С миру – по нитке, или Чёртова дюжина Константин Кузьмин | 13 ноября 2018 г.

В 80-е я ловил в основном на блесны. В 90-е – больше на джиг. Ну а с начала нового века - чаще всего на воблеры. Почему так? Наверное, потому, что воблеры гораздо разнообразнее прочих спиннинговых приманок и сами по себе, и по условиям применения, и по методам анимации. Другими словами, с воблерами – не соскучишься. Особенно – когда их много. А у меня воблеров очень много.

Сотни, наверное, две из них – обрыблены. Остальные – ждут своей очереди. Про те, которые пока ждут, мы, надеюсь, поговорим спустя некоторое время. Пока же – ограничимся некоторыми из тех, что уже не раз подвергались нападению хищной рыбы.

Тринадцать лучших? Нет, скорее одних из...

Сегодня я бы хотел в деталях поделиться своим опытом и наблюдениями по использованию некоторых воблеров, каждый из которых, может, и не является чем-то уникальным, но определенно имеет свою индивидуальность и заслуживает интереса. Чтобы минимизировать возможную «коммерческую составляющую» обзора, воблеры я подобрал так, чтобы они не повторялись по принадлежности к торговым маркам. Более того, некоторые из них можно даже назвать «лобовыми конкурентами».

Если вот предположить, что аналогичную по смыслу подборку воблеров я составлю через несколько лет, то, скорее всего, где-нибудь на две трети список представленных в ней моделей обновится. Это я к тому, что не стоит, конечно же, определять те воблеры, о которых пойдет речь далее, как «лучшие из лучших». Но вот как «заслуживающие безусловного внимания» - это да.

Mottomo Ostra 100

Несколько лет назад я посетил выставку в китайском городе Вэйхай, а заодно – побывал и на нескольких заводах, выпускающих воблеры. Что обратило на себя внимание, так это то, что в ассортименте трех из этих заводов имелись воблеры-минноу, исполненные по мотивам хорошо многим знакомого Megabass Oneten. Что неудивительно – ведь китайцы имеют обыкновение брать за ориентир топовые японские воблеры и производить что-то подобное в максимально бюджетном варианте.

Заметьте, речь идет не о копировании и уж тем более не о подделках, а об исполнении «по мотивам». Это когда китайский воблер несет в себе элементы внешнего сходства с японским прототипом, но «начинка», размер, плавучесть и т.д. – отличаются.

Всё сказанное – справедливо для воблера, известного нашим рыболовам как Mottomo Ostra. Про себя скажу, что это, пожалуй, тот воблер, на который за последние лет пять я поймал больше щуки, чем на любой другой. Тот, что на фото, у меня четвертый или пятый. Но и он, как вы можете видеть, весь испещрен отметинами от щучьих зубов.

Ostra ценна тем, что она «легко управляема». Например, её просто твичить даже новичку. В оригинальном виде воблер среднеплавающий. Иногда я его подгружаю свинцовым стикером, чтобы уменьшить плавучесть до слабо положительной.

Kaiju Riso 100

Этот минноу сложно спутать с каким-либо другим. Внешность его – очень узнаваемая. Я немного в курсе того, как воблеры данной марки разрабатывались. Прямая цель сделать их «не такими, как все» не ставилась, но по факту – так ведь оно и получилось.

По моему прежнему опыту, те воблеры, что выделяются на общем фоне, привлекают к себе, безусловно, внимание, но вот ловят почти все – посредственно. Riso – это определенно исключение из правил. Воблер очень даже рабочий. Но если бы всё ограничивалось простой констатацией этого факта, мне бы не стоило включать его в данный обзор. А я – включил. Почему? А потому что Riso проявил одно любопытное качество, которое трудно было предвосхитить у него заранее. А именно: он ловит, когда другие воблеры работают «по нулям».

В моих похождениях по мини- и микроречкам ближайшего Подмосковья за последние года два при ужасном в целом клёве удавалось уйти от нуля с одной-двух попыток именно на Riso. Для тех, кто следит за моими публикациями в Facebook или Instagram, это не новость. Такой вот, получается, этот воблерок: палочка-выручалочка на случай скверного настроения щуки.

Lucky John Basara 90DR

Вроде бы, воблер несколько великоват для окуня. Тем не менее, год назад – с октября по январь (начало зимы было теплым) он проявил себя номером один в ловле «стритового» окуня в центре Москвы. Характерный размер нашего городского окуня – 200 - 250 г. Вроде бы напрашивается воблер помельче. Но не раз пробовал, и решительных поклевок всё равно на 90-й – больше. Может, правда, потому, что работало правило «глубокая осень – крупная приманка».

И обратите внимание на цвет. Окуню-то, я так думаю, всё едино, а вот рыболову с набережной очень полезно бывает воблер в ходе проводки видеть. Белый цвет в сочетании с прозрачной осенней водой позволяет это делать без напряжения на почти всей траектории его движения.

Megabass Flapslap LBO

Как и весь Megabass, воблер с «антинародным» ценником. Но я для себя выделяю его среди всех воблеров этой марки. И вот почему. Flapslap имеет геометрию плоского шеда, т.е., грубо говоря, плотвы. Это ведь далеко не лучшая форма воблера с позиции его полетных характеристик. Забрасываются шеды так себе. Они еще и вильнуть норовят в полете, отчего страдает не только дальность, но и точность...

Но именно к данному Flapslap сказанное не относится. И это – благодаря трём буковкам: L, B и O. Наверное, не все в курсе, поэтому поясню. Речь идет о принципиально новой системе дальнего заброса. Когда я о ней только прочитал, первая моя реакция была скорее скептической. Я посчитал, что в LBO* больше пиара, чем реального содержания. Но попробовал воблеры с этой системой в деле – и понял, что она реально очень эффективна. И особенно сказанное касается воблера с «неидеальной» геометрией Flapslap. Его заброс получается впечатляюще далеким.

Что до способности воблера привлекать рыбу, то она осталась, как у старого, классического Flapslap. Кто знаком с ним, тот всё понял.

Renegade Crazy Scooter 52F

Этот воблерок, напротив, очень бюджетный. Достался он мне полтора года назад вместе с еще десятком «китайцев» на тест. Другие – тоже как-то ловили, а вот Crazy Scooter летом 2017 года превзошел все мои ожидания и предположения. Вроде бы ничего примечательного: обычный «кусок пластмассы» некой усредненной для воблера формы – и не минноу, и не совсем крэнк, а что-то промежуточное.

Но москворецкие окуни то и дело нападали на него, можно сказать, расталкивая друг друга! Окунь, кстати, вообще животное, не всегда понятное и логичное в своем выборе. Но его повышенный интерес к Crazy Scooter надо просто признать как факт.

Если всё-таки попытаться отнести данный воблер к какому-либо классу, то, скорее, его следует определить к крэнкам. Я экспериментировал с вариантами проводки – больше всего поклевок приносила простейшая монотонная подмотка. Впрочем, твичинг тоже провоцировал окуневые атаки. Но твичинг – весьма резкий, почти без пауз.

Crazy Scooter – не эксклюзив от Renеgade. Такой же воблер вполне может встретиться вам и под другим названием.

Savagear Prey 63

Под маркой Savagear выпускается немало оригинальных приманок, которые сложно спутать с какими-то другими. Prey как раз из их числа. Чем он примечателен? А тем, что если бы перед нами была поставлена задача выбрать один-единственный воблер, чтобы поймать на него максимальное число видов рыб, то я бы для себя взял именно Prey 63. Я ловил на него окуня, судака, голавля, щуку, берша, басса, жереха… Только, понятно (это видно по размеру лопасти), не на мелководье, а или с парапета набережной, или с лодки.

Prey - это тот случай, когда действительно непросто определиться с приоритетным методом проводки. Но в равной мере приемлет и чисто равномерную – крэнковую, и вариации на темы твичинга. В силу высокой интенсивности его «игры», этот воблер можно назвать «летним». Всё-таки в холодной воде хищник увереннее реагирует на приманки с более вялыми колебаниями.

Golden Mean Moon Temptation 100

Многие, едва бросив взгляд на фото этого минноу, сразу уловят аналогию с популярным воблером Smith Jib. Но если присмотреться повнимательнее, то становится ясно, что здесь можно говорить о сходстве типажа, но никак не о копировании. Сравнить два воблера в деле мне сложно, т.к. Jib я видел только на картинке. А вот про работу собственно Moon Temptation мне есть что рассказать.

Я привык делить все воблеры класса минноу на регулярные и иррегулярные. Первые – на ритмичной рывковой проводке рисуют красивую такую «елочку»: вправо-влево, вправо-влево… Вторые же – при точно такой же работе спиннингом ведут себя, будто «пьяные»: могут несколько раз подряд дернуться в одну и ту же сторону, исполнить кульбит на поверхности и т.д. Может даже показаться, что иррегулярные воблеры – они как бы «с брачком», но эту версию приходится исключить, потому что среди иррегулярных – в большинстве – «японцы», к качеству исполнения которых трудно придраться.

И можно с большой долей уверенности предположить, что их не подпадающее под каноны поведение заложено при проектировании таких воблеров специально. Почему? А потому что хищник в водоемах с плотным прессингом с какого-то момента почти перестает реагировать на приманки с шаблонным поведением. Тогда как нечто непривычное – вызывает у него интерес. В этом и состоит мотивация иррегулярности некоторых воблеров.

Moon Temptation как раз попадает в их число. Этот воблер предполагает рывковую проводку в темпе от среднего до быстрого, с минимальными паузами. Двигается он довольно хаотично, чем и заводит щуку. В том числе и ту, что находится в пассивном состоянии.

Salmo Rolling Minnow

Термин ТБС (Тонущий Безлопастной Составник) обязан своим рождением именно этому воблеру. Нет, Rolling Minnow не был самым первым в своем классе, но именно он к этому самому классу привлек внимание множество любителей спиннинга.

Rolling Minnow сначала «стрельнул» у себя на родине – в Латвии. Мне его презентовал товарищ, который регулярно был с латышами контакте. Я попробовал – и сразу впечатлился. Этот воблер по привлекательности для щуки определенно не уступал японским ТБС’ам, хоть и был исполнен несколько топорно. Он прост в анимации: на медленной проводке – легкий дерг-дерг… - короткая пауза - и т.д.

Отличительная черта Rolling Minnow, делающая его не похожим почти на все прочие воблеры, это материал, из которого он изготовлен. Дерево. И не просто дерево, а осина. Выбор этот определен не только тем, что в Латвии нет бальзовых рощ. Просто осина – почти не гниет и не меняет свои объем при намокании. Если бы так, как на фото выглядел воблер из бальзы, его надо было бы в срочном порядке «лечить», обрабатывая специальным лаком все сколы краски. С Rolling же Minnow я ничего подобного не делаю. Воблер, несмотря на столь потрепанный вид, продолжает исправно работать.

Lucky Craft Pointer 65XD

Он достался мне лет 5-6 назад еще в виде предсерийника. С того момента я использую 65-й не менее чем в десяти рыбалках за сезон, и – обратите внимание! – он (на фото – именно тот первый экземпляр) – жив и в порядке. Хотя, помнится, когда я приехал в центр Питера, чтобы половить на Неве «под стеночкой», местные знакомые стращали: «Тут у нас камни и мусор всякий. Оборвешь тут же!...». Но ни «тут же», ни потом я его не оторвал, поймав, кстати, несколько щук до «трешника» под Эрмитажем и у Летнего Сада.

Я так полагаю, что слухи о том, что длинная лопатка позволяет воблеру успешно отбиваться от донных препятствий, не сильно преувеличены. Ибо мусора на дне под парапетами Невы (как, впрочем, и Москвы-реки) и впрямь хватает.

Что же до рабочих качеств 65-го, то ловит он, конечно, больше не щуку, а окуня. Чаще – среднего размера, но и «закилишники» на него попадались. Наиболее он эффективен в очень холодной воде – на мягкой рывковой проводке с затяжными (по 3-4 секунды) паузами. Окунь часто выходит за воблером, стоит, смотрит – и потом кусает. Даже, скорее, не кусает, а слегка прикусывает. На такие случаи полезно бывает поменять один из голых тройников воблера на оперенный. Тогда окунь станет прикусывать за него.

Kosadaka The Legend 118

Наверное, многие в курсе, что данный воблер, называемый еще «Зеленым Китайцем», относится к числу моих «фамильных», т.е. тех, к появлению которых я имел самое прямое отношение. Я уже рассказывал как-то всю эту историю, однако не всё в ней было просто и однозначно. Пришлось искать компромиссы между моими идеями и коммерческими интересами производителя и дистрибьютора.

Я-то хотел изначально исполнить «ЗК» в серьезном размере – ну, скажем, 130 мм. Однако меня спустили с небес на землю – статистикой продаж. Оказалось, что лучше всего продаются минноу небольшого и среднего размера – примерно до 90 - 100 мм. И я вынужден был согласиться: первый «ЗК» был выпущен в длине 90 мм. Что меня самого удивило, успех этого воблера сразу превзошел ожидания. Что дало стимул для выпуска его в большем размере. Сошлись на 118 мм. Но здесь пришлось пойти еще на один компромисс.

Я-то хотел исполнить воблер нейтральным по плавучести, но та же неумолимая статистика продаж говорила о том, что массовый рыболов явно предпочитает плавающие. Поэтому «ЗК-118» - как раз такой. Среднеплавающий. Впрочем, в том, чтобы довезти его до медленно всплывающего или суспендера, ничего сложного нет. На фото он у меня именно такой: хорошо заметны подклеенные снизу свинцовые стикеры.

Jackall Hamakuru Spider

Что-то подобное уже случалось: в мои руки как-то попадает воблер – или в последний год его выпуска, или даже уже снятый с производства - и он у меня вдруг «выстреливает». Я из этого тайны, разумеется, не делаю. Взрыв в информационном поле вызывает ажиотажный спрос. А предложение-то очень скоро иссякает…

С Hamakuru Spider события развивались именно по такой схеме. «Как-то «завис» у нас этот «паучок», не продается. Благо, он уж не выпускается, но магазинные запасы надо бы распродать…», - примерно с такой установкой я когда-то получил Hamakuru Spider «на тест». Я в таких случаях ничего не обещаю. Всё – по факту. Если что-то будет…

И оно – ой как было! В течение первого же сезона воблер влился в число моих фаворитов по ловле басса и голавля. Басс, понятно, здесь мало кому интересен. А вот голавль… Вскоре запасы Hamakuru Spider были «зачищены» не только на складе основного дистрибьютора, но и в интернет-магазинах, включая зарубежные. Сейчас его можно найти только на аукционах. Плюс – существуют китайские копии, качество которых остается для меня загадкой.

В чем привлекательность Hamakuru Spider? Уверен – в «бахроме», имитирующей лапки. Голавль ведётся именно на неё. Проверяли: без «бахромы» поклевок на Hamakuru Spider становится меньше в разы, без неё воблер превращается в обычный сверхмелководный крэнк. Проводка – равномерная, в среднем темпе. Иногда эффект дают паузы. Кроме голавля Hamakuru Spider ценят жерех, окунь и язь.

HMKL K-0

Это еще одна приманка из тех, что бывают очень эффективны на сильно запрессингованной акватории. Именно потому, что она «не такая, как все».

К-0 потому «ноль», что он идет на нулевом горизонте, т.е. это чистый «поверхностник» – присутствие лопасти не должно вводить в заблуждение. Основная же «фишка» данного топ-вотера - это сильно разнесенная огрузка: два утяжеляющих элемента находятся в голове и хвосте, а не где-то посередке, как это характерно для других приманок. Что дает особенный размашистый ход на рывковой проводке, который сильно заводит даже «наученную опытом» щуку.

Забрасывается К-0, правда, так себе – из-за фиксированного расположения грузиков. Но чем-то ведь приходится жертвовать – ради того, чтобы добиться необычных рабочих свойств.

Голавлевый крэнк Zen Craft от Рустама Рамазанова

Воблеры бывают «серийные заводские» и «кустарные авторские». Последние, впрочем, тоже обычно делаются серийно, только вот в объемах, которые на пару порядков меньше. Ну а если авторские воблеры еще и подчеркнуто качественно и грамотно исполнены, то они почти автоматом попадают в разряд дефицита.

Понятно, что с навороченными минноу-«японцами» - со сложными системами дальнего заброса – авторские воблеры конкурировать едва ли способны, а вот в части крэнков, где больше в цене аккуратность исполнения, - очень даже могут.

У меня есть с десяток воблеров от Рустама Рамазанова, большинство из которых – как раз бальзовые крэнки. Какой основной критерий уровня исполнения крэнка? А такой – насколько хорошо он держит сильное течение – не сбивается ли, не исполняет ли «оверкиль»… Так вот, в сравнении с крэнками Рамазанова в работе на течении многие «японцы» проявляют себя «неуверенно». То есть, класс исполнения крэнков Zen Craft - высочайший. Ну и еще важный момент: за последние два лета, если говорить о «крэнковых» голавлях, что мне удалось поймать на ближних малых речках, то именно они, Zen Craft, в лидерах.

Примечание*. LBO (Linear Bearing Oscillator) – расположенная внутри корпуса воблера система линейного возвратно-поступательного движения цилиндрического груза по пластмассовому штоку, аналогичная по функционалу привычной уже для нас системе перемещающихся в теле воблера шариков, что была разработана для увеличения дальности заброса, но более совершенная технически.