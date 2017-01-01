С пикером на реке в начале лета Николай Линник, Мозырь

Популярность английской донной удочки (фидера) в нынешнее время растет лавинообразно. Любят наши рыболовы эту снасть: и за простоту в использовании, и за комфорт, с которым можно расположиться на берегу, и за уловистость.

Но, уверяю вас, фидер - не панацея. Как и у любой другой снасти, есть у него периоды, когда ожидания рыболова сильно расходятся с реальными уловами. Один из таких периодов приходится на начало лета. В народе говорят: «Пришел июнь – на рыбу плюнь». Частично я с этим согласен. Посленерестовый жор у большинства рыб уже прошел, а корма в прибрежной зоне имеется в изобилии. Если хотите, чтобы рыба сама вешалась на крючки, тогда и вправду лучше подождать более благоприятного времени.

Зная об этом, многие рыболовы просто переходят на поплавочные снасти и рыбачат с ними вплоть до июля, когда обсохнут многочисленные речные косы, рыба переселится ближе к фарватеру - и эффективность фидера снова сделается высокой. Но если подойти к процессу творчески и быть готовым оперативно реагировать на происходящие в реке изменения, рыбалка с донной снастью и в июне может оказаться весьма интересной.

Самая главная трудность в ловле сытой и капризной рыбы – точно определить, какая тактика будет работать наиболее эффективно. Сыграть на чувстве голода почти невозможно. Если использовать стандартную прикормку на основе сухих смесей и каш, то, скорее всего, она соберет вездесущую мелочь. Попытаться предложить рыбе какую-то экзотическую приманку – тоже очень рискованная затея (сытая рыба вряд ли захочет гоняться за неизвестным ей кормом). Остается попробовать поэкспериментировать с презентацией приманки. И делать это лучше всего с хорошо известным рыбе кормом. Ситуацию значительно усложняет наличие большого количества травы у берега и на дне реки. Так что правильный выбор снасти – это один из ключевых моментов успешной рыбалки в эту пору года.

Фидер или пикер?

В июне искать рыбу на фарватере – пустая трата времени. Вся она обитает у берега. Крупная рыба, опытная и искушенная, никогда не забывает о своей безопасности - и поэтому любой лишний шум, будь то упавший в воду шар прикормки или шлепнувшая по воде кормушка, могут ее насторожить. Да и презентация приманки для крупной рыбы должна быть как можно более естественной. Для условий заросшего травой мелководья фидер – снасть слишком грубая, и правильно презентовать приманку с ним вряд ли получится. Я предпочитаю использовать более легкий вариант - удилища с тестом до 50 г. С помощью такой снасти можно очень деликатно доставить приманку на расстояние в 15 - 20 м от берега и вывести крупную рыбу, используя даже очень тонкий поводок.

Для ловли крупной рыбы на течении лучше всего подходят длинные (3 – 3,3 м) пикерные удилища со сложным строем. Я рыбачу с удилищем Allux Pride Master Class 330 см с тестом до 50 г (фото 1), оно изготовлено из того же материала, что и более дорогие удилища Sportex, но по рабочим качествам даже в чем-то и превосходит их. Для меня это идеальный вариант. При малых нагрузках удилище очень жесткое, так что заброс приманки получается очень точным. А вот при вываживании рыбы, когда в работу включается практически весь бланк, удилище очень удачно гасит рывки и не оставляет сопернику ни малейшего шанса. Даже если приходится использовать самые тонкие поводки.

Катушки

Очень долгое время я использовал исключительно катушки производства Shimano, поэтому не очень охотно переходил на новые для себя катушки Allux Ruthenium Match с передним тормозом (фото 2). Но должен отметить, что был приятно удивлен. Может, работа механизма у этих катушек и не такая плавная, как у Shimano, но в целом мои впечатления - только положительные. Леска на шпулю укладывается ровно и аккуратно. Корпус катушки имеет серьезную защиту от попадания влаги, этой катушке не страшны даже кратковременные купания.

А за счет перфорированного ротора катушка эта получилась очень легкой, и совершенно не нарушает баланс изящной пикерной снасти. Еще одним приятным сюрпризом для меня явилась безупречная работа фрикционного тормоза. Он настраивается настолько мягко, что даже с поводком толщиной 0,1 мм мне удавалось выводить килограммовых язей и подустов (фото 3), поклевка которых в это время не редкость.

Оснастка

На пикере я до сих пор предпочитаю использовать только монофильные лески. Расстояние заброса у этой снасти небольшое, около двадцати оборотов катушки, и опасаться того, что растяжимость монофильной лески может отрицательно сказаться на точности заброса, не стоит. В качестве основной чаще всего я использую леску Browning Cenex Plummet Method Feeder Line с разрывной нагрузкой 3,7 кг (фото 4). Я не случайно выбираю столь небольшой диаметр лески (0,2 мм).

При ловле рыбы столь деликатной снастью, как пикер, очень важно сохранить максимальную точность прикармливания. На тонкую леску вода давит намного меньше, а, значит, и оснастка меньше сползает по дну. Но и увлекаться слишком тонкими лесками тоже не нужно. Во-первых, время от времени приходится иметь дело с крупной и сильной рыбой. А во-вторых, в прибрежной зоне реки всегда имеется много донного мусора. Основную опасность для оснастки представляют ракушки. При трении об их острые края на поверхности лески непременно образуются царапины. И чем тоньше леска, тем опаснее для нее эти «раны». Так что диаметр в 0,18 – 0,2 мм – это золотая середина.

Монтаж оснастки

Основное преимущество пикера кроется в его деликатности. Поэтому и монтаж оснастки должен быть по возможности максимально деликатным. Перебрав множество вариантов, я остановил свой выбор на так называемом in-line монтаже. По основной леске свободно перемещается клипса с вмонтированной в нее застежкой для крепления кормушки. Внизу ход клипсы ограничен силиконовым поплавочным стопором (фото 5). Ниже этого стопора располагается или скрутка из основной лески длиной около 8 см, или такой же по длине отрезок фидер-гама.

Монтаж с фидер-гамом мне нравится больше: наличие эластичной вставки дает мне дополнительные преимущества при вываживании крупной рыбы. Поводок длиной от 30 до 60 см крепится способом «петля в петлю». Как видите, монтаж очень простой и практически не путается. Диаметр лески для поводка я подбираю, исходя из условий рыбалки, но обычно он не превышает значения 0,12 мм.

Крючок

При ловле пикером на течении я обязательно ставлю мощные кованые крючки. Рыба у берега клюет крупная, а на короткой дистанции она очень активно борется за свою жизнь. Если крючок «сыграет» - схода не избежать. Для большинства рыболовных ситуаций я выбрал для себя две основные модели крючков – Drennan Wide Gape и Kamasan B 651 Wide Gape Feeder. Обе модели кованые и оснащены зацепистой бородкой (фото 6).

Кормушка

(Фото 7) при ловле рыбы на заросших травой мелководьях большого количества корма не требуется, но очень важно поддерживать высокий темп ловли. Поэтому на начальной стадии рыбалки я рекомендую ставить кормушки с контейнерами в виде крупной клетки. Скорость отдачи корма у этих кормушек самая высокая. Потом, когда на прикормку соберется действительно крупная рыба, можно перейти и на кормушки для использования чистого опарыша.

Многокомпонентная прикормка

С выбором растительной прикормки в июне можно не слишком усердствовать. Запах прикормки вторичен. Намного важнее правильно отрегулировать ее механические свойства. При ловле с пикером на травянистых речных отмелях растительная прикормка выполняет лишь транспортную функцию по доставке в точку ловли животных компонентов. Путем проб и ошибок я остановил свой выбор на крупнофракционных смесях, быстро распадающихся в воде (фото 8).

На 1 кг прикормки, которую нужно предварительно замочить и несколько раз просеять через сито, у меня обычно уходит 0,2 л тонущих кастеров и столько же плавающих (фото 9). Использование в прикормке кастеров вместо опарышей не случайно. В отличие от опарышей, легкие кастеры быстро отделяются от прикормки, поднимаются поверх травы и привлекают рыбу, которая находится ниже по течению. В то время как тонущие кастеры компактной кучкой лежат в зоне кормового «пятна».

Прикормка с кастерами используется на начальном этапе рыбалки. Поэтому заготавливать ее в больших количествах не требуется. Конечно, можно продолжать прикармливать кастерами и дальше. Но чтобы отсечь мелкую рыбу, которая непременно первой соберется в прикормленной зоне, через некоторое время я предпочитаю переходить на прикармливание чистыми опарышами. Для этого вместо клетки на леску вешается специальная опарышевая кормушка.

Темп ловли с такой кормушкой значительно замедляется, но это как раз то, что надо: рыба станет заниматься собиранием выползающих из кормушки опарышей, а, значит, будет постоянно находиться недалеко от крючка с приманкой.

Приманки

Поскольку на начальной стадии рыбалки прикармливание в основном ведется кастерами, то и в качестве приманки они будут смотреться наиболее выгодно. Плавающие кастеры очень хрупкие, поэтому обращаться с ними нужно очень осторожно. На крючок кастеры насаживаются за верхнюю часть так, чтобы крючок пробил куколку с двух сторон. А для того, чтобы поклевки были более четкими, я рекомендую к плавающим кастерам подсаживать более молодых тонущих куколок. Сначала на крючок насаживается один тонущий кастер, затем – один (фото 10) или несколько плавающих.

Варианты презентации приманки

Вот мы и добрались до момента, когда преимущества пикера перед более тяжелым фидером становятся очевидны. Без правильной презентации приманки при ловле крупной рыбы не обойтись. А фидер – снасть слишком статичная, не допускающая каких-либо значительных экспериментов с презентацией. Да, можно изменить массу кормушки, длину поводка, схему монтажа. Но нижний предел, при котором снасть теряет свою чувствительность, у фидера все-таки слишком большой. А вот с пикером, если потребуется, можно поставить и 10-граммовую кормушку, а потом такое же по массе или даже более легкое грузило.

А вообще с презентацией приманки я экспериментирую на каждой рыбалке, независимо от того, рыбачу ли я на хорошо знакомом мне месте или приехал на новое. Ведь в реке что-то постоянно меняется, а это и рыбу заставляет вести себя по-другому. Очень полезно менять разновидность презентации после каждой пойманной крупной рыбы, смены наживки на крючке или просто через каждые полчаса рыбалки. Пикер позволяет проводить такие эксперименты без особых проблем. А результатом может стать стабильный клев «бонусной» рыбы. Рыбачьте в удовольствие!