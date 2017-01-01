С легким фидером в ночное Николай Линник

Июль и август традиционно считаются лучшими месяцами для ловли леща. Именно в это время многие рыболовы-любители, переквалифицировавшись в лещатников, отправляются с донными снастями на свалы глубоких речных ям. В некоторые дни там буквально не протолкнуться - сотни метров берега реки утыканы фидерами и всевозможными удилищами, наспех переделанными в донные удочки. Какая уж тут может быть рыбалка? В поисках менее людных мест я перебираюсь с реки на большие старичные озера. Но чтобы успешно ловить на них рыбу, мне пришлось изменить свою наработанную годами тактику.

Когда сумерки начинают поедать долгий июльский день, большинство умаявшихся в ожидании поклевок любителей сворачивают свои снасти. На стандартный вопрос: «Ну и как клев?», - как правило, получаешь от них стандартный ответ: «Да что-то вяло сегодня…» А я в последние годы, нарушая традицию, в это время только выхожу на берег. И в копилке моего рыболовного опыта появилась практика ловли легким «ночным» пикером. Занятие это оказалось настолько увлекательным, что в прошлом году восемь из десяти летних рыбалок у меня пришлись на ночь.

Почему именно пикер?

Вот на реках лещ ночью к берегу почти не подходит. Даже если на берегу тихо, он предпочитает питаться на дальних свалах. Комфортно рыбачить в таких условиях можно только с тяжелым фидером. Зато на водоемах без течения картина совершенно другая. Здесь ночью лещ выходит кормиться едва ли не к самому берегу. Иногда поклевки происходят в десяти - пятнадцати метрах от уреза воды.

Когда перспективная для рыбалки зона находится на столь небольшом расстоянии от берега, ловля с легкой донной удочкой может принести гораздо больше рыбы. Причина очень проста: у вас есть возможность доставить крючок с насадкой в выбранную точку с поразительной точностью - и при этом сильно не нашуметь. Стартовый закорм из рогатки (или даже с руки) делается в самом начале рыбалки. А потом ловля продолжается с миниатюрной кормушкой или вообще с грузилом.

Предварительное исследование рельефа

Ночная ловля леща предусматривает тщательное исследование рельефа дна в точке ловли. Причем делать это следует заранее, еще до наступления темноты. Еще несколько лет назад для этой операции я успешно использовал поплавок-маркер (фото 1) и соответствующий груз. Делая забросы в разные стороны, я протаскивал груз по дну - и тем самым получал довольно точную картину дна. При определенных навыках поплавок-маркер очень достоверно измеряет глубину, а специальный маркерный груз (фото 2) позволяет определить даже характер грунта. Но процесс этот длительный и достаточно трудоемкий.

Чтобы сэкономить драгоценное время рыбалки, в прошлом сезоне я приобрел себе беспроводной эхолот Deeper Pro + (фото 3). Эхолот очень точно передает на экране телефона и глубину в точке ловли, и рельеф дна, и характер грунта, и наличие водорослей на дне. Теперь я могу и отследить, как рыба реагирует на прикормку. Нащупав на дне перспективную точку, я просто клипсую на катушке леску и запоминаю по ориентирам направление заброса.

Требования к оснащению

На ночные рыбалки я чаще всего беру два удилища - универсальный набор, позволяющий мне перекрывать все возникающие на рыбалках условия. Одно короткое пикерное удилище Browning Commercial King Wand 2,45 м (тест до 42 г) я использую для облова прибрежных отмелей. А с более длинным удилищем Allux Pride Master Class 330 м (до 50 г) облавливаю прибрежные свалы, и хотя в каталоге оно значится как фидер, по сути - это несколько удлиненный пикер. Однако эти «лишние» 30 см делают свойства удилища очень интересными.

Еще несколько лет назад для пикера я использовал катушки размером 2500 - 3000 по классификации Shimano. Снасть эта не предусматривает больших нагрузок - и поэтому и спиннинговые, и матчевые катушки соответствующего размера меня вполне устраивали. А несколько сезонов назад я перешел на использование матчевых катушек с увеличенным диаметром шпули (фото 4). Имея низкое передаточное число, эти катушки оказались очень надежными в эксплуатации. А благодаря короткой и широкой шпуле они обладают отменными бросковыми качествами. Да и тормоз у матчевых катушек очень мягкий, что при использовании тонких оснасток дает мне дополнительные преимущества.

Чтобы удобнее было различать поклевку, кончик удилища лучше всего опустить под самую поверхность воды. Я использую удобную треногу с широкой мягкой подставкой (фото 5), позволяющую оперативно регулировать натяжение лески, не прибегая к помощи катушки. При ловле в стоячей воде это очень важно. Излишне натягивая леску, рыболов рискует сместить насадку с прикормленной точки. А чем ближе к прикормке будет находиться насадка, тем у рыболова больше шансов на поклевку крупной рыбы.

Удобно ли вы сидите?

Ночная ловля леща требует от рыболова большого терпения, поэтому жизненно необходимо сидеть комфортно. Кроме того, наличие удобного сиденья значительно уменьшает шум на берегу, что тоже немаловажно для успеха рыбалки. Как бы ни был голоден лещ, о своей безопасности он никогда не забывает. Из опыта знаю, что сотрясения грунта пугают его больше всего, так что перед началом ночной рыбалки я всегда оборудую рабочее место так, чтобы минимально сократить передвижения по берегу в процессе ловли. Садок, подсак, ведро с прикормкой, коробки с приманками и прочие приспособления для рыбалки – все должно быть под рукой (фото 6).

И еще я предпочитаю не держать комель удилища в руках, а ставлю пикер на две подставки параллельно берегу. Это, во-первых, делает поклевки более заметными, а во-вторых, уберегает меня от соблазна преждевременных подсечек. Нет ничего хуже, чем после получасового ожидания поклевки подсечь на несколько мгновений раньше, чем необходимо. Иногда, особенно в очень сложные для рыбалки ночи, приходится сидеть в ожидании поклевки и дольше, поэтому комфорт очень важен, так легче сконцентрироваться на процессе. Всем другим приспособлениям для сидения я предпочитаю кресло с удобной регулируемой спинкой и возможностью крепить к нему дополнительную полочку для необходимых на рыбалке мелочей (фото 7).

Основная леска

На легких донных удочках я использую только монофильные лески. Расстояние заброса у этой снасти небольшое, где-то 20 оборотов катушки, и опасаться того, что растяжимость монофильной лески может отрицательно сказаться на точности заброса, не стоит. В качестве основной чаще всего я использую леску диаметром 0,2 мм, с разрывной нагрузкой 3,5 – 3,7 кг. Выбор мой не случайный. При ловле рыбы такой деликатной снастью, как пикер, очень важно сохранить максимальную точность прикармливания. Даже если ветер дует в спину, леска парусит. И чем толще леска, тем большей величины образуется паразитная петля.

На реках это не является проблемой, а вот на водоемах без течения при натягивании лески оснастка может запросто уйти с прикормленной точки. Об этом следует помнить. Но и увлекаться слишком тонкими лесками тоже не нужно. Во-первых, время от времени приходится иметь дело с крупной и сильной рыбой. А во-вторых, в прибрежной зоне любого водоема всегда валяется много донного мусора. Основную же опасность для оснастки представляют ракушки. При трении об их острые края на поверхности лески непременно образуются царапины, значительно уменьшающие прочность лески. Так что диаметр в 0,18 – 0,2 мм – это золотая середина.

Оснастка

Основное преимущество легкого фидера кроется в его деликатности. Поэтому и монтаж оснастки должен быть максимально деликатным. Для ловли в прибрежной зоне я традиционно использую так называемый «in-line монтаж». По основной леске свободно перемещается клипса с вмонтированной в неё застежкой для крепления кормушки, внизу ход клипсы ограничен силиконовым поплавочным стопором (фото 8). Ниже этого стопора располагаются скрутка из основной лески (длиной около 5 см) и такой же по длине отрезок фидер-гама. Наличие эластичной вставки дает мне дополнительные преимущества при вываживании крупной рыбы. Поводок длиной от 60 см до 1 м крепится способом «петля в петлю».

Монтаж очень простой и практически не путается. Диаметр лески для поводка я подбираю, исходя из условий рыбалки, но обычно он не бывает толще 0,12 мм. А вот для более дальних забросов лучше подходит монтаж, когда кормушка или грузило крепятся к нижнему концу основной лески, а поводок фиксируется чуть выше, на двух силиконовых стопорах (фото 9). Это очень удобно: передвигая стопоры вверх-вниз по леске, я могу регулировать расстояние от крючка с насадкой до кормушки.

Крючки

Ночью у берега клюет крупная рыба - и на короткой дистанции она очень активно борется за свою жизнь. Если крючок «сыграет» - схода не избежать. Для большинства рыболовных ситуаций я выбрал для себя две основные модели крючков – Drennan Carbon Feeder и Owner Straw Hook № 53157 (фото 10). С первой моделью очень хорошо ловить на пареные злаки, а вторая лучше подходит для ловли на опарышей, кастеров, кусочки червя и другие животные приманки.

Кормушка

Одним из самых удачных тактических приемов при ловле леща ночью является массированный стартовый закорм, который производится еще до наступления темноты. Потом рыболову остается только поддерживать интерес рыбы с помощью миниатюрных кормушек (см. фото 10). Обычно ночью я пользуюсь кормушками массой в 10 - 15 г. И только в самые ветреные ночи перехожу на 20-граммовые кормушки. По частоте использования на первом месте у меня кормушки с круглым пластиковым контейнером. Они не так быстро отдают корм, что очень нравится лещу, и быстро всплывают при выматывании снасти, что очень нравится мне.

Многокомпонентная прикормка

Ночью лещ выходит на прибрежные отмели с одной лишь целью – качественно покушать. А, значит, прикормка для ночной ловли должна быть питательной и ее надо довольно много. На одну ночную рыбалку у меня обычно уходят не менее десяти литров готовой смеси. Кроме растительной составляющей, в моей прикормке всегда присутствует много всевозможных животных и растительных добавок (фото 11), которые дают рыбе возможность выбора, а меня, в свою очередь, подталкивают к чередованию различных насадок. В качестве базы я остановил свой выбор на сухих смесях с крупной фракцией.

Приблизительно 2/3 нужного для рыбалки объема прикормки я замачиваю таким образом, чтобы слепленные из нее шары распадались на дне долго. Это основа ночного стола. Животные и растительные добавки (мертвые опарыши, кастеры, рубленые черви, пеллетс и консервированная кукуруза) закатываются в середину шара. Перед наступлением темноты из этих шаров (фото 12) на дне водоема формируется пятно размером 2 х 2 м. Моя цель – задержать кормящегося леща как можно дольше. А та часть прикормки, которую я буду набивать в кормушку, - наоборот, делается легкой. Ее назначение – подсказывать рыбе, где на дне лежит приманка.

Приманки

Принцип «чем кормим, на то и ловим» очень хорошо подходит и для ночного леща. Опарыши, кастеры, черви, консервированная кукуруза, а также всевозможные «бутерброды» из них являются очень хорошими насадками. Какая из них больше придется рыбе по вкусу - сказать трудно. Бывают ночи, когда лещ реагирует только на опарыша или же на пучок навозных червей. Но чаще всего я практикую ловлю с частой сменой приманок на крючке. Эта тактика позволяет мне поддерживать у рыбы устойчивый интерес к наживке.

Особенно часто я пользуюсь этим приемом в моменты, когда частота поклевок уменьшается или они становятся очень осторожными. Кроме того, меняя наживку на крючке, я увеличиваю свои шансы на поимку трофейных экземпляров. Крупный лещ - рыба осторожная, но обычно любопытство побеждает - и он решается на поклевку лишь после того, как сменишь на крючке насадку.

Для ловли крупного леща мертвый опарыш всегда предпочтительнее живого. Эту аксиому я усвоил несколько лет назад - и теперь с удовольствием использую ее и на соревнованиях, и на любительских рыбалках. Мертвый опарыш имеет очень мягкую структуру, кроме того он не движется, а, значит, более заметен на фоне донного мусора и травы. В последнее время я пользуюсь покупными мертвыми опарышами. Они продаются в удобной вакуумной упаковке, а порции рассчитаны как раз на одну рыбалку. Но опарышей можно умертвить и прямо на берегу, ошпарив их кипятком из термоса. Процедура эта несложная, а по времени занимает всего несколько минут.

Надеюсь, мой опыт окажется полезным, и вы откроете для себя еще один увлекательный способ ловли крупной рыбы с использованием самых легких донных удочек. Рыбачьте в удовольствие!