбирулино массой от 8 до 20 г - в зависимости от требуемой дальности заброса, поводок 0,16 – 0,22 мм длиной 1,5 м. Особое же внимание стоит обратить на приманки и способы их крепежа. Я давно заметил, что тандемы, использование которых на малых реках идёт только во вред по причине ловли на ограниченных участках, дают отличные результаты на больших акваториях.

Причем использовать можно как сухие, так и мокрые «мушки», а в некоторых случаях даже «нимфы» и стримеры. Важно только, чтобы концевая «мушка» была тяжелее подвески, иначе перехлестов не избежать.

И вот еще что важно. На больших реках рыба попадается крупная, вываживать её часто приходится с дальних дистанций, поэтому приманки должны быть связаны на крючках не меньше № 10, а самые ходовые - №№ 6 – 8, что, кстати, заметили производители. Сейчас в продаже можно найти специальные тандемы для бомбарды. Ради интереса приобрел для себя тандемы Ice Palmer от SB Fly (довольно реалистичные имитации гусениц) во всех расцветках, что были в наличии.

Надо признать, что сработали тандемы на ура, я даже связал потом несколько реплик про запас, так что если сами не вяжете и пока не знаете, какую комбинацию из «мушек» привязать к поводку, Ice Palmer – действительно неплохой выбор для первых полевых испытаний.

Кстати, о поводках. Чтобы окончательно определиться со способом монтажа верхней «мушки» к поводку, времени потребовалось достаточно много: и петля в петлю крепил, и наглухо привязывал, и через нахлыстовое колечко. Ловилось, конечно, но распутывать перехлестнувшиеся поводки приходилось постоянно, да и монтаж занимал много времени.

В итоге пришел к выводу, что «мушки» надо вязать напрямую к поводку. Сначала одну, оставив после привязывания свободный конец лески длиной сантиметров 20, затем вторую, концевую. «Мушки» оказываются друг от друга на расстоянии чуть более 15 см. Такой тандем действует на рыбу магически, не раз вытаскивал голавлей с обеими «мушками» в пасти...

Заключение. Тема эта действительно безгранична. На спокойной воде можно ловить с тонущими сбирулино, проводя приманки у дна (на струе всю конструкцию всё равно вынесет к поверхности), можно использовать в оснастке «догонялку» – имитирующий малька стример, преследующий уплывающего по течению «комарика», а можно поставить фантазийную «мушку» флуоресцентной расцветки. Эксперимент в рыбалке – это всегда творчество, а ведь именно ради творчества мы и наматываем на одометр километры, стремясь к заветным берегам...