Salmo Group — тридцать лет! Спортивное рыболовство

1987-1991. Маленький цех большого человека

История компании Salmo Group началась тридцать лет назад, когда Янис Стикутс и его друзья, увлеченные рыбалкой, открыли маленький цех по производству рыболовных приманок. Янис — многократный чемпион Прибалтики по нескольким видам рыболовного спорта, тренер команды Советского Союза, автор нескольких книг и множества публикаций о рыбалке.

Официально компания была основана 20 января 1988 года, когда был зарегистрирован первый в Советском Союзе кооператив по производству рыболовной продукции – Salmo.

В 1989 году кооператив Salmo издает первый в СССР каталог продукции и запускает услугу по доставке товаров по почте. В первом каталоге - всего два воблера в паре расцветок, тринадцать вращающихся и четыре колеблющиеся блесны, восемь зимних блесен, четырнадцать нахлыстовых мушек, девон и несколько моделей застежек и заводных колец. Продукция кооператива - востребованная и дефицитная благодаря качеству, новым идеям и профессиональному подходу.

В 1991 году после распада СССР на базе кооператива Salmo регистрируется компания SIA Salmo. Её основатели - Раймондс Вайшля, Гунтарс Вайшля, Гундарс Курземниекс - взялись за рыболовный бизнес двадцатилетними молодыми людьми. В этом же году компания выходит на международный рынок, приглашая к работе дистрибьюторов из Германии, Швеции и Финляндии.

В это же время в Польше открывается похожее предприятие с названием Salmo. Во избежание путаницы компания Яниса Стикутса регистрирует для своих приманок отдельную торговую марку — Lucky John. Сегодня она известна практически каждому рыболову.

В наши дни под торговой маркой Lucky John выпускается широкая линейка рыболовной продукции от крючков и фурнитуры до спиннинговых удилищ и катушек. Но основное направление остается прежним — разработка и производство спиннинговых приманок. Огромную популярность бренду принесла коллекция «съедобной резины», а многие приманки из неё стали настоящими бестселлерами - Tioga, Ballist, JIB Tail.

В зале славы торговой марки Lucky John - балансиры Mebaru, зимние раттлины Maiko, воблеры Basara и Makora, вращающиеся блесны Bonnie Blade. 5 декабря 2016 года силиконовые приманки Lucky John 3D Basara Soft Swim завоевали высшую награду выставки Winter Fishing Tackle Show 2016 в китайском Сучжоу - «Лучшая приманка года».

1995. Большой шаг вперёд

К 1995 году продукция компании SIA Salmo уже пользуется заслуженной популярностью у рыболовов. Её знают и уважают любители спиннинговой, поплавочной и донной ловли, рыболовы, увлекающиеся ловлей на мормышку и отвесным блеснением со льда.

Следующий важный шаг компании — размещение заказов на производство удилищ и катушек на заводах Южной Кореи. SIA Salmo стремится выпускать продукцию, максимально соответствующую запросам рыболовов и их представлениям об идеальных рыболовных снастях. Для этого специалисты компании тщательно изучают мнения и запросы рыболовов-любителей, привлекают к разработке и тестированию известных рыболовных экспертов и спортсменов.

Новый ассортимент компании SIA Salmo объединяется под одноименной торговой маркой — Salmo.

Сегодня бренд Salmo известен на рынке благодаря высококлассным летним и зимним лескам, шнурам высокой точности и прочности, фидерным удилищам спортивного класса, чувствительным зимним графитовым удочкам и большому ассортименту аксессуаров для рыбной ловли. Визитная карточка торговой марки Salmo – новаторский подход к разработке и производству продукции.

1999. На крючке

Крючок — важная и неотъемлемая часть любой рыболовной снасти. В 1999 году компания SIA Salmo начинает поставки южнокорейских крючков под собственной торговой маркой — Cobra. Сочетание высокого качества, передовых технологий производства того времени и доступной цены сделали крючки Cobra поистине народными. За несколько лет они получили признание у рыболовов России, Украины, Беларуси, Казахстана, стран Прибалтики и вышли в лидеры продаж в своем сегменте.

Компания SIA Salmo не остановилась на достигнутом. В 2008 году линейка торговой марки Cobra была дополнена крючками японского производства, получившими маркировку Cobra Professional. Линейка продукции Cobra Professional полюбилась не только рыболовам-любителям. Многие спортсмены, участники местных, региональных и международных соревнований, включили эти крючки в свой арсенал.

2002 – 2015. Новые технологии, новые рынки, новый успех

В период 2002-2003 годов компания SIA Salmo выводит на рынок две новые торговые марки — Norfin и Holiday. В программу Holiday объединяются товары для туризма и отдыха на природе, в Norfin – одежда и обувь для рыбалки, охоты, туризма, активного отдыха и работы на открытом воздухе.

Продукция под брендом Norfin быстро набирает популярность и становится эталоном в своем сегменте. Репутация качественного, функционального и продуманного продукта прочно закрепляется за всем ассортиментом торговой марки. Залогом успеха на рынке становится использование современных мембранных тканей, легких синтетических утеплителей и фурнитуры YKK.

В 2013 году торговая марка Norfin расширяет ассортимент, на рынок выводятся специализированные линейки продукции: Outdoor – для туризма, Women и Junior – для женщин и подростков, Hunting - для охотников.

Cегодня торговая марка Norfin - крупный бренд рыболовной одежды, обуви и специального снаряжения в странах Европы, Азии и Северной Америки, в том числе и в России. Рыболовы, охотники, туристы в разных странах выбирают экипировку Norfin, и их число постоянно растет!

В 2017 году торговая марка Norfin выступила генеральным спонсором XIV Чемпионата мира по зимней ловле со льда на мормышку в Латвии. Шесть из четырнадцати национальных сборных выступали и побеждали в одежде Norfin.

2015. Salmo Group

22 октября 2015 года регистрируется компания Salmo Group. Новая группа компаний становится преемницей SIA Salmo на международном рынке. Группа компаний Salmo объединила филиалы компании под единой торговой маркой: Salmo&Luts (Эстония) – 1998г., Рыболов-Сервис (Россия) – 1999 г., SalmoLita (Литва) – 2002 г., RS Украïна (Украина), Салмо Белфишинг (Беларусь) – 2004г.

2017 – ...

Сегодня компания Salmo Group продолжает успешно развиваться. Продуманный ассортимент, слаженная работа команды, отстроенная логистика становятся фундаментом для дальнейшего успешного развития компании в целом, отдельных представительств группы и торговых марок.

Осенью 2017 года в портфеле торговых марок компании очередное пополнение — бренд Rextor. Под этой маркой Salmo Group производит качественные и доступные по цене ледобуры: Storm – со сферическими и Blast – c прямыми кованными ножами.

В наши дни ассортимент товаров Salmo Group производится в 16 странах мира (Япония, Германия, Латвия, Южная Корея, Россия, Китай и т.д.) на современных специализированных предприятиях. Товары компании продаются более чем в 23 странах мира (Россия, США и т.д.) на четырех континентах.

Разработкой ассортимента занимаются профессиональные конструкторы, увлеченные энтузиасты своего дела, технологи, дизайнеры, модельеры, титулованные рыболовы-спортсмены и эксперты. За 30 лет деятельности компания Salmo Group стала одним из крупнейших игроков на рынке товаров для рыбалки, туризма и отдыха. Поддержание славных традиций работы своего основателя — Яниса Стикутса — стало важным аспектом работы сотрудников Salmo Group.

В своём первом каталоге продукции компания обратилась к рыболовам с такими словами: «Мы надеемся на ваше доверие и понимание, только тогда наше сотрудничество принесет обоюдную пользу. Нам оно позволит идти дальше в направлении расширения услуг, а вам – найти истинное удовольствие в любимой всеми нами рыбалке».

Из этого обращения возник девиз компании, который и сегодня остаётся прежним: FISHING FOR PLEASURE! - РЫБАЛКА В УДОВОЛЬСТВИЕ!