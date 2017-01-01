Рождение лодки для рыбалки «Рыбачок mini». Часть 2 Владимир Соколов

Помимо ложементов (фото 1) были полностью отформованы палуба нашего «mini-Рыбачка», изготовлены и установлены крышки – лючки всех рундуков (фото 2 и 3), а корпус изнутри покрыт топкоутом.

После этого катер поехал в выбранную нами судостроительную компанию, где уже окончательно обрел черты РиБа. Было довольно много обсуждений общего обустройства кокпита, и в первую очередь они касались покрытия палубы и всех сидений. После двухгодичной практики рыбалок на «Невском рыбачке» мы сошлись во мнении, что самое лучшее покрытие – это наклейка особой ПВХ-ткани, которая выполнена со специальной насечкой – типа «нескользяк». Она очень стойкая к истиранию, не подвержена особому обледенению (фото 4), если на улице небольшой минус.

Отлично моется, да и серый цвет не особо маркий. А самое главное, если потребуется, то такое покрытие относительно легко можно заменить. Палубное покрытие из ПВХ-ткани уложено с небольшим нахлестом на борт, чтобы при работе у борта благодаря плавному переходу от палубы к борту обеспечить максимальную безопасность экипажу. Кроме этого, по килю был приклеен своеобразный кильгард – ПВХ-профиль (фото 5), осуществляющий защиту покрытия от абразивного воздействия при швартовках у берега.

Когда баллоны заняли свое место, мы провели окончательные измерения габаритов судна. Максимальная длина по концевикам баллонов получилась 5200 мм, а ширина, также по баллонам, – 2550 мм, что отлично вписывается в габариты, рекомендованные ПДД для перевозимых грузов. При таких размерениях лодка получилась относительно легкая - чуть-чуть недотянула до 140 кг. Вместе с мотором Suzuki 9,9DF комплект окажется в пределах 200 кг.

Первый спуск нового РиБа «Рыбачок mini» на воду прошел за день до того, как акваторию сковал лед. Статические испытания показали, что два человека, находящиеся на борту, могут совершенно спокойно перемещаться в кокпите, не мешая друг другу. И даже когда они оказываются на одном борту (точнее - высунувшись за борт), крен корпуса не превышает 10 - 15 градусов. Так отрабатывают бортовые секции баллонов, в статике лежащие на воде.

Носовая часть баллонов в статике заметно возвышается над водой - почти на метр (фото 6). При отходе от берега на лодку можно запрыгнуть и с носа, но удобнее садиться, используя разрыв между баллонами.

Самое интересное было, как лодка поведет себя в движении, ведь конструкция ложементов и оборудования кокпита на лодку добавила еще около 50% первоначальной массы? И как поведут себя кормовые баллоны? По нашему замыслу они в статике должны были лежать на воде, а на ходу полностью от воды отрываться. В целом все наши предположения подтвердились. Добавленная масса чуть снизила максимальную скорость с одним человеком на борту - примерно до 38 км/ч.

Вдвоем же мы проехали со скоростью 35 км/ч примерно. Когда в лодке оказался третий член экипажа (а каждый из нас весил почти под центнер), лодка вышла на глиссирование и разогналась почти до 32 км/ч. Что, учитывая не совсем подходящий под эту нагрузку винт, в целом неплохо – нас такой темп передвижения устроит.

Кормовые секции баллонов при ходе по прямой от воды отрывались, и лишь в поворотах оказывались в воде, начиная работать на уменьшение радиуса поворота.

Попробовали мы и насколько реально, а, самое главное, эффективно на новом корпусе можно пользоваться веслами. Конечно, «Пелла-Фиорд» в гребном варианте ведет себя порезвее, но, тем не менее, гребля на «Рыбачок mini» намного эффективнее, чем на обычных надувных лодках. А если гребцы садятся вдвоем на переднюю банку и начинают грести каждый своим веслом (типа распашной гребли), то лодка идёт заметно быстрее.

Немного изменившийся из-за подъема транца при такой посадке экипажа ходовой дифферент заметно, в свою очередь, изменяет ходовые качества лодки. То есть, как запасному, резервному варианту и при плавании вблизи берега или по незнакомым мелководным акваториям веслам уже определено место на борту.

«Рыбачок mini» планируется для использования на Ладоге и на Финском заливе в относительно автономном режиме. То есть, это могут быть выходы на сутки - двое с ночевкой у неподготовленного берега, или даже не подходя близко к берегу - в спокойном месте в тростниках. Поэтому в целях подготовки к подобным рыбалкам было принято решение об оснащении корпуса двумя тентами.

Первый – это носовой тент-обтекатель (фото 7 и 8), закрывающий носовую часть лодки вплоть до передней банки. И стояночный тент, который будет перекрывать всю оставшуюся часть кокпита, образуя подобие большой палатки (фото 9 и 10). Нарисовав эскизы этих двух тентов, мы также оказались на распутье - шить самим или всё же обратиться к профессионалам. Но было понятно, что нестандарт окажется значительно дороже серийной продукции, которую даже при огромном желании на нашу лодку приспособить не получится. Поиски специалистов привели нас в компанию «Три кита». Ребята оказались настоящими энтузиастами custom-работ.

Имея за плечами огромный опыт подобных изделий, они не только впитали наши идеи, но и привнесли свое, что заметно улучшило наши первоначальные проекты. И, что самое главное, не только соблюдали все договоренные сроки, но и изготовили тенты в отличном качестве.

Носовой тент обтекатель пошит из тонкой ПВХ-ткани. На борта он опирается при помощи П-образной двойной дуги из алюминиевой усиленной трубы, служащей, кроме этого, и основой для троллинговых стаканов под удочки. А крепление по баллону обеспечивается при помощи пластиковых крючков, которые крепятся за специальный привальный профиль. Этот тент стоит на лодке постоянно - и в походах по воде, и при передвижении на трейлере.

Его высота над «забаченной» носовой частью лодки такова, что позволяет легко открывать створки носового рундука. Кроме того, подобное закрытое об брызг пространство может использоваться и для хранения каких-то вещей. Длина носового рундука - 1700 мм, что позволяет относительно комфортно разместиться на нем под прикрытием носового тента для кратковременного отдыха.

Стояночный тент выполнен из ткани оксфорд. Он также опирается на сдвоенную дугу, которую в процессе рыбалки можно укладывать вперед на носовой тент. А сам стояночный тент, свернув в плотный рулон, ложится на специально подготовленное для этого место на носовом тенте. Если все подготовительные работы по установке стояночного тента проведены еще до отчаливания, то чтобы поставить тент на воде и закрепить его низ вдоль баллонов, потребуется не больше пары минут. Он застежкой-молнией связан с носовым тентом и поднимается над палубой до высоты 1650 мм. В полный рост встать не получится, а слегка пригнув голову под ним легко перемещаться.

В тенте сделаны вентиляционные окошки, забранные противомоскитной сеткой, они позволят в любую, даже очень жаркую погоду в момент массированного вылета мошкары чувствовать себя ночью максимально комфортно.

В итоге получился очень мобильный вариант мини-крейсера, на котором экипаж их двух-трех человек может совершенно спокойно выходить на рыбалку даже на большие, открытые всем ветрам акватории. Этот корпус относительно легкий и не требующий для своего перемещения и спуска на воду каких-то специально подготовленных слипов и мощных джипов-тягачей. И без претензий на установление рекордов скорости, а, что называется, рабочая лошадка. В общем, получилась лодка под небольшой четырехтактный мотор с румпельным управлением, специально заточенная под рыбалку на наших широтах.

Некоторые инсталляции, по сути - мелочевку, нам еще предстоит сделать, но в целом лодка готова к эксплуатации. И осталось уже немного времени до того момента, когда «Рыбачок mini», открыв навигацию, пойдет в большое плавание за ладожским и балтийским хищником.