С «безмотылкой» на Ладоге Максим Перов

После моих отчетов на интернет-форумах об успешной ловле ладожских окуня и плотвы на безмотыльные мормышки меня не раз просили рассказать об этой снасти. Я отвечал, но как-то разрозненно - то на одной, то на другой сетевой страничке. Теперь, кажется, пришло время обобщить свой опыт в виде статьи, и страницы уважаемого петербургского журнала подходят для этого как нельзя лучше.

Во-первых, сразу оговорюсь, что статья моя будет достаточно короткой. Причина проста - никаких особых сложностей при переходе с обычной мормышки с мотылем на «безмотылку» нет. Если, конечно, вы сторонник активной, спортивной рыбалки, а не полудремы над лунками по полдня с несколькими удочками, поставленными «на стоячку».

Для блеснильщиков же попробовать «безмотылку», пожалуй, будет еще проще. Они давно привыкли, что окунь прекрасно кушает крупные металлические приманки без всяких животных подсадок, так что чисто психологически взять в руки безмотыльную снасть для них будет очень легко - на леске ведь тоже чисто искусственная приманка, только меньших габаритов.

Я впервые попробовал ловить без мотыля совершенно случайно. Дело было в начале нулевых, в феврале, на Ладоге в Креницах. Если кто-то вдруг не в курсе, так питерские рыбаки именуют левую часть Волховской губы - от устья Волхова до острова Птинов. Так вот, клёв окуня в тот день был довольно неплохой, я уже несколько раз попадал на клёвые лунки, с каждой снимая по десятку-полтора увесистых черноспинных горбачей. Отцепляя очередного окуня, я заметил, что на мормышке остались лишь жалкие останки мотыля, крошечный обрывок одной личинки.

Стало интересно - а так клюнет? Опустил мормышку ко дну, задал привычную высокочастотную игру и - опа! - кивок уверенно согнулся под прямым углом вниз. Подсечка, приятное вываживание - экземпляр взял явно за полкило - и вот очередной окунь пляшет на льду. Смотрю - мотыля на мормышке не осталось совсем. Меня уже не на шутку взял азарт - ну а так смогу поймать еще хоть одного? А мормышка, надо сказать, была обычной вольфрамовой дробинкой около 4 мм в диаметре.

Опустил, стал играть - клюет! Правда, несколько ударов были холостыми, прежде чем удалось подсечь. Я тогда уже читал что-то насчёт ловли на «безмотылку», и знал, что при такой ловле на крючок мормышки надевают кембрики. Видимо, жалкий кусочек мотыля на крючке моей мормышки привлекал окуня не столько запахом и вкусом - от них вряд ли что-то осталось - но просто служил точкой атаки. Когда же насадки совсем не осталось, полосатый стал атаковать с произвольных сторон, в том числе и с другой стороны от крючка, отсюда и холостые поклёвки.

Но всё же он клевал! И частенько подсечь удавалось-таки! А поскольку улов был уже достаточный, а задачи набивать мешки как всегда не стояло, то этим увлекательным и совсем новым для меня делом я занимался добрых полчаса, так и не наживляя мотыля. Пока стая не отошла в неизвестном направлении, ловить перестали и мои соседи, добросовестно обновлявшие наживку после каждой поимки.

Так появилась вера в ловлю без насадки, и я вскоре купил четыре настоящие приманки-безмотылки: классического «Чёртика», «Чёртика» с подвесным тройничком, «Козу» и «Ведьму». Признаюсь, что в дело они пошли далеко не скоро, хотя ездили на Ладогу в моей мормышечной коробке несколько лет. Я к тому времени уже перестал ловить окуня на мотыля, полностью перейдя на блеснение. На мормышку добывал только плотву, обычно по темноте, нередко оставаясь на льду после сумерек на несколько часов. Поэтому мормышечный удильник с собой всё-таки был.

И вот однажды по последнему льду окунь категорически отказывался брать на блесны и балансиры, как часто бывает на Ладоге. Некоторые считают, что дело в том, что окунь ближе к весне набит икрой и поэтому предпочитает мелкие кормовые объекты, то бишь мормышку, а не блесну. Но эта версия разбивается в пух и прах тем фактом, что на Финском заливе окунь по последнему льду прекрасно берёт на блесны, причем на крупные, хотя в это время как и ладожский полон практически созревшей икрой. Так что причина явного предпочтения ладожским окунем мормышки в конце ледового сезона остается неясной, однако, факт есть факт.

Впрочем, пардон, это было небольшое отступление, пора вернуться к теме. Так вот, несколько часов безуспешно пытаясь блеснить с компанией товарищей, не признающих никакие мормышки в принципе, я несколько раз созванивался с приятелем, ловившим на мормышку в другом коллективе в паре километров от нас. Наконец, терпение моё лопнуло - и было решено к нему сходить. Пришел, попробовал поблеснить неподалеку, заранее зная, что обречён на провал (блеснить рядом с мормышечниками - гиблое дело) - и наконец решился достать мормышечный удильник. Попросить щепотку мотыля не было проблемой, но я решительно привязал «безмотылку». Это была некрупная «Ведьма» (фото 1).

Сверлить под мормышку новую лунку я не стал, а решил обойти несколько дырок, что остались после безуспешных попыток поблеснить. Расчистил лунку, склонился над ней, встав на колени (был довольно ветреный день - и кивок приходилось защищать от ветра) и стал активно играть мормышкой.

Первой поклёвки долго ждать не пришлось - и вот первый окунь наконец-то зашлепал хвостом по льду. Очень быстро я понял, что на мелкую «Ведьму» крупного окуня ловить, мягко говоря, неудобно. Её три шарнирных крючочка извлечь из окуневой пасти совсем непросто, темп ловли при этом получается удручающе низкий. Кончилось тем, что один из крючков я сломал, оставив его в глубоко заглотившем «Ведьму» окуне.

Следующей подопытной мормышкой стала «Коза» (фото 2). И это оказалось хоть и случайным, но чертовски правильным решением! Я до сих пор, когда изменяю блесне с «безмотылкой», ловлю ладожского окуня именно на неё. Она у меня довольно крупная, мелкий окунь частенько бьет по ней вхолостую, но это и хорошо, мелочь всё равно не нужна, не приходится тратить время на отцепление/отпускание.

Игра для «Козы» нужна немного менее частотная, чем для «Ведьмы», крупный окунь берет её уверенно, жадно, нередко приходится снимать его сразу с обоих крючков этой мормышки. На цевьях её крючков у меня надеты коротенькие обрезки красного кембрика. Бывает, что они слетают (впрочем, довольно редко), но у меня всегда есть с собой запасные.

Клев на «Козу» оказался просто отличным! Это был настоящий «лифт»: я доставал окуней одного за другим, стряхивал моментально, как с блесны-впайки, и сразу опускал мормышку обратно в лунку. Окунь брал уверенно, часто ощущались тычки «в руку», несмотря на гибкий кивок и мягкий хлыстик.

Кстати, я тогда подумал, что кивок при такой ловле, пожалуй, и не обязателен, и лишь потом прочитал статью о безкивковой ловле на «безмотылку». Впрочем, на эту тему отвлекаться не буду, её мне еще предстоит освоить. А тогда я таскал черноспинных горбачей и радовался, что не нужно ни с мотылем возиться, ни руки морозить на ветру. А скорость ловли по сравнению с обычными мормышечниками-мотыльщиками была выше в разы.

После этого я докупил еще несколько мормышек типа «Коза», но любимой осталась одна, она уже не первый год ловит окуней, и не страшны ей ни зацепы, ни обрывы, ни прочие неприятности. Счастливая приманка, одним словом.

Еще при ловле окуня я применяю классического «Чёртика» с кембриками на крючках (фото 3). Проводка - такая же высокочастотная, как и у «Козы», но с несколько меньшей амплитудой. Очень хорошо ловит рыбу на высоком подъеме, до метра и даже более от дна.

Удерживает окуня подо льдом долго, было немало случаев, когда удавалось «раскачать» лунку на многие десятки полосатых. В процессе игры с высоким подъемом стая довольно охотно поднимается за этой мормышкой, и можно смело укоротить отпуск лески на метр-полтора. Недостаток один - довольно высокое число холостых ударов. Но за счет общего большого количества поклевок этот недостаток нивелируется.

Теперь поговорим о ловле плотвы. Здесь я пришел к безмотыльным мормышкам совсем другим путем. Однажды, приехав на Ладогу и закормив, как обычно, серию из десяти лунок в линию через 10 - 15 м одна от другой, я обнаружил, что клюет просто великолепно. Кроме двух крайних, работали все лунки, причем, как говорится, в режиме лифта. Так ловить быстро наскучило, да и рыбы мне столько не нужно. А что делать, когда слишком хорошо клюет? Мой ответ - экспериментировать!

Тогда я решил применить свой окуневый безмотыльный опыт и предложить плотве «Козу». Сначала обрадовался, что и на неё клюет, но радость была недолгой, потому что количество холостых тычков превышало все мыслимые пределы и начинало потихоньку раздражать. Тогда «Коза» уступила место «Чёртику», но и на него было много потычек, которые было невозможно подсечь. Я тогда проверил еще раз лунки с мотыльной мормышкой, убедился, что клев всё такой же «раздачный», рыба на прикормку встала очень плотно, и продолжил эксперименты.

Привязал мормышку «Ведьма», легкие и тонкие крючочки которой очень легко всасываются рыбой. Контраст с предыдущими опытами был разительным и очень сильно порадовал - с «Ведьмой» удавалось реализовать уже каждую вторую, максимум третью потычку.

А поскольку клевало «только давай», то и в таком режиме можно было наловить много. Вскоре я убедился, что «Ведьма» по плотве работает неплохо, но всё-таки крупные экземпляры, заглатывавшие мормышку полностью, доставляли немало проблем. И тогда я поставил мормышку, которая при безмотыльной ловле плотвы по сей день у меня номер один. Приманка выбора, можно сказать. Это «Чёртик» с подвесным тройничком (фото 4).

Клевало на него великолепно, процент реализации поклевок был очень высок и мало отличался от ловли с мотылем, а снимать рыбу оказалось очень просто. С тех пор я не раз применял эту мормышку не только во время «раздачи», но и при посредственном клеве плотвы, так что поднакопил некоторую статистику. На неё однозначно можно ловить более крупную рыбу. Холостые тычки - шут с ними, это мелочь играется. В отличие от мотыльной мормышки, доставать после каждой поклевки мормышку ни к чему, можно продолжать игру. И рано или поздно берет достаточно крупная, солидная плотва.

Для меня это теперь идеальная приманка. Потому что много рыбы мне практически никогда не нужно, а вот ловить избирательно крупную - очень заманчиво, и я нашел такой способ! В сезоне 2017-18 эксперименты с «безмотылками» как на окуневой, так и на плотвиной рыбалке обязательно будут продолжены, и я надеюсь еще познакомить читателей с новыми открытиями. Ни хвоста, ни чешуйки вам, уважаемые рыбаки и рыбачки! До встречи на водоемах.