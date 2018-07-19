Russian Fishing Trout Trophy - 2018. Взгляд новичка Марсель Мардеев | 19 июля 2018 г.

В Санкт-Петербурге 19 мая 2018 года в Приморском парке Победы Крестовского острова состоялся 12-й турнир по спортивной ловле форели спиннингом Russian Fishing Trout Trophy - 2018. Соревнования, проводимые по международным правилам ареа-ловли по принципу «поймал-изъял», являются знаковыми в рыболовном спорте Северо-Запада России и собирают сильные команды из разных уголков нашей необъятной Родины. В этот раз мерились силами 29 коллективов (87 участников) из Питера, Москвы, Пскова и Калининградской области.

Так получилось, что дата проведения турнира – историческая: 19 мая 1712 года по велению Петра I столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Место проведения тоже имеет давнишнюю историю - еще в XVIII веке Александром Меншиковым здесь, на Крестовском, были заложены рыбные пруды. К слову, один из организаторов соревнований - ресторан «Русская рыбалка» - прославился президентской рыбалкой Владимира Путина и Жака Ширака в 2001 г. на одном из этих прудов - Южном.

На нём же проходил и нынешний турнир (фото 1). Вообще, благодаря энтузиазму руководства ресторана и лично Михаила Фейгельмана, а также Федерации рыболовного спорта Санкт-Петербурга и Туристической фирмы World Fishing здесь уже много лет удается проводить это грандиозное спортивное мероприятие с крупным призовым фондом. Каким же оно было в этом году?

Организаторы турнира сделали три запуска форелей (а всего за три раза – 1.066 рыб, причем некоторые из них достигали 3 кг). Основная же навеска была «спортивного» размера - 0,5 - 1 кг. Судьи - в готовности. Регистрация, затем – жеребьевка, очень важный момент, ведь от сектора, выпавшего команде, зависит не менее половины успеха. По регламенту соревнований акватория разбивается на три зоны - красную, желтую и зеленую. Это позволяет членам команд равномерно распределиться по берегу.

Есть удобные и неудобные места, а есть такие, что ближе к садкам ресторана, там рыба всегда активнее. Рыболовы в пределах своей зоны могут менять сектор ловли, но не должны мешать при этом другим спортсменам.

Подобрать ключик к форели позволяют удача и интуиция, а еще грамотная экипировка и оснащение. Чуткие спиннинги, которые помогут довести рыбу до подсачека, правильно настроенный фрикцион на катушке. А какое разнообразие расцветок блесен, воблеров и их форм! Такая форелевая бижутерия (фото 2) - не дань моде: вчера рыба ловилась на розовое, оранжевое и салатное, а сегодня - только на белое или на «семечку». Или иной раз у соседей тишина, а у тебя вдруг поклевка на воблер (фото 3). Это целое искусство и опыт, и даже во время сытного обеда, организованного для рыболовов и гостей турнира, спортсмены не переставали обдумывать тактику ловли на свои секретные приманки.

Три тура пролетели незаметно. Был активный клев в первом туре, затишье во втором и некоторое оживление в третьем. И только те команды, которые сумели ровно выступить во всех турах, попали в призеры. Победителями же Russian Fishing Trout Trophy 2018 стали:

- в командном зачете (фото 4) - все питерские команды, первое место – у «ЛСТ Уха-ха» (А.Орешко, П.Борзов, Ф.Мухарев); второе – у «Rules Lures» (Д.Мун, М.Яхонтов, А.Ткаченко), третье – у «ТриГада» (Е.Лебедев, О.Селиванов, Е.Кораблев);

- в личном зачете победили тоже все питерцы (фото 5) - Максим Яхонтов (первый), Евгений Головин (второй) и Олег Селиванов (третий).

Призы в этом году - необычайно разнообразные. В командном зачете за первое место – 100.000 рублей от генерального партнера турнира компании «Ленстройтрест», золотые медали и кубок «Траут Трофи». За второе - поездка на базу семейного отдыха «Илоранта». Ну а за третье - отдых на базе «Якорная» на Онежском озере. В личном зачете – поездки в спа-отель «Иду-Виру» в Эстонии (за первое место), на рыболовную базу «Омут» на реке Нарова от компании World Fishing (за второе) и на базу отдыха «Креницы» (за третье).

Кроме того всем победителям предоставили билеты на шоу-кабаре в ресторане «Альпенхаус» и сертификаты в ресторан «Русская рыбалка». Ну а приз за самую крупную рыбу – подарочную коробку с пивом от ресторана «Карл и Фридрих» - получил Иннокентий Балдин из команды «Savelyevo Team» (Москва), поймавший форель на 2.680 г.

Существует традиция турнира, по которой победители должны дойти до другого берега по воде, но обычно это у них не получается - и заканчивается праздничным окунанием в водоем под одобрительные возгласы окружающих (фото 6).

А после соревнований оставшуюся рыбу мог ловить любой горожанин. Это рыболовы-любители делают с удовольствием и небезуспешно. И я там был, и рыбу удил (фото 7). Поймал единственную форель, зато на 1,72 кг, чем остался доволен.