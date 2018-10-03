С легким джигом за позднеосенним трофейным окунем Сергей Акулич | 3 октября 2018 г.

Из года в год с нетерпением ожидаю ноября, чтобы завершить свой лодочный сезон, охотясь с джиг-спиннингом за крупным полосатым разбойником. Мне импонирует ловля этого хищника именно поздней осенью, она требует максимальной концентрации и самоотдачи от рыболова, несмотря на подчас экстремальные погодные условия и весьма капризный и непредсказуемый характер осеннего окуня. К тому же вероятность поклевки трофея именно в предзимье существенно возрастает в силу определенных благоприятных факторов.

Все мои выводы в дальнейшем будут основаны на личном многолетнем опыте позднеосенней джиговой ловли окуня в различных водохранилищах, подверженных колоссальному прессингу со стороны многочисленной рыболовной братии нашего региона.

Перспективные места ловли

Во второй половине осени в водохранилищах с ярко выраженным руслом среди наиболее перспективных мест при охоте за полосатым будут так называемые «поливы». Это участки водоема, находящиеся в глубоководной его части недалеко от русла, которые характеризуются относительно плавными изменениями донного рельефа и более-менее одинаковой глубиной.

Из-за лучшего кислородного и температурного режимов здесь собираются на зимовку многочисленные стаи всевозможной «бели», а за кормовым объектом следует хищник, в том числе и окунь. Образованию таких комфортных условий в этих местах способствует присутствие несильного течения, которое препятствует застою водных масс. И температура воды в глубинных частях водохранилища будет несколько выше, чем на более мелководной его акватории, что наиболее приемлемо для развития различных водных микроорганизмов и рыб.

Еще одним условием привлекательности для ловли того или иного участка водоема, находящегося недалеко от русла, является наличие там смешанной структуры дна – например, где илистые (мягкие) места донной поверхности чередуются с твердым дном.

Несколько слов о взаимосвязи размера таких перспективных мест и численности окуня на них. В моем арсенале позднеосенних точек есть русловые поливы площадью несколько сотен метров, где можно успешно ловить окуня продолжительное время в ходе одной рыбалки. Но размер хищника здесь, как правило, невелик, обычно попадаются особи не более 100 - 200 г. На прирусловых же участках размером не более нескольких десятков метров вероятность встречи в предзимье именно с горбачом очень высока, но его поклевки носят в таких локальных местах лишь единичный характер.

Мне кажется, это связано с тем, что крупный окунь по своей природе очень осторожен, недаром же он дорос до таких внушительных размеров. К тому же из-за низкой температуры воды активность окуня в целом заметно снижается. И приличные по размеру экземпляры начинают питаться довольно редко и стараются избегать своих более суетливых мелких сородичей, предпочитая охотиться в одиночку.

В летний период донные возвышенности - горки и бугры - обладают наибольшей привлекательностью для ловли окуня, в ноябре же он встречается здесь редко и нерегулярно. Но всё ж нельзя полностью сбрасывать со счетов такие подводные аномалии при поиске этого хищника. В моей рыболовной практике не раз случались поимки крупных окуней именно у основания донных возвышенностей.

Существенно повышает привлекательность таких мест нахождение их в наиболее глубоководных частях водоема. И чем больше по площади та или иная горка, тем выше вероятность встречи с активным хищником с одной из её сторон. Как я уже отмечал выше, в предзимье наибольший интерес при облове различных подводных аномалий представляют их подножия и основания. На склонах же бугров попадается в основном некрупный окунь.

Среди перспективных мест нельзя оставить без внимания и закоряженные участки водохранилища. Именно поздней осенью крупный окунь, являясь охотником-одиночкой, часто предпочитает держаться в коряжнике.

Если такие места находятся в наиболее глубоководных частях водоема – в прирусловой его части или самом русле, то здесь могут собираться большие скопления различной «бели» в это время. А та служит кормом для окуня, который используют всевозможные останки деревьев и их нагромождения в качестве укрытия при охоте за мелкой рыбешкой.

Наряду с водохранилищами, имеющими ярко выраженное русло, джиговую ловлю окуня я веду и на нескольких водоемах озерного типа.

Тут среди перспективных мест наибольший интерес в предзимье представляют входы в глубокие ямы и выходы из них. Изменение глубин на таких участках должны быть умеренно плавными, без каких-либо крутых бровок и резких склонов. Также хищника можно встретить и в самой яме, а при наличии в ней коряжника шансы на поклевку трофея заметно возрастают.

Несколько раз при ловле стайного окуня на береговых и относительно плавных свалах в глубину мне попадались очень крупные его экземпляры. В ходе последних двух поздносенних периодов я обнаружил несколько интересных типовых мест, на которых рельеф дна следующий. На относительно небольшой по площади донной акватории в 30 - 50 м² на глубинах от 6 до 8,5 м происходит чередование трех - пяти умеренно твердых гряд с ракушкой, причем перепады глубин здесь не более 0,5 – 0,8 м. И на такой «стиральной доске» крупный окунь попадался мне регулярно. Мне кажется, что хищник придерживается мест с изрезанным донным рельефом потому, что они прекрасно его маскируют при охоте за мелкой рыбешкой.

Также на такой акватории водохранилища твердые участки дна чередуются с дном илистым, а благодаря обильному ракушечнику здесь складывается довольно комфортный кислородный режим и для полосатого разбойника, и для его кормового объекта.

Периоды активности хищника

Из-за довольно низкой температуры воды в водохранилищах (и дальнейшего её понижения) активность полосатого разбойника заметно снижается. Для поддержания своих жизненных сил и дальнейшего развития в предзимье окуню требуется гораздо меньше корма, нежели весной, летом или ранней осенью. Но и в это время хищник порой заметно активизируется и начинает усиленно питаться, готовясь к предстоящей зимовке.

Мне удалось выявить два временных интервала в течение светового дня, когда пищевая активность хищника может существенно возрастать, особенно при благоприятно сложившихся погодных условиях, присутствию на точке кормового объекта и приемлемых колебаниях уровня воды в водоеме на момент ловли. В первой половине дня окунь активизируется вскоре после рассвета, в период с 9.00 - 9.30 до 10.00 - 10.30.

Поклевки полосатого в это время еще довольно осторожны, хищник еще, как говорится, не проснулся. Второй же выход окуня является более продолжительным и наблюдается с 14.00 до 16.00 - 16.30. И если повезет обнаружить стайного, но даже неактивного окуня в какой-то точке водохранилища, то при благоприятно сложившихся вышеуказанных условиях может состояться результативная рыбалка.

Как правило, трофейные экземпляры окуня попадались мне как раз в послеобеденное время. Рассматривая периоды активности полосатого разбойника на водохранилищах поздней осенью, следует учитывать, что временные рамки его выходов могут несколько смещаться в ту или иную сторону - в зависимости от динамики погодных условий на момент ловли и конкретного водоема.

При неблагоприятно же сложившихся факторах, активность окуня в ходе одного выезда может сводиться к минимуму – порой хищник практически полностью перестает питаться. И чтобы получить хотя бы несколько поклевок полосатого, спиннингисту приходиться прикладывать колоссальные усилия. В подтверждение своих слов приведу пример из личной практики.

В последних числах ноября 2017 года мы с товарищем приехали на одно пригородное водохранилище озерного типа за крупным окунем, чья популяция в этом водоеме благодаря большим глубинам и изрезанному интереснейшему донному рельефу достигала приличной численности. Но в тоже время здешний полосатый разбойник считается самым капризным и непредсказуемым на всех водоемов нашего региона.

На воду вышли на двух ПВХ-лодках с рассветом, в 8.30. Несмотря на столь ранний час, порывистый юго-западный ветер уже успел разогнать на водохранилище большую волну. А если учесть, что температура воздуха находилась около нулевой отметки, к тому же шел небольшой мокрый снег, в небольшой гребной лодочке было не совсем уютно. Сразу решили обловить плавный вход в яму. Уже через несколько забросов у меня произошла едва ощутимая поклевка практически под лодкой.

С подсечкой не прозевал - и первый 300-граммовый полосатый оказался в лодке. Товарищ также обрыбился, но поклевок в этом месте больше не случилось. Решили идти по другим перспективным точкам. За последующие несколько часов ловли активного хищника обнаружить не удалось. Вскоре по эхолоту обнаружили подводный бугор, возле которого находилось большое скопление «бели». Став неподалеку друг от друга, приступили к облову. В течение получаса я добыл лишь одного 200-граммового окунька на 3-дюймовый виброхвост фиолетового цвета.

Товарищ же, уменьшив размер приманки до двух дюймов, начал изредка ловить небольших окуней. Но я-то нацелился на ловлю с применением в оснастке 3 – 3,5-дюймового «силикона», поэтому решил переместиться на протяженную закоряженную яму. Когда я догрёб до неё, ветер заметно поутих, осадки прекратились и даже потеплело. Я поставил лодку над центром ямы глубиной 8,2 – 8,6 м и стал забрасывать веером, чтобы доставать до правого и левого её пологих склонов с глубинами 6,8 – 7,2 м, не забывал работать и по самой донной впадине, где имелось много коряг.

Так и двигался по этому месту. На третьей постановке лодки во время очередной проводки почувствовал, как силиконовая приманка стала задевать коряжки. И уже через мгновение последовал четкий, но не сильный удар какого-то подводного обитателя по «съедобке», я сразу подсек и ощутил приятную тяжесть на офсетном крючке. Хищник мощными рывками прижимался ко дну, упорно не желая сдаваться.

Вываживание не форсировал, опасаясь порвать нежные губы, судя по всему, окуня. Благополучно завершил вываживание трофея, измерил, взвесил - 46 см и 1600 г! Сфотографировал и отпустил в родную стихию.

Часы показывали 15.30, до окончания рыбалки оставалось чуть более часа. Вторую половину ямы уже облавливали вдвоем, двигаясь параллельно. На одной из постановок лодки товарищ сумел поймать приличную щуку, у меня же поклевок больше не было. Постепенно смеркалось - и я решил сделать напоследок с десяток забросов на пологом выходе из ямы. Через несколько минут, практически на выбросе, мою приманку кто-то боднул, затем сразу же последовал четкий удар по приманке - и снова мощное сопротивление подсеченного хищника на том конце «плетенки». Всё то же неспешное вываживание - и еще один горбач принят лип-грипом: 1380 г при длине 43 см.

Фотосессия на память - и обратно в водоем. Эмоции бьют через край, невозможно передать те чувства, что я испытал в ходе той памятной рыбалки.

Нюансы ловли и особенности оснащения

Джиговать на точке всегда начинаю с использованием в оснастке максимально тяжелых для конкретных глубин разборных «чебурашек». Проводка - классическая «ступенька», 3 оборота катушки - пауза. Такая скоростная ловля позволяет обнаружить и собрать с локального места наиболее активного окуня. В предзимье, как правило, не бывает «суперраздач» - с одной постановки лодки в течение 15 - 30 минут удается увидеть максимум 5 – 10 поклевок, затем клёв прекращается. Тогда несколько уменьшаю груз, применяя при этом более короткую «ступеньку»: 1 – 2 оборота катушки - пауза.

Иногда даю полежать приманке на дне (если только ловля не происходит в глухом коряжнике) до 4 – 6 секунд, затем цикл повторяется. Можно поэкспериментировать с цветом и размером «силикона». При ловле в холодной воде ни в коем случае не делаю резких подрывов – подбросов приманки во время проводки, стараюсь работать плавно. Доловив хищника на точке, перемещаюсь на следующее перспективное место.

Хочу отметить еще один важный нюанс позднеосеннего поиска крупного окуня. В моей практике часто бывало, что по эхолоту удавалось обнаружить большое скопление «бели» (как в толще воды, так и в придонной части водоема) на непримечательном участке донной акватории – рельеф дна там был практически ровный и характеризовался наличием ила. Но я всегда уделяю время облову мест под стаей кормового объекта и возле него, где наряду с более крупными хищниками, щукой и судаком, довольно часто пасётся и крупный полосатый разбойник.

Рабочий комплект снастей на пригородных и городских водохранилищах у меня следующий: спиннинг с тестом 5 – 21 г и безынерционная катушка размера 2500S по Shimano. Спиннинг у меня быстрого строя, но не «колышек», а в меру податливый. Это немаловажно при ловле именно крупного окуня - удилище превосходно вяжет хищника, но не чересчур жестко, чтобы исключить разрыв нежных губ полосатого разбойника (конечно же, при этом важно правильно работать с фрикционом катушки).

Рукоятка спиннинга - из EVA, что удобно в холодное время года. «Плетенку» использую PE #1 (0,165 мм). В предзимье с приманками не мельчу, применяю активный «силикон», в основном виброхвосты размером 3 – 3,5 дюйма. Есть и несколько ярко выраженных фаворитов: Select Fetish 3, Lucky John Tioga 2,9 и 3,4 дюйма, Keitech Swing Impact 3 и 3,5 дюйма.

Также летом и осенью 2017 года на пригородных водохранилищах прошли успешные испытания разработанной мной силиконовой приманки – виброхвоста длиной 85 мм. Его высокочастотная, не слишком размашистая «игра», которая может несколько меняться в зависимости от жесткости «силикона», применяемого для изготовления этой активной приманки, явно пришлась по душе судаку и крупному позднеосеннему окуню.

При ловле в этот период все силиконовые приманки оснащаю офсетными крючками №№1 и 1/0. Тут важна превосходная заточка, длинное острое жало, не очень тонкая проволока, позволяющая надежно подсекать именно окуня и уверенно контролировать вываживание подсеченного хищника.

В заключение - несколько слов об экипировке в это время. Этому аспекту уделяю очень большое внимание, т.к. от этого зависит комфорт ловли и здоровье. В отличие от зимней рыбалки со льда, когда можно встать с ящика, пройтись по льду, размяв ноги, в лодочной рыбалке по открытой воде всё несколько сложнее.

Порой приходится сидеть практически неподвижно до семи - восьми часов, поэтому одеваю на себя два комплекта термобелья – одно тонкое, второе - из среднего по толщине флиса, и лишь затем зимний костюм (я ношу Norfin Extreme 2). Ноги всегда утеплены толстыми термоносками, на голову надеваю непродуваемую флисовую шапку. Уже на протяжении пяти сезонов использую очень теплые и легкие сапоги из «пенки». Чтобы исключить переохлаждение рук из-за постоянного контакта с водной средой и холода, применяю перчатки с неопреновым непромокаемым верхом и прочным антискользким низом, позволяющим уверенно держать спиннинг при ловле.

До новых встреч, берегите природу!