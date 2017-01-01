С Maximus — комфортно! Константин Кузьмин

Я ловлю спиннингами Maximus уже лет пять-шесть. Хорошо знаком с корейскими инженерами, принимающими участие в их разработке. И перепробовал в работе не менее полутора десятков моделей этой марки. Каждая из них (и не важно, из числа «верхних» она или совсем «народных») чем-то – да запомнилась. Сегодня мне бы хотелось предложить вашему вниманию небольшой обзор спиннингов бюджетного уровня марки Maximus.

Почему именно бюджетного? Да потому, во-первых, что именно недорогие удилища пользуются максимальным спросом. А во-вторых, сейчас (и это признают все, кто в теме) бюджетный производитель очень заметно поднялся в доступных ему технологиях и материалах. Итак, перейдем к конкретике.

Axiom 24UL. Возможно, кто-то помнит мои статьи примерно 10 - 12-летней давности, когда я касался длинных спиннингов легкого класса, и сетовал на то, что в те годы они не «сопливыми» (извините за слово) и с невысокой конусностью бланка бывают только в дорогом исполнении. Как много за прошедшее время переменилось! Я вот специально из линейки серии Axiom выбрал себе на растерзание модель, которая сочетает в себе длину 8 футов (а это уже очень немало) и заявленный тест до 8 граммов. Тест реальный я бы оценил как до 10 граммов, но всё равно ведь спиннинг с запасом попадает в категорию «длинный лайт». При этом строй – реальный fast, причем достигается он не за счет сильного расширения бланка к рукоятке, а благодаря высокому модулю графита. Если вы еще не интересовались ценником данного спиннинга, очень советую это сделать. Уверен, эти цифры вам определенно понравятся.

Что же до чисто рабочих характеристик и назначения, то Axiom я бы определил как универсал с небольшим приоритетом джига. То есть что-то весьма востребованное. Еще вот стоит отметить пропускные кольца. Они – отнюдь не «микро», какие сейчас часто ставят на модели с такими тестами. Axiom оснащен кольцами с довольно большим просветом, но всё это не сопровождается ощущением перегруза бланка. Короче, адепты зимнего спиннинга должны оценить.

Neon Spy 24ML. Дизайнеру, который принял неординарное решение по «масти» данного спиннинга, я бы без раздумий поставил оценку 5 баллов! Возможно, фото не в полной мере это передает, но я бы назвал цвет бланка «слепяще-оранжевым». Он просто-таки завораживает. Когда я ловлю на набережной Москвы-реки, и у меня в руках Neon Spy, многие прохожие останавливаются и - я не шучу - просят разрешения спиннинг потрогать. Настолько «космическим» кажется его окрас.

Но дизайн – это, понятно, даже не полдела, а существенно меньше. А как – спросите вы – спиннинг в работе? Наверное, показательно то, что я отловил им не менее пятнадцати рыбалок. Ведь если мне нужно просто оценить рабочие качества спиннинга, то для того достаточно одного-двух выходов на воду, так ведь? Особенно если учесть, сколько еще моделей в очереди на тестирование. Поэтому, думается, не надо отдельно объяснять, что Neon Spy мне в деле очень понравился. Это – да, снова универсал. А его самые сильные качества я бы охарактеризовал так: бросковость, живучесть и способность «вязать» рыбу, т.е. минимизировать процент сходов.

Manic 21M. Не всех нас устраивает одна снасть «подо всё». Другими словами, кому-то нравятся спиннинги-универсалы, а кому-то – хочется иметь что-то более специализированное – в силу своих предпочтений в направлениях спиннинговой рыбалки. Серия Manic – как раз из числа таких, узконаправленных. Я думаю, не надо лишний раз разъяснять, насколько сейчас популярна ловля на рывковые воблеры. А в последние несколько лет в особом фаворе крупные «130-е» минноу. Когда меня на форумах просят порекомендовать недорогой инструмент, которым комфортно твичить большие минноу, я первым почти всегда называю Manic 21M. Он позволяет максимально эффективно перекрыть диапазон воблеров примерно от 10 до 33 г, т.е. как раз тех, что наиболее востребованы в ловле щуки.

Но это еще не всё. Известно, что в типично твичевой модели сенсорика закладывается в едва ли не последнюю очередь. Так вот, Manic выделяется на общем фоне как раз тем, что он наделен весьма приличной джиговой чувствительностью. Поэтому данный спиннинг никак не разочарует, когда дело коснется ловли на «поролон» или «резину». А что до конкретно модели 21М, то я бы отметил еще ее силовой ресурс. Если встанет вопрос о «выдиральнике», нужном для ловли на джиг в корягах или траве, то вот оно – решение.

Wild Power-X 24MH. Кстати, о «выдиральниках». Тот же Manic наделен этим «качеством» скорее в дополнение к его основному предназначению. Но есть серия, в которой оно, можно сказать, возведено в абсолют, что следует уже хотя бы из самого ее названия. Спиннинги Wild Power-X не предполагают телячьих нежностей. А модель 24MH - это, в первую очередь, джиг на течении, где эти самые нежности особо и не нужны. Возможно, данное удилище и уступает немного в сенсорных характеристиках вчетверо более дорогому, но так ли это важно, когда мы ловим судака с головкой порядка унции или выше?

Еще вот спиннинг такого плана показан при ловле с берега на средних реках, когда мы вынуждены располагаться на краю обрывистого берега, а потом – затаскивать на этот обрыв рыбу методом «подъемного крана». Wild Power-X сдюжит, можете особо не сомневаться.

Black Widow 24МL. В некотором роде – антипод предыдущей модели. Берешь Black Widow в руку – и ощущаешь легкость и сбалансированность. Понятно, что сразу начинают закрадываться вопросы. А как с прочностью? Выдержит ли небольшой перегруз?.. Признаюсь, у меня тоже были сомнения такого рода. Но Black Widow в моем арсенале уже четыре года, и я не давал удилищу строго щадящих нагрузок. Надо было – и рыбу за «полторашник» в лодку по воздуху затаскивал. И приманки повыше верха теста пулял... Без проблем!

В описании на торговых сайтах серия проходит как универсальная. Позволю себе с этим не совсем согласиться. Я бы рекомендовал Black Widow, в первую очередь, для джигового применения. Ведь подчеркнуто сбалансированный спиннинг при прочих равных дает более высокую тактильную чувствительность, которая наиболее ценна именно в джиге, так ведь?

Ultimatum 24ML. Спиннинг заметно отличается от всех тех, что рассмотрены выше. Потому что его строй – экстра-фаст (это в динамике), плюс – длина немаленькая. Сочетание легкости бланка и умеренной колообразности «на потрях». Кому такие спиннинги интересны? В первую очередь тем из нас, кто специализируется на джиговой ловле судака. «Уловить слабенькую поклевку», «просечь на дистанции» - с этим никаких вопросов.

Но я бы хотел отметить еще одно качество Ultimatum, которое куда как менее очевидно. К его пониманию приходишь, отловив спиннингом некоторое количество разноплановых рыбалок.

Принято считать, что спиннинг для ловли на рывковые воблеры должен быть непременно коротким. А если уж длинным – то сибассового типа, т.е. близким к регулярному по строю. Но твичинг таким удилищем получается заметно сглаженным. Не всегда это хорошо. Так вот, Ultimatum благодаря своей длине дает и заброс более дальний, чем классические твичевые коротыши, и позволяет исполнить весьма резкий рисунок твичинга – в том числе с минноу, масса которых практически совпадает с прописанной верхней границей теста (22 г), т.е. со многими 130-ми включительно. Очень полезное, скажу вам, качество.

У меня достаточно большая коллекция спиннингов Maximus, и ловлю я ими уже не первый год. И с уверенностью могу сказать, что все спиннинги Maximus максимально адаптированы под запросы рыболовов нашей страны, поэтому можно без труда подобрать подходящую модель практически под любые актуальные цели и задачи.