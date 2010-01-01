Рыбалка с ребенком Татьяна Виноградова, Санкт-Петербург

Как приучить ребенка к рыбалке? Как научить его ловить рыбу? С каких лет можно начинать? Об этом на рыболовных форумах часто спрашивают отцы, а иногда и матери. Это будет, конечно, лично мое мнение, но я отвечу вам: никак.

Не нужно его приучать. Не нужно задумываться, сколько ему лет и готов ли он. Если всерьез озадачиваться этими вопросами, то можно столкнуться с тем, что вы наконец-то решили, что уже можно, а ему - уже и не нужно. «Ты что, папка, мне ж в армию завтра!» - басом скажет вам сынок.

Не переживайте из-за ненужных вопросов. Если и вы, и супруга увлечены рыбной ловлей - прекрасно. Если вы еще и любители ходить в походы - превосходно. Просто берите ребенка с собой. Можете обождать, пока ему не исполнится годик или около того, хотя в моем окружении есть семьи, уходившие в поход на берег Ладоги с палатками, как только малышу исполнился месяц.

Конечно, если ваша вторая половина категорически не рыбачка, с выездом на природу с ребенком придется немного повременить - без мамы дети начинают чувствовать себя свободно годам к трем-четырем. Да и вам будет легче с уже подросшим малышом.

Не забывайте все-таки, что большая часть времени на рыбалке или просто в походе будет посвящена именно ему. Ну и начинать ваши вылазки на природу и за рыбой лучше летом. Позже вы сможете захватить с собой ребенка и на зимнюю рыбалку, но первое впечатление все же лучше получить в теплую сухую погоду.

Когда нашему карапузу исполнился год, было жаркое лето 2010-го. Тогда, если помните, в Ленобласти прошел сильный ураган. Тем летом мы в длительный поход не отправлялись. Муж, конечно же, ездил на рыбалки, но без нас. А вот в 2011-м мы все вместе выехали в шхеры Ладожского озера. Присутствовало все, чего так боятся родители: периодический дождь, комары, ледяная вода, полнейшая антисанитария (дети же всё пытаются попробовать на зубок, а на природе так много для них нового и интересного). Но вопреки страхам, все прошло просто прекрасно!

На природе у ребенка здоровый сон. Попробуй не усни, если ты весь день катал по острову бревна, пробовал купаться в ледяной воде и ел кашу из общего котелка. А после хорошего сна - всегда хорошее настроение. Тут-то и просыпается интерес к тому делу, за каким, собственно, и приехали сюда родители - к рыбалке. На второй день нашего пребывания в походе сын, которому не было еще и двух лет, затребовал такую же удочку, как у папы. К счастью, ребенку такого возраста серьезная снасть не нужна. Целыми днями он удил с прибрежных камней рыбу на палку с леской и шишкой. Горд собой был чрезвычайно.

В последующие годы он воспринимал рыбалку уже как что-то само собой разумеющееся. Когда мы ловили рыбу на теплом озере - он периодически рассекал вокруг лодки в надувном жилете. Распугивал, конечно, почти всю рыбу. Но из-под камышей все равно удавалось выудить хоть один экземпляр, что еще больше подкрепляло его интерес.

Посещал он с нами и рыболовные соревнования Питерского клуба рыбаков «Поплавок». Даже пытался участвовать. «От нуля» ушел, а вот места призового не занял. Но грамоту свою на вручении наград получил и был доволен.

В 4 года он уже полноценно ловил с нами рыбу всё в тех же ладожских шхерах. Научился грести самостоятельно, парился в походной бане и даже купался в ледяной воде, когда туда все остальные не хотели заходить без сапог - такая она была студеная. Устав ждать поклевки, сын спал в лодке, пока мы «дорожили». И упорно сидел под моросящим дождем с отцом на берегу с «поплавочкой». Честно говоря, такого терпения не оказалось даже у меня - я спряталась от мерзкой погоды в теплый спальник.

Сейчас ему 7, уже началась школа - и у него появилось много других интересов. Но мы с мужем точно знаем, что если произнести кодовое слово «рыбалка» или «поход», он побежит собирать вещи, да еще попросит прихватить с нами пару друзей.

Не забывайте, что очень важна в рыбалке с ребенком первая - ну, или, может, не самая первая, но запоминающаяся рыба. Моя сестра, в 6-летнем возрасте поймав карасика в пожарном пруду, заболела рыбалкой на всю жизнь. Уделите должное внимание любому первому улову малыша. Сфотографируйте его с рыбой - и искренне за него порадуйтесь!

Конечно, к рыбалке с ребенком, какого бы возраста он ни был, нужно готовиться. Вот несколько простых правил.

- Если вы идете на лодке - обязательно заранее подберите ребенку спасжилет по размеру. Выберите такой, чтобы он не сковывал движений и не портил впечатления об отдыхе.

- Не повредит теплая непромокаемая одежда. Даже если сейчас на улице тепло - от капризов погоды никто не застрахован. Обязателен и головной убор. В хорошую погоду кепка-бейсболка защитит голову от солнца, а в дождь на нос меньше капает вода.

- Минимальная аптечка, надеюсь, и так всегда есть у вас в машине. Если же вы – на своих двоих, и не уезжаете далеко от цивилизации, то пластырь и перекись водорода - это, наверное, максимальное, что может вам понадобиться.

- Еда для ребенка вам пригодится однозначно. Кроме обычных каш или макарон по-флотски, которые можно легко сварить на костре, наберите с собой побольше «сухого пайка» - всяческих сушек, бутербродов, можно даже шоколадку. Я лично за сникерс в походе была готова продать душу. Особенно, если едете без мамы - и кашеварить ребенку некому. Важно наличие питьевой воды. Можно взять и термос - горячий чаёк посреди озера или на берегу реки греет руки, тело и душу.

- Если ребенку уже больше четырех лет, хорошо, если у него будет собственная удочка. Сейчас в магазинах огромный выбор коротеньких удилищ, которыми легко и удобно ловить.

И самое главное - не усложняйте. Не стоит в первый же раз показывать ребенку сложные забросы, или заставлять часами сидеть над поплавком. Не страшно, если он отвлечется и поиграет рядом. Фраза «по-моему, у тебя клюет» отвлечет его от иных дел мгновенно.

Рыбалка с ребенком - это, по нашему опыту, совсем не сложно, а очень здорово и полезно всем. Поэтому не бойтесь начинать в любом возрасте. Даже подростки, несмотря на свою возрастную ершистость, в походе оттаивают и сближаются с родителями. Берите вашего ребенка с собой. Ведь природа - это уникальное место, даже если не брать в расчет саму ловлю и связанный с этим азарт.

Где еще можно провести отцу с сыном (а может - и с дочерью, почему нет?) столько времени наедине, за разговором. А вечерняя романтика костра! А неминуемые приключения, если вдруг дождь или ветер! А купание во вдруг обнаруженном в центре острова озере! Ягоды, грибы и, конечно же, рыба, которую можно закоптить и съесть там же, у костра, а можно отвезти домой, похвастаться родным и накормить кота.

Все это неповторимо и волшебно. Не копите деньги - копите впечатления. Может статься, что ваш ребенок вырастет и забудет раннее увлечение. Но годы пройдут - и когда-то он скажет друзьям: «Когда отец первый раз взял меня на рыбалку - это было круто!»