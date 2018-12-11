С мормышкой в заливах и затонах Владимир Клень | 11 декабря 2018 г.

В своде методов зимней рыбалки особая статья - ловля в речных заливах и затонах. Вне зависимости от их географических особенностей, здесь можно рассчитывать на поимку практически всех видов рыб на протяжении всего ледостава. Расскажу о собственной практике ловли на мормышки и их безнасадочные разновидности.

Любая река только для непосвященного человека кажется простой, на самом деле это довольно сложный организм. Поэтому и вариантов ловли рыбы здесь множество. Зима – не исключение. Причем уместно рассматривать как подледную ловлю, так и ловлю по открытой полностью или частично воде. Выходит, что зима не только не ограничивает возможности рыбалки, но и расширяет их. Правда, практика убеждает, что ловля на самом течении более сложна, чем в речных акваториях без водотока или с минимальным движением воды. Это логично.

Во-первых, далеко не все реки зимой полностью и надежно сковываются льдом, что вынуждает ловить с опаской.

Во-вторых, подледная ловля на струе далеко не всегда и везде эффективна.

В-третьих, она требует специальных оснасток и методик их применения. Соответственно, прельщает такая рыбалка не многих. Другое дело - ловля в речных протоках, старых руслах (особенно - соединенных с новыми) и заливах. Родственными последним являются затоны, ставшие результатом деятельности человека. А поскольку предметом предлагаемого читателям материала являются именно что акватории заливов и затонов, отмечу особенности, обуславливающие особую их привлекательность в плане подледной ловли.

Преимущества заливов и затонов

Поскольку залив (затока) представляет собой часть реки, значительно вклинивающуюся в берег, на большем его пространстве практически отсутствует течение. По характеристикам он схож с водоемом озерного типа – например, местами берега так же покрыты водной растительностью. Соответственно, здесь не требуются рыболовные оснастки, кардинально отличающиеся от озерных, и какие-то другие способы их презентации рыбам. Немногим отличаются от заливов и затоны, образующиеся за счет слияния с рекой старицы, озера или карьера. Правда, глубины в них могут быть как малыми, так и большими, а места соединения с рекой представляют собой узкие протоки.

Следующий плюс заливов и затонов - в наличии свободного водообмена с основной частью реки. Благодаря этому обеспечивается постоянная циркуляция воды, её обогащение кислородом. К тому же в них наблюдается дополнительный приток корма, постоянно заносимого течением, что влияет на увеличение концентрации рыб. Причем даже в тех случаях, когда акватории мелководны и невелики по своим размерам. Миграции рыб здесь случаются регулярно. При этом происходит смешение заходящих с реки рыб с аборигенными подводными обитателями.

В отличие от последних, массово заходящие пришельцы ведут себя на порядок активнее на протяжении всего ледостава. За счет этого беспощадное глухозимье в заливах и затонах может не находить своего отчетливого выражения. Особенно в затонах глубоких, где при росте толщины льда не происходит существенного снижения уровня воды.

Отдельным блоком выделю выполнение заливами и затонами функции своеобразного укрытия. Во время ледостава или же распада льда на реке создается повышенный шумовой фон. С треском гонимые струями шуга и льдины пугают рыб, заставляя массово заходить под ледяные «крыши» заливов и затонов, гасящие раздражающие звуки. Движутся там рыбы в толще воды либо вдоль берега. В такие периоды наблюдается их самый активный клёв. Зачастую достаточно опустить мормышку в лунку, как рыба схватит её, не дожидаясь «игры» приманки. При этом дневной улов может измеряться даже десятками килограммов, заставляя вспоминать о чувстве меры.

Я обратил внимание на любопытное обстоятельство. Именно в мелководных речных затоках лед часто встает даже раньше, нежели на озерах. А вот период схождения льда наступает в числе последних. Почему так происходит, глубоко не анализировал. Связываю процессы с концентрацией в затоках загоняемого речным течением льда, небольшой глубиной, отсутствием течения. Но как бы то ни было, главное, что календарный интервал активной подледной ловли в заливах является если не самым, то одним из наиболее длинных. И это радует.

Ну и самые важные аргументы в пользу повышенного внимания к заливам, как местам для рыбалки – видовое разнообразие и размеры рыб. Если в озерах основные объекты ловли – плотва, окунь, лещ, то в заливах присутствует вся речная рыба - даже такие редкие для зимы виды, как голавли, язи, жерехи, сырти (рыбцы). И линей из-подо льда я ловил в заливах чаще, нежели чем в озерах. На порядок больше и габариты вылавливаемых рыб. Особенно в заливах крупных рек.

Здесь могут встретиться поистине трофейные экземпляры. Согласно моей практике, в разы чаще, нежели в сезон открытой воды, ловится крупная, около килограмма, густера и плотва. Нелишне вспомнить и о том, что именно мелководные заливы весной превращаются в нерестилища. Поэтому не только по первому, но и по последнему льду ловить в них очень продуктивно.

Специфика заливов и затонов

Мне доводилось рыбачить в заливах и затонах разных рек. Они отличаются друг от друга своим строением, и порой - существенно. Однако общие подходы к организации ловли на мормышки выделить можно. Для этого я условно делю акваторию на три части. Первая – прибрежная.

Как правило, это наиболее мелководные участки, местами с надводной и подводной растительностью. Акватория интересная. Берегов держатся все аборигенные рыбы, вдоль них же движутся и косяки рыб, заходящие на время с реки. Последние курсируют по затоке и затем возвращающиеся обратно. Поэтому даже на глубине до полуметра можно рассчитывать не только на мелочь, но и на поимку трофея. Особенно при стабильной погоде и в дни оттепелей.

Вторая условная часть акватории представляет собой участок у входа с реки в залив. Его можно окрестить горловиной, она тесно связана с речным течением, так что в зависимости от температурного режима может быть как доступной для ловли, так и недоступной. Замерзла река - ловить на этой границе возможно, не замерзла или открылась при потеплении - и засверлить лунки не получится.

Течение размывает лед и наступает на залив как раз от основания горловины. В результате на протяжении зимы зеркало акватории может и сокращаться по площади, и увеличиваться. Глубины здесь обычно больше, нежели у берегов.

Особо стоит подчеркнуть, что у самой границы с течением располагается наиболее опасный участок. Лед там - наиболее тонкий, и выходить на него не стоит. Предельно возможную для ловли черту проще всего определять путем измерения толщины льда в пробуренных лунках. Если она менее 7 см - дальше лучше не идти.

Все входящие в залив с реки и возвращающиеся обратно рыбы неминуемо проходят через горловину. Соответственно, шансы на их успешную ловлю у этих «ворот» высоки.

Ну и третья условная акватория находится между прибрежной чертой и горловиной. Она самая большая по площади. Характеризуется разнообразным рельефом дна и глубинами. Диапазон для ловли здесь самый широкий.

Указанное деление я провел не случайно. Выбор акватории обуславливает тактику ловли, предопределяет выбор оснастки, влияет на характеристики улова. Это отчетливо видно, даже если просто посмотреть на затоку со стороны. Точнее, на ловящих рыбаков. Большинство из них активно перемещаются от лунки к лунке. Это неспроста. Именно в затоках практикуется коллективный поиск стай мигрирующей рыбы, сопровождающийся обловом разных мест и горизонтов. В случае её обнаружения народ часто ловит плечом к плечу. Конечно, нравится такое не всем, но уловы у «толпы» нередко впечатляют.

Вместе с тем неизменно присутствуют рыбаки, которые ловят только вдоль береговой полосы или «перекрывая» горловину. Первые изначально допускают преобладание в уловах аборигенных рыб. А вот вторые рассчитывают и на перехват мигрирующих рыб, и на активность населяющих залив или затон. Именно поэтому они мало передвигаются, придерживаясь правила ловить на одном участочке с пятью - десятью лунками.

Безнасадочные приманки

Бытует мнение, что затоны и заливы - не для дилетантов. Соглашусь с этим. Эффективнее других здесь ловят рыбаки-универсалы, досконально знающие особенности конкретных акваторий. Плюс одинаково хорошо владеющие самыми разными оснастками и располагающие большим арсеналом разных приманок.

На нескольких затоках я ловлю давно и ежегодно, но не перестаю удивляться. Начинается новый сезон - и отдельные хорошо проявившие себя прежде мормышки вдруг «безмолвствуют». Зато неожиданно «выстреливают» иные, в т.ч. и те, на которые ранее рыба не реагировала. Тем не менее, выделю типы мормышек, которые из года в год стабильны. Приведу их с учетом деления на применяемые без насадок и с таковыми.

На первое место среди безнасадочных поставлю некрупных «Коз» и «Чёртиков». На них в любом участке заток клюют фактически все порядочные рыбы, уклея, пескари и ельцы – не в счёт. Успех «двурогих» и «трехрогих» мормышек, скорее всего, кроется в сходстве с бентосом – рачками и прочей живностью, поедаемой рыбами. Самый уловистый окрас таких приманок – черный. Причем практика убеждает, что приличная по размерам рыба лучше берёт на указанные типы имитаций без всяких подвесок на крючках - бусинки, пайетки, цепочки ухудшают их привлекательность.

В глубоководных затонах при активном поиске рыб высокоэффективна «гирлянда» из нескольких «Чёртиков» – от 3 до 6 в моем представлении. При этом каждый из них может иметь свою расцветку.

Уместно совмещать на основной леске «Чёртиков» и обычные крючки с бисеринками на цевье. Это дает возможность одновременного разнопланового облова сразу нескольких горизонтов, начиная от придонных до средних, а то и верхних. Наиболее эффективная проводка – медленная и плавная. При слабом клеве её хорошо чередовать с периодическим увеличением скорости и частоты колебаний.

Среди безнасадочных мормышек выделю имитации нимф и бокоплавов - так называемые «Проволочки» (или «Лесотки»), название от намотки вольфрамовой проволоки по цевью. Цвета – черный, коричневый, оранжевый и красный. Они хорошо привлекают и мирную и хищную рыбу.

В прошлом сезоне в известных мне заливах и затонах здорово себя проявили «Гвоздешарики» и «Гвоздекубики», а также «Медузы». Не уступают в уловистости «Чёртикам» и «Козам» миниатюрная «Балда», сопоставимая по размеру с донными обитателями. Более того, именно шарнирность крючков этой имитации представителя глубин обеспечивает им определенные преимущества. Причем если крупными «Балдами» рыбу ловят только со дна, то миниатюрными - иначе.

По сути, эта приманка работает как мормышка. После нескольких постукиваний о дно выполняется её проводка с равномерной частотой и амплитудой колебаний, а также паузами. Высота подъема определяется опытным путем, иногда - вплоть до самой кромки льда. Проводка на спуск почти бесполезна. Крючки должны быть по длине либо равными телу миниатюрной «Балды», либо более короткими, ходовые размеры - №№ 14 - 18.

«Микробалдинки» просто изготовить самому. Подойдут тела сломанных «Коз» или «Чёртиков» цилиндрической или веретенообразной формы. Тогда даже отверстия сверлить не приходится. Леска продевается через колечко крючка. Но можно сделать тело от «а» до «я» даже без длительных временных затрат. Для этого надо выбрать крючок с длинным прямым цевьем. Проволока мотается виток к витку до начала затылка в один, полтора или два слоя. Лишняя часть крючка удаляется кусачками. Не помешает капнуть немного быстросохнущего клея, чтобы проволока не сползла. Остается выкрасить конструкцию черным лаком.

Любопытной разновидностью «Микробалды» является аналогичная приманка, но не с двумя крючками, а одним. В моем регионе её именуют «Палочкой». За счет этого её движение в воде иное. В заливах она часто творит чудеса.

Наживки, насадки, прикорм

Наряду с безнасадочными приманками на всей площади заливов и затонов вне конкуренции мотыль. На мормышке или крючке я использую одну-две личинки. Пучки не требуются даже при ловле на неактивную оснастку без проводки. Разве что при заходе и поимке лещей можно укрупнить наживку.

В горловинах заливов или затонов, а также на глубоководных участках есть толк от красных червей. Оснастка с ними опять же «стоячая». Одновременно используется несколько удильников, расположенных на расстоянии в несколько метров друг от друга. Черви среднего размера насаживаются на крючки или небольшие джиг-головки. Опускаются так, чтобы находились на расстоянии в 3 - 5 см от дна. Поклевка определяется по изгибу хорошо видимого с расстояния кивка. На червя ловятся карась, линь, голавль, язь.

Если есть время и терпение, в затоках несложно раздобыть беспроигрышную наживку – мормыша. Чаще всего он более мелкий в сравнении с магазинным, но зато импонирует рыбе. Принцип добычи прост. У берега над подводной травой сверлится несколько лунок. В них опускается шест с разветвленной вершинкой (можно вбить несколько гвоздей). Шест прокручивается, трава наматывается на вершинку, потом всё это вытягивается на лед. В вытащенной траве и ищутся бокоплавы. На них ловится вся рыба, причем чаще всего вперемежку. Лучшие места рыбалки – в прибрежной акватории, над травой, затопленными деревьями и кустарником.

В использовании других насадок особого смысла не вижу. Отмечу лишь жидкое тесто. На неглубоких местах на него клюет плотва, красноперка и уклея. Поимка остальных рыб - скорее случайность.

В мощном прикармливании нет большой необходимости. Учитывая поведение рыб заток, к лункам их не привязать. Подсыпаю обычного мотыля или немного рассыпчатого прикорма только в те лунки, в которых вытягивал наибольшее число рыб. Особенно есть смысл дополнительно обловить такие лунки ближе к вечеру. По моим наблюдениям, перед сумерками клев в заливах и затонах улучшается.