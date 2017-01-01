С 15 марта выход на лед в Санкт-Петербурге запрещен

С 15 марта 2017 года в Санкт-Петербурге запрещено выходить на лед. А это значит, что порыбачить у лунки уже не получится. Запрет касается всех водоемов в черте города и введен постановлением правительства Петербурга.

Весенний лед крайне опасен для любителей прогулок и рыбалки на льду — предупреждают спасатели. Сотрудники МЧС и полиции будут патрулировать берег Невы и совершать рейды в акваторию Финского залива для проверки соблюдения установленных правил и выявления нарушителей.

Важно, что тех рыбаков, которые, рискуя жизнью и здоровьем, все же решат выйти на лед, будут привлекать к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей. А выезд на лед транспортных средств в период действия запрета грозит обойдется дороже: 2,5 тыс.

Запрет действует в течение месяца — до 15 апреля, когда, по мнению синоптиков, лед с водных магистралей сойдет окончательно.