Сазан по первому льду Алексей Коломиец | 12 ноября 2018 г.

В октябре прошлого года в своей статье про моё любимое озеро я вскользь упомянул о ловле сазана по первому льду. А в прошедшем сезоне мы с приятелем, вооружившись теми знаниями, которые на том озере у нас накопились, нашли абсолютно новое уловистое место. А если практика подтверждает теорию - настало время рассказать об этом удивительном и до конца не понятном мне методе ловли.

Тема ловли сазана на «безмотылку» возникла в моей рыболовной практике случайно. Случилось это отнюдь не по первому льду, а наоборот - по последнему. Есть в Калмыкии такой поселок - Аршань-Зельмень, рядом с ним - интересный водоем. Это в двух с половиной часах езды от Волгограда. Туда меня и пригласили половить сазанчиков. Водоем представляет собой запруженную балку меж двух озёр. Глубины совсем небольшие. Все ловят с прикормкой и на мотыля.

Я вооружился поплавочными зимними удочками - по образу и подобию, наготовил прикормки. Мы пробовали ловить на старых лунках, где неделю назад сазанчики клевали в нормальном количестве. Но из нас троих хорошо удавалось ловить только одному Дмитрию. Уж мы и кормили именно его прикормкой, и в точности копировали его оснастку и движения - ничего не помогало. Отчаявшись, я решил размяться с «безмотылкой». Изредка брала приличная плотва. Я бегал по старым и новым лункам, менял темпы проводок, а сам всё думал - почему сазан не берёт? И вот во время таких глубоких раздумий краем глаза уловил неестественное распрямление кивка, автоматически подсек - и выволок на свет божий маленького, но такого долгожданного сазанчика.

Первая мысль: время пришло – вот сазан и начал клевать повсеместно. Такое тут происходит часто. Я вернулся к своим поплавочным удочкам, но там мотыля так никто и не тронул. Я вновь вернулся к «безмотыльной» лунке. Стало интересно - это случайная поимка или важна именно нужная проводка? Я заменил «Чёрта» мормышкой «Муравей» и стал вспоминать, как и что я делал. Уже через два часа по улову я стал догонять Дмитрия.

Интересно, что у него клёв как отрезало именно в тот момент, когда я начал ловить сазанчиков одного за другим. Рисунок игры мормышкой работал следующий. Я быстро тряс мормышкой на подъеме, затем медленно (а около дна - очень медленно) без колебаний опускал её до первого касания дна. Поклевка случалась в непосредственной близости от дна - либо в момент опускания, либо после полного успокоения приманки. Еще были поклевки при первом шевелении после длительной паузы.

Поклевки - не явные: кивок как будто застревал, задевая за какую-то шершавую поверхность. А подсечка - сидит! Мормышка оказывалась во рту либо рыба засекалась за нижнюю губу. В общем, сазаны однозначно интересовались мормышкой! Мы в тот день поймали все примерно поровну, но я свой результат сделал одной безмотыльной удочкой, а у друзей их было четыре у каждого.

На любимом озере

После того выезда я уверовал в универсальность «безмотылки», но ловлю именно сазанов приравнивал к ловле зимой карасей в платных прудах и ниже Астрахани, где такая рыбалка отнюдь не редкость. На своем любимом озере зимой с сазанами я повстречался тоже случайно. Мы приехали с приятелем (к слову, он был одним из троих в тот памятный день на Аршань-Зельмене) на первый лед.

Совершенно неожиданно на тех лунках, где год назад ловился крупный подлещик, клевал хорошего размера карась! Всё так же на безмотыльного «Чёртика». Со временем мы вычислили лунки, где поклевки случались чаще и, конечно же, вспомнили про ту, Аршань-Зельменьскую проводку. И что вы думаете? Мы начали ловить сазанчиков! Так что же получается? А получается, что «безмотылкой» можно ловить сазана везде, где он есть! В общем, вот так и началась наша эпопея ловли сазана зимой.

Если бы вы знали, как мы «шифровались» на льду! Озеро отнюдь не огромное. Крупную рыбу около лунки видно издалека. Но нам до сих пор удается держать в тайне от многих своих успехи. Если кто-то из нас подсекает сазана и начинается вываживание - остальные, кто рядом, сматывают удочку и садятся рядом, загораживая всё происходящее от посторонних взглядов. В общем, делаем вид, что уселись чаю попить, потому как не ловится.

Рыбу фотографируем, только если поблизости на льду никого нет. Чаще прячем в мешок или сразу относим в машину. Ну а что до часто насверленных лунок - так ведь похоже, что окуня гоняли в одном месте несколько раз. Да и не зная, кого ловить и как - наши старые лунки никак себя не покажут обыкновенным рыболовам, что ходят с балансирами или ловят на мотыля. Мы это подметили уже на второй год и перестали пытаться прятать свои лунки, засыпать снегом и тому подобное. Лишь однажды один дедушка, проходя мимо и увидев, как мы выковыривали сазана из лунки, попросился сесть рядом. Мужичок оказался вежливый, почтенного возраста.

Мы усадили патриарха прямо на уловистую лунку. Он просидел на ней, наверное, с полчаса, пока мы сматывали жерлицы. Напоследок мы посоветовали ему не смотреть на поплавок, а тихонько шевелить мормышку около дна. Не покачивать, а именно шевелить! Уже уходя, мы услышали дедушкины стенания: «Итишкин огнемёт! Ведь сказали же, что сазан тут ловится! А я, дурак, уселся ловить на леску 0,12 мм!» В общем, понятно, кто оторвал деду леску. Ну а мы что? Мы пожали плечами, грустно улыбнулись, вспоминая, сколько у нас было досадных сходов и обрывов.

Про снасти

Пожалуй, надо сделать паузу - и рассказать о своей сазаньей зимней удочке. Сперва по поводу толщины лески. Начинал я с 0,13 мм (мой стандарт при ловле на «безмотылку»). Затем переоснастился на 0,16 мм. Сейчас же у меня зимний удильник с японской леской 0,22 мм используется мной как для ловли сазанов, так и для ловли крупных окуней. Рассказывать про то, какая хорошая японская леска - не буду. Скажу только два момента, которые меня в ней устраивают: она тонущая и отлично держит трение о края льда, когда сазан начинает кружиться под самой лункой. А вот кивок из карбона – буду хвалить! Ну, нравится он мне - и всё тут! И он длинный! Для осторожных шевелений и распознания намеков на поклевку - это, на мой взгляд, очень важно.

Ну а с «Чёртиками» - всё просто. По размеру он такой же, как для крупного окуня. Главное - чтобы вытягивал используемую леску и нагружал кивок как надо. Использовать «Чёртик», «Козу» или мормышку - разница только в реализации. Однажды, сидя на одной лунке, я ловил «Чёртом». Затем на нём сломался один крючок. Не на рыбе, а во время извлечения оного из мясистой пасти. Я продолжил ловить «Чёртом» с двумя крючками. Разницы особой не заметил. Но когда я отломил второй крючок - сразу стало заметно, что реализация стала хуже в разы. Оно и понятно. У меня до сих пор есть ощущение, что сазан чистит место для залегания и всяких букашек не ест, а втягивает в рот, чтобы тут же выплюнуть. Острота крючков самодельных «Чертей» и чуткий кивок наказывает сазана за его природную борьбу с паразитами.

О продолжительности сазаньей тусовки

Если на первой же рыбалке уловистые лунки найдены, то мы на них ловим примерно раз в неделю, не чаще. Замечено, что с каждым следующим выездом наши уловы становятся всё меньше и меньше. В принципе, понятно, почему. Сазан укладывается в лёжку на зиму. Но как долго он это делает? Из года в год мы караулили сазана по первому льду, и статистика показала, что его предзимняя тусовка происходит примерно до Нового года. Лишь однажды нам удалось его поймать в начале января.

Но в тот год и лед встал поздно. Интересно, что последующие рыбалки закончились ничем. Видимо, сазан реагирует именно на температуру воды, а не на наличие льда. Еще мы заметили, чем быстрее приходит зима, тем дольше сазан ловится. То есть, если лед встал в середине ноября или в декабре - всё равно сазан берёт только до Нового года. В принципе, нам этого достаточно.

Очень часто первый лед в Волго-Ахтубинской пойме - это прозрачное стекло, по которому ходишь и смотришь, как рыба разбегается. Ловить хорошего окуня почти бессмысленно. А вот на тех глубинах, где тусуется сазан - пожалуйста, лови! Тут тебе и осторожные поклевки, тут тебе и аккуратное вываживание крупной рыбы, тут тебе и извечный вопрос - пролезет или не пролезет? И еще одно интересное наблюдение – присутствие в прилове карасей. В самом начале караси часто преобладают в улове.

При этом они ловятся не только со дна, но и выше, причем при обыкновенной классической проводке. Но уже через неделю-полторы они куда-то исчезают - и остается только сазан. Так что, если удалось вычислить лунку, где по первому льду ловятся караси – нужно обязательно через пару недель поискать в этих же лунках и сазана. Получается, вырисовываются некоторые правила - и теперь можно систематизировать полученные данные для получения более ясной картины происходящего подо льдом, так что ли?

Так что там происходит на самом деле?

О том, что происходит подо льдом, мы могли судить только по поведению нашего кивка и тем ассоциациями, которые выдавал наш мозг. Первое бесспорное правило правильного места - это крутой свал. В Аршань-Зельмене такого не было, но я и отнес ту рыбалку к особым случаям. На диком водоеме наши сазаньи лунки находятся исключительно над свалами. Ну, или над бровками, если так понятнее. При этом сазан чаще попадается не у подножья, а где-то посередине. Примерно на глубине в 4 - 6 м. Сама яма - глубиной 8 - 9 м. Как только мы нащупываем перепад в соседних лунках почти в метр - это верный признак, что сазан может облюбовать это место для зимовки.

Второе моё наблюдение я назвал «наличие карниза». Представьте, что вы постоянно шевелите мормышкой около дна - и вдруг она начинает проваливаться на 5, 10, а то и на 20 см. Такое впечатление, что мормышка или «Чёртик» попадает на край карниза, а потом, чуть отклонившись, соскальзывает с него еще ниже. Ощущение «карниза» придает легкое задевание приманки обо что-то при подъеме. А если «Чёртик» за что-то задевает, но не цепляется – значит, чиркает по глиняному свалу. Если такая лунка найдена - это несомненная удача и большая вероятность увидеть поклевку. А где одна поклевка – там и остальные.

Еще одно наблюдение подтвердило теорию «карниза». Я заметил, что в одной и той же лунке с каждым разом меняется количество поимок за рот и случайных подбагриваний. Сначала сазаны ловились либо четко в рот, либо за нижнюю губу, через неделю «Чёртик» нередко впивался под боковой плавник, а еще через две недели я поймал только двух, и обоих – зацепив исключительно в районе хвоста. Получается, что сазаны в этом месте действительно роют себе ложбину для зимовки? Делают они это ртом, потому как лопату в плавниках им держать трудно. Шутка. И с каждым разом их корпус всё дальше прячется под карнизом. Правда, такая постоянная лунка у меня была лишь однажды, но с весьма наглядной статистикой.

Теорию карниза косвенно подтверждает статистика поимок в разных лунках. Бывает так, что у одного сазан ловится исключительно «в рот», а другой только чешую достает. Именно понимание «теории карниза» помогает нам менять место или вовсе прекращать ловлю. Со сменой места у нас всё получилось. По тем характеристикам, о которых я написал выше, мы на этом же озере нашли еще два уловистых места. Это очень важно – иметь несколько мест для ловли сазана.

Озеро имеет поворот. И если на одной точке вертятся рыболовы – мы уходим в другое место. А бывает так, что в прошлом году работало одно место, а другое молчало. На следующий год по уловистости места меняются местами, извините за тавтологию. Озеро достаточно изучено нами с помощью джиговой ловли и зимних рыбалок - и предполагаемый свал найти нам не составило труда. Но осознание того, что мы в прошлом году ушли в другой конец озера, нащупали свал и нашли там сазана – лишний раз подтверждает, что наши догадки и предположения, которые мы назвали «теорией карниза» - подтверждены практикой, а значит - мы недалеко от истины.

Что показала камера «Калипсо»

Я где-то слышал, что сазаны залегают на зиму эдаким частоколом и сверху покрывают себя толстым слоем слизи. Мне страстно хотелось увидеть это с помощью подводной камеры. В прошлом году моя мечта сбылась. Новинка рыболовного рынка - подводная камера «Калипсо» - имеет объектив, который можно опустить на глубину до шести метров. При этом есть возможность снимать в полной темноте в инфракрасном спектре и записывать увиденное на флэшку.

Но никакого частокола сазанов мы не увидели. Зато обнаружили много сазанов, которые чинно плавали в непосредственной близости от свала. Очень похоже, что они облюбовали себе «берлогу», изучают её и чистят от всяких букашек, в том числе и наших «Чертей».

Вываживание

Одно из главных правил вываживания сазана - это не торопиться. Рыба сонная, вялая. Как мне кажется, после подсечки он не сразу понимает, что происходит. Второе правило - всегда должны быть под рукой зимний багорик и пешня. Бегать в машину за пешней или багориком – значит, проорать на всё озеро: «Мы сазанов огромных ловим!» Третье правило – использовать только одну удочку. Если кто-то поймал рядом - лучше вынуть снасть. Непосредственно подо льдом сазан часто выходит «на круги» и запутывает всё, до чего дотянется.

Замечено, что сазаны кучкуются по размерам. Бывает так, что в двух лунках на удалении 5 м друг от друга в одной ловятся все до килограмма, а в другой - все за килограмм. Ну и, разумеется, залегание более крупных сазанов происходит глубже.

Самое интересное, что сазанов от двух кило и больше почему-то получается поймать только со льда. Летом у нас на удочку такие не берут. Либо мы ловить еще не научились (с бойлами я так туда и не ездил), либо летом вездесущая мелочь опережает более взрослое поколение в поедании кукурузы. А зимой уже по первым поклевкам понятно, с каким размером имеешь дело. Самый крупный сазан, нами пойманный, потянул на 6 с чем-то кило.

Если кто-то заинтересовался такой рыбалкой – я должен предупредить, что ловля сазана со льда отнюдь не гарантирует результат. Иногда сазан просто никак себя не проявляет даже на заведомо уловистых лунках. Это не значит, что по всему озеру так. Где-то рядом кто-то может ловить успешно. Пару раз получалось так, что мы полдня тщетно ждали сазанов и уезжали на другой ерик или Ахтубу. А когда возвращались, проезжая мимо, пробовали ловить в этих же лунках, доставали по одному-два - и довольные уезжали с мыслью «Здесь он, родной!»

Я думаю, что всё рассказанное мной - это всего лишь список догадок и подозрений. Наша единственная попытка найти сазана на другом похожем ерике не увенчалась успехом. Мы уверены, что нам либо времени не хватило, либо усердия, либо просто не попали в нужную пору суток. Это только лишний раз подстегнуло наш интерес продолжить исследования в такой экзотичной теме, как ловля сазана по первому льду.