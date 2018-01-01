Рыбье лакомство — «репейник» Владимир Клень

Такие наживки, как личинки репейной моли, необоснованно редко применяются на практике, уступая первенство иным приманкам – мотылю, опарышу и т.п. Вместе с тем расширение спектра их использования при подледной ловле способно обеспечить активный клёв рыб даже в условиях глухозимья и сделать рыбалку может непредсказуемой, но крайне результативной.

Давно обратил внимание, что рыбная ловля - ярчайший пример своего рода реинкарнации, т.е. большинство всего нового в ней – это воскрешение забытого старого, правда - с долей модернизации. И это оправданно! К примеру, в моем регионе еще лет пять назад ловля сома на квок считалась анахронизмом, уделом уходящего поколения стариков. Сома современные рыболовы ловили на фидер и спиннинг.

Но пробил час - и сегодня в стан квочатников перешли даже прожженные спиннингисты. А квоки какие появились! И из дерева, и из металлов, и из пластика, зачастую - настоящие шедевры! В результате ловить сомов на квок стало модно и престижно.

В контексте этой тенденции, думаю, куда большего внимания к себе заслуживает и применение в качестве наживки такой личинки, как «репейник» («полынник», «чернобыльник» и т.п.) в подледной ловле. С одной стороны, наживка эта вроде и не ушла в полное забвение, но одни рыболовы прямо говорят, что она не современна, другие – что чистая морока с её приобретением, третьи – что не видят от неё ощутимого эффекта.

Однако если уж авторитетные в мире спортивной рыбалки мастера сегодня не только начали заявлять, что на обычных рыбалках используют «репейника», и даже дают советы на этот счёт, то рыболовам-любителям точно следует взять личинку «на карандаш». Особенно в самый сложный период глухозимья, когда на фоне недостатка кислорода рыбы теряют аппетит и воротят нос от многих расхожих приманок.

Характеристики личинок и их сбор

Я учился ловле на «репейника» много лет назад, а в роли педагогов выступали опытнейшие рыбаки старой гвардии. Но позже, как и подавляющее большинство рыболовов, я перестал о «репейнике» вспоминать, увлекшись иными приманками. Однако в последние годы пришел к выводу о необоснованности такой позиции - неразумно отвергать то, что прошло проверку временем, доказав свою состоятельность. Не претендуя на роль «локомотива» придания личинке новой полноценной жизни, просто поделюсь соображениями на её счёт.

Начну с внесения ясности относительно названия. Распространенные среди рыболовов термины «личинка репейника» или «репейник» являются не совсем корректными. Они носят скорее обобщающий характер, что в определенной мере тормозит расширение спектра использования этой приманки - не каждый сегодня отправится зимой искать заросли репейника, чтобы насобирать личинок.

А вот такое растение, как полынь обыкновенная (по-народному - чернобыльник), растет повсеместно даже в больших городах – в лесопарках (фото 1), на пустырях, в оврагах, на заброшенных участках и т.д. И зимующие в стеблях этих растений личинки - по сути, идентичны репейниковым сёстрам.

При наличии времени я заблаговременно собираю сухие стебли недалеко от дома у лесопарковой зоны (фото 2). Но бывают случаи, когда приходится искать их непосредственно во время рыбалок. В обнаружении полыни, репейника, татарника проблем не вижу - своим характерным внешним видом они выделяются на фоне иной увядшей растительности.

По форме такие личинки напоминают крохотную укороченную капельку, шарик или яичко цвета слоновой кости (фото 3). Откладывают их к осени небольшие мотыльки, которых рыбаки именуют «репейной молью». Полагаю, что специалисты не согласятся с таким названием, но рыбацкий штамп прижился надежно и вряд ли кто-то захочет его менять. Так что для лучшего восприятия темы и простоты её изложения пусть мотылек остается «репейником» вне зависимости от того, в каком растении зимуют его зародыши.

Сами по себе личинки очень нежные. Внутри них находится пахучая субстанция, которая нравится рыбам. Обтягивающая сверху кожица тонкая - и потому при грубом прокалывании личинка быстро вытекает, теряя свою привлекательность. Это как в случае с опарышем, который будучи высосанным, практически перестает привлекать рыб. Поэтому обращаться с личинкой приходится деликатно.

Обнаружить будущих мотыльков можно и в сухих колючих шишечках репейника (фото 4), которые все мы не любим из-за способности цепляться к одежде. Точнее, в покоящихся в шишках склеенных семенах.

Но с извлечением таких личинок много возни, да к тому же их удается найти осенью и в первой половине зимы - позже при нехватке другой пищи их активно выклевывают птицы. Поэтому более рациональный вариант - искать личинки внутри стеблей полыни - та и растет массово, и личинок в стеблях в разы больше. Собирать их можно всю зиму и даже в начале весны.

Нарезав веник полыни, я дома за столом раздваиваю стебель над доской или газетой, чтобы легче было собрать личинки, если они вылетят из гнезд. Ну а те, которые остались, аккуратно вытряхиваю, помогая острием ножа, шилом или доставая пинцетом. К слову, именно личинки полыни всё чаще можно встретить в рыболовных магазинах расфасованными в пакетики. В сравнении с личинками из репейника они несколько крупнее, а оболочка толще и прочнее.

Крохотные «шарики-капельки» не промерзают в стеблях даже в сильные морозы - благодаря наличию внутри субстанции, по консистенции чем-то напоминающей пенопласт (фото 5). Да и сами личинки выделяют вещество, ассоциирующееся с силиконом, которое выступает дополнительным утеплителем. Плюс личинки в стеблях неизменно располагаются выше уровня снежного покрова.

Для обеспечения сохранности собранных личинок и удобства использования на рыбалке, я помещаю их в пластиковую емкость от конфеты «Киндер сюрприз» (фото 6). Дома храню в холодильнике, а на улице при плюсовой температуре воздуха - даже в рыболовном ящике. Если же температура ниже нуля, лучше держать мини-контейнер в кармане - по аналогии с хранением мотыля.

Знаю, что некоторые подсыпают к личинкам подкормку в виде сухого крахмала, однако полагаю, что это излишне. Личинки и так хорошо хранятся. Да и запасать их надолго нет смысла. Проще заготовить свежие или оставить часть в неразрезанных стеблях, поместив их на балкон, в гараж или сарай, где температура будет мало отличаться от уличной.

Эксперименты с вывариванием личинок, которые предлагаются в интернете, не проводил. Не исключаю, что после нахождения в кипятке они станут более плотными и прочными, однако полагаю это ненужным - пропадет внешняя изначальная привлекательность наживки, исчезнет запах, что и делают её уловистой. К тому же вареная личинка мало будет отличаться от кусочка силикона. Так что овчинка выделки не стоит.

Комбинации с личинками

Как и мотыль, «репейник» может применяться и в зимнепоплавочной (фото 7), и в мормышечной оснастке, и в оснастке с крючком-грузилом, и даже в качестве приманки на «догонялке» (это бегающий по леске крючок в тандеме с безнасадочной приманкой - фото 8).

Если делаю упор на мормышку, то стараюсь подыскать как можно более мелкие по размеру и легкие мормышки с тонкими и острыми крючками. Во втором случае, когда леска тонкая (до 0,10 мм), вяжу крючок напрямую. В случае с толстой леской (до 0,15 мм) использую поводок. Расстояние от крючка до грузила-дробинки обычно составляет порядка 15 см.

Наживлять на крючок можно как одну личинку, так и несколько (фото 9). Каждая прокалывается не по центру, а аккуратно цепляется за кожицу-оболочку изнутри по касательной, чтобы содержимое не вытекло. Жало выводится наружу. Две-три личинки считаю ходовым вариантом, тогда даже после нереализованной поклевки можно не торопиться со сменой приманки - все личинки не вытекут, и это предоставляет возможность еще раз привлечь внимание рыб. При слабом клёве крючок должен быть небольшим (№№ 10 - 18), а личинка на цевье - всего одна.

Весьма привлекательным для подводных обитателей становятся «бутерброды» из «репейника» и мотыля. Такая сдвоенная приманка, во-первых, контрастна, а во-вторых, состоит из очень привлекательных для рыб натуральных «продуктов». Но полагаю, что в случае формирования такого «бутерброда» количество юных молей должно превосходить количество юных комаров. Комбинировать же личинку с тестом или чем-либо иным не вижу оснований. Подобные эксперименты лично у меня оказались неудачными.

Не рассматриваю варианты с подсадкой «репейника» на крючки безнасадочных приманок – «Чёртиков», «Козочек» и др., ибо не приемлю подобные варианты. При них теряется сам смысл использования безнасадок, которые должны привлекать рыбу не пахучим шариком, а своей «игрой», имитирующей в толще воды копошение водных насекомых. Лучше уж тогда изготовить под «личинку» упомянутую выше оснастку с крючком или обычной мормышкой.

Заслуживают внимания тактические схемы использования «репейника». Мне импонирует своего рода комбинированный вариант ловли, когда идет чередование мотыля с «репейником» на крючках или мормышках. К примеру, начинаю рыбалку с мотыля - и ловлю до тех пор, пока рыба не начинает привередничать. Пропал клёв - перехожу на «репейник». И так в течение всей рыбалки периодически чередую наживки.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при целенаправленной ловле отдельных видов рыб изначально можно делать ставку именно на «молочные шарики». Прежде всего, речь о плотве, которая зимой отдает предпочтение не всесезонному мотылю, а «репейнику», жидкому тесту или болтушке из манки. Причем нетрудно заметить, что две последние приманки по визуальному восприятию в чем-то схожи.

«Репейник» хорошо использовать и для активной проводки, и при пассивной подаче. В последнем случае эта наживка удачно вписывается не только в снасть с кивком, но и чуткую поплавочную оснастку.

Любители личинок

Из личных наблюдений я сделал вывод, что «репейник» является лакомством для всех активно питающихся зимой рыб. Впервые я соблазнил этой личинкой плотвицу, ну а впоследствии успешно ловил на нее подлещиков, густеру, ельцов, пескарей, окуней, некрупных язей и голавлей, ершей и уклейку.

Активная проводка с «репейником» не требует резких и быстрых движений. Особенно это касается при нацеленности на поимку «белой» рыбы. Плавная вертикальная раскачка чередуется с остановками, во время которых чаще всего и следуют поклевки плотвы, красноперки, густеры и др. Также допустимо просто медленно опускать мормышку ко дну - и затем поднимать вверх, делая аналогичные остановки.

При ловле мирных рыб неплохо сопровождать процесс еще и прикармливанием. Для этого можно использовать всё те же личинки «репейника», периодически подбрасывая их в лунки по нескольку штук, если позволяет запас. А из иных вариантов лучше всего подходит для подобной цели манная крупа, которая рассыпается мелкими крупинками. Личинки репейной моли хорошо вписываются в это медленное погружение набухающих манных частиц, ассоциируясь с ними.

При целенаправленной ловле подлещиков «репейник», в моем представлении, больше подходит не в качестве основной, а дополнительной наживки, способной воскресить угасающий по ходу рыбалки клёв на мотыля.

Меня вообще прельщает применять зародышей моли в тех местах, где водятся разные рыбы вперемежку. Не одна, так другая обязательно польстится. Причем результативную поклевку можно получить как в лунке, из которой, казалось бы, «выжата» вся рыба, так и в той, которая вообще не подавала признаков «жизни».

Интересное наблюдение я сделал относительно ершей. При использовании «репейника» чаще попадаются более крупные колючие рыбы. Полагаю, что именно оказавшаяся под носом личинка провоцирует так называемых «королевских ершей» на поклевки. Однако когда в акватории ерши, а также окуни доминируют, частоту колебаний приманки необходимо увеличивать.

Несмотря на убежденность в том, что такие рыбы, как язь и голавль зимой лучше всего ловятся на безнасадочные мормышки, «Козочки» и «Чёртики», именно при интенсивной игре и скоростной проводке с «репейником» на крючке они также способны стать трофеями любителя подледной ловли. Доводилось слышать о том, что даже судаки способны польститься на него.

Подводя черту, рекомендую не полениться и нынешней зимой опробовать эту замечательную личинку в деле. Приятные открытия гарантированы.