С фидером за окунями Владимир Клень

Современными донными снастями можно целенаправленно и успешно ловить не только мирных рыб, но и хищных. Особенно сказанное актуально в плане охоты за такими активными стайными рыбами, как окуни.

При освоении любого нового типа оснастки у каждого рыболова изначально возникает желание просто поймать с ее помощью рыбу - независимо от вида последней и ее размера. Однако по мере освоения снасти, приобретения навыков и опыта, формируются способности ловить не всё, что попало, а конкретные разновидности рыб, причем порой даже с заданными характеристиками. Не исключение и фидерная снасть с ее широчайшим диапазоном применения.

Практика убеждает, что на эту чувствительную донку можно поймать совершенно всё, начиная от мелкой уклейки и заканчивая трофейными сазанами или сомами. Но, несмотря на это, всё-таки фидер чаще ассоциируется с ловлей считающихся нехищными рыб – лещей, плотвы, густеры, карасей, карпов и т.д. Реже с ним отправляются ловить всеядных рыб, таких как голавли или, скажем, усачи. Ну а хищные рыбы – щуки, окуни, судаки, жерехи - считаются уделом исключительно спиннингистов или тех, кто любит ловить на живца.

Безусловно, такое разделение имеет под собой основание, но возможности современных оснасток при грамотном подходе и наличии соответствующих навыков позволяют стирать стереотипы. Те же лещи и сазаны сегодня успешно ловятся спиннингом, а окуни не только поплавочной удочкой, но и фидером.

Связующие звенья

Если разобраться, то нет ничего удивительного в том, что полосатые хищники представляют собой отличный объект для донной ловли фидером. Более того, можно даже привести ряд аргументов в пользу довода, что они прямо созданы для фидерной ловли - и в ряде случаев донка даст фору иным видам оснастки в охоте за полосатыми. Приведу аргументы.

Во-первых, указанные рыбы обитают массово и оккупируют практически все водоемы и водотоки. Ведут оседлый образ жизни, не совершая серьезных кочевок, а посему вычислить места их концентрации - не проблема. Некрупных окуней легко обнаружить возле мостов, купален, пирсов, свай и прочих сооружений. Предпочитая прохладу, в жаркие дни они стоят под обрывистыми берегами у затопленных кустов, под нависающими над водой ветвями деревьев, в тени водной растительности. Соответственно, шанс на их поимку не менее высок, нежели вездесущей плотвы. А что касается самого фидерного удилища, то в «крепких» местах оно порой предпочтительнее удочки, поплавочной или спиннинговой, при использовании которой на ограниченном пространстве количество зацепов довольно высоко.

Во-вторых, окуни всеядны. Известно, что в богатых бентосом водных объектах не только молодь, но и крупные особи продолжают питаться личинками на протяжении своей жизни. К слову, ярко выраженными хищниками принято считать окуней 4 - 6 лет жизни, и это при том, что полукилограммовой величины окуни достигают к 7 - 8 годам.

В-третьих, они едва ли не самые прожорливые рыбы. Специалисты утверждают, что фаза бодрствования у сытых окуней совпадает с фазой активности голодных. Поэтому, хорошенько раскормив точку ловли, можно довольно быстро привлечь внимание рыб и затем рассчитывать на системный успех в их ловле.

В-четвертых, окуни активны на протяжении всего года, причем ранней весной и осенью их можно успешно ловить весь день, особенно если стоит пасмурная погода.

Ну и в-пятых, именно фидером с берега легче всего дотянуться до глубоководных акваторий, куда осенью смещаются окуни на зимовку. И там же, в ямах и омутах, круглый год водятся окуни-горбачи, летом покидающие их лишь по утрам и вечерам на короткое время. А на небольших реках окуни скапливаются опять же в ямах и расширениях русла, вблизи перекатов, выжидая проносимую течением добычу.

Первая встреча

Впервые при ловле фидером я попал на окуневый клев, сам того не ожидая. В тот день, несмотря на все мои усилия, ни лещ, ни подлещик не проявляли активности. Перепробовав разные варианты изменения такого положения, я в итоге решил вместо прикормочной смеси использовать мотылей и рубленых червей, разве что закупорил кашей набитую ими кормушку с обеих сторон, чтобы двухкомпонентная наживка не вывалилась. Высыпал в точку ловли пяток таких порций - и вскоре увидел едва заметное подергивание вершинки. Аккуратно подсек и ощутил на крючке приятное сопротивление. Полагал, что всё же дождался реакции леща, да и шла моя добыча вроде как под стать ему. Правда, я так считал, пока она не показалась на глаза - в подставленный подсак зашел совсем не лещ, а довольно крупный окунь.

Такой трофей несколько обескуражил, но сенсационным не выглядел, ибо зимой со льда в этой акватории регулярно и притом хорошо ловились не только некрупные окуни, но и проскакивали горбачи. Поэтому посчитав успех не случайным, я продолжил ловлю. В результате за несколько часов наполнил садок несколькими десятками окуней, которых разбавили лишь несколько плотвиц, попавшихся в период междуклевья полосатых.

Используя фидер на разных водных объектах, я со временем отметил, что окуни действительно могут составлять не только прилов, но и основной улов. Причем вычислил несколько мест, в которых они результативно ловятся со дна с завидным постоянством и даже лучше иных рыб. Собранная информация позволила сформировать следующие представления о «фидерном» окуне и оснастке, оптимальной для его поимки.

Оснастка на полосатого

Предъявлять особые требования к фидерному удилищу, используемого для поимки окуней, смысла не вижу. Ориентируюсь на условия ловли: течение, силу ветра, дальность заброса, характеристики акватории и т.д. Однако вопрос чувствительности фидера не второстепенен. Поклевки казалось бы хищного окуня чаще всего робкие, слабовыраженные, поэтому при использовании жесткой вершинки их можно попросту не заметить.

Зато при вываживании полосатый не всегда безропотно сдается, поэтому хорошо амортизирующий бланк и гибкая чуткая вершинка обеспечат и результативную подсечку, и сведут до минимума сходы. Кстати, я заметил, что несколько пустых поклевок или сходов способны повлечь за собой прекращение клева. Причину этого явления объяснить не берусь, но удовольствия оно не доставляет.

При наличии возможностей фидер вообще можно заменить более «стройным», чутким и менее длинным пикером, который попутно увеличит скорость ловли при высокой точности забросов, а также позволит оперативнее менять места ловли в случае смещения окуневой стаи с первоначальной точки или вообще отыскания новой стаи.

Лучший вариант для передачи поклевок обеспечивает шнур, поэтому катушку оснащаю им. Достаточно толщины 0,08 - 0,10 мм. Однако минус шнура - в снижении амортизирующих свойств оснастки. Как следствие, слабые окуневые губы нередко надрываются крючком, который затем способен вывалиться изо рта рыбы. Нивелируют эту проблему применение в оснастке шок-лидера или вставки из фидер-гама (пауэр-гама). При ловле окуней в озерах на дальней дистанции такие варианты оправданы.

Ну а при использовании пикера и забросах на короткие и средние дистанции можно вместо «плетенки» применять нежесткую леску. В таком случае дополнительные элементы не потребуются.

Что касается поводка, не следует забывать, что как представитель хищников окунь способен повредить леску своими мелкими зубами. Поэтому поводок длиной 50 - 70 см из флуорокарбоновой лески выглядит самым предпочтительным. Разве что при необходимости обеспечения максимально медленного плавного погружения приманки, что импонирует окуню, нужна обычная леска, которая вдвое легче флуорокарбоновой.

Последнее указанное обстоятельство отражается на типе монтажа оснастки. Предпочитаю использовать Патерностер Гарднера или «вертолет» с двумя узлами. Именно они лучше иных регистрируют поклевки на падении, оставаясь при этом фактически универсальными. Ну а альтернативой крючку может быть мормышка.

Учитывая, что для привлечения внимания и сбора в одной точке окуней используется корм не растительного, а животного происхождения – рубленые черви, опарыши, мотыли, толчёная ракушка и др., кормушку лучше подбирать либо минимизирующую выпадение их при погружении (типа river feeder), либо контейнерного типа с закрытыми торцами и отверстиями в корпусе. Однако на короткой дистанции ловли кормушка уступит место донному грузилу, а прикармливание при таком варианте производится рогаткой или вообще с руки.

Прикормка и приманки

Выше я уже упоминал об успешно проявившем себя варианте прикармливания окуней. По этому пути и иду. Наряду с животным компонентом в прикорм добавляю не только стандартную питательную смесь, но и смешанный с ней грунт, создающий в воде привлекательную для окуней муть – ведь задача прикормки состоит в привлечении внимания окуней к месту погружения оснастки. Удерживать их большим количеством питательных элементов мною не ставится. Если окуни подошли, они непременно отреагируют на приманку. Поэтому, особенно при ловле в неглубоких акваториях, высыпав в место ловли несколько порций корма из крупной кормушки, в последующем произвожу ее замену на максимально малую кормушку. Она минимизирует пугающий окуней шум, делает оснастку деликатнее, упрощает работу с ней, уменьшает количество холостых подсечек.

Классическая фидерная тройка животных приманок – мотыль, червь и опарыш - лидирует и при ловле со дна окуней. Конкуренцию им способны составить пиявки и личинки миноги (веретёнки). Хорошо, когда в наличии есть если не все указанные виды, а хотя бы несколько из них. Знаю озера, где окуни ловятся исключительно на мотыля, но известны и такие места, где они вопреки логике отдают приоритет даже не ему или червю, а опарышу. Причем чем крупнее приманка, тем выше шанс поймать крупную особь. Поэтому сооруженный бутерброд из нескольких видов подвижных наживок придется кстати.

Хороший привлекательный эффект дает обработка приманки ароматизаторами. Причем, как показывает практика, аппетит окуней возбуждают не только дипы с запахами животного или рыбного профиля («Хищная рыба», «Окунь», «Кальмар» и др.), но и растительного (ваниль, конопля, корица и др.). Не исключаю, что разгадка этого явления кроется как в относительном постоянстве применения рыбаками тех или иных запаховых привад на конкретном водоеме, так и новизны запаха. Окуней и карасей считаю самыми любопытными обитателями глубин.

Не исключен вариант наживления на крючок малька, однако эта рыбалка всё-таки из иной оперы, поэтому не вижу смысла уделять ей внимания при ловле фидером. Важнее отметить, что после заброса оснастки следует дождаться погружения приманки на дно. Если нет поклевки на падении, пассивно взирать на квивертип не следует. Ловля окуней требует активных действий со стороны самого фидериста. Причем удилище лучше держать в руке и потяжки на небольшие расстояния выполнять им. Приманка в этом случае перемещается по дну, одновременно поднимая муть и возбуждая взирающих на нее окуней. Получается нечто наподобие проводки «балды».

Учитывая, что с каждым годом производители искусственных рыболовных приманок увеличивают их разновидности, одновременно наделяя запахом и добиваясь максимального сходства с прототипами, у меня появилось намерение опробовать такие приманки в фидерной ловле. Причем именно с ориентиром на окуней, т.к. без приведения имитаций в движение, полагаю, не обойтись. А впрочем, это будет уже совсем иная история.