Приглашаем посетить 42-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси

Уважаемые читатели! Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 42-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси, которая состоится в г. Москве, ВДНХ, павильон 75 с 14-го по 17 сентября.

Традиционно выставка проводится 2 раза в год. Тематические сектора выставки Охота и рыболовство на Руси затрагивают практически все сферы охотничей и рыболовной деятельностей, активного спорта и отдыха:

Рыболовные снасти и инвентарь;

Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников;

Охотничье оружие, ножи, инструменты и оборудование для охоты;

Устройства слежения, оптика;

Луки, арбалеты, тиры и аксессуары для стрельбы;

Полевая экипировка, средства защиты, аксессуары;

Транспортные средства для охоты и рыбалки: автомобили, лодки, снегоходы и т.д.;

Изделия из кожи, кости, меха, чучела, трофеи;

Рыболовный и охотничий туризм;

Снаряжения для дайвинга, подводной фото и видеосъемки, подводной охоты;

Снаряжение для отдыха, туризма и спортивного сплава;

Аксессуары для водных видов спорта;

Инвентарь для экстремальных видов спорта;

Спортивная экипировка, обувь и инвентарь;

Одежда и инвентарь для велоспорта, велосипеды;

Одежда, обувь, инвентарь для зимних видов спорта;

Страховочные системы и аксессуары для альпинизма;

Семинары, учебные курсы, конференции на актуальные для рыбаков и охотников темы;

Информация о прокате рыболовного инвентаря и снасти;

Общественные организации для туристов, охотников и рыбаков;

Специализированная литература;

Подарки и сувениры.

Все участники выставки представят свои новинки и разработки для уходящего летнего и предстоящего зимнего сезонов. На выставке будут представлены новинки таких брендов, как Westin, Abu Garcia, Berkley, Stinger, Usami, Rapala, Storm, Shimano, Kuusamo, Salmo, Daiwa и прочих.

Также всех участников ждет развлекательная программа! Приходите на 42-ю Международную выставку Охота и рыболовство на Руси всей семьей, будет весело и интересно!

Подробнее о выставке вы можете узнать по ссылке выставка Охота и рыболовство на Руси.