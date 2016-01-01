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Приглашаем посетить 42-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси

Выставка Охота и рыболовство на руси осень 2017

Уважаемые читатели! Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 42-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси, которая состоится в г. Москве, ВДНХ, павильон 75 с 14-го по 17 сентября.

Традиционно выставка проводится 2 раза в год. Тематические сектора выставки Охота и рыболовство на Руси затрагивают практически все сферы охотничей и рыболовной деятельностей, активного спорта и отдыха:

  • Рыболовные снасти и инвентарь;
  • Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников;
  • Охотничье оружие, ножи, инструменты и оборудование для охоты;
  • Устройства слежения, оптика;
  • Луки, арбалеты, тиры и аксессуары для стрельбы;
  • Полевая экипировка, средства защиты, аксессуары;
  • Транспортные средства для охоты и рыбалки: автомобили, лодки, снегоходы и т.д.;
  • Изделия из кожи, кости, меха, чучела, трофеи;
  • Рыболовный и охотничий туризм;
  • Снаряжения для дайвинга, подводной фото и видеосъемки, подводной охоты;
  • Снаряжение для отдыха, туризма и спортивного сплава;
  • Аксессуары для водных видов спорта;
  • Инвентарь для экстремальных видов спорта;
  • Спортивная экипировка, обувь и инвентарь;
  • Одежда и инвентарь для велоспорта, велосипеды;
  • Одежда, обувь, инвентарь для зимних видов спорта;
  • Страховочные системы и аксессуары для альпинизма;
  • Семинары, учебные курсы, конференции на актуальные для рыбаков и охотников темы;
  • Информация о прокате рыболовного инвентаря и снасти;
  • Общественные организации для туристов, охотников и рыбаков;
  • Специализированная литература;
  • Подарки и сувениры.

Все участники выставки представят свои новинки и разработки для уходящего летнего и предстоящего зимнего сезонов. На выставке будут представлены новинки таких брендов, как Westin, Abu Garcia, Berkley, Stinger, Usami, Rapala, Storm, Shimano, Kuusamo, Salmo, Daiwa и прочих.

Также всех участников ждет развлекательная программа! Приходите на 42-ю Международную выставку Охота и рыболовство на Руси всей семьей, будет весело и интересно!

Подробнее о выставке вы можете узнать по ссылке выставка Охота и рыболовство на Руси.

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42-я международная выставка Охота и рыболовство на Руси

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